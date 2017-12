TV PREPORUKA DANA: Komedija s Renee Zellweger u ulozi konobarice koja unatoč brojnim poteškoćama odluči ostvariti svoje snove (Bolničarka Betty)

HRT1, 13.20, TALK SHOW, Dr. Oz

Svi hvale zamjene za prave cigarete i tvrde da su zdrave. Dr. Oz će sve razriješiti. Pušite li ih ili ne pušite, doznajte zašto su elektronske cigarete možda opasnije nego što mislite.

Zatim, koliko su hotelske sobe čiste? Doznajte jeziva otkrića našeg istraživanja.

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Priča o psima i vjenčanjima

Labrador Rusty na prvi pogled se zaljubio u pudlicu Cheri, a gotovo jednako brzo zaljubila se i njegova gazdarica Susan (J. Garth) u Cherinog vlasnika Jakea (B. Rowe). Susan i Jake od početka osjećaju da su na pravom putu, da žele ostatak života provesti zajedno, no ona se boji da će Jake odustati kad čuje koliko ona ima djece, a on se boji istoga. Djece je ukupno petero. Kako djeca nisu prepreka, vrlo brzo Jake zaprosi Susan i ona pristane, no nekako u to vrijeme stigne dugo čekani odgovor na njezinu molbu za posao iz snova: kustosice u njujorškoj galeriji.

HRT3, 16.00, KOMEDIJA, Naprijed!

Zoli (T. Marcsek) i Miki (C. Gáspár) najbolji su prijatelji, sjede u istoj klupi i zajedno provode vrijeme poslije škole. No, njihovi se roditelji ne mogu podnijeti. Zolijev otac (L. Váta) jedan je od rijetkih protivnika komunizma, piše pamflete i uređuje ilegalne novine, a sve s namjerom da skrene pažnju na hipokriziju vlasti. Mikijev otac (S. Gáspár) je partijski sekretar koji je na visoku funkciju došao vrlo mlad i donosi odluke koje utječu na život ljudi. Dvojica muškaraca na suprotnim stranama povremeno su prisiljena kontaktirati zbog dječjeg prijateljstva.

HRT2, 20,05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Brak (ni)je mrak

Je li brak mrak ili je baš mrak biti u braku? Jednima je brak vrhunac ljubavi, drugima formalnost, treći ga uspoređuju s kavezom u koji oni izvana očajnički pokušavaju ući, a oni iznutra podjednako očajnički izaći. U Ženama povjerljivo govorimo o braku. Gošće su: novinarka i voditeljica Uršula Tolj, glumica Barbara Vicković te novinarka i PR menadžerica Jelena Badovinac.

HRT2, 21.00, CRNA KOMEDIJA, Bolničarka Betty

Betty Sizemore (R. Zellweger) ljupka je i dobroćudna konobarica opsjednuta gledanjem TV sapunice u kojoj glumi njezin omiljeni glumac George McCard (G. Kinnear) u ulozi dr. Davida Ravella. Udana je za prodavača rabljenih automobila Della (A. Eckhart) koji se prema njoj odnosi bez imalo poštovanja. Kada jedne noći dvojica plaćenih ubojica, Charlie (M. Freeman) i Wesley (C. Rock), u potrazi za skrivenom drogom pred njezinim očima ubiju Della, krhka i osjećajna Betty doživi šok te razvije drugu ličnost. Uvjerena da je lik iz sapunice, davno izgubljena ljubav dr. Ravella, odlazi u Los Angeles kako bi ga pronašla i ponovno bila s njim. U Los Angelesu se zaposli kao bolničarka i dalje tragajući za fiktivnom bolnicom i svojim “bivšim dečkom”. Kada na jednoj zabavi doista upozna Georga McCarda, dolazi do velikog nesporazuma, jer on zaključi da je ona glumica koja želi ulogu u seriji. Kad shvati da ona nije u stanju razdvojiti lik Davida i njega stvarnog, ismijava ju pred svima. Betty se napokon vraća pamćenje o svemu što se dogodilo baš kada se ubojice pojave pred njezinim vratima.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kozmos: Neustrašivo kroz tamu

