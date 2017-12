TV PREPORUKA DANA: Krimić o losanđeleskom tjelohranitelju ubojitih vještina s kockarskim problemima, koji mora zaigrati na sve ili ništa (Džoker)

RTL TV, 10.40, KOMEDIJA, Ernest spašava Božić

Osoba koja tvrdi da je Djed Božićnjak (Douglas Seale) slijeće u zrakoplovnu luku na Floridi, gdje ga pokupi taksist Ernest P. Worrrel (Jim Varney). Djed mu otkriva da se uputio obavijestiti lokalnog celebrityja Joea Carruthersa (Oliver Clark), voditelja dječjeg TV programa da je upravo postao novi Djed Božićnjak. I dok se oni voze, djevojka koja je pobjegla od kuće, Harmony (Noëlle Parker), pridružuje im se u taksiju. Kada stignu do odredišta, Santa kaže da ne posjeduju legalni novac, već samo onaj kojim se djeca mogu igrati, no Ernest, u pravom božićnom duhu, oprosti Djedu dug, zbog čega na kraju dobije otkaz. No Ernest otkrije da je Djed u taksiju ostavio svoju magičnu torbu te se da u potragu za njim kako bi mu vratio što mu pripada.

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Srce grada

Riley Vance (S. Grimes-Beech) dobila je otkaz jer je cijeli odjel u kojemu je radila ukinut. Javljajući se na razne oglase, doživljava čak i to da je na jednom mjestu ne žele primiti zato što je bez posla. Već očajna, javlja se na oglas u kojemu se traži osobna pomoćnica direktora Williama Younga (S. Lund), nasljednika koji preuzima veliko poduzeće svojega oca. Čekajući na red za intervju, zapaža da se nijedan kandidat ne zadrži dulje od nekoliko minuta, no ona zapne za oko voditeljici koja obavlja preliminarne razgovore, podsjeća je na nju samu kad je bila mlada i ambiciozna. Kako je primljena u trenutku kad financijski savjetnici Williamu savjetuju da zatvori jednu tvornicu igračaka, Riley iznese suprotan stav i mladi poslodavac pristane otići u tvornicu provjeriti o čemu se radi. Tvornica se nalazi u očaravajućem mjestašcu daleko od New Yorka, koje zrači božićnim duhom i gdje su svi ljudi dobre volje.

HRT2, 16.25, ANIMIRANI FILM, Priča o igračkama

Andyjeva najdraža igračka je kauboj Woody sve dok u kuću ne stigne svemirski rendžer Buzz. Hoće li Buzz zauzeti Woodyjevo mjesto u Andyjevom srcu? Hoće li se suparnici zbližiti kad ih snađe nevolja?

Koje sve pustolovine očekuju Andyjeve igračke?

Iz animacijskog studija “Pixar” prije više od dvadeset godina stigla je “Priča o igračkama”, prvi film koji je koristio potpunu računalnu animaciju, i redatelju Johnu Lasseteru donijela Oscara za specijalna postignuća. Crtić je pokrenuo lavinu dodatne proizvodnje i postigao priličan komercijalni uspjeh od igračaka, videoigrica, tematskih parkova te novih nastavaka: “Priča o igračkama 2″ (1999.) i Priča o igračkama 3” (2010.). Očekuje se još jedan nastavak koji bi se trebao pojaviti 2019.

HRT3, 18.05, TRILER, Šifra Salamander

Talijanski policajac Dante Matucci (F. Nero) istražuje seriju ubojstava ljudi koji su bili na važnim položajima. Zajedničko im je to što je na svakom poprištu zločina ostavljen crtež daždevnjaka. Matucci počinje sumnjati da su ubojstva povezana s urotom da se preuzme vlast…

Snimljeno prema istoimenom romanu Morrisa Westa.

HRT3, 20.05, GLAZBENI FILM, Apsolutni početnici

London 1958. godine, konzervativna Engleska sve je više na uzmaku. Mladi fotograf Colin (E. O’Connell) i njegova djevojka Suzette (P. Kensit), koja želi postati modna kreatorica, slažu se u svemu osim u pitanjima karijere. Odani Colin zaprepašten je kad Suzette prihvati udvaranja modnog kreatora za bogatu klijentelu Henleya od Mayfaira (J. Fox) i tako napušta njega te dotadašnji stil života…

Glazbeni film s radnjom koja se odvija početkom 60-ih, razdoblje prije revolucionarnih gibanja mladih, prikaz je života i mentaliteta prve rock generacije u Britaniji. Da bi ilustrirao to razdoblje, redatelj se poslužio jednostavnim, u osnovi melodramskim sižeom, ali i formom glazbenoga filma s obiljem pjevanih i plesnih točaka koje dočaravaju ondašnju londonsku glazbenu scenu.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Dobri, bolji, vegani?

