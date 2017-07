TV PREPORUKA DANA: Komedija o radijskoj voditeljici koja sazna da je u braku s čovjekom kojeg nikad nije upoznala (Slučajni suprug)

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Tomislavgrad i ove godine bio je središte okupljanja djevojaka iz cijelog svijeta koje su pristigle u Hercegovinu u nadi da će upravo jedna od njih ponijeti titulu najljepše djevojke. Na izboru najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske bio je i novinar IN magazina Hrvoje Krolo.

IN magazin donosi novi putopisni nastavak novinara emisije Davora Garića. Machu Picchu, sveti grad Inka, nalazi se na gotovo svakoj listi mjesta na kugli zemaljskoj koja se moraju posjetiti barem jednom u životu. Smješten je u Peruu, a detalji oko izgradnje, svrhe i nastanka samo dodatno rasplamsavaju maštu i ovom svjetskom čudu daje dodatnu mistiku. Stvari su mnogo jasnije kada je u pitanju sljedeće čudo koje je Davor Garić posjetio – Kip Krista u Riju de Janeiru.



U Podravkinoj kuhinji gledatelji IN magazina imaju priliku pogledati kako se pripremaju meksičke zapečene tortilje.

HRT1, 18.10, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Elizabeth nastoji spasiti mirovni sporazum s Rusijom nakon što neočekivani događaji zaprijete prekidom pregovora. Osim toga mora se i nenadano pozabaviti rješavanjem hitnog slučaja u Međunarodnoj svemirskoj postaji.

HRT3, 20.00, ROMANTIČNA DRAMA, Pogrešna dostava

Saajan Fernandes je udovac koji se sprema u mirovinu. Ila je mlada žena koja traži muževu pažnju i trudi se vratiti romantiku u brak, a jedan od načina jest i kuhanje ukusnih jela. No, zbog sitne pogreške hrana koju je spremila za ručak svom suprugu slučajno bude dostavljena Saajanu. Ila sazna za pogrešku pa sljedeći dan uz hranu pripremi i poruku isprike njoj nepoznatom čovjeku. Počinje dopisivanje između njih.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Žeđ za životom

April posjećuje liječnika u klinici za neplodnost kako bi se raspitala kakve su njezine šanse da zatrudni prije negoli se podvrgne kemoterapiji te od svoje grupe za potporu oboljelima od raka traži savjet kako da priopći Dominicu da boluje od leukemije. Leo pristaje da April napiše nimalo laskav članak o Bruceu Hendrieu te napokon dobije zasluženo priznanje za svoj rad.

Dotle George nastoji pomoći Sari da se lakše nosi sa svojim osjećajima i brigom za April, a Dominicu stiže neočekivana ponuda koja bi mogla sve promijeniti.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Slučajni suprug

Uspješna Emma Lloyd (U. Thurman) savjetuje slušatelje o ljubavnim vezama i nakon jednog poziva u kojem je rekla slušateljici da ostavi svog zaručnika na dan vjenčanja, kola su krenula nizbrdo. I ona je pred vjenčanjem sa svojim pouzdanim i konvencionalnim dečkom Richardom (C. Firth) samo što sazna da je u braku o kojem ne zna ništa, niti da se ikad vjenčala. Odlučna Emma krene u potragu za “slučajnim suprugom” jer joj treba poništenje braka. Potraga je dovede do zgodnog i šarmantnog vatrogasca Patricka (J. D. Morgan).

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Velikani u sjeni: Ante Šupuk – sanjao je grad

Godine 1895. afera Dreyfus tresla je Francusku, Wilhelm Röntgen je otkrio X zrake, Rudolf Diesel je patentirao svoj motor u Njemačkoj, a u tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji, u dijelu današnje Hrvatske, u gradu Šibeniku, zasvijetlila je javna rasvjeta na izmjeničnu struju.

I to samo tri dana nakon što je Nikola Tesla upalio sijalice u Buffalu strujom s Niagarinih slapova.

Za taj svjetski uspjeh zaslužan je dugogodišnji šibenski gradonačelnik, prvi izabran od naroda, izumitelj, poduzetnik i političar Ante Šupuk, prijatelj slavnog Nikole Tesle, koji je te 1895. godine napravio prvu europsku hidroelektranu.

Hidroelektrana je napravljena na rijeci Krki a u rad je puštena 28. kolovoza 1895. godine čime je Šibenik dobio javnu rasvjetu na izmjeničnu struju prije metropola Beča, Londona, Pariza, Berlina ili Moskve.

RTL2, 21.05, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Detektivi istražuju ubojstvo četrnaestogodišnjakinje afričkog podrijetla. Tragovi ih ubrzo vode do 11 godina starijeg poligamista iz Nigerije za kojeg je djevojka bila udana. Uz ubijenu djevojku, poligamist ima još nekoliko žena, a Benson i Stabler sumnjaju da je za smrt djevojčice kriva njihova tradicija.

RTL TV, 22.50, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Guvernerka na odlasku, Caroline Bamber je otrovana pićem koje je primila od zapovjednika Pattersona na svojoj oproštajnoj priredbi. Godman pronalazi poruku na kojoj piše da je netko namjerava ubiti. Njezina tajnica otkiva Goodmanu da je Carolina ucjenjivala predsjednika Francosia Tromeura zbog njegove afere, no počinitelji mogu biti i njezin zamjenik Andy Hamilton ili asistentica Lucy Preville.

HRT1, 23.00, ROMANTIČNA DRAMA, Charliejev svijet

Priča o prijateljstvu povučenog petnaestogodišnjaka koji je tek na početku srednje škole i dvoje tinejdžera koji ju završavaju. Charlie (L. Lerman) je pametan i pokušava naći svoje mjesto u školi, ali druga djeca ga maltretiraju i ne prihvaćaju. Slučajno upozna starijeg Patricka (E. Miller) i njegovu polusestru Sam (E. Watson), koji ga prihvate…

Stephen Chbosky napisao je roman i scenarij prema kojem je snimljen ovaj film, a i režirao ga je. Kritičari i novinari pozitivno su ga ocijenili na mnogobrojnim filmskim festivalima gdje je osvojio dosta nagrada i nominacija.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI TRILER, Smrtonosno oružje

Riggs (Mel Gibson) i Murtaugh (Danny Glover) losanđeleski su policajci koji su se borili u Vijetnamu. Obojica mrze raditi s partnerima i to im je jedino što imaju zajedničko. Martin Riggs je, ukratko, ubilački stroj. Zbog iznimne preciznosti istrenirane u CIA-inim tajnim operacijama i godina provedenih u specijalnim jedinicama, Riggs je u losanđeleskoj policiji poznat kao smrtonosno oružje. Na terenu, međutim, Riggs voli prihvaćati izazove, i to one koji nasmrt plaše ostale policajce. Nedavno je izgubio ženu nakon 11 godina braka pa mu više nije stalo ni do čega što je opasna kombinacija za nekoga tko ima nizak prag tolerancije i ubojite moći.