Mi danas o svemiru znamo manje nego što su znali obrazovani Europljani u doba otprije otkrića Amerike. Milijarde galaktika, zvijezda, planeta i mjesečeva koje poznajemo tek su 4% svega onoga što svemir krije. Upravo se po toj svijesti o skromnosti svojih postignuća znanost razlikuje od drugih ljudskih aktivnosti. Znanost uživa u činjenici da su još veći misteriji, poput tamne energije, još neistraženi.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Howard pokušava osmisliti nešto posebno za proslavu godišnjice prvog spoja s Bernadette, a Sheldon, kada ostvari veliko znanstveno postignuće, neodlučan je treba li s ostalima podijeliti grešku koja mu se potkrala.

NOVA TV, 22.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Život priča priče

Zdrav čovjek ima milijun želja, dok bolestan želi samo jedno – ozdraviti, novu priliku za popraviti sve krivo učinjeno ili propušteno, a o tom trenutku pričaju i gosti nove emisije ”Život priča priče”. Jedna od njih je i priča Petra Bijelića iz Zagreba koji je poklonivši dio sebe, poklonio život potpunom neznancu. Prije devet godina ovaj otac petero djece i česti darivatelj krvi, upisao se u Registar dobrovoljnih darivatelja matičnih stanica Zaklade Ana Rukavina. ”Moja dva sina su se malo razboljela kad su bili male bebe i ja sam odlaskom u bolnicu čuo sam za rad Zaklade Ana Rukavina čiji je rad tada bio u samom začetku i tada sam se registrirao i bio sam tada među prvih dvadeset registriranih.” Petar je do sada darovao preko 35 puta, a prije dvije godine postao je i donor matičnih stanica te spasio život osobi oboljeloj od leukemije u Frankfurtu. Thomas, zahvaljujući nesebičnom Petrovom djelu, ima novi život, a nakon dvije godine kontaktirao je svog donora, Petra Bijelića.

HRT3, 22.50, DRAMA, Tisuću puta laku noć

Rebecca (J. Binoche) je fotoreporterka koja opsesivno obilazi ratne zone i neumorno bilježi sve što se događa, čak i samoubilačke akcije. Kad se jednom u Kabulu previše približi bombašima samoubojicama, dođe do prerane detonacije pa je i ona ozbiljno ranjena. Oporavlja se u svom domu u Irskoj, a njezin muž Marcus (N. Coster-Waldau) i kći Steph (L. Canny) inzistiraju da izabere između povratka starom poslu i obitelji…

Filmu je žiri na festivalu u Montrealu 2013. dodijelio specijalni Grand Prix; osvojio je nagradu Amanda u nekoliko kategorija itd.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Alicia i Lucca surađuju na složenoj parnici protiv dilera i kreatora sintetičke droge. Eli potiče Aliciu i Veronicu da sudjeluju u kulinarskoj emisiji za majke i kćeri kako bi pridonijele Peterovoj kampanji, ali ishod je katastrofalan.

NOVA TV, 00.05, KOMEDIJA, Čovječe, volim te

Peter Klaven (Paul Rudd) je u svemu poput ostalih muškaraca, osim u jednome – sklapanje prijateljstava nikada mu nije išlo od ruke. Sada, kada mu je najbolji prijatelj najpotrebniji, Peter ga nema i to ga stavlja u vrlo nezgodnu poziciju. Naime, nakon što je zaprosio svoju djevojku Zooey (Rashida Jones), Peter shvati da nema bliskog prijatelja kojemu bi pripala uloga kuma pa je primoran krenuti u potragu. Svi dogovori s kandidatima ispadnu u najmanju ruku bizarni, osim susreta sa Sydneyem Fifeom (Jason Segel). Sydney je šarmantan, samouvjeren, čvrstih i izraženih stavova i svira gitaru. Već na prvom sastanku momci se odlično kliknu i ne prođe dugo prije nego su postali nerazdvojni. No to nije ono što Zooey želi – što je Peter prisniji sa Sydneyem, više se udaljava od nje.