Suvremeno veganstvo novi je životni stil mlade, zdrave generacije. Gurmanski restorani poslužuju vrhunsku vegansku kuhinju, otvaraju se veganski supermarketi, recepti za veganske kolače preplavili su internet. No veganstvo je i novo područje za zaradu, istraživanje i biznis. Na tržište dolaze nebrojeni nadomjesci mlijeka, sira, jaja i kobasica. No jesu li te laboratorijske zamjene uistinu bolji izbor?

Rijetki shvaćaju da postupak njihove proizvodnje uključuje biotehnologiju i aditive kao što su zgušnjivači i pojačivači okusa. Međutim, proizvodi označeni kao veganski mogu se mnogo skuplje prodati. Veganska prehrana bez znanja o hranjivosti namirnica može u odraslih prouzročiti manjak hranjivih sastojaka, a kod djece čak i smrt.

RTL TV, 20.20, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Kronike iz Narnije: Lav, vještica i ormar

Drugi svjetski rat plamti u Londonu. Njemački bombarderi ruše velebni grad te su Peter (William Moseley), Susan (Anna Popplewell), Edmund (Skandar Keynes) i Lucy (Georgie Henley) zbog opasnosti evakuirani u ladanjski dom profesora Digoryja Kirka (Jim Broadbent). Profesorova sluškinja (Elizabeth Hawthorne) daje djeci na znanje kako profesor nije naviknut na djecu u kući stoga ne smije biti nikakve vike ili trčanja po kući. Jednog kišnog dana djeca zaključe kako su brojne prostorije u kući zgodne za igru skrivača, ali ne znaju da među svim tim vratima jedna vode do drugog svijeta. Lucy će probati izići iz ormara na krivu stranu te će se zateći u snježnoj zemlji vječne zime, ali bez Božića – Narniji. U pratnji braće i sestara upoznat će hladnu zemlju koju je začarala bijela vještica zvana Jadis (Tilda Swinton). Uz pomoć fauna Tumnusa, dabrova i lava Aslana (glas Liam Neeson) djeca uspijevaju pobijediti zlu čarobnicu. Nakon nekoliko godina djeca odrastaju i postaju kraljevi Narnije, posve zaboravivši na stvarni svijet. No jednoga dana loveći bijelog jelena po šumi, u nadi da će im donijeti sreću, izgube se i ponovno vrate u svoj svijet, gdje shvate da vrijeme drugačije prolazi, tj. iako su izbivali godinama, u njihovom su svijetu prošle samo sekunde.

HRT2, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Džoker

Kad Nicka Wilda (J. Statham) prijateljica Holly (D. Garcia-Lorido) zamoli za pomoć, on kreće u potragu za nasilnicima koji su je u hotelskoj sobi istukli i silovali. Nick otkrije tko stoji iza toga i sukobi se sa sinom moćnog mafijaškog šefa, Dannyjem DeMarcom (M. Ventimiglia)…

“Džoker” je snimljen prema romanu “Heat” Williama Goldmana, a ujedno je i prerada istoimenog filma iz 1986. s Burtom Reynoldsom u glavnoj ulozi.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Storije o neponovljivima: Vrijeme pokretnih slika

U zaključnoj epizodi serije središnji je lik Ivo Labaš, možda posljednji veliki dubrovački oriđino. Zabilježen je u mnogim filmskim zapisima prvenstveno zahvaljujući tome što je bio svojevrsna maskota popularnih Dubrovačkih trubadura. S Trubadurima se Ivo družio od njihovih početaka, dok su još bili nepoznati široj javnosti, što mu je priskrbilo laskavu titulu njihovog “export-import managera”. Na tradicionalnim ponoćnim koncertima Dubrovačkih trubadura nakon otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara Ivo bi redovito imao svoj nastup na Orlandovom stupu. Posljednja epizoda serije Storije o neponovljivima pokušava odgovoriti i na pitanje ima li u današnjim vremenima još uvijek mjesta za oriđinale.

