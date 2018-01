TV PREPORUKA DANA: Jason Statham kao agent FBI-a koji je u potrazi za ubojicom svog partnera (Gad)

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Profesorica glazbe

Alyson Daley je razočarana jer je njezin glazbeni predmet u školi ukinut. Ona je taj program kreirala i osmislila niz godina ranije i za to je vrijeme pomogla mnogim darovitim učenicima da se razvijaju u pjevanju i plesanju, a njihovo je umijeće svake godine prikazano u velikom završnom programu.

Kad su njezini bivši učenici doznali za odluku škole, odlučili su na scenu sami postaviti mjuzikl i prikupiti novac za nastavak programa.

HRT3, 15.50, DRAMA, Disati

Priča o mladiću (T. Schubert) koji nakon zločina i boravka u odgojno-popravnom domu dobije posao u mrtvačnici u Beču gdje se prvi put u životu susreće s mrtvacima. To mijenja njegove poglede na svijet…

Film je prikazan na mnogim svjetskim festivalima, osvojio je brojne nagrade, među ostalim proglašen je najboljim u kategoriji igranog filma Sarajevo Film Festivala 2011. godine, a najboljim glumcem proglašen je Thomas Schubert.

HRT1, 15.50, KRIMI SERIJA, Zagonetni slučajevi dr. Blakea

Ubrzo nakon što je naočiti izazivač James Holbrook osvojio sve nagrade i tisuću funta u popularnom televizijskom kvizu, našli su ga mrtva u garderobi. Čini se da je dobio infarkt, ali dr. Blake je na obdukciji zamijetio tragove strujnog udara pa su Lawson i on daljnjim istraživanjem otkrili da je netko sabotirao televizor koji je bio jedna od nagrada.

Lawson i sponzor, vlasnik trgovine električnom robom Patrick Tyneman, misle da je ubojica natjecatelj s najduljim stažem u kvizu Simon Lo. Kad mještani zaprijete Simonu smrću, Blake ga dovede kući i Simon mu ispriča sve detalje o kretanju ljudi u kvizu, ali ne razumije osjećaje koji ih pokreću. Na temelju Simonovih opažanja Blake zaključi da je uspješni izazivač James bio u vezi s lijepom voditeljicom Verity. Je li Jamesa ubio voditelj i njezin muž Alan?

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Lov: Najveći izazov

Ova fascinantna serija djelo je izvršnog producenta serija “Planet Zemlja” i “Ledeni planet”.

Vječna borba grabežljivaca i njihovog plijena jedan je od najvažnijih događaja u prirodi. Ishod je gotovo uvijek neizvjestan, a za obje strane predstavlja pitanje života ili smrti.

Iz neposredne ćemo blizine vidjeti kojim se izvanrednim tehnikama služe lovci, a u nekim slučajevima i lovina, s kakvim se izazovima suočavaju te koje taktike pritom primjenjuju. Sve nam to pokazuje kako životinje reagiraju na određene situacije u kojima se zateknu.

Strategije grabežljivaca i njihovog plijena uvjetovane su okolinom u kojoj žive. Stoga se svaka epizoda serije usredotočuje na primarno stanište određene vrste – travnate ravnice, prašume ili mora.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Kiborzi među nama

Za samo nekoliko godina tehnologija će se na nezamislive načine sjediniti s našim tijelom i pomaknuti granice onoga što se smatra čovjekom. Dok medicinska tehnologija i dalje cilja na saniranje invaliditeta, kiborzi streme prema nečemu drugomu; spajanju čovjeka i stroja s ciljem poboljšanja ljudskih sposobnosti.

Prvi kiborzi već prelaze svoje ljudske granice: kod kuće, u podrumskim radionicama i salonima za tetoviranje, i to uz niskotehnološku opremu i stav “sam svoj majstor”. To je manjina koju mnogi gledaju kao čudne ili lude eksperimentatore, ali u bliskoj budućnosti mogli bismo ih zvati pionirima.

U ovom dokumentarnom filmu upoznajemo neke od tih istraživača. Bavimo se i istraživanjem u medicinskoj tehnologiji kako bismo ocijenili koliko je znanost blizu stvaranju kiborga. A upuštamo se i u društvene i etičke dileme koje društvo kiborga donosi.

HRT2, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Vjerujem u anđele

Nesporazumi između poštara Šime i mještana sve su veći, jer je on opsjednut Deom. No čitajući njihova pisma, toliko toga zna o njima, da ga njihove intrige i ogovaranja ne plaše. Zato će se s lakoćom obraniti od podvala koje su mu pripremili Tesla i gradonačelnik Frane. Istodobno želeći saznati što više o ženi koju voli, odluči potražiti njezinu sestru s kojom se ona dopisuje. Rekla mu je da su blizanke i da joj je sestra u samostanu klarisa. No i Dea zna za tu njegovu namjeru i igra svoju igru do kraja. Unatoč nekih sumnji nakon tog susreta, Šime odluči da mu je zajednički život s njom prava odluka.

