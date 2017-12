TV PREPORUKA DANA: Komedija o lijenom alkoholičaru koji je kao tinejdžer dobio sina sa svojom učiteljicom (Tatin sin)

HRT2, 13.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Najbolja božićna zabava

Jennie Stanton (T. DeVito), zaposlena u firmi koja organizira zabave, poznata je po najbojim zabavama i svi traže upravo nju. No, kad se vlasnica kompanije, Petra (L. Thorson), želi povući u mirovinu, poziva svojega nećaka Nicka (S. Lund) da se iskuša u tom poslu, jer će kasnije on preuzeti poduzeće. Iako nema pojma o organiziranju zabava, Nick odjednom osvaja sve Jenniene klijente. Ona je nepogrešiva, ali je on karizmatičan i šarmantan i, što je najvažnije, zna slušati ljude i prepoznati ono što zaista žele. Jennie se osjeća ugroženom zbog konkurencije, a Nick s mnogo više lakoće gleda na taj posao. No, kad najveći klijent, igračke Tyrell, otkaže Jennie organiziranje božićne zabave, Nick će joj pomoći, ali ne samo u poslu, nego otkrivajući joj kolikim je ljudima uljepšala Božić svojim zabavama.

24KITCHEN, 14.00, KULINARSKI SHOW, Svaki je dan Božić

Božićni blagdani su sve bliže, a ove godine uz najveće zvijezde kanala 24kitchen, možete svoj blagdanski stol obogatiti najukusnijim jelima i slasticama. Svoje jedinstvene božićne recepte donose Jamie Oliver, Gordon Ramsey, Nigelle Lawson, Adrian Richardson te mnogi drugi kuhari svjetskog glasa. Bilo da se želite okušati u pripremi božićnog menija od tri slijeda prema uputama Gordona Ramseya ili večere prema tradicionalnom britanskom receptu koji donosi Nigella, svatko može pronaći nešto za sebe čime će ovaj Božić učiniti nezaboravnim. Na Vašem blagdanskom stolu mogu se naći pravi božićni specijaliteti, od slasne svinjetine u pecivu prema receptu Jamieja Olivera do Nigellinih čokoladnih fantazija. Koju god deliciju odabrali, zasigurno nitko od Vaših gostiju neće ostati ravnodušan!

HRT3, 17.25, SF SERIJA, Zvjezdane staze: Nova generacija

Serija nas vodi u 24. stoljeće, 78 godina nakon pustolovina prve posade broda Enterprise, a snimljena je dvadeset godina nakon prve serije. Zapovjednik Enterprisea NCC 1701-D sada je Jean-Luc Picard koji sa svojom posadom putuje na udaljene planete u potragu za novim životnim oblicima i hrabro kroči ondje gdje nije bio nitko prije njega.

Serija je tijekom višegodišnjeg emitiranja osvojila mnoge nagrade. 1991. i 1998. osvojila je Saturnovu nagradu kao najbolja žanrovska TV serija. Od osvojenih Emmyja ističu se mnogobrojne nagrade za kostimografiju, scenografiju, šminku, zvuk i vizualne efekte.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Anka

Film, kao i trodijelna TV serija snimljeni su prema romanu “Anka Brazilijanka”, jednom od najboljih djela popularnog pisca za djecu Mate Lovraka.

Jednoga dana u sirotištu gdje živi Anka pojavi se njezina daljnja rođakinja, Milostiva, i vodi je k sebi. Ubrzo rođakinja više nije slatka i sretna što ju je pronašla već joj se obraća povišenim tonom i tuče je. Anka pobjegne, jer joj se čini da je ipak bolje u sirotištu. Putem naiđe na ciglare i oni joj ponude prenoćište u Brazilijančevoj sobi jer je on pritvoru. Upozna tajanstven i ponekad opasan svijet šume iz kojega je spašavaju Jagari. Vratio se Brazilijanac i prati Anku u selo gdje će prenoćiti kod Pralje.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Tada & Sada – Hrvatska

U 2. emisiji: o Jasenovcu i Bleiburgu, zločinima ustaša u ratu, osveti komunista i partizanske vojske u poraću. Što se znalo o Križnom putu, čega se sjećaju stariji ljudi? Kako se gradio Novi Zagreb i Velesajam; dolazak televizije, kako se uređivao TV Dnevnik. Mlađa generacija u današnjoj Hrvatskoj radi neke nove poslove, stvara sebi i drugima radna mjesta. Posluju sa svijetom, postupno i ne baš lako.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Tatin sin

Donny (A. Sandler) je rano postao otac i svojeg sina Todda (A. Samberg) podizao je kao samohrani roditelj do njegovog 18. rođendana. Tada su se njihovi putevi razdvojili i protekao je priličan broj godina do susreta oca i sina. Donny se neočekivano pojavio, i to baš uoči Toddova vjenčanja.

VIASAT EXPLORE, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Bježi ili umri

Zabavljajući publiku diljem svijeta i izvodeći nevjerojatne točke koje varaju smrt, Dean Gunnarson proglašen je najodvažnijim svjetskim umjetnikom u oslobađanju iz opasnih situacija.

