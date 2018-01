TV PREPORUKA DANA: Lijepa i ambiciozna Beth (Alexis Bledel) mora odlučiti tko je muškarac iz njezinih snova

HRT2, 13.25, DRAMA, Kodeks časti

West Point, ugledna američka vojna akademija, školuje najvrsnije mladiće za časnike koji će voditi zemlju. A najvažnije što moraju ponijeti s akademije jest kodeks časti. Godine 1951., uoči proslave stopedesete godišnjice slavne institucije, trener Blaik (G. Scott) vodi uspješan ragbijaški tim. No, mladići koji su najbolji u sportu nisu uvijek uspješni u drugim predmetima. Nekolicina njih počinje razmjenjivati ispitna pitanja. Među njima je i George Holbrook (J. Roop), koji je izvrstan u engleskom, ali mu poteškoće zadaje fizika. Iako s osjećajem grižnje savjesti, George prihvati odgovore za test iz fizike od svog timskog kolege koji nema sličnih skrupula. A kad Georgeovom cimeru Brianu (Z. Brian) zapne u matematici, George će mu ponuditi da uđe u krug onih koji razmjenjuju pitanja. Brian je iznenađen i pogođen onim što je čuo, pa traži savjet od oca. No, istina je često najteži put.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Splitski glazbenik Goran Karan danas je na nekoliko splitskih lokacija snimao kadrove za novi spot ‘Moja košulja’. Riječ je o najavnom singlu albuma ‘Glas juga’, a nova pjesma je u njegovom stilu, naravno ljubavne tematike. Ekipa IN magazina je bila je snimanju spota. Sajam vjenčanja Wedding Day i ove je godine priredio gala dobrotvornu modnu reviju, a šlag na kraju bio je koncert Lane Jurčević. Poznata pjevačica otkrila je za IN magazin ima li još neostvarenih želja te kad se vidi u vjenčanici. U jednom dijelu života imala je 112 kilograma. Željela je promjenu i u tome uspjela, a zdrava hrana i pozitivno razmišljanje postali su njezin životni poziv. Danas pomaže drugima, a njenu priču donosi IN magazin.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Koktel-bar: Pavel

U Koktel-bar jsu došli članovi Pavela! Osim njihovih (ljubavnih) hitova, saznat ćemo sve detalje oko koncerta za Valentinovo, sve planove za 2018. godinu ali ćemo se, kao i uvijek u ovoj emisiji, prisjetiti i nekih zgoda iz prošlosti…

O grupi Pavel doznat ćemo i nešto drugo u istoimenoj rubrici, a o novostima s glazbene scene informirat ćemo se u Koktelu vijesti Dinka Komadine. I dalje pratimo dogodovštine našeg glazbenika u usponu kroz njegov vlog koji snima prijatelju na Islandu.

HRT2, 21.00, DRAMA, Muškarac iz snova

Njujorčanka Beth (A. Bladel) vrlo je ambiciozna i želi da joj se u životu sve posloži: dobar posao, sjajni prijatelji i muškarac iz snova. Zaljubi se u mladog i zgodnog Tommyja (S. Porter), facu s Wall Streeta, i kad se činilo da je sve sjelo na svoje mjesto, pojavi se Tommyjev kolega, zgodan i osjećajan Daniel (B. Greenberg). Beth ubrzo shvati da je ljubavna igra slična Wall Streetu, visok je rizik, ali i nagrada je velika.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Invazija na Zemlju

Ukrcali smo se na teretni zrakoplov japanske zrakoplovne kompanije iznad sjeveroistočne Aljaske dok ga na oko 10.700 metara prate NLO-i. Incident je pokrenuo istragu Federalne uprave za zrakoplovstvo i priče o tajnoj upletenosti FBI-a i CIA-e. Putujemo i u Westall, gradić u predgrađu australskog Melbournea. U travnju 1966. u skromnom predgrađu bilo je mnoštvo prijava o NLO-u viđenom usred dana. Naposljetku istražujemo bizarni niz pojava NLO-a u udaljenom gradu na sjeveru Perua. Slučajevi, zabilježeni na videosnimkama mjesnog fotografa, pokrenuli su istragu novoosnovanog državnog odjela.

