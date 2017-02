TV PREPORUKA DANA: Komedija Rajka Grlića o skupini ljudi koji se nađu na korak do tragedije (Karaula)

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Čarobni trenutak

Clark Gable (T. Schuldt) radi u videoteci, ali je njegov pravi poziv pisanje. Piše scenarije koji nikoga ne zanimaju. Film mu je životni san. Sve se mijenja kad u njegov gradić stigne filmska ekipa, s kojom dolazi i njegova bivša djevojka Emily (A. Huffman). Glavna je zvijezda ekipe prelijepa glumica Helena Harris (D. Neal). Glavna muška zvijezda je Roberto Molinez (V. Spano), pomor za žene, no samo s jednom u srcu – Helenom. Stjecajem okolnosti Helena i Roberto se sretnu, upoznaju i sprijatelje. Očaran Heleninom ljepotom, Clark povjeruje da je zaljubljen. Njihovo prijateljstvo izazove Robertovu i Emilynu ljubomoru. Tek ćemo na kraju vidjeti tko koga zapravo voli.

HRT3, 15.20, ROMANTIČNA DRAMA, I to se zove ljubav

Victor Vic Brown (A. Bates) radi u tvornici u Manchesteru i druži se s kolegicom koja je daktilografkinja, Ingrid Rothwell (J. Ritchie). Ona je zaljubljena i zagrijana za njega dok je on nešto manje za nju. Kad mu je Ingrid rekla da je trudna, zaprosio ju je, oženili su se i počeli živjeti u kući njezine dominantne majke (T. Hird) koja baš nije zadovoljna kćerinim izborom…

Redatelj John Schlesinger je važan predstavnik britanskog socijalnog realizma (Draga) i predstavnik novoholivudskih tedencija, najpoznatiji po remek-djelu “Ponoćni kauboj” za koji je dobio Oscara. Film “I to se zove ljubav” snimljen je prema istoimenom romanu Stana Barstowa, kao i TV serija 1982.

DOMA TV, 19.55, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Kad poručnik bojnog broda postane žrtva trovanja radijacijom, tim NCIS-a mora otkriti počinitelja. Poručnik, koji radi za IAEA-u (Međunarodna agencija za atomsku energiju), tvrdi da samo dvojica njegovih kolega znaju za njegov zadatak, i da je počinitelj pokušao spriječiti poručnikovu sljedeću istragu.

Kad eksplozija u mauzoleju na vojnom groblju otkrije kriptu punu različitih dijelova tijela, tim NCIS-a mora izvijestiti obitelji žrtava, nadajući se da će naći poveznicu između raskomadanih žrtava i smanjiti broj osumnjičenih kako bi otkrili tko je počinio taj gnusan zločin. U međuvremenu, Abby (Pauley Perrette) se bori s osobnim problemom, a jedina osoba s kojom može razgovarati o njemu je Gibbs.

HRT2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Supruge astronauta

Letovi u sklopu programa Gemini uspješno teku, a Apollo se zahuktava pa u skladu s time raste i pritisak na supruge. Žena jednog od astronauta iz programa Gemini, Marilyn Lovell, skriva neočekivanu trudnoću, a ostale supruge nađu se pred još većim izazovom: statusom prvih udovica u svemiru.

HRT1, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Ivan pl. Zajc i Vatroslav Lisinski

Vatroslav Lisinski rođen je za velike stvari, autor je prve hrvatske nacionalne opere “Ljubav i zloba”, ali mu je tragična sudbina oduzela prvo zdravlje, onda posao i ljubav, a naposljetku i slavu i život. Sasvim suprotno, Ivan pl. Zajc je miljenik i sreće i publike, preko rodne Rijeke, milanske Scale i bečkih opereta dolazi u Zagreb i stvara operu “Nikola Šubić Zrinski” čija je skladba “U boj, u boj” predložena za hrvatsku himnu, te postaje hit i u Japanu. Tko je od njih sin mesara, tko uživa u mirisu ruža i šmrkanju duhana, tko je promijenio ime, a tko glazbenu povijest, saznajte u novoj glazbenoj epizodi “Hrvatskih velikana”.

HRT2, 20.45, CRNA KOMEDIJA, Karaula

U malenoj karauli na jugoslavensko-albanskoj granici još jedna generacija vojnika čeka kraj vojnog roka, broji dane do trenutka kada će skinuti uniforme. Proljeće je 1987. i oni ne slute da će ih uskoro ponovno obući i krenuti u rat, jer posljednji su dani zemlje koja se zvala Jugoslavija. No tada to još nitko nije mogao znati. Svakodnevni vojnički život narušen je neobičnim okolnostima. Frustrirani i uvijek pijani poručnik Safet Pašić (Emir Hadžihafisbegović) osjeti čudnu bol u preponama. U pomoć zove jedinog liječnika među vojnicima, Sinišu Siriščevića (Toni Gojanović), koji u potpunoj diskreciji utvrdi da se radi o spolnoj bolesti. Ne želeći da njegova supruga sazna što se dogodilo i tražeći razlog da ne ode kući, Pašić objavi izvanredno stanje, tvrdeći da se albanska vojska sprema napasti Jugoslaviju. Lakrdija se pretvara u ratnu psihozu: vojnici kopaju rovove, Pašić je iz dana u dan sve nekontroliraniji, Siniša se upušta u opasnu ljubavnu pustolovinu, a njegov najbolji prijatelj Ljuba Paunović (Sergej Trifunović) odluči napustiti vojsku. Situacija polako izmiče kontroli.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon se suoči s krizom savijesti ogorčen jer je prisiljen raditi s najgorim neprijateljem sa sveučlišta, Barryjem Kripkeom. Bernadette se ljuti na Howarda i Raja što su potrošili puno novca na akcijske figurice sa svojim likom.

HRT2, 22.20, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Helen je zapanjena što Nou vidi u novoj ulozi na koledžu gdje su se upoznali, a Whitneyni planovi za budućnost ostave je bez teksta. Helen iznenadi Nou teškim priznanjem. Noi prijeti opasnost da izgubi svaku kontrolu jer njegova slava sve više raste, zajedno s iskušenjima koja donosi.

HRT3, 22.55, DRAMA, Sve će biti u redu

Nakon obične svađe s djevojkom Tomas (J. Franco) je izašao, sjeo u auto i besciljno se vozio gradom. Slučajno je autom naletio na dijete koje je poginulo. Nesreća i njezine posljedice duboko su ga potresle te više od dvanaest godina pokušava shvatiti što se dogodilo i nekako živjeti. Međutim, svaki put kad se pogleda u ogledalo, vidi ubojicu.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Pakleni udar

Pažnja cijelog svijeta 1997. godine usmjerena je prema Hong Kongu. Stotine policajaca, specijalaca, agenata sigurnosti i zaštitara brine o osiguranju spektakularne primopredaje ove bivše kolonije. S druge strane, jedan naizgled običan trgovac odjećom i nekoliko sanduka njegovih krivotvorenih traperica na putu su da postanu razorno oružje u rukama svjetskih terorista i kriminalaca. Ništa nije kako se čini. Prijatelji, poslovni partneri, policajci, čak i Marcusova (Jean Claude Van Damme) atraktivna šefica, čine se umiješani u trgovinu smrtonosnom tehnologijom.