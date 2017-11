TV PREPORUKA DANA: Jack Gyllenhall i Michael Pena dva su policajca koja patroliraju ulicama South Central Los Angelesa (Posljednja patrola)

HRT2, 11.40, KRIMI SERIJA, Zločinci u odijelima

Uzbudljiva posljednja sezona nadovezuje se na napete trenutke iz prethodne sezone kad Caffrey netragom nestaje, bez lokatora. Osobni odnosi i povratak starih neprijatelja dodatno kompliciraju situaciju u kojoj Caffrey i agent Burke odmjeravaju snage s najtraženijom zločinačkom organizacijom u svijetu – Ružičastim panterama. Uz pomoć Mozzieja (W. Garson) i FBI-evih agenata Berrigan i Jonesa, pokušat će se infiltrirati i razbiti zloglasnu zločinačku skupinu. U oproštajnoj sezoni gostuju Ross McCall, Gavin Lee, Bridget Regan, Toby Leonard Moore, Paloma Guzman, Michael Potts, Isaach de Bankole i Diahann Carroll.

Zločince u odijelima producirao je Fox Television Studios. Autor je Jeff Eastin, koji je ujedno i glavni producent zajedno s Jeffom Kingom i Nickom Thielom. Serija je snimana u New Yorku i okolici.

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zadnja nada za ljubav

Chloe je liječnica. Već deset godina u vezi je sa svojom školskom ljubavi Ericom, koji je bio privlačan, darovit, šarmantan, zaigran momak. Sada, nakon deset godina zajedničkog života, Chloe je pomalo razočarana, jer se čini kao da Eric u međuvremenu nije nimalo odrastao. Dane provodi pišući blog o svojoj omiljenoj seriji Last Resort, spava do četiri popodne, ni u čemu joj ne pomaže, nema ambicija. Uoči njihove desete godišnjice Eric ničim ne pokazuje da se sjeća koji je datum, pa Chloe zaključuje da joj vjerojatno priprema iznenađenje, očekuje i da će je zaprositi. To povjerava svojoj pacijentici s kojom se sprijateljila, a dan poslije povjerava joj i razočaravajući ishod: Eric se nije ni sjetio godišnjice i nije mu bilo ni na kraj pameti da je zaprosi. Chloe ga je napustila riječima: javi se kad budeš spreman za zreliju vezu.

Eric se nije javio šest mjeseci, a kad se javio i kad su se našli, ona je vjerovala da je to napokon trenutak koji je čekala deset godina: Eric je izgledao drugačije, u međuvremenu je objavio knjigu s tekstovima s bloga, djelovao je kao čovjek koji zna što želi. No, umjesto onoga što je očekivala, Eric joj objavljuje da se zaručio i da je vjenčanje za tjedan dana. Chloe je šokirana. Njezina prijateljica i pacijentica nagovori je da zajedno otputuju na odmor, ali slučaj je htio da je to isto mjesto na kojemu treba biti Ericovo vjenčanje.

HRT2, 20.05, EMISIJA O ZDRAVLJU, Dijagnoza

Značajni pomaci u medicini 21. stoljeća vidljivi su svakoga dana u nezaustavnom razvoju tehnologije.

Što je radiokirurgija te koji su njezini dometi i dosezi? Upoznajemo CyberKnife, robotski radiokirurški sustav i sve njegove prednosti. Uspoređujemo inozemna i domaća iskustva. Pobjeđujemo dijagnozu.

HRT2, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Posljednja patrola

Dvojica policajaca Brian Taylor (J. Gyllenhaal) i Miguel Zavala zajedno rade u južnom dijelu Los Angelesa. Pratimo njihov policijski posao iz dana u dan koji uključuje razračunavanje s članovima bandi, njihovo prijateljstvo, kao i privatni život…

Film je osvojio nagradu Zlatni trailer 2013. za najbolji neovisni TV spot, zatim nagradu NBR-a 2012. kao jedan od deset najboljih neovisnih filmova itd.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe uvodi stroge mjere pridržavanja propisa da tvrtku zaštiti od istrage Saveznog tužilaštva. Wendy kritizira Axeove metode i on je natjera da dokaže odanost tvrtki. Chuckovu istragu privremeno omete preusmjeravanje resursa u slučaj protiv Axeovog suparnika milijardera Stevena Bircha. Axeov čovjek u pozadini Hall osigurava doušnika u Saveznom tužilaštvu, a Axe povlači agresivan potez pod krinkom dobrotvorne donacije da bi se osvetio nekom iz prošlosti.

