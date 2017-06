TV PREPORUKA DANA: Kultni vestern Freda Zinnemanna s Garyjem Cooperom u ulozi hrabrog šerifa (Točno u podne)

HRT2, 13.25, DRAMA, Sad ti je žao!

Jochem (S. Collier) je žrtva. Povod za to je njegova debljina, iako nije jako debeo. Pravi razlog je što su u njemu namirisali žrtvu, nekoga tko se ne može braniti. Zlostavljače predvode jedna djevojka, Sanne (C. Bakker), i dvojica dječaka uz nju. Svaki dan ga tuku, ucjenjuju, stavljaju mu na nos svinjsku njušku, za vrijeme razrednog fotografiranja njega skidaju do gola, a odjeću mu vješaju na stablo, tako da njega nema na zajedničkoj fotografiji, na ručku mu u lice guraju tanjur s pomfritom; mora umjesto jednoga od njih raznositi novina, majci kaže da to vrijeme provodi pišući zadaću s Davidom (R. Boissevain)…

David ima svoj bend. On vidi što rade s Jochemom, ne slaže se, ali se i ne miješa. Tek jedna od djevojaka,Vera (D. Witte), u koju je David zaljubljen, usuđuje se stati na Jochemovu stranu. Zbližavaju se u azilu za napuštene pse u kojemu ona volontira, a Jochem je doveo psa kojega je spasio iz zamke u šumi… Vrhunac je događaj na velikoj školskoj zabavi u prirodi. Sanne i druga dvojica prisilno napijaju Jochema. Jochem izjavljuje Veri da je zaljubljen u nju i trči za njom. Kako bi mu dokazala da je on ne zanima, vera se ljubi s Davidovim prijateljem iz benda, no to ne vidi Jochem, kako je planirala, nego David. Utučen, potresen, David prolazi pokraj mjesta gdje troje zlostavljača ponovno muče Jochema, on zove u pomoć, ali David odbrusi “gubi se” i samo produži.

HRT3, 16.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Previše muževa

Bill Cardew (F. MacMurray) koji je bio davno nestao iznenada se vratio i zatekao svoju ženu u novom braku. Naime, prošla je godina dana od kada je Bill Cardew proglašen mrtvim jer je nestao u pomorskoj nesreći. Udovica Vicky (J. Arthuru) udala se za njegovog starog prijatelja i poslovnog partnera Henryja Lowndesa (M. Douglas). Neočekivan Billov dolazak s otoka na kojem je bio nasukan doveo je Vicky u situaciju u kojoj može birati.

DOMA TV, 19.25, AKCIJSKA SERIJA, Glades

Dobro odjeveni, bezobzirni odvjetnik za rastave čini se da je ustrijeljen, izboden i možda čak otrovan. Očigledno se mnogima zamjerio. Preplašeni Jeff moli Longwortha za pomoć kad pomisli da se sumnjivi čovjek noću mota oko njegove kuće.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Život u zraku: Gospodari neba

Upoznajte letače koji zakone fizike pomiču do samih granica kako bi svladali razne izazove letenja. Teškom žutokljunom labudu vodena pista služi kako bi postigao brzinu koja mu je potrebna da bi poletio, dok se sivi sokol oslanja na pernate spojlere da bi dostigao 200 kilometara na sat. U Ekvadoru otkrivamo kako je nevjerojatna letačka kontrola kolibrića temelj njihova visokooktanskog životnog stila dok na Novom Zelandu nos albatrosa skriva neočekivan ključ letova na duge staze.

U ovoj epizodi kopci se okreću gotovo na mjestu, a ždralovi uz pomoć timskog rada prelijeću cijele kontinente. Ali nemaju samo ptice nevjerojatne letačke sposobnosti; teški kornjaši zrakom jure uz pomoć dodatnog para krila, a za šišmiše otkrivamo da su jedna od najsvestranijih životinja koje lete.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatska moj izbor

Dino Galvagno kaže kako je Hrvatska bila i ostala njegova domovina. Iako je karijeru vrhunskog kuhara gradio u Münchenu i Toscani, okusi i mirisi Hrvatske zvali su ga da se vrati na izvor.

