TV PREPORUKA DANA: Kako bi spriječili cyber zločin grupa mladih hakera sukobljava se sa zlim kriminalcem (Hakeri)

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Jane traži dečka

Jane Grant (C. Carpenter) radi u izdavačkom poduzeću kao mlađa urednica i očekuje skoro unapređenje. Iako je uspješna, okolina je, osobito teta Ina (L. Dano) i rođakinja Dana (K. Schraner) koja se uskoro udaje, doživljava kao neuspješnu samo zato što nema stalnog dečka. Teta Ina pronalazi joj “savršenu priliku”, momka po imenu Ethan Miles (D. Lipper), koji je zgodan i samac, a također je pozvan na Danino vjenčanje, no Jane odbija s njim se upoznati. U trenutku slabosti Jane pred Danom i drugim djeverušama slaže da ima ozbiljnu vezu i da već živi s dečkom liječnikom u stanu na istočnom Manhattanu, što impresionira njezinu rođakinju koja je sretna zato što će njezino vjenčanje biti u Carltonu. Njezin prvi samostalni urednički posao jest rukopis Natashe Nutley (H. M. Combs), mlade, popularne glumice i Janeine školske kolegice. Problem je samo u tome što Natsha nije napisala ništa osim prve rečenice. Uz borbu da Natashu natjera na pisanje, Jane vodi i bitku s vremenom da upozna dečka koji će joj biti pratilac na vjenčanju. Prvi put pristaje na sastanke na slijepo, u čemu joj svesrdno pomažu najbolje prijateljice Eloise (R. Lefevre) i Amanda (S. LeBlanc).

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Gledatelji u IN magazinu imaju priliku pogledati Lanu Jurčević u izdanju u kakvom je nikada nisu vidjeli – kao opasnu darkericu bubnjaricu! Za potrebe svojeg novog videospota Lana je seksi izdanje u kupaćim kostimima zamijenila potpuno drugačijim stylingom i zasvirala bubnjeve.

Koji su to razlozi zbog kojih Hrvatice najčešće posjećuju plastične kirurge? Čije grudi najčešće priželjkuju te koju veličinu košarice? S čime najčešće nisu zadovoljne na licu? Sve ovo, ali i još mnogo više odgovora ekipa IN magazina doznala je od vodećih domaćih stručnjaka istražujući najtraženije zahvate protekle godine.

U Podravkinoj kuhinji gledatelji mogu pogledati kako se priprema varivo od graha i buća s piletinom!

RTL2, 20.25, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Arlene Cuddy se vraća i odluči tužiti bolnicu te tako ugroziti posao kćeri i Housea.

HRT2, 21.00, KRIMI FILM, Hakeri

Vježbajući trikove zanata, jedan “hakerski” novak postiže nešto skoro nemoguće: prodire u iznimno osigurani Gibson kompjutor radarske korporacije Ellingson. Ali, da ni sam nije svjestan, usput nailazi na visokotehnološki plan o pronevjeri maskiran kompjutorskim virusom koji bi mogao prouzročiti jezivu ekološku katastrofu. U djeliću sekunde, mladi haker i njegovo društvo postaju metom FBI-ja i “Kuge”, poremećena kompjutoraškog čarobnjaka Ellingsona. Otkrivši strahovite razmjere Kuginih nakana, skupina udružuje sve svoje tehno-vještine i započinje s općim kiber-napadom, nadajući se da će sa sebe sprati ljagu i spriječiti globalnu katastrofu.

HRT1, 21.15, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Kako je otkrio Hudu jamu? Na čemu temelji tvrdnje da je u Sloveniji na kraju Drugog svjetskog rata ubijeno 140.000 Hrvata, broj identičan broju poginulih od dviju atomskih bombi bačenih na Japan? Zašto tvrdi da je Tito bio detaljno upoznat s masovnim likvidacijama? Tko ih je naređivao, a tko izvršavao, ima li još živih izvršitelja? Tko su ubijeni u dvjema najnovijim otkrivenim grobnicama, je li točno da se u jednoj od njih nalaze šire obitelji najvećeg dijela administracije NDH? Ekskluzivno u emisiji Tihomira Dujmovića “Iza zavjese” prvi puta govori Roman Leljak, poznati slovenski povjesničar i istražitelj komunističkih zločina!

DISCOVERY CHANNEL, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Trgovci automobilima

Iskusni trgovac automobilima Mike Brewer i vrhunski mehaničar Edd China vraćaju se u akciju te pronalaze i restauriraju stare legendarne automobile da bi ih potom prodali i dobro zaradili, sve pred kamerama Discovery Channela. U svakoj epizodi Mike želi pronaći automobil koji ima potencijala za zaradu, te ga predaje Eddu koji mu mora vratiti staru slavu. Serija je nabijena napetošću jer Edd najčešće dobiva automobile koji su stari i po nekoliko desetljeća, a Mikeova želja za zaradom povećava rizik od mehaničkih problema. Nevjerojatne transformacije uključuju i Sunbeam Alpine iz 1963. – klasičan britanski sportski automobil, koji je, usto, i prvi automobil Jamesa Bonda koji se pojavio na velikom ekranu te snažni i luksuzni Mercedes 500 SEC iz 1983. Mogu li dečki ovim automobilima vratiti staru slavu i, što je još važnije, na njima dobro zaraditi?

HRT3, 22.45, DRAMA, Djeca Božja

Jonny (Johnny Ferro), povučeni student umjetnosti, došao je na udaljeni otok Eleutheru kako bi se posvetio svom radu, sve na nagovor svog mentora. Tamo upozna Romea (Stephen Tyrone Williams), zgodnog, samopouzdanog muškarca koji ga povede u razgledavanje mjesta. Romeo ima djevojku koja je s njim u vezi zbog majke koja ne može prihvatiti da joj kćer voli žene. Stiže i pastorova supruga koja ima iste preferencije.

HRT2, 22.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

U ovoj epizodi, u četvrtom tjednu potrage za pripravnikom, Sir Alan Sugar gurnuo je preostalih jedanaest kandidata u vatru, na rad u restoranu. Ekipe u dva dana trebaju naći i kupiti namirnice i spraviti jela koja će prodavati u šatorima na festivalu na Temzi koji ima pola milijuna posjetitelja. Usto, trebaju smisliti temu restorana i urediti šatore tako da se reklamira hrana u ponudi. Dodatnu poteškoću predstavlja to što je Sir Alan izmiješao ekipe, pa žena vodi mušku ekipu, a muškarac žensku. Ekipe se trude ostvariti zaradu, a nakon sati i sati provedenih u kuhinji izbit će trzavice. Troškovi su veliki, a cijene niske i pokazuje se da uopće nije jednostavno prodavati hranu. No, Sir Alan želi zaraditi i kad sazna da je jedna ekipa ostvarila gubitak, na sastanku će ih pržiti na laganoj vatri, a jedna će osoba dobiti otkaz.

NOVA TV, 23.30, DRAMA, Recept za sreću

Nakon što izgubi posao, šef restorana (Jon Favreau) sprema se za najveću avanturu života. Ljubav prema kuhanju tjera ga da se odvaži na pothvat kojim je dirnuo mnoge. Naime, on pokreće svoj „restoran na točkovima“ i tako vozeći se u kamionu radi ono što najviše voli – kuha. No, kuhanje nije jedino što ga čini sretnim; tu je i obitelj koja mu je velika podrška, a koju on pokušava ponovno ujediniti. Ovaj šarmantni film dobio je nagradu publike na Tribeca film festivalu.