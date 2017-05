TV PREPORUKA DANA: Leonardo DiCaprio je za ulogu brokera iz New Yorka Belfortea nominiran za Oscara (Vuk s Wall Streeta)

HRT2, 13.25, KRIMI FILM, Tajna dvorišne rasprodaje: Umjetnost ubijanja

Jennifer Shannon (L. Loughlin) zna sve o dvorišnim rasprodajama i razumije se u starine, pa njezina kćer Hannah traži da pomogne njoj i njezinim prijateljicama oko organiziranja dobrotvorne rasprodaje u korist nezbrinutih životinja. Kako će rasprodaju organizirati mame, a ne djevojke, Jennifer im održi malo predavanje o tome. Jedna od žena je Sidney, čija majka ima prepun tavan raznih starih stvari, među kojima je i jedna vrlo vrijedna slika iz 19. stoljeća. Mnogi ne znaju da slika vrijedi bar sto tisuća dolara, no njezina prijateljica Tina (Keegan Connor Tracey) shvati čim ugleda sliku. I Jennifer odlazi pogledati taj tavan kako bi procijenila što bi se moglo priložiti rasprodaji, no na tavanu zatječe Sidney mrtvu, s ranom na glavi. Policija donosi zaključak da je žena poginula nesretnim slučajem, pri padu udarivši u metalnu cijev u zidu, no Jennifer uočava neke nedosljednosti na mjestu zločina i, kao i uvijek, uvjerava detektiva Lynwooda (K. O’Grady) da stvari nisu onakve kakvima se čine.

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Ljeta u Indiji

Nakon kobnog lova na tigra, maharadža i Sirene prespavaju u Ralphovoj kući dovodeći Ralphov i Madeleinin brak do prijelomne točke. Suni mora birati između trojice udvarača. Raworthi se s tugom vraćaju u Simlu.

HRT2, 20.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Obitelj umirovljenih špijuna vodi sigurnu kuću u midsomerskom selu u koju služba sigurnosti pošalje gostujuću VIP osobu. No lokalna legenda o Zvijeri iz Midsomera, velikoj mački koja je navodno u prošlosti čupala grla nedužnih mještana, postaje stvarnost kada Zvijer ponovno napadne.

HRT3, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Dobar, loš… – Filmski psihopat

Karizmatičan i neovisan, varljiv i nemoralan, okrutan i nasilan… Lik psihopata omogućuje nam da izbliza vidimo ljudsku monstruoznost. Često nas psihopat intrigira ili fascinira, plaši nas ili nam se gadi. Katkad nam je čak i simpatičan.

Koje nam aspekte psihopata filmovi odlučuju pokazati? Kad je filmski psihopat u akciji, što ga muči i čemu se veseli? Je li gledatelj njegov sudionik, žrtva, sudac?

Prolazeći kroz desetljeća svjetske povijesti i umjetničkih struja, ovaj film riše portret najstrašnijih asocijalaca i sociopata na filmu, od tajanstvenih serijskih ubojica iz 30-ih godina do nasilnih psihopata postmodernizma.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Snajperist započinje sablasnu igru mačke i miša s policijom, dok se Jack sprijateljuje s maloljetnim sinom jedne od žrtava, nudeći mu utjehu i podršku. U sveopćoj atmosferi straha Thomas pokušava zaštititi svoju kćer Rosie i suprugu Juliju s kojom više ne živi, zatomljujući poriv da se umiješa u njihove živote. Nikki i Jack pomnije istražuju žrtve ne bi li pronašli skrivene motive ubojice. Istraga polako napreduje zahvaljujući naporima više inspektorice Jane De Freitas, no tek Jackovo šokantno otkriće u domu jedne od žrtava upućuje ekipu u pravom smjeru i odvodi je do počinitelja.

NOVA TV, 22.00, DRAMA, Sudac

Robert Downey Jr. tumači Hanka Palmera, uspješnog odvjetnika koji se vraća u dom u kojem je proveo djetinjstvo, gdje otkriva da je njegov otuđeni otac (Oskarovac Robert Duvall) osumnjičen za ubojstvo. Hank nema drugog izbora nego staviti vlastiti život na čekanje kako bi se posvetio svojem hladnom ocu, gradskom sudcu koji umire od raka i optužen je za ubojstvo. Odlučan da ustanovi pravu istinu, Hank se mora ponovno spojiti s članovima obitelji s kojima je odavno izgubio kontakt.

RTL TV, 22.25, KRIMI KOMEDIJA, Vuk s Wall Streeta

Godina je 1987. Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) na Wall Streetu radi za L.F. Rothschilda, pod okriljem Marka Hanna (Matthew McConaughey), koji ga upoznaje s brokerskom kulturom prožetom drogom i seksom te ga nauči prvom pravilu svakog brokera – zaradi novac za sebe. No Jordanova karijera kratkog je vijeka te završi tzv. crnim ponedjeljkom. Jordan nađe posao u pozivnom centru jedne firme dajući investicijske savjete o dionicama malih firmi. Ubrzo, zahvaljujući svom osebujnom i agresivnom stilu, zaradi malo bogatstvo na provizijama. Tada se sprijatelji sa susjedom Donniejem Azoffom (Jonah Hill) i njih dvojica osnuju svoju kompaniju. Pridruži im se nekolicina Jordanovih prijatelja, koje on uči prodaji. Kroz uvjeravanja koja su zapravo obmana, društvo diže cijene dionica koje posjeduje, prodaje ih i tako zarađuje. Ubrzo Jordan mijenja naziv firme u respektabilno – Stratton Oakmont te nakon članka u Forebesu, stotine ambicioznih financijaša pohrle k njima tražeći zaposlenje.

