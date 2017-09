TV PREPORUKA DANA: Kirk Douglas i Eleanor Parker kao supružnici u krimi komediji Detektivska priča redatelja Williama Wylera

HRT2, 13.10, TRILER, Ukradena mladost

Chad (C. Hittinger) ima dvadeset i jednu godinu i student je, a Angela (T. Spreitler) je srednjoškolka koja nema previše iskustva s dečkima. No, veza s Chadom čini se savršenom, jer je i Chad savršen, zgodan, dobar, zaljubljen, čak i bogat. On joj povjerava kako ugledna kongresnica Lauren (L. Purl) nije njegova prava majka, on je posvojeno dijete, a njegova prava majka nije živa. Kad Angela ostane u drugom stanju, strepi od toga kako će Chad primiti tu vijest, no Chad je presretan, a njegovo ponašanje prema Angeli postane još brižnije… Čak i previše brižno.





HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

O tome kakve su navike gospodarenja hranom u našim kućanstvima razgovaramo s glasnogovornicom u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu Brankom Ilakovac i odgojiteljicom Marinom Lujić.

U drugom dijelu emisije, u Jeziku na vagi, s logopedinjom Katicom Puškarić i Jelenom Vlašić Duić, koja je vrlo rano sa svojim djetetom krenula logopedu, razgovaramo o problemima u izgovoru glasa r.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Na televizijskom festivalu u Monte Carlu ekipa IN magazina razgovarala je s američkim reperom, glumcem i producentom Curtisom Jamesom Jacksonom III, poznatijim kao 50 Cent. Na Azurnoj obali glumac je promovirao seriju ‘Power’ u kojoj glumi i čiji je glavni producent. Riječ je uspješnoj američkoj seriji koja je donekle inspirirana njegovim burnim životom, a nedavno je najavljeno snimanje i pete sezone. Curtis je za gledatelje IN magazina otkrio kakav je šef, boje li ga se njegovi zaposlenici, kome sve zamjera i zašto, ali i koji je bio razlog njegova bankrota. Prisjetio se i koncerta u Zagrebu, obožavatelja koji ga opsjedaju, ali i što za njega znači moć te koliko mu je važna.

Ekipa IN magazina bila je na izboru Miss Hrvatske za Miss svijeta 2017. Gledatelji imaju priliku doznati koja je Hrvatica odnijela titulu najljepše!

U Podravkinoj kuhinji gledatelji IN magazina mogu pogledati recept za varivo od graha i buče s piletinom!

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Portreti za povijest: Donald Trump

Nova biografija donosi nam otvoreni pogled na Donalda Trumpa, najkontroverznijeg američkog predsjednika. O njemu govore oni koji ga najbolje poznaju. Poznat po svojem otresitom i nevjerojatno samopouzdanom ponašanju, netolerantnosti prema manama i, budimo iskreni, po kosi, bio je jedan od najkontroverznijih i najslavnijih poduzetnika Sjedinjenih Država. Svaki projekt koji bi počeo, privlačio je pozornost. Nekretnine diljem svijeta i TV karijera donijele su mu status simbola poslovnog uspjeha. No usput je doživio i goleme neuspjehe. Razgovaramo s ljudima koji su ga pratili na tom putu da bismo vam donijeli portret 45. predsjednika Amerike.

HRT1, 20.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima

Krajem 80-ih godina prošlog stoljeća arheolozi su u Jopićevoj špilji na Kordunu otkrili dobro sačuvanu, ali vrlo neobičnu ljudsku lubanju. Desetljećima je ostala zaboravljena u ostavštini akademika Mirka Maleza, a njezino ponovno otkriće zaintrigiralo je dr. Šlausa. Kome je pripadala, kako je završila u kordunskim vrletima i gdje je ostatak kostura?

DOMA TV, 21.35, KRIMI SERIJA, Mentalist

Kad pronađu truplo žene kraj zabačenog kluba za gospodu, Jane mora pronaći način da se ubaci među bogate i moćne kako bi pronašao ubojicu.

HRT3, 21.40, ANIMIRANA SERIJA, Simpsoni

Ravnatelj Skinner obeća učenicima da će oni koji se budu najbolje vladali za nagradu dobiti vožnju podmornicom. Kada Skinner odluči svima pružiti jednake uvjete, Bart vjeruje da će njegove prijašnje psine biti zaboravljene ako se nadalje bude klonio nevolja. Lisa pokušava pomoći osiromašenom Krustyju i savjetuje mu da prava na svoj show proda u inozemstvo.

HRT3, 22.45, KRIMI DRAMA, Detektivska priča

Priča prati događaje tijekom jednog dana u 21. newyorškoj policijskoj postaji – dana koji počinje kao svaki drugi, ali se polako i neumoljivo pretvara u najgori dan u životu detektiva Jamesa “Jima” McLeoda (K. Douglas). Jim je tvrdokorni, strogi i nepokolebljivi zaštitnik zakona, prezire kriminalce i jedan je od onih koji ne vjeruju da ljudima koji su se ogriješili o slovo zakona ponekad valja pružiti još jednu šansu. Glavni izvor frustacija za Jima je dr. Karl Schneider (G. Macready), liječnik koji se bavi porodiljstvom i pobačajima, a za kojeg se sumnja da je namjerno skrivio smrt nekoliko rodilja i dojenčadi. Zbog nedostatka dokaza još uvijek nije optužen, te ga Jim na sve načine pokušava inkriminirati. Uskoro saznajemo da Jim ima i osobnih razloga za manijakalnu predanost poslu – njegov otac bio je nasilnik, alkoholičar i kriminalac koji je njegovu majku otjerao u umobolnicu. Uz McLeoda i drugi nam likovi postupno otkrivaju svoju intimu i tajne, uvodeći nas u vrtlog emocija, strahova i unutrašnjih demona.

RTL2, 22.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alan nije siguran je li dobra ideja dovesti Kandi na Jakeov rođendanski tulum i upoznati je s bivšom suprugom. Rose pokušava Judith namjestiti novog dečka, Gordon (J. D. Walsh), koji se ponaša vrlo slično Charlieu. Jake uzme Viagru, zamijenivši je za vitamine koje je našao u Alanovom medicinskom ormariću.

NOVA TV, 23.40, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubav se događa

Udovac Burke Ryan (A. Eckhart) vodi seminare za pomoć osobama koje su izgubile svoje najmilije i ne mogu prihvatiti njihovu smrt. Burke je također pisac uspješne knjige, no Burkeova slika samoga sebe u javnosti sasvim je različita od one stvarne. Uvjerava ljude da se moraju suočiti s gubitkom i početi novi život, no u tome sam ne uspijeva otkad mu je žena poginula u prometnoj nesreći. Kad upozna privlačnu cvjećarku Eloise (J. Aniston) koja je upravo prekinula s dečkom, čini se da će napokon početi iznova.