Kako on to radi? ‘Bježi ili umri!’ uzbudljiva je polusatna dokumentarna serija kakvu još niste vidjeli na malim ekranima. Gledatelje vodi iza sjajnih svjetala pozornice i daleko od oduševljene publike, u Deanov ludi i jedinstveni život, dok se priprema za svoje nevjerojatne bjegove koji mu svaki put ugrožavaju život. Svaka polusatna epizoda fokusira se na Deana u pripremama za novu točku koju će izvoditi u metropolama diljem SAD-a, Europe ili Azije.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonard primi nevjerojatno uzbudljivu poslovnu ponudu s drugog kontinenta u organizaciji velikog Stephena Hawkinga. Sheldon je ljubomoran na prijateljev „uspjeh“ i ne želi ostati sam u stanu, ali zato Penny podržava svog dečka. Lucy se preplaši Rajevih prijatelja i odluči prekinuti s njim.

NOVA TV, 22.30, HUMANITARNA EMISIJA, Dom iz snova

Priča o ljubavi i povezanosti, priča je o Marti Mihić, samohranoj majci i njenom sinu Miroslavu koji je dijete s posebnim potrebama. Miroslav pohađa trogodišnju školu za pomoćnog grafičara u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava te ondje Miroslav boravi preko tjedna, a vikende provodi s majkom. ”Ja mislim da sam kao i svi drugi. Mislim da sam dobra osoba” – govori Miroslav koji je zbog oštećenja pri porodu postao 80-postotni invalid. Miroslav je talentiran za glazbu, a njegova majka tvrdi kako tu ljubav naslijedio od pokojnog oca. Miroslav svira harmoniku, klavir, pjevao je nekada u dječjem zboru, a sada pjeva povremeno u crkvenom zboru. Marta i Miroslav žive u skromnim uvjetima, od male mirovine i dječjeg doplatka, i u stanu od 35 kvadrata kojemu je naočigled potrebna renovacija. Dnevna soba je ujedno i spavaća soba gospođe Marte, i puna je vlage. Veliki problem je i šupa, zapravo nadstrešnica koja služi kao odlagalište za drva, no ona je u raspadnutom stanju te prepuna i s brojnim drugim nepotrebnim stvarima, kojih se vlasnica želi riješiti. Ulaz u kupaonicu nema vrata, on je jako uzak te se kroz njega jedva prođe, umivaonika nema, kuhinja je jako mala sa starom pećnicom i sudoperom koji su u jako lošem stanju, a frižider stoji u dnevnom boravku koji je ujedno i Martina spavaća soba. Sve ono što će ekipa ”Doma iz snova” detektirati kao problem te probati riješiti u samo nekoliko dana.

HRT3, 22.55, RATNA DRAMA, Četiri dana u Napulju

Jesen je 1943. Snovi o obnovi velikog Rimskog Carstva raspali su se u izgubljenom ratu, a donedavni saveznik okupirao je Italiju. Godine siromaštva i prisilnog rada kulminirale su smrću mladića kojega su ubili Nijemci. Stanovnici su dohvatili sve što može poslužiti kao oružje i krenuli…

Film je nominiran za Oscara kao najbolji strani film, a scenarij je nominiran za Oscara i Zlatni globus, dok je u Italiji osvojio mnogobrojne filmske nagrade.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Ivan Vukoja, sociolog i ravnatelj HNK u Mostaru

U večerašnjoj emisiji gost je Ivan Vukoja, sociolog, ravnatelj HNK-a u Mostaru i voditelj Odjela za kulturu, sport, medije i informiranje Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH, te glavni urednik Magazina za političku kulturu i društvena pitanja “Status”.

S Ivanom Vukojom Romano Bolković razgovara o stanju društva, kulture i politike u Mostaru i BiH, a iz tih posve različitih perspektiva komentirat će i položaj Hrvata u BiH. Bit će riječi i o tome kako Hrvati iz BiH gledaju na RH i obrnuto ili o ideološkim podjelama u RH. Glavna tema emisije jest haška presuda hercegbosanskoj šestorci te posljedice presude za odnose u BiH i budućnost BiH, odnos BiH i RH, odnos Hrvata u BiH i RH i dr.

NOVA TV, 23.55, PUSTOLOVNI FILM, U ime kralja

Smještena u kraljevstvo Ehb, radnja prati čovjeka zvanog Farmer (Jason Statham). Kad njegova žena Solana (Claire Forlani) i njegov sin odu prodavati povrće u grad Stonebridge, njegovu farmu napadnu ratnici zvani Krugsi. Uz pomoć svojeg prijatelja i susjeda Norricka (Ron Perlman), on odlazi u Stonebridge, no Krugsi su mu ubili sina i oteli ženu. Uz pomoć Norricka i Bastiana (Will Sanderson), inače njegovog šurjaka, on namjerava naći i spasiti svoju ženu.