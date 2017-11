TV PREPORUKA DANA: Komedija o četrdesetogodišnjaku (Steve Carell) koji još nije odrastao (Junfer u četrdesetoj)

HRT2, 13.35, DRAMA, Školarke prostitutke

Casey (C. Thompson) je odlična učenica. Ne pripada krugu najpopularnijih djevojaka u školi samo zato što to ne želi. Najpopularnije su Amber (M. Avgeropoulos), Taylor i Kylie, djevojke koje dobro izgledaju i skupo se odijevaju. Amber, glavna među njima, pozove Casey da im se pridruži u izlasku u bar u koji malodobnice ne smiju zalaziti. Casey je zbunjena kad joj Amber kaže da će joj bez problema krivotvoriti osobnu. Više iz radoznalosti, a iz prirodne mladenačke potrebe da iskuša nešto zabranjeno, Casey pristaje. U baru upoznaje znatno starijeg i očito bogatog mladića Maxa, s kojim provodi noć, jer joj se sviđa. Dan poslije, Amber joj daje petsto dolara. Tako Casey doznaje čime se Amber, Taylor i Kylie bave, te kakva je uloga policajca Jacka (M. Alan), Amberinog dečka i “menadžera” koji im bira “klijente”. Zgranuta, uzima novac i odlazi Maxu da mu ga baci u lice, no Max je uvjerava da mu se ona istinski svidjela i da se želi s njom viđati kad god doputuje u grad.

RTL2, 19.45, KRIMI SERIJA, Kosti

Ekipa istražuje novi slučaj mrtvog tijela pronađenog u reciklažnoj tvornici s dijamantom u ustima. Francuski inspektor Rousseau optužuje Marquisa De Chaussina, supruga žrtve koji živi u Virginiji. U međuvremenu, Booth otkriva da pati od bolesti oka, dok Hodgins misli da ga prati duh.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Tin… trideset godina putovanja…

Ujevićeva pariška faza došla je kraju: Hrvatsku je 1913. napustio politički aktivist, a u nju će se 1919. vratiti drugi čovjek, pjesnik i mistik koji se više neće ni zvati isto. Augustin nestaje zauvijek, ostaje – Tin. Šest mjeseci nakon povratka napušta Hrvatsku i odlazi u Beograd u kojem će s kraćim prekidima provesti deset godina.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Junfer u četrdesetoj

Andy Stitzer (S. Carell) živi sam, radi u trgovini elektroničkom opremom, privatno se zabavlja skupljanjem figurica akcijskih junaka, igra videoigrice, a društveni život mu se svodi na gledanje televizije sa starijim susjedima. Kad njegovi kolege, David (P. Rudd), Cal (S. Rogen) i Jay (R. Malco), slučajno otkriju da Andy još nikad nije imao seksualne odnose, odluče mu pomoći da napokon izgubi nevinost. Svatko od njih ima neki prokušani recept koji mu nudi, ugovaraju mu spojeve koji loše završavaju sve dok Andy ne upozna Trish (C. Keener), samohranu majku.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski premijeri osobno: Ivo Sanader

Bio je “dite” Varoši, splitskog kvarta u kojem su živjeli radnici i težaci. Danas ga sude za milijunske prevare. U međuvremenu je Hrvatsku uveo u NATO i približio je Europskoj uniji. Epizoda govori o dva lica i dva mandata možda najpopularnijeg hrvatskog premijera, Ive Sanadera. Jedno je lice šarmantnog Splićanina iz težačke obitelji, a drugo bahatog elitista koji je kontrolirao medije i zakulisno prodavao obiteljsko srebro. O tome tko je zapravo Ivo Sanader, u seriji prvi put govore njegovi splitski prijatelji i bivši suradnici.