DOMA TV, 21.15, KRIMI SERIJA, Mentalist

Kad Grace otme ubojica koji progoni bivše članove CBI-a, a čini se da prvoosumnjičeni ima valjan alibi, Jane mora upregnuti sve svoje sposobnosti i pronaći je prije isteka vremena.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon i Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) zaključuju da su nevjerojatno kompatibilni, jer uboje uživaju u kompliciranoj igri koju su sami izmislili. Dovođenje Amy u društvo je uzrokovalo probleme, jer ekipa jedva podnosi Sheldona, a sad moraju imati posla s još jednom takvom osobom. Na jednom ručku, Amy se krene sprdati sa Sheldonovim bavljenjem teorijskom fizikom, jer je, po njenom mišljenju, njeno zanimanje neurobiologa puno bolja stvar. Zbog toga Sheldon prekida vezu s Amy, ali, kako bi nadomjestio upražnjeno mjesto u srcu, odlučuje nabaviti mačku.

HRT3, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Sufražetkinje

Jessica Hynes autorica je i glavna glumica dopadljive i duhovite humoristične serije, koja prati skromnu, ali odlučnu Margaret, ženu edvardijanskog doba, u njezinom pothvatu da u svoje malo selo Banbury dovede borbu za žensko pravo glasa. Margaret gorljivo želi prigrliti suvremeni svijet iz 1910. pa odluči navesti i žene iz svoga mjesta da se pridruže pokretu za pravo glasa za žene. Među njima su grozna pomodarka Helen i njezina pretjerano seksualno opterećena majka Myrtle, žena u poznim godinama, buntovna tinejdžerica Emily, neprestano trudna Eva i budalasta zubata Gwen. Ovo politički borbeno, ali smiješno bezuspješno društvo djeluje pod nazivom Banburyjevski kružok za fine zanate ljubazno zahtijeva pravo glasa za žene (Banbury Intricate Craft Circle Politely Request Women’s Suffrage) dok njegove članice istodobno ukuhavaju sufražetske džemove, blokiraju poštanski ured i organiziraju parade, sve u ime glasa za žene.

HBO, 21.50, KRIMI SERIJA, Mozaik

Mozaik je priča puna preokreta o strasti, intrigi i obmani koju je osmislio i režirao ponajbolji redatelj naše generacije. Priča je fokusirana na brutalan nestanak u novogodišnjoj noći istaknute stanovnice pitoresknog Summita u Uti te na četverogodišnje napore policije i građana da otkriju istinu iza zločina.

HRT3, 22.55, DRAMA, Sveti motori

Film u kojem pratimo od zore do sutona, kroz nekoliko sati, život tajanstvenog muškarca, g. Oscara (D. Lavant)…

Film je zapažen i nagrađen na međunarodnim filmskim festivalima.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Harlee i Tess presreću pošiljku heroina od lokalnog trgovca drogom. On otkriva Wozniakovu tajnu i pokušava to iskoristiti da dobije natrag svoju zaplijenjenu drogu. Harlee se boji da se Stahl za nju ne zanima samo poslovno. Misli da zadire u njezinu intimu. Odluči ga špijunirati uz pomoć starog prijatelja. Tess se pokušava Espadom osvetiti mužu.

NOVA TV, 23.50, AKCIJSKI FILM, Žurna pošiljka

Izbjegavanje pješaka i brzih automobila svakodnevni je posao za dostavljača Wileea (Joseph Gordon-Levitt), koji po ulicama Manhattana juri na biciklu. No dečka koji je navikao izlagati svoj život riziku sada čeka nešto puno opasnije: tijekom najveće gužve, Wilee preuzima paket zbog kojeg će ga netko pokušati ubiti.