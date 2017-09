TV PREPORUKA DANA: John Torturro kao Fioravante koji postaje profesionalni don Juan sve kako bi pomogao prijatelju u besparici (Utroje sa žigolom)

HRT3, 13.10, VESTERN SERIJA, Shane

U televizijskoj seriji glavne uloge tumače mladi David Carradine i Jill Ireland, a uz njih glume i Christopher Shea, Bert Freed i Sam Gilman. Serija ima 17 epizoda.

U središtu je priče revolveraš lutalica koji se odluči zaposliti na farmi mlade udovice, kojoj želi pomoći, a uskoro će postati i očinska figura za njezina malenog sina

HRT2, 13.15, ROMANTIČNA DRAMA, Buket

Terri Benton (K. Swanson) uspješna je u poslovnom svijetu, no zbog rezanja troškova dobije otkaz. U njezinom roditeljskom domu teče naoko idiličan život, otac i majka u skladnom su braku i posao s cvijećem ide dobro. Pomaže im mladi Sam (M. Shanks), koji im je kao sin. Doveo ga je velečasni John (D. Glover), prijatelj Bentonovih, znajući da Cecilu Bentonu (S. E. Miller) treba pomoć nakon srčanog udara, ali i da Sam, nakon trogodišnjeg vojničkog staža, treba obitelj. Roditeljima pomaže i mlađa kći Mandy (A. Mayne). Međutim, kad se čini da je sve u najboljem redu, otac doživi drugi srčani udar i umre, a velečasni John odaje im tajnu koju mu je Cecil povjerio: posao s cvijećem je propao, on se samo zbog ljubavi prema Bonnie (N. Cavendish), svojoj supruzi, pravio da prima narudžbe i isporučuje cvijeće.

Terri, koja nema namjeru ostati kod kuće, iako je i majk

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Osjećate li se umorno i iscrpljeno? Dr. Oz zna kako potaknuti vaš skriveni potencijal. Postanite jači i vitalniji uz plan za povećanje tjelesne energije. Gledat ćete i priču o NFL-igraču i obiteljskom nasilju koja je pokrenula nacionalnu raspravu o tome kako prekinuti ciklus zlostavljanja unutar obitelji.

DOMA TV, 19.05, REALITY SERIJA, Preživljavanje udvoje

Na početku sezone pratit ćemo iskusnog lovca Josha Jamesa i bivšeg pripadnika Specijalnih snaga Gradyja Powella, koji će biti zatočeni u zubatim klancima hrvatske planine Velebit, gdje će morati surađivati kako bi plovili hladnim brzacima te se spustili opasnim vodopadima radi pronalaska spasa, a svoju avanturu života nastavit će krčeći put kroz džunglu Nikaragve. Na surovim strminama bugarske planine Rila suočit će se s gustom mećavom, ledenim temperaturama i opasnim grabežljivcem, a vidjet ćemo i kako će se snaći nakon što se nađu nasukani na otoku u Južnokineskom moru.

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Čuvar dvorca

Nakon neuspjelog atentata na hrvatskog emigranta Juru Dozeta (Filip Nola), operativci njemačke obavještajne službe BND Dozeta smještaju u sigurnu kuću. Dragičević (Vinko Kraljević) i Bišćan (Ivo Gregurević) se sastaju s pretpostavljenim, mladim karijeristom Zemanom (Goran Bogdan). Zeman suspendira Dragičevića i daje naslutiti da iza naređenog atentata na Dozeta postoji i više od isključivo političke pozadine. Vojni obavještajac kapetan Uzelac (Franjo Dijak) pristupa Bišćanu i nudi mu suradnju oko ustanovljavanja nove Dozetove lokacije… Istovremeno, sitni kriminalci na studiju u Austriji, Goran (Matija Čigir) i Zdravko (Bernard Tomić), pljačkaju krupnog austrijskog dilera (Nikola Novosel). Bijeg nakon pljačke polazi po zlu pa Goran i Zdravko završavaju u rukama austrijske policije. Iz pritvora ih bezuspješno pokušava izbaviti prijateljica Maja (Iva Babić). Goranov otac je visoki partijski funkcionar Škoro (Goran Grgić) koji od starog prijatelja Bišćana traži pomoć oko izvlačenja sina iz Austrije.

HRT3, 20.05, MINI SERIJA, Granica

Finska mini serija snimljena je prema istoimenom debitantskom bestseleru Riikke Pulkkinen koji se bavi različitim društvenim ulogama žena.

Anja je profesorica književnosti. Kada je njezinom suprugu dijagnosticirana Alzheimerova bolest, obećala mu je da će na vrijeme okončati njegove patnje. Njezina nećakinja, 16-godišnja Mari, zaljubila se u svog zgodnog nastavnika Juliana kojega kod kuće čeka žena. Njihova slatka i mudra kćer, šestogodišnja Anni, potajno proučava tatinu iznenadnu promjenu.