HRT1, 21.30, DOKUMENTARNI FILM, Gospođa u stanu br. 6

Ovo je vrlo nadahnjujuća i pozitivna priča. 109-godišnja Alice Herz Sommer još je svaki dan dva i pol sata vježbala sviranje klavira. I dalje je bila nepokolebljivo neovisna, a svoj dugi život nije pripisivala dobrim genima koliko dobroj glazbi. Zahvaljujući pozitivnom i optimističnom razmišljanju te duboko ukorijenjenoj vjeri u esencijalnu dobrotu ljudskih bića, Alice Herz Sommer živjela je duže od jednog stoljeća. Ne samo da je bila najstarija osoba u Londonu, nego je bila i najstarija osoba koja je preživjela holokaust. Često je puta rečeno da strah i mržnja izjedaju dušu, no može li se jednako tako reći da ljubav prema životu i ljudima oko nas te, kao u Aliceinom slučaju, glazbi, hrani dušu i oslobađa duh? Alice je do kraja života neumorno ponavljala: “Glazba mi je spasila život, glazba me i dalje spašava.” (Alice Herz Sommer, 26. studenoga 1903. – 23. veljače 2014.)

Dokumentarac je dobitnik Oscara 2014. u kategoriji kratkometražnog dokumentarnog filma te brojnih drugih nagrada na međunarodnim festivalima.

VIASAT EXPLORE, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Gradnja giganata

Serija pokazuje kako ključne tehnološke inovacije omogućuju izgradnju divovskih građevina. Snimke snimljene tijekom gradnje uz CGI otkrivaju proces gradnje s zapanjujućim detaljima.

Od najdužih svjetskih tunela i najnaprednijih nebodera, do najprometnijih podzemnih željeznica i najvećih ratnih brodova, ova nam serija otkriva nevjerojatne inovacije, koje su pomogle izgradnju superstruktura koje su oborile sve rekorde, te iznose na vidjelo tajne koje otkrivaju kako funkcioniraju.

HRT3, 21.50, HOROR, Krik

Tajanstveni putnik Crossley (A. Bates) pojavio se u životu mladoga para, Rachel (S. York) i Anthonyja (J. Hurt). Prihvatili su ga vrlo gostoljubivo, a on im je pričao o svojim moćima. Čak tvrdi da je od Aboridžina naučio kako stvoriti “krik užasa” koji može ubiti svakoga koji ga čuje…

Ovaj film, snimljen prema kratkoj priči Roberta Gravesa, u Cannesu je 1978. osvojio Veliku nagradu žirija zajedno s talijansko-francuskim filmom “Bye Bye Monkey”

NOVA TV, 22.40, ROMANTIČNA DRAMA, Nedjelje kod Tiffanyja

Alyssa Milano glumi Jane Claremont, koja je kao mala svake nedjelje s majkom Vivian (Stockard Channing) odlazila kod „Tiffanyja“ u New Yorku te sa sobom vodila svog imaginarnog prijatelja Michaela. Dvadeset godina poslije, Jane je uspješna poslovna žena koja se treba udati za Hugha (Ivan Sergei), svog naočitog zaručnika, no Michael (Eric Winter) se iznenada opet pojavi, posve odrastao, kako bi upozorio Jane na put kojim je u životu krenula.

DOMA TV, 23.10, KRIMI SERIJA, Quantico

Teroristička ćelija pokuša se infiltrirati u Quantico, prisilivši Mirandu i Liama da plate smrtonosnu cijenu. A u budućnosti Alex nastavlja primati upute od terorista – samo što je ovaj put na kocki život Claire Haas (koju glumi Marcia Cross).

RTL TV, 23.25, TRILER, Red letenja

Suprug Kyle Pratt (Jodie Foster) preminuo je u Berlinu. Shrvana žena se zajedno sa šestogodišnjom kćerkom Julie (Marlene Lawston) ukrca u avion za New York i kreće kući. Nakon nekoliko sati u zrakoplovu, Kyle se budi, a Julie nije pokraj nje. U panici ona kreće u potragu po velikom avionu. Najgore od svega je što se nitko od putnika ne sjeća male Julie, a pogotovo da je bila s majkom. Kyle se čini da gubi razum…

HRT3, 00.15, AKCIJSKI KRIMI FILM, Amsterdamsko klanje

Film o serijskom ubojici koji koristi poznate gradske kanale u Amsterdamu i ubija ljude. Jedno od ubojstava uvlači u priču djevojku (M. van de Ven) najboljeg gradskog detektiva (H. Stapel) koji slijedi ubojičine tragove.