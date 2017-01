TV PREPORUKA DANA: Komedija o teškoćama benda koji želi snimiti svoj prvi album (Pjevajte nešto ljubavno)

HRT2, 13.25, LJUBAVNA DRAMA, Wallis i Edward

Stariji sin kralja Georgea V., David, rođenjem je dobio tradicionalnu prijestolonasljedničku titulu kraljevića od Walesa. Trebao je postati kralj Edward VIII. (S. Campbell-Moore) Međutim, godine 1936. upoznao je Amerikanku Wallis Simpson (J. Richardson) i u nju se zaljubio. Kako je ona tada bila udana, vezu su držali u tajnosti. Zaljubljeni David nije se želio odreći Wallis ni pod prijetnjom gubitka krune, što je njegova obitelj, osobito majka, kraljica Mary, doživljavala kao slabost i neodgovornost prema kraljevskim dužnostima. Sama Wallis, iako izložena javnom sramoćenju, nagovarala je Davida da se rastanu i da nastavi živjeti onako kako je rođenjem predodređen, no on o tome nije želio ni razgovarati. Kao što je poznato, abdicirao je 1937. godine. Vjenčali su se kad je njezina rastava bila okončana. Vjenčanju nije prisustvovao nitko od kraljevske obitelji. Na prijestolje je došao Davidov brat Bertie, kao kralj George VI. Wallis i David živjeli su u braku 35 godina, sve do njegove smrti, 1972. godine.

HRT2, 18.35, DRAMSKA SERIJA, Sve će biti dobro

Zoran pomisli da će Mila počiniti samoubojstvo, pa je u tome spriječi. Mila se prepadne, jer pomisli da je Zoran želi napasti, te ga u panici udara. Zoran shvati da Mila nije u životnoj opasnosti i odlazi. Matko se konzultira s pomoćnikom Tomom Šimunićem (Janko Popović Volarić) oko gradnje Metropolisa u naselju Brezovo. Slaven je nezadovoljan stanjem u bendu što komentira s prijateljem Filipom Horvatom (Vladislav Peruško). Nevenka s glavnom sestrom Tamarom Ručević (Barbara Prpić Biffel), specijalizantom Antonom Kučerom (Damir Markovina) i liječnicom Aleksandrom Kirin (Barbara Nola) komentira stanje u bolnici i iznenadnu smrt primarijusa Fijana.



HRT1, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Nikola Šubić Zrinski Sigetski

U nemirnom 16. stoljeću kada Osmanlije pokušavaju osvojiti Europu živio je vjerojatno najopjevaniji hrvatski velikan – Nikola Šubić Zrinski. No jeste li znali da je mali Nikola zbog obiteljskog statusa današnjim rječnikom bio “zlatna mladež”? Ali umjesto da razbija aute, Nikola je odmalena razbijao Osmanlije, pa je tako već kao mladić pomogao u razbijanju opsade Beča, spašavao kršćansku vojsku kod Budima, ali sudjelovao i u brojnim drugim bitkama prije slavne opsade Sigeta. Koje mu je pravo ime, da li je Mađar ili Hrvat, kakav je bio muž, a kakav otac, te što je istina, a što mit oko Sigetske bitke, saznajte u novoj epizodi “Hrvatskih velikana”.

HRT2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Supruge astronauta

Dok Louise i Alan Shepard uživaju u plodovima uspjeha njegove misije, Betty Grissom priprema se za Gusovo lansiranje i obraća se Louise za savjet. Annie Glenn pokušava naći načina da prestane mucati jer pretpostavlja da će novinari tražiti njezinu izjavu nakon što se John spusti na Zemlju.

DOMA TV, 20.40, KRIMI SERIJA, Mentalist

Dok Jane i tim istražuju mjesto zločina na kojemu je pronađen ubijeni lovac na bejzbolske talente, loptica udari Janea u glavu i on onesviješten padne na pod, što potakne njegova sjećanja iz djetinjstva na njegova arogantna oca Alexa.