Tri se priče elegantno isprepleću, a protagonistice se bore sa svojim životima te katkada flertuju i sa smrću.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Utroje sa žigolom

Murry (W. Allen) je vlasnik knjižare koja je propala i prisiljen je napustiti obiteljski posao. Njegova bogata dermatologica dr. Parker (S. Stone) spomenula mu je da ona i njezina partnerica traže muškarca za ménage à trois pa je Murry predložio svojem prijatelju i bivšem zaposleniku Fioravanteu (J. Turturro) da krene u posao sa ženama, a on će mu biti svodnik…

Glumac John Torturro za ovu je komediju napisao scenarij i bio je redatelj što i nije tako rijetka pojava u životu ovog svestranog umjetnika. Uz njega koji tumači ulogu Fioravantea nastupaju još zvijezde kao što su Woody Allen i Sharon Stone, zatim atraktivna Sofia Vergera i francuska pjevačica, model i glumica Vanessa Paradis.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski premijeri osobno: Josip Manolić

“Tuđman se i sam bojao da ga njegovi suradnici ne prisluškuju!” tvrdi za seriju Josip Manolić, suosnivač HDZ-a i drugi hrvatski premijer (kolovoz 1990. – srpanj 1991.). Epizoda posvećena Josipu Manoliću prati njegovo odrastanje u Kalinovcu, rad u prvim ilegalnim ćelijama SKOJ-a, odlazak u partizane i djelovanje u zloglasnoj OZNI. Manolić otkriva zašto je bio za likvidacije neprijatelja komunističkog pokreta tijekom i poslije 1945. godine te kako se sredinom ’90-ih razišao s dr. Franjom Tuđmanom kojeg je svojedobno učlanio u SKOJ.

HRT3, 22.45, POVIJESNI SPEKTAKL, Zulu

Jug Afrike, 1879. godine. Britansku vojsku porazili su ratnici plemena Zulu u bici kod Isandlwana. Misionar Otto Witt (J. Hawkins) i njegova kći (U. Jacobson) saznaju za to tijekom plemenske ceremonije masovnog vjenčanja, kojoj prisustvuje i kralj Zulua Cetewayo (M. Buthelezi). Ohrabreni pobjedom, Zulu ratnici odluče napasti još jednu britansku postaju. Misionar i njegova kći javljaju vojnicima što se sprema.

HRT1, 23.20, DOKUMENTARNA EMISIJA, Posljednji intervju sa Slavkom Goldsteinom

“Tuđman se i sam bojao da ga njegovi suradnici ne prisluškuju!” tvrdi za seriju “Hrvatski premijeri osobno” Josip Manolić, suosnivač HDZ-a i drugi hrvatski premijer (kolovoz 1990. – srpanj 1991.). Epizoda posvećena Josipu Manoliću prati njegovo odrastanje u Kalinovcu, rad u prvim ilegalnim ćelijama SKOJ-a, odlazak u partizane i djelovanje u zloglasnoj OZNI. Manolić otkriva zašto je bio za likvidacije neprijatelja komunističkog pokreta tijekom i poslije 1945. godine te kako se sredinom ’90-ih razišao s dr. Franjom Tuđmanom kojeg je svojedobno učlanio u SKOJ.

HRT2, 23.20, KRIMI SERIJA, Zakon i red: UK

Bivši nogometaš Lige prvaka Robbie Nichols nasmrt je pretučen jedne večeri željeznom polugom u londonskoj ulici i sve upućuje na to da je riječ o neuspjeloj pljački. Istraga Ronnieja i Matta dovede do Mikea Jonesa (Lorcan Cranitch). On je viđen na tom području u vrijeme ubojstva, ima motiv i njegov DNK odgovara onom nađenom na oružju zločina. Mike tvrdi da je nevin i krivnju svaljuje na poznatog zločinca s East Enda, za kojeg tvrdi da ga je vidio na poprištu zločina u noći ubojstva. Policija ne zna kome da vjeruje.

James Steel nema lak posao, budući da je branitelj ekscentrični Jason Peters (Eddie Marsan). Zastrašivanje svjedoka, lažna nagodba i korupcija stoje na putu istini, ali hoće li na kraju poštenje jednog dobrog samaritanca biti dovoljno da se dokaže krivnja?

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI FILM, Crno svitanje

CIA Agent, Jonathan Cold (Steven Seagal) je CIA agent koji trenutno radi kao tajni agent kako bi spriječio trgove opasnim oružjem. Ti trgovci namjeravaju prodati nuklearnu bombu terorističkoj grupi u Istočnoj Europi. No kada trgovci oružjem uhvate Coldovog bivšeg studenta on se mora razotkriti. Sada Cold pod pravim imenom mora spasiti studenta te spriječiti prodaju nuklearnog oružja.

RTL2, 23.50, PUSTOLOVNA SERIJA, Crna jedra

Vane osjeća da je njegova pozicija ugrožena kada kapetan Flint krene povećavati redove svoje posade. Eleanor se nalazi između dvije vatre te treba odabrati stranu. Za to vrijeme, Silver i njegovi prijatelji iz prošlosti se ponovno susreću i ujedinjuju.