Japanac Mochizuki Motohiko u Hrvatskoj je pronašao novi dom. Majstor spravljanja sushija, Tokyo i München zamijenio je Zagrebom i Zaprešićem.

Dva vrhunska chefa u jednoj priči – Hrvatska moj izbor.

HRT2, 21.00, VESTERN, Točno u podne

Na dan kada se ženi i ostavlja svoj posao šerifa, Will Kane (G. Cooper) sazna da zločinac kojega je poslao u zatvor prije dosta godina, Frank Miller (I. MacDonald), dolazi u grad podnevnim vlakom da mu se osveti. Iako je čvrsto odlučio otići iz grada sa suprugom (G. Kelly) i početi novi život, Will odluči ostati i sukobiti se s Millerom. Kada zatraži pomoć sugrađana koje je uvijek štitio, oni mu okreću leđa. Čini se da će se Kane sam morati suočiti s Millerom, kao i drugim članovima njegove bande, koji ga čekaju na željezničkoj postaji.

HRT3, 22.25, BIOGRAFSKA DRAMA, Vincent i Theo

Priča o slikaru Vincentu van Goghu (T. Roth) i njegovom bratu Theodoreu (P. Rhys) koji mu je financijski pomagao i podržavao ga. Bliži se kraj 19. stoljeća, braća van Gogh žive u Parizu, a povezuje ih umjetnost. Dok se Vincent u potpunosti posvećuje slikanju, Theo je galerist i prodaje djela koja mu se često ne sviđaju da bi mogao udobno živjeti.

RTL2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alan je nezadovoljan svojim seksualnim životom s novom djevojkom, Donnom (Kimberly Quinn). Htio bi prekinuti s njom, ali ne zna kako to učiniti i traži savjet od Charliea, koji već pomaže Jakeu upoznati se s novom djevojkom.

HRT1, 23.20, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

Lord Alan Watson član je Doma lordova, britanski političar, biznismen, medijski djelatnik, predavač. U trenutku neposredno nakon terorističkoga napada u Manchesteru Lord Watson ponajprije govori o iskustvu dugih desetljeća borbe UK s terorizmom. Bit će govora o zaustavljanju informacija između sigurnosnih službi Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, o strategiji borbe protiv terorizma 4P, o ideji europskoga jedinstva kako ju je shvaćao Jean Monet, o tome što bi to bile “Sjedinjene Države Europe”, o Churchillu i europskom jedinstvu, potom o temama kao što su EU: aspiracije ispred stvarnosti, Delors i geslo Jedinstvo u različitosti: unifikacija današnje Europe, islamofobija i različitost kultura, je li nakon Brexita u EU pobijedila britanska politika suverenizma i je li se nakon Brexita Britanija nepovratno promijenila, kakvi će biti odnosi Velike Britanije i EU, transatlantski odnosi: položaj Velike Britanije u novim okolnostima, o tome što je to plimni val povijesti, što Tirana misli o Makedoniji, o podjelama Balkana i novim granicama Europe, o tome kakav je položaj Rusije u današnjem svijetu, o medijskim slobodama u Europi i engleskom jeziku kao radnom jeziku svijeta.

NOVA TV, 00.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Loše na dobar način

Nedavno razvedeni Leo zaljubljuje se u ženu na dan njezina vjenčanja i pokušava osvojiti njezino srce. Leova bivša supruga napisala je blog o njihovu propalom braku i o istoj temi je objavila knjigu koja je postala bestseler. Leo je i sam propali pisac koji sada pere posuđe za život. Njegova misija da osvoji ženu svojih snova bit će prilika da se suoči s prezrivim pogledima neznanaca koji znaju sve o njemu iz knjige njegove bivše supruge.