RTL TV, 21.10, TRILER, Zmijske oči

Policijski istražitelj iz Atlantic Cityja Rick Santoro (Nicolas Cage) pridružuje se starom prijatelju mornaričkom zapovjedniku Loganu (Kevin Dunn), koji radi u osiguranju američkog ministra obrane, na boksačkom meču. U trenutku kada Lou okrene leđa, ministar je ubijen, a 14 tisuća gledatelja postaju sumnjivci, mogući sudionici i svjedoci. Dvorana se zaključava i istraga počinje. U želji da pomogne prijatelju spasiti karijeru, Rick udružuje snage s Loganom i priključuje se istrazi. Prema sjećanjima svjedoka slaže se slagalica o događajima prije samog ubojstva i Rick otkriva složenu zavjeru.

HRT2, 21.35, KOMEDIJA, Pjevajte nešto ljubavno

Struja (Ivan Herceg) je beskompromisni rocker demo-benda koji je, kako bi došao do novca za izdavanje albuma, spreman na sve, osim da proda svoja rockerska uvjerenja. Sviranje šlagera na svadbi jedina je šansa koja se bendu nudi, a ostatak benda – Strujin najbolji prijatelj klavijaturist Mario (Ivan Đuričić), ljepuškasti pjevač i basist Deni (Ivan Glowatzky) i ravnodušni bubnjar Žlajfa (Hrvoje Kečkeš) – pokušavaju Struju nagovoriti na taj kompromis. On to u početku odlučno odbija, ali kad mu djevojka koju je ostavio, Anja (Olga Pakalović), priopći da je s njim ostala u drugom stanju, Struja odjednom ima većih dilema od toga da li svirati na svadbi.

HRT3, 22.45, DRAMA, Lov

Nakon rastave i gubitka posla, učitelju Lucasu ponovno je krenulo. Dobio je posao u vrtiću, a njegov sin Marcus odlučio je živjeti s njim, a ne s majkom. Vrijeme je uoči božićnih blagdana, vrijeme druženja s prijateljima i posjeta. Malena Klara, kći Lucasovog najboljeg prijatelja Thea, pred direktoricom vrtića Grethom izjavi rečenicu koja Lucasa okarakterizira kao pedofila. Ubrzo Gretha poduzme pravne korake u vezi Klarinog opisa događaja te dok Lukas još nije niti osvijestio što mu se događa, udaljen je s posla, doživi osudu mještana, najboljih prijatelja te završi na policijskom ispitivanju.

HRT2, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Noina neobuzdana ljubav prema Alison za sobom povlači ozbiljne posljedice. Alison u međuvremenu otkrije iznenađujuću istinu o tome kako sačuvati brak.

NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI FILM, Najveći rizik

U francuskome gradu Nici Mikhaila Suverova (Jean-Claude Van Damme), bivšeg ruskog gangstera, proganjaju dva korumpirana agenta FBI-a Pellman (Paul Ben-Victor) i Loomis (Frank Senger) te ga na kraju i ubiju. Francuski policajac Alain Moreau otkriva da je Mikhail zapravo njegov brat blizanac kojega nikada nije upoznao jer je usvojen. Istražujući Mikhailovo ubojstvo, Alain putuje u New York i preuzima Mikhailov identitet. Upoznaje Mikhailovu seksi djevojku Alex Minetti (Natasha Henstridge) i otkriva da je Mikhail radio za rusku mafiju, a bivši šef Ivan (Zach Grenier) nije sretan što ga vidi. Stavljajući sve na kocku kako bi saznao istinu, s Ivanom, Pellmanom i Loomisom za petama, Alain saznaje da je Mikhail napustio rusku mafiju i sa sobom uzeo dokaze o zločinačkim radnjama mafije, kao i o njezinoj suradnji s korumpiranim agentima FBI-a.