TV PREPORUKA DANA: Krimi drama o serijskom ubojici s Aljaske snimljena prema stvarnim događajima (Zamrznuta istina)

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Christie Brinkley ima 61 godinu i već se 40 godina bavi manekenstvom. Danas će nam otkriti svoje tajne protiv starenja. Što jede i koji su njezini rituali za svakodnevnu njegu kože za koje tvrdi da joj pomažu. Za kraj, kako reprogramirati okusne pupoljke da zavole zdravu hranu.

HRT2, 13.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljetnikovac

Njujorčanka Terry Russell (H. Burton) živi sa svojom petnaestogodišnjom kćeri Abby (E. Margaritis), stroga je majka, a Abby misli da je to zato što sama nema nikakav život. Čak joj je i u pisanju zapelo. Njezina urednica Leslie Everston upozorava je da će ugovor biti raskinut ako novi rukopis ne preda do rujna. Daje joj ključeve svoje roditeljske kuće u Francuskoj, kako bi Terry ondje mogla u miru pisati. Kad Terry i Abby stignu u vilu, ondje zatječu Leslienog brata Matthewa (V. Webster), slavnog njujorškog chefa poznatoga pod nadimkom Chef Cupid. Matthew je, razočaran lošom recenzijom utjecajnog kritičara, došao u Francusku kako bi predahnuo od svega. Matthew i Terry već su se ranije upoznali, kad ih je Leslie spojila na sastanku na slijepo, no taj sastanak nije prošao dobro, jedno drugome nisu bili simpatični, ili je samo trenutak bio nepogodan – u svakom slučaju, ni ovaj put nisu oduševljeni što će cijelo ljeto dijeliti isti prostor, pa makar kuća imala osam spavaćih soba i četiri kupaonice. Jedno drugome iznose poželjni kućni red: ona da do dva popodne mora biti tišina, jer tada piše, a on da kuhinja uvijek mora biti besprijekorno uredna. Između njih dvoje je Abby koja prije odraslih vidi na što će sve skupa izaći.



RTL TV, 15.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Vjenčanje iz vedra neba

Mary Fiore (Jennifer Lopez) je ambiciozna i uspješna organizatorica vjenčanja u San Franciscu, koja radi samo za bogate klijente. To što nema životnog partnera jako brine njezinog oca Sala (Alex Rocco) koji joj stalno govori da se skrasi. Kada Mary upozna Stevea Edisona (Matthew McConaughey), zgodnog doktora, njen jednostavan život prilično se zakomplicira. Nakon romantične večere, Mary dozna da je Eddie zaručen za kontrol-frikušu Fran (Bridgette Wilson-Sampras), koja je angažirala upravo nju da im organizira vjenčanje.

RTL TV, 20.00, SF TRILER, Looper

Godina je 2074., putovanje kroz vrijeme postalo je moguće, ali je još zabranjeno. No svaki put kada se mafija odluči riješiti onih koji su joj stali na put, šalje ih 30 godina u prošlost, gdje ih dočeka “looper” – osoba plaćena da ubije. U 2044. godini 25-godišnji Joe (Joseph Gordon-Lewitt) plaćeni je ubojica (“looper”), koji radi u Kansas Cityju za kriminalce, koji zloupotrebljavaju putovanje kroz vrijeme kako bi svoje žrtve mogli likvidirati bez ikakvih tragova. No da bi se spriječila povezanost organizatora s ubojstvima, zadnja žrtva atentatora uvijek će biti oni sami, samo 30 godina stariji. „Looperi“ su primorani učinkovito okončati ugovor, u suprotnom nikada neće moći napustiti taj začarani krug. Joe se nađe pred velikim izazovom kada mora uperiti pištolj u svoju budućnost (Bruce Willis).

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Oteta djeca

Film o tisućama djece nepravedno oduzetih svojim obiteljima. Potresna je to priča o novorođenčadi koja su oduzeta majkama u rodilištu zbog sumnje da bi ih novopečeni roditelji u budućnosti mogli zanemarivati ili zlostavljati, iako ti roditelji prije nisu imali druge djece. Nije riječ o zemlji u kojoj vladaju tiranija i diktatura, u kojoj prava djece ne postoje. Te se tragedije događaju u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Film otkriva nezamislivu praksu: svake godine Velika Britanija određuje kvotu djece koju treba oduzeti obiteljima te smjestiti k udomiteljima ili dati na posvajanje. Ako općine koje bi tu politiku trebale provesti ne ispune zadani cilj, novčano su kažnjene i budžet im se smanji. Privatne agencije – od kojih su neke na popisu burze – dobivaju u zadatak provesti posvajanje te djece. Djeca su na njihovim stranicama detaljno opisana poput kakvog proizvoda koji reklamiraju. Lani je 1860 djece oduzeto svojim obiteljima, a još 6000 čeka da ih posvoje parovi koji putem interneta mogu potražiti idealni profil djeteta.

