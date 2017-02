TV PREPORUKA DANA: Jason Statham kreće u spašavanje otete žene i sina (U ime kralja)

HRT2, 13.35, KRIMI DRAMA, Nestale

Rene (D. Zuniga) i Lisa (L. Bowle) najbolje su prijateljice od djetinjstva, a to su i sada, kad su već i njihove kćeri osamnaestogodišnjakinje. Lisa je rastavljena i živi s kćeri Matty (G. Golightly), a Rene ima muža koji je stalno odsutan i dvoje djece, Kennedyja (N. Grava) i Kaitlin (B. Davidovici).

Rene je prebrižna i prestroga majka, pa Kaitlin i Kennedy imaju ograničeno vrijeme izlaska. Lisa, koja je i sama prilično slobodoumna, ne miješa se previše u Mattyn život, svjesna da je i tako ne može spriječiti da živi kako želi. Zato je i Matty znatno razuzdanija i neopreznija od ozbiljne i odgovorne Kaitlin.



Pa ipak, na zajedničkom ljetovanju u San Diegu, Matty uspije uvjeriti Kaitlin da se trebaju provoditi jer im je to zadnje slobodno ljeto prije odlaska na fakultet. Iskradu se iz hotelske sobe i pridruže muškom tulumu, nakon toga izađu u klub, a nakon toga gubi im se trag. Nakon dvodnevne potrage Matty se vraća sama, a traganje za Kaitlin se nastavlja.





DOMA TV, 19.55, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Kada skupina djece slučajno otkrije truplo nestalog marinca u smrznutome jezeru, Gibbs (Mark Harmon) i njegov tim pozvani su da to istraže. Pretražujući dno smrznutoga jezera u potrazi za tragovima, tim NCIS-a nalazi još tri izrešetana trupla. Tijekom obdukcije, Ducky (David McCallum) i Gibbs (Mark Harmon) otkrivaju da tri nove žrtve imaju tetovaže koje označavaju pripadnost bandi. Otkrivši ovu važnu informaciju, tim pokušava otkriti marinčevu vezu sa smrtonosnom uličnom bandom.

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Stambeno pitanje: Ključ za ključ, sudbina za sudbinu

U svibnju 1992. srpski radikal Vojislav Šešelj u srijemskom je selu zaprijetio tamošnjim Hrvatima da se moraju odseliti. U samo mjesec dana izvršena je zamjena kuća – veliki broj Hrvata iz Hrtkovaca zamijenio je kuće i imanja sa Srbima iz sela Kula pored Požege. Tko je čovjek koji je to logistički pomagao te kako i zašto je organizirao zamjenu kuća?

RTL2, 20.40, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Poznata umjetnica Afsoun Hamidi primljena je u bolnicu. Liječnici doznaju da je sama sebi nanijela ozljede zbog dokumentarca kojeg snima te razmišljaju o potrebi liječenja jer na taj način protiv svoje volje sudjeluju u njezinom performansu.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Lomana peče savjest zbog smrti nenaoružanog sumnjivca i time ugrožava tim, zbog čega su prisiljeni testirati njegovu odanost. Wozniak šalje Harlee na zadatak, u kojem se otkriva da za jedan veliki posao ima nevidljivog partnera. Wozniak shvaća da Donnie taji informacije.

HRT2, 22.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

Del je preuzeo pošiljku kompjutera RAJAH, ali nije ih tako lako prodati kako se on nadao, a oni koji su ih kupili kažu da su neispravni. Međutim, gore ne može biti, no možda im se ipak posreći s masažerima za tijelo. Del nagovara strica Alberta da glumi da ima bolove u kralježnici koji čudesno nestaju nakon Delova tretmana masažerom ispred radoznalih prolaznika u trgovačkom centru. Istodobno, Rodney se zaposli u pogrebnom poduzeću. Udaje se nećakinja Brzoga i cijela škvadra iz Kobilje glave je pozvana. Trotterovi su na vjenčanju čuli za Freddyja Žapca, pljačkaša i bliskog prijatelja njihove majke. On je oporučno sve ostavio njoj uključujući i ukradene zlatne šipke koje nikad nisu pronađene. Dok Del lovi blago, Rodney mozga o Freddyju Žapcu, prijateljstvu s njihovom majkom i sinu koji bi sada trebao biti njegovih godina.

HRT3, 22.45, KRIMI KOMEDIJA, Slijepi detektiv

Detektiv Johnston Chong See-tun (Andy Lau) bio je prisiljen povući se iz aktivne službe jer je ostao bez vida. Sada se bavi starim slučajevima, a pri rješavanju jednog takvog upoznao je privlačnu inspektoricu Goldie Ho Ka-tung (Sammi Cheng). Zadivljena njegovim briljantnim umom, zamoli ga da joj se pridruži i pomogne u slučaju koji je zapeo

NOVA TV, 23.30, PUSTOLOVNI FILM, U ime kralja

Smještena u kraljevstvo Ehb, radnja prati čovjeka zvanog Farmer (Jason Statham). Kad njegova žena Solana (Claire Forlani) i njegov sin odu prodavati povrće u grad Stonebridge, njegovu farmu napadnu ratnici zvani Krugsi. Uz pomoć svojeg prijatelja i susjeda Norricka (Ron Perlman), on odlazi u Stonebridge, no Krugsi su mu ubili sina i oteli ženu. Uz pomoć Norricka i Bastiana (Will Sanderson), inače njegovog šurjaka, on namjerava naći i spasiti svoju ženu.