Nekadašnji reporter “Globusa” Darije Petković otkriva kako su mediji prikrili aferu Verona. “Sanader me se odrekao jer sam javno komentirao aferu Verona!” tvrdi za seriju Vladimir Šeks, bivši predsjednik Sabora. O medijskoj korupciji u Sanaderovom mandatu govori publicist Denis Kuljiš. Vesna Škare Ožbolt, ministrica pravosuđa u Sanaderovoj vladi, svjedoči o pritiscima da se Sanaderovi imovinsko-pravni sporovi riješe u njegovu korist

DOMA TV, 21.10, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Tijelo mornaričkog poručnika nađeno je na razaraču za vrijeme plovidbe kada je civilima dopušteno da prenoće na brodu. Agenti Gibbs, Quinn i Palmer odlaze na more provesti istragu. McGee smišlja savršenu prosidbu za Delilu Fielding (Margo Harshman).

NOVA TV, 22.30, HUMANITARNA EMISIJA, Dom iz snova

Četveročlana obitelj Marina i Ivica, te djevojčice Gabrijela i Samanta Matanović žive u stanu u obiteljskoj kući Marininih roditelja u Donjoj Lomnici. Niz problema je u ovom domaćinstvu, od kuhinje, kupaonice, loših instalacija i uništenog namještaja, njihov dom potrebno je iz temelja preurediti, a ekipa emisije ”Dom iz snova” napravit će sve kako bi svim članovima ove obitelji vratilo osmijeh na lica.

HRT3, 22.50, POVIJESNA DRAMA, Julije Cezar

Radnja se zbiva u Rimu 44. pr. Kr. Golema Cezarova (J. Gielgud) ambicija izazvala je zabrinutost njegovog bliskog prijatelja Bruta (J. Robards). Kasije (R. Johnson) ga uspije uvjeriti da mu se pridruži u uroti protiv Cezara. Urotnici su HRTCezara ubili, ali Brut i Kasije podcijenili su Marka Antonija (C. Heston)…

“Julije Cezar” prva je filmska adaptacija Shakespeareovog djela u koloru.

HRT2, 22.55, KRIMI SERIJA, Zakon i red: UK

Iz Temze je izvučeno tijelo bogatašice nakon što je njezin automobil pronađen pod sumnjivim okolnostima. Ronnie i Sam usredotoče istragu na agresivnog bivšeg muža žrtve (Patrick Baladi), s kojim je vodila borbu oko skrbništva nad njihovom kćeri tinejdžericom Holly (Charlotte Hope). Istraga uskoro doživi preokret kad Ronnie i Sam otkriju da je Holly bila očarana majčinim suprugom Seanom Harteom (Rory Keenan).

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Karl von Habsburg-Lothringen

S.k.u.k.H. Erzherzog Karl von Habsburg-Lothringen ovih je dana u Zagrebu postao članom Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja”, nakon što je uz zalaganje prvog predsjednika RH dr. Franje Tuđmana to devedesetih također postao njegov otac nadvojvoda Otto von Habsburg, obnavljajući time simbolički veze s Hrvatskom. Sljedeće godine navršava se sto godina od prekida osmostoljetne vladavine Europom kuće Habsburg. Habsburg-Lothringen kuća je koja se poistovjetila s Europom i njezinom poviješću. Naprasno prekinuta pucnjevima Gavrila Principa i Prvim svjetskim ratom, Monarhija je iščezla, ali Habsburzi nastavljaju živjeti u europskoj politici: Otto von Habsburg začetnik je paneuropske ideje, a njegovi sinovi Karl i Georg intenzivno su prisutni u politici.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Put osvete

Opaki bjegunac iz Pakla kojeg prati mračna prošlost, zagonetni Milton (Nicholas Cage), juri apokaliptičnom pustinjom u potrazi za Sotonskim kultom pod vodstvom Jonaha Kinga (Billy Burke) koji je ubio Miltonovu kćer i oteo dijete njegove kćeri. Ima samo tri dana da nađe dijete, uništi štovatelje kulta i zato vozi najbrže aute koje uspije ukrasti…

U filmu kada Milton gleda Franka koji udara Piper, vidljiv je znak na kojem piše ‘Nekretnine Mona Elkins’. Na tom je znaku slika Mone s kojom je Frank varao Piper.