HRT2, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Vjerujem u anđele

U mjestu svi počinju Dei nuditi usluge: gradonačelnik Frane, mjesni ribar Roko, a i poštar Šime koji se sve više zagrijava za tajanstveni došljakinju. A “malo misto” živi svoj ustaljeni život. Svakodnevno susrećemo njegove mještane: povratnika iz Amerike koji na ulici glumi srčani napad, staru tetu Petru koja sjedi u svojem dvorištu i osluškuje prolaznike prepoznavajući ih po koracima, drugog poštara Štefa, došljaka iz kajkavskih krajeva koji uživa u otočkom životu, usamljenog čudaka, svjetioničara Bepa, mjesnog ridikula Miroslava, pohotnu kontesu Lili čiju sobu posjećuju mnogi. No tajna igra poštara Šime s čitanjem tuđih pisama ima i svoju dobru stranu. On obavještava ljude što bi im se moglo dogoditi, a nekima i pomaže.

HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, Zamrznuta istina

Robert Hansen (J. Cusack) je ugledan obiteljski čovjek koji je tijekom 12 godina oteo dvadesetak žena i odveo ih u divljinu radi lova. Jedna je uspjela preživjeti, Cindy Paulsen (V. Hudgens), a nju je na ulici pronašao policajac Jack Halcombe (N. Cage). Cindy postaje ključna osoba u potrazi za ubojicom kojem je na tragu predani Halcombe.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Marko Antun de Dominis: Ukleta djeca

Nakon bijega iz Senja naš junak postaje splitski nadbiskup, primas Dalmacije i Hrvatske. No, kako bi dobio tu funkciju, potpisuje u Rimu da će svom protukandidatu isplaćivati 500 dukata godišnje. Nakon kuge koja je prepolovila stanovništvo Splita, to nije bilo moguće pa splitska nadbiskupija odlazi u stečaj. Odnosi de Dominisa i Rimske kurije dolaze do samog dna, pogotovo što Dominis staje na stranu Venecije u sukobu s Rimom oko laičkih ingerencija Mletačke Republike. U tom vremenu de Dominis piše svoju Crkvenu državu u kojoj propitkuje papin primat. Inkvizicija polako ali sigurno steže obruč oko Marka Antuna de Dominisa.

DOMA TV, 21.20, KRIMI SERIJA, Mentalist

U prvoj epizodi sezone Jane i Lisbon potajno nastavljaju sužavati popis sedmorice osumnjičenih da su Red John, a to su Bret Stiles, Gale Bertram, Ray Haffner, Reede Smith, Robert Kirkland, Brett Partridge i šerif Thomas McAllister, dok istražuju ubojstvo čovjeka koji je na dvije godine nestao.

HRT3, 21.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Uvijek otvoreni

Arkwright želi ubrzati svadbene planove s nevoljkom sestrom Gladys i odluči zaposliti i primiti na stan domaćicu da bi kod Gladys izazvao ljubomoru i dobio je pred oltar. Arkwright misli da će taj ingeniozni plan okončati njegove godine frustracije. Naravno, nije tako. Sestra Gladys prozre njegov plan i Arkwright je u nevolji kad se gđa Featherstone javi za taj posao.

HRT3, 23.05, RATNA DRAMA, Kad čuješ zvona

Banija, početak Drugog svjetskog rata. U trima susjednim selima žive ljudi različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti koje je rat odmah uspio posvađati. Kako nesuglasice među lokalnim Hrvatima, Srbima i Muslimanima ometaju organiziranje ozbiljnijeg otpora neprijatelju, iz Zagreba stiže partizanski komesar (Boris Buzančić) koji bi trebao srediti situaciju. Komesar ubrzo otkriva kako se njegovo viđenje revolucije uvelike razlikuje od situacije na terenu.

NOVA TV, 23.10, KRIMI FILM, Veronica Mars

Bivša tinejdžerska detektivka i sada najtraženija odvjetnica u New Yorku Veronica Mars (Kristen Bell) dobiva telefonski poziv od bivšeg dečka Logana Echollsa (Jason Dohring) koji je optužen za ubojstvo svoje djevojke. Veronica se vraća u gradić Neptun kako bi Loganu pomogla pronaći odvjetnika. Kada shvati da slučaj nije dobro vođen, Veronica se vrati životu za koji je mislila da je ostavila za sobom.

HRT2, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Ekipa se veseli što će vikend provesti u Charlesovoj vikendici, ali Jake im pomrsi planove jer je mimo njihova znanja pozvao i kapetana Holta. Charles pomaže Rosi da svom novom dečku Marcusu (Nick Cannon) napiše romantične SMS-poruke, dok Gina iz zafrkancije pokušava napiti Amy.