HRT3, 20.35, DOKUMENTARNI FILM, Viktor Žmegač – umijeće pisanja, užitak čitanja

Akademik Viktor Žmegač jedan je od najznačajnijih hrvatskih intelektualaca našega doba, a njegove su knjige obvezna lektira na mnogim stranim sveučilištima. Zasnivaju se na golemoj znanstvenoj i općekulturnoj temeljitosti.

U dokumentarnom filmuu o intelektualcu, akademiku, sveučilišnom profesoru i germanistu svjetskoga glasa Viktoru Žmegaču, osim njega svjedoče i njegovi brojni kolege, prijatelji i bivši studenti germanistike.

HRT2, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Gad

FBI-ev agent Jack Crawford (J. Statham) pod svaku cijenu želi se osvetiti zloglasnom plaćeniku Rogueu (J. Li) koji mu je ubio partnera. Prošle su tri godine i Crawford nije ništa bliže Rogueu, ali izgleda da mu se sreća napokon osmjehnula. Otkrije da Rogue pokušava izazvati rat između vođe kineske trijade i šefa yakuza. Crawford će iskoristiti nastalu zbrku ne bi li napokon došao do Roguea.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Lošinj

Dhruv posjećuje Lošinj, otok vitalnosti, poznat po zdravstvenom turizmu već 125 godina. Dhruv upoznaje svjetskog prvaka u podvodnom ribolovu i uči tradicionalan način izrade ribarskih vrša. Odlazi na farmu boškarina i u muzej Apoksiomena u kojem se divi 2000 godina staroj statui grčkog atleta, najbolje očuvanoj na svijetu. Inspiriran lokalnim namirnicama, Dhruv kuha brudet i rižoto od riba, školjki i rakova.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie napokon nagovara zgodnu susjedu, zvijezdu tv-sapunice, i njenu sestru na izlazak u parovima i pokušava ubaciti Alana. Alan je od Jakea navukao neku virozu i Charlie ga odvuče u saunu kako bi se što prije riješio neugodnih simptoma. To mu se odbija o glavu jer, na kraju, i Charlie počinje osjećati simptome gripe, ali ne namjerava odustati od izlaska.

DOMA TV, 22.50, AKCIJSKA SERIJA, Supergirl

Supergirl će steći novog saveznika kad se iznenada, prešavši iz alternativnog svemira, pojavi superbrzi superjunak The Flash (Grant Gustin u gostujućoj ulozi) i ponudi Kari pomoć u borbi protiv Silver Banshee (to jest Siobhan) i Livewire ako mu ona pomogne da se vrati kući.

HRT3, 23.00, DOKUMENTARNI FILM, Gaeine hrvačice

Kim Longinotto svjetski je poznata po svojim izvanrednim, intimnim portretima žena s rubova društva. Njezini filmovi bave se kontroverznim temama s velikom osjetljivošću i suosjećajnošću.

Dokumentarac prati mukotrpan režim treninga skupine ambicioznih modernih hrvačica u Japanu. Opirući se ustaljenim shvaćanjima i pravilima, ove žene dokazuju da su jednako žilave i agresivne kao i njihovi kolege muškarci. S legendarnom profesionalnom hrvačicom, iznimno popularnom i poznatom Chigusom Nagayo u glavnoj ulozi, ovaj film je fascinantan pogled iznutra na ovaj čvrsto zatvoreni svijet u zemlji u kojoj žene obično slove kao blage i podložne. Istodobno šokantan, nadahnjujuć i dirljiv, ovaj nagrađivani dokumentarni film istražuje shvaćanje i složenost ženske seksualnosti u modernom Japanu.

NOVA TV, 23.10, DRAMA, Sudac

U ovoj napetoj obiteljskoj drami, Robert Downey Jr. tumači Hanka Palmera, uspješnog odvjetnika koji se vraća u dom u kojem je proveo djetinjstvo, gdje otkriva da je njegov otuđeni otac (Robert Duvall) osumnjičen za ubojstvo. Hank nema drugog izbora nego staviti vlastiti život na čekanje kako bi se posvetio svojem hladnom ocu, gradskom sudcu koji umire od raka i optužen je za ubojstvo. Odlučan da ustanovi pravu istinu, Hank se mora ponovno spojiti s članovima obitelji s kojima je odavno izgubio kontakt… Robert Duvall je za ulogu u ovom filmu nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca.