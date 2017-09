TV PREPORUKA DANA: Kreće nova dnevno-mozaična emisije Kod nas doma u kojoj su voditeljice Barbara Kolar i Iva Šulentić

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubav dolazi polako

Claridge (K. Heigl) mlada je žena koja sa suprugom Aaronom (O. Macready) 1800. godine kreće tražiti plodnu zemlju na kojoj bi sagradili kuću. I kad se napokon skrase na zgodnom mjestašcu i pomisle da je njihovim lutanjima došao kraj, te da napokon mogu zasnovati obitelj, Aaron u potrazi za odbjeglim konjem nesretnim slučajem razbije glavu i na mjestu ostane mrtav. Martyn svijet se srušio. Uskoro primi vrlo neobičnu ponudu: udovac Clark Davis (D. Midkiff) koji ima sedmogodišnju kćer Missie (S. McCole Bartusiak) predloži joj pogodbu – do proljeća ona će ostati na njegovom imanju kako ne bi morala preživjeti zimu sama, a zauzvrat će barem kratko biti majka njegovoj djevojčici. Nemajući kamo, Marty nerado pristaje na ovaj ugovoreni brak, željno iščekujući proljeće kad će se karavanom vratiti odakle je i došla.





HRT2, 15.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Mjesto pod suncem – zimsko sunce

Svaka epizoda prati jedan britanski par koji želi kupiti nekretninu u inozemstvu, u nekoj sunčanoj zemlji. Na izbor imaju tri ili četiri mogućnosti koje su im pronašli agenti. Voditelj ili voditeljica daju kupcima korisne informacije o načinu kupnje, održavanju i životu na određenoj lokaciji. Nakon razgledavanja, par izražava svoje mišljenje te se na kraju epizode odlučuju za nekretninu koja im se najviše svidjela, pri čemu doznajemo i jesu li je doista i kupili.

Današnji kupci su Susie i Gary Gilhooly iz Brightona. Djeca su im odrasla i naš par raspoložen je za novu životnu avanturu. Priželjkuju vikend-kuću u Sarasota Keysu kako bi pobjegli od hladnih i tmurnih britanskih zima i proveli to vrijeme opuštajući se pod floridskim suncem.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

U novoj mozaičnoj emisiji u svijet popularne kulture, glazbe, gastronomije, mode, hobija, arhitekture, dizajna, moderne psihologije vode vas Barbara Kolar i Iva Šulentić.

Rubrika Dom donosi priče o stanovima, ljudima koji u njima žive, arhitektima i dizajnerima koji su te prostore prilagodili njihovim životnim potrebama i navikama.

U rubrici Volim zeleno predstavljamo zanimljive ljude i nove trendove urbanoga vrtlarstva, zelenu gerilu, uzgoj voća i povrća za početnike, nove i praktične trendove obrade zemlje i uzgoja primjenjive za sve, bez obzira na predznanje o vrtlarstvu.

U rubrici RadiOna Karmela Vukov Colić pokazat će gledateljima kako uz minimalna ulaganja, maštu i poneki koristan savjet možemo pomoći kućnome budžetu, uljepšati svoj životni prostor, napraviti predmet za sjećanje, kako poticati maštu mališana ili od odbačenih stvari napraviti omiljeni predmet. Uz pomoć poznatih prijatelja Karmela će izrađivati ukrasne predmete, a katkada priređivati i slastice.

U rubrici Revolucija doktora psihologije Igora Mikloušića zavirujemo u najdublje i najčudnije kutke ljudske psihe. Rubrika se zasniva na spoznajama najbrže rastuće, i revolucionarne, nove discipline u psihologiji – evolucijske psihologije. Ova grana psihologije obuhvaća atraktivne teme, od seksa i ljubavi, do vjere u Boga i smisla života, te nam otkriva najdublje korijene našega ponašanja, pokazuje kako se naš um iz kamenoga doba prilagodio digitalnoj eri.

U rubrici Modni ormar govorit ćemo o modi, trendovima i stilovima mode koji su se mijenjali kroz povijest. Predstavit ćemo i nove dizajnerske nade. Glavna protagonistica je mlada, modno osviještena blogerica.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Na početku četrnaeste sezone, tim Navy CIS-a istražuje ubojitu eksploziju automobila u Washingtonu koja je povezana s NCIS-ovim specijalnim agentom Nickom Torresom, a koji je nestao prije šest mjeseci dok je bio na tajnom zadatku u Argentini. Bishop će prikupljati dokaze u vezi s ubojstvom mornaričkog kapetana te početi preispitivati svoj prethodni rad u NSA-u. Gibbs će otići na tajni zadatak, a Ducky će se prisjećati prošlosti i propitivati ključnu životnu odluku koju je davno donio.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Čuvar dvorca