HRT3, 22.55, DRAMA, Ubio sam majku

Priča o odrastanju osjetljivog sedamnaestogodišnjeg Huberta koji sa svojom samohranom majkom Chantal ima izuzetno turbulentni odnos. Svađe i netrpeljivost s pokojim izljevima ljubavi i nježnosti svakodnevna su pojava u Hubertovom životu. Smeta ga gotovo sve. Majčina sklonost kiču, način na koji jede, način na koji razmišlja i možda bi se pomislilo da je sve bez razloga, međutim, Chantal opet na svoj način vrlo rado manipulira svojim sinom tinejdžerom. U godinama kada otkriva svoju seksualnost, Hubert taji od majke da je zaljubljen i hoda s Antoninom kojeg često posjećuje u njegovom domu.

HRT1, 23.05, HOROR, Koliba u šumi

Petero prijatelja, studenata, odluči otići na odmor u malu, romantičnu, drvenu kuću u šumi koja se nalazi na osami, kraj jezera, u netaknutoj prirodi. Već putem prema kući društvo nailazi na napuštenu i neobičnu benzinsku pumpu. Stigavši u kuću, djevojke i mladići se kupaju u obližnjem jezeru, uživaju u prirodi, a kada se vrate, odluče istražiti podrum kuće. Podrum je pun raznih stvari i svatko od njih pronađe nešto što ga zainteresira. U nekom se trenutku dvoje mladih izdvoji, odu u šumu ljubeći se, no umjesto romantičnih trenutaka dogodi im se užas.

HRT2, 00.00, TRILER, Odabrani

Terry Noonan (S. Penn) nakon deset godina vraća se u irski dio zloglasne newyorške četvrti Hell’s Kitchen, na mjesto gdje je odrastao i gdje se bande danonoćno bore za prevlast nad prljavim ulicama i sumnjivim lokalima. Njegov najbolji prijatelj, Jackie Flannery (G. Oldman), još je uvijek tamo, kao i staro društvo, ali svi su upleteni u organizirani kriminal. Jackiejev stariji brat, ambiciozni i beskrupulozni Frankie (E. Harris), vodi najveću irsku bandu u četvrti, kojoj se Terry priključuje. Kathleen (R. Wright), sestra ove dvojice gangstera i Terryjeva prva ljubav, pokušava se izvući i nastaviti život s prave strane zakona. I dok Frankie nastoji proširiti svoj utjecaj i sklopiti savez s najjačom i najutjecajnijom bandom u četvrti, talijanskim mafijašima, njegov brat žali za prošlim vremenima i boji se da će Talijani preuzeti irski teritorij. Jackie hladnokrvno ubije trojicu Talijana koji su došli u irski lokal i time na sebe navuče gnjev mafijaškog šefa, ali i svoga brata. Da izbjegne rat bandi u kojem bi Irci bili uništeni, Frankie se obvezuje da će smiriti Jackieja na jedini mogući način – metkom. Istodobno, Terry priznaje Kathleen da njegov iznenadni povratak kući nije slučajnost. On je policajac čiji je tajni zadatak uvući se u Frankiejevu bandu i razbiti je iznutra. Rastrgan između prijateljske odanosti i služenja zakonu, Terry shvaća da će uskoro morati izabrati stranu.

NOVA TV, 00.35, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Gospodar prstenova: Povratak kralja

Posljednji nastavak fantastične trilogije Petera Jacksona kojom završava epska priča o putovanju ljudi, hobita, vilenjaka te ostalih stanovnika Međuzemlja.

Sauronove sile su opkolile Minas Tirith, glavni grad Gondora, u želji da eliminiraju cijelu ljudsku rasu. Nekadašnje veliko i snažno kraljevstvo dugo nije toliko trebalo svog kralja i vođu kako bi pobijedilo sile tame. Sudbina Sredozemlja je položena u Aragornove (Viggo Mortensen) ruke. Može li on ispuniti svoju sudbinu i postati vođa koji je prijeko potreban svom narodu? Frodo (Elijah Wood) je također na kušnji. Što se više približava konačnoj destinaciji, postaje sve slabiji na iskušenja koja mu priređuje Prsten pa se sve više oslanja na prijatelja Samwisea Gamgeea (Sean Astin). Gollum i Prsten testirat će Frodovu humanost i namjeru da zauvijek uništi Prsten.

HRT1, 00.35, POVIJESNA DRAMA, Za vječnu slavu

U Meksiku su u dvadesetim godinama 20. stoljeća na vlasti ateisti koji su potpuno zabranili katoličanstvo. Počelo je raspuštanjem samostana, ukidanjem vjerskih škola, a proširilo se na zabranu služenja mise i progon časnih sestara i svećenika, što je izazvalo otvorenu pobunu vjernika i rat koji je trajao od 1926. do 1929. godine, poznat kao La Cristiada.

Umirovljeni general Gorostieta (A. Garcia) uz pomoć svoje supruge (E. Longoria) odluči uključiti se na samom početku sukoba u pokret i transformirati grupicu pobunjenika u pravu vojsku. Nemaju što izgubiti, ali mogu vratiti slobodu!