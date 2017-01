TV PREPORUKA DANA: Komedija o bivšem vozaču utrka koji je sada instruktor vožnje, a ne svojom voljom i pljačkaš (Gas do kraja)

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA OBITELJSKA KOMEDIJA, Priča o psima i vjenčanjima

Labrador Rusty na prvi pogled se zaljubio u pudlicu Cheri, a gotovo jednako brzo zaljubila se i njegova gazdarica Susan (J. Garth) u Cherinog vlasnika Jakea (B. Rowe). Susan i Jake od početka osjećaju da su na pravom putu, da žele ostatak života provesti zajedno, no ona se boji da će Jake odustati kad čuje koliko ona ima djece, a on se boji istoga. Djece je ukupno petero. Kako djeca nisu prepreka, vrlo brzo Jake zaprosi Susan i ona pristane, no nekako u to vrijeme stigne dugo čekani odgovor na njezinu molbu za posao iz snova: kustosice u njujorškoj galeriji.

HRT1, 20.10, INFORMATIVNA EMISIJA, Potrošački kod

Može li se zaustaviti ugradnja razdjelnika i je li rješenje kolektivna tužba? Oprez – zlouporaba osobnih podataka u porastu! Pokreće se registar “ne zovi” za sve koji ne žele primati pozive prodajnih agenata.

HRT1, 20.40, MOZAIČNA EMISIJA, Pola ure kulture

Emisija je posvećena problemima u hrvatskom nakladništvu. O tome će u studiju govoriti nakladnici Gordana Sfeci i Milana Vuković Runjić.

HRT2, 20.45, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gas do kraja

Peter Roberts (T. Jane) napustio je uzbudljivi svijet automobilskih utrka i podučava druge vožnji. Njegov sada miran život uzburka novi učenik Simon Keller (J. Cusack). Došao je na sat vožnje i prisilio Petera da s njim sudjeluje u pljački. Sad moraju bježati jer su im za petama i mafija i policija.

RTL TV, 21.00, KOMEDIJA, Glup, gluplji, najgluplji

Od trenutka kada su ostavljeni kao bebe na pragu sirotišta koje vode časne sestre, od kojih je najzločestija sestra Mary-Menegel (Larry David), tri prijatelja Moe (Chris Dimantopoulos), Larry (Sean Hayes) i Curly (Will Sasso) svoje vrijeme provode glupirajući se čitave dane i radeći kaos po sirotištu. Dvadeset pet godina kasnije sva trojica i dalje žive u sirotištu radeći kao domari u istom. No sirotište se nađe u velikim problemima te ako ne uspije sakupiti 830.000 dolara u svega 30 dana, morat će biti zatvoreno. Stoga Moe, Larry i Curly odluče skupiti novac za spas svog sigurnog utočišta i krenu u svijet, koji nije bio spreman za njih.

RTL2, 21.05, KRIMI SERIJA, Sherlock i Watson

Holmes i Watson istražuju smrt osobe otrovane helijem, koja je radila na aparatu koji je mogao otkriti karcinom kod ljudi. Bell, nakon što se oporavio od svoje ozljede i vratio na radno mjesto, zatraži od Watson da potraži nestalog svjedoka uličnog ubojstva.

HRT1, 21.15, TALK SHOW, Iza zavjese

Gošća emisije je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović. Riječ je o ekskluzivnome intervjuu u kojemu će predsjednica Republike Hrvatske govoriti o prve dvije godine svojega mandata, a osvrnut će se i na razloge i pobude svojega puta u Sjedinjene Američke Države, koji je izazvao mnogobrojne reakcije u Hrvatskoj, te drugim aktualnim temama.

KANAL FOX, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Posljednji čovjek na Zemlji

U trećoj sezoni grupa se seli u Malibu, koji se u međuvremenu nađe pod opsadom. Sigurnost Phila i ostalih postaje ugrožena kada se naoružani uljezi u zaštitnim odijelima počnu približavati kući. Zbog opsadnog stanja, ekipa je prisiljena pronaći novi dom, što će dovesti do velikih svađa i Gailinog odlaska; No to je samo jedna od nevolja koja će, čini se, prouzročiti veliku katastrofu…

HRT2, 22.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

Četrnaest novih kandidata kreće u natjecanje za posao pripravnika u poslovnom carstvu Sir Alana Sugara. Tijekom dvanaest tjedana Sir Alan će im zadavati zadatke koji su osmišljeni tako da iskušaju same granice izdržljivosti najpametnijih i najboljih mladih poslovnih ljudi u Britaniji. Pobjednik će dobiti godišnju plaću od 100.000 funta i posao u jednoj od Sir Alanovih tvrtki. U prvom zadatku kandidati kreću od samih osnova, u londonskoj četvrti u kojoj je Sir Alan ispekao zanat. Podijeljeni su u dvije ekipe, mušku i žensku, i trebaju prodavati voće i povrće na ulicama Hackneyja. Pobijedit će ona ekipa koja više zaradi u samo jednom danu. U zadatku koji je zadao Sir Alan vidjet će se je li četrnaestero novih kandidata umješno u kupovanju i prodavanju voća i povrća na tržnici i na ulicama istočnog Londona. Pobjedničku ekipu ovaj će poduzetnik i multimilijunaš nagraditi. Gubitnička ekipa naći će se oči u oči sa Sir Alanom na sastanku, gdje će jedna osoba dobiti otkaz.

HRT3, 23.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Kradljivci konja

Dvojica braće, Jakub (A. Jolivet) i Vladimir (G. Leprince-Ringuet), pridruže se kozačkim vojnicima da pobjegnu od siromaštva. Na drugoj strani Elias (F-R. Dupont) i Roman (G. Colin), također braća, žive od krađe konja. Njihov sudbonosni susret završio je tragično. Vladimir je ubijen, a Jakub prepun bijesa gori od želje za osvetom… Na filmskom festivalu u Cannesu redatelj i scenarist Micha Wald nominiran je u dvije kategorije, a u Palm Springsu u jednoj za ovaj film.

DOMA TV, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Taoci

Duncan zatvara obitelj Sanders u sobu na čitav dan dok on sa svojim timom odlazi u New York eliminirati snajperski tim koji treba ubiti predsjednika Kincaida. Istodobno, Duncanova punica Kate (Maureen Mueller) kaže Burtonu (Larry Pine) da želi razotkriti predsjednika.

NOVA TV, 23.40, DRAMA, Slučajna avantura

Dutch Van Den Broeck, detektiv u policiji u Washingtonu, upozna kongresnicu Kay Chandler (Kristin Scott Thomas) kad njegova supruga i njezin suprug poginu u avionskoj nesreći. Tragedija postaje još veća kad istraga otkrije u kakvoj su vezi bili poginuli. Sjedili su jedno pored drugoga, na njihovim je avionskim kartama pisalo g. i gđa, a u džepovima su im nađeni hotelski ključevi iste sobe. Inače nespojivi par, različitoga porijekla i suprotnih karaktera, u ovoj se situaciji zbliži kako bi se lakše nosili s boli. Od ostataka svojih uzdrmanih brakova, ovaj slučajni susret preraste u novu ljubav.