Dramska serija redatelja i scenarista Lukasa Nole govori o Hrvatskoj osamdesetih kada se na političkoj sceni događaju promjene koje će krajem desetljeća promijeniti mapu Europe. Jugoslavenska Služba državne bezbednosti još je jedna od najagilnijih i najučinkovitijih obavještajnih zajednica u Europi. Boris Bišćan, stari kadar te službe, svjedok je promjena koje se u službi događaju – provjerene profesionalce zamjenjuju kriminalci koje SDB angažira za obračun s političkim emigrantima, nudeći im zauzvrat zaštitu. Boris se u novom svijetu ne snalazi, a starom je očigledno došao kraj.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Deset godina

o nekolicini prijatelja koji su se sastali večer uoči proslave godišnjice mature. Tko se promijenio u proteklih deset godina? Neki prihvaćaju svoju promjenu dok se drugi čvrsto drže starih obrazaca. Sjećaju se zajedničke prošlosti i uspoređuju s onim što im se sada zbiva u životu…

Američkom scenaristu Jamieju Lindenu (Sve što želim si ti, Igra novca) film “Deset godina” bio je redateljski debi.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski premijeri: Stjepan Mesić

Osam epizoda serije u trajanju od 50 minuta po epizodi, osobni su i politički portreti devet predsjednika hrvatskih vlada: Stjepana Mesića, Josipa Manolića, dr. Franje Gregurića, Hrvoja Šarinića, Nikice Valentića, dr. Zlatka Mateše, Ivice Račana, dr. Ive Sanadera i Jadranke Kosor. U seriji govore premijeri osobno, ali i drugi insajderi, svjedoci i protagonisti vremena, a epizode ne sadrže dodatne komentare i autorska pojašnjenja.

Prva epizoda se bavi burnom političkom biografijom predsjednika prve hrvatske vlade Stjepana Mesića i obiteljskim tragedijama koje su mu obilježile život. Nakon više od 40 godina Mesić je s ekipom serije posjetio zatvorsku ćeliju u Staroj Gradiški u kojoj je ležao zbog hrvatskog nacionalizma. O sukobu s Mesićem te počecima rata u bivšoj Jugoslaviji govori Borislav Jović, bivši predsjednik predsjedništva SFRJ. Ivić Pašalić i Josip Manolić otkrivaju kako je došlo do prvih podjela u HDZ-u i stvaranja “udbaške” i “ustaške” frakcije, te do procesa detuđmanizacije nakon gubitka izbora 2000. godine.

U epizodi govore i brojni Mesićevi prijatelji i suradnici te dužnosnici vlade i HDZ-a.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI FILM, Zapovjedna odgovornost

Zapovjednik Sam Keenan (Jean-Claude Van Damme), bivši pripadnik Mornari?kih tuljana, sada je imenovani zamjenik ameri?kog veleposlanika u Moldaviji, maloj, ali turbulentnoj isto?no europskoj zemlji. kada Anton Tavarov (Velibor Topic) i njegovi pobunjenici uzdrmaju glavni grad i izbije pu?ki udar, predsjednik države Yuri Amirev (Serban Celea), pobjegne u ameri?ku ambasadu. Nakon što je ameri?ki veleposlanik ubijen Keenan preuzima zapovjedništvo nad petnaest marinaca i sprema obranu zgrade koju su opkolili naoružani pobunjenici.

HRT3, 22.50, RATNA DRAMA, Četiri jahača apokalipse

Sve je počelo u Argentini na imanju obiteljskog patrijarha Julija Madariaga (L. J. Cobb). Jedna od njegovih kćeri bila se udala za francuskog imigranta Marcela Desnoyersa (C. Boyer) i dobili su sina Julija (G. Ford), koji je postao playboy, te kćer Chi Chi (Y. Mimieux), sada studenticu na Sorbonnei. Madariagina druga kći, Elena, izabrala je Nijemca Karla von Hartrotta (P. Lukas), s kojim ima tri sina: Heinricha (K. Boehm), Gustava i Franza. Kad se Heinrich 1938. vratio iz Njemačke, obitelj se okupila i on je objavio da se pridružio SS-u. Julio je shvatio da će se zbog toga obitelj raspasti i to ga je toliko pogodilo da je dobio srčani udar i umro. Dok njemačka grana radi za naciste, Chi Chi se pridružila pokretu otpora.

HRT2, 00.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Goldbergovi

Jednom ne tako davno i ne tako daleko 11-godišnji Adam Goldberg (Sean Giambrone) video-kamerom svojih roditelja dokumentira život na periferiji 1980-ih godina. Ima pune ruke posla, počevši od mame Beverly (Wendi McLendon-Covey), koja je dobronamjerna, ali ga guši, preko temperamentnog tate Murrayja (Jeff Garlin), do buntovne starije sestre Erice (Hayley Orrantia) i hipersenzibilnog brata Barryja (Troy Gentile). A tu je i raspojasani djed (George Segal), zavodnik, koji je Adamu mentor kad su posrijedi ljepše stvari u životu. Satovi vožnje, prvi poslovi, prijave za fakultet i stjecanje novih prijatelja, a da se pritom ne izgube stari, sve je to dio sage o obitelji Goldberg. Neki ostavljaju djetinjstvo iza sebe u potrazi za prvim poljupcem, drugi pak muku muče s odgojem tinejdžera ili se, suočeni sa starenjem, prisjećaju mladenačkih strasti – obitelj Goldberg iskusit će sve to. I u dobru i u zlu, oni su uvijek tu jedni za druge.