HRT3, 21.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Uvijek otvoreni

Kad se sestri Gladys pokvari perilica za rublje, Arkwright je pokuša namamiti u svoj dom nudeći joj svoju staru perilicu. Ona ustraje u tome da si on kupi najnoviji skupi model. Škrti trgovac mora birati između strasti i napada na novčanik, a za njega je to nezgodna dilema.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Misterij himalajskih mumija

Novi specijal National Geographic-a prati ekipu penjača i znanstvenika koji su, penjući se strmim liticama, u potrazi za tragovima iz vremena kada su se prvi ljudi nastanili u ovoj „zoni smrti“.

Ekipa otkriva špilje ispunjene ljudskim kostima i artefaktima koji datiraju od 2800 g. pr. Kr. do 650 g. n. e., među kojima su zlatne maske i kineska svila. Neki su artefakti zagonetni i ukazuju na prve rituale smrti, vjerovanja u zombije i vampire. Ipak, najvažniji dokaz je drevni ljudski DNK kojeg su otkrili u špiljama. Ovo senzacionalno otkriće u specijalu „Misteriji himalajskih mumija“, baca novo svijetlo na podrijetlo prvih doseljenika, ali i dovodi do zaokreta u priči o evoluciji modernih himalajskih naroda.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Poglavarica Karmelićanki na sudu priznala da su isplaćivali fiktivne fakture za građevinske radove koji nikad nisu napravljeni! Ekskluzivno: potresna snimka s hrvatsko srpske granice! Trenutak kada su tijelo poginule 8-godišnje djevojčice vratili obitelji. Teške optužbe oca na račun hrvatske policije. Istražujemo što se to svakodnevno događa na granici? I dok Goranko Fižulić dijeli savjete i lekcije oko Agrokora, njegovi bivši radnici su ogorčeni, jer taj čovjek njima duguje njihove plaće. Dvojica tinejdžera koji će nam svima održati lekciju iz humanosti. Vlastitim rukama preuredili, okrečili, uveli struju i u staroj napuštenoj zgradi osnovali svoj azil za životinja!

HRT3, 22.50, DRAMA, Zbogom, Lenjine!

Dok u kolovozu 1978. Njemačka Demokratska Republika slavi let prvog Nijemca u svemir, obitelj jedanaestogodišnjega Alexa Kernera (N. Ledermueller) proživljava krizu. Alexov je otac (B. Klaussner) pobjegao k ljubavnici u Zapadnu Njemačku, što je cijelu obitelj Kerner dovelo pod povećalo istočnonjemačke tajne službe. Alexova je majka (K. Sass) zbog toga doživjela živčani slom, te se poslije ozdravljenja posve posvetila promicanju socijalističkih ideja.

Jedanaest godina kasnije. Alex (D. Brühl) je buntovni mladić kojemu je jasno da je pompozna proslava četrdeset godina od osnutka DDR-a tek uvod u spektakularnu promjenu režima. Kad Alexa s ostalim prosvjednicima policija pretuče pred njezinim očima, Alexova majka doživi srčani udar i padne u komu. Nekoliko mjeseci kasnije socijalistički je režim prošlost, ali Alex čini sve kako bi u stanu održao privid bivšeg poretka, jer je to jedini način da ne ugrozi oporavak krhke majke.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Crna lista

Red dobije dojavu da Kate slijedi trag dr. Bogdana Krilova, čovjeka koji je manipulaciji podvrgnuo i Lizina sjećanja. Telefonski poziv Ressleru otkrije svjedoka u slučaju Reven Wright, ali pritom padne u zamku koju su mu postavili Bogdan i njegovi suradnici prema naredbi g. Kaplana. Ressler je uvjeren da je na tragu Reveninog ubojice, ali Liz stiže u posljednji čas i otkrije mu da je žrtva manipulacije. G. Kaplan jednom od Redovih suradnika otkrije istinu o smrti njegovog sina, na što ovaj odluči ubiti Reda, ali ga u tome spriječi drugi Redov odani suradnik. Red i Dembe uspiju pobjeći i nastaviti potragu za g. Kaplanom. Liz u međuvremenu nema drugog izbora nego da se nađe s Galeom.

NOVA TV, 00.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Nema rezervacija

Glavna kuharica Kate (Catherine Zeta-Jones) živi svoj život kao što vodi svoju kuhinju u elitnom restoranu ’22 Bleecker’ na Manhattanu – intenzivno i prizemljena što očarava, ali i zastrašuje ljude u svojoj blizini. Energično odrađuje svaku smjenu nevjerojatnom preciznošću koordinirajući stotine jela, pripremajući delikatne umake, dodajući začine i pripremajući svako jelo do savršenstva. Iako je radije iza scene, napušta utočište svoje kuhinje samo da primi komplimente za svoje kulinarske kreacije ili da se suoči s gostom koji se usuđuje preispitivati njezinu ekspertizu. Nakon posla odlazi kući i liježe prije ponoći da bi ustala u zoru i preduhitrila svoje suparnike u jutarnjem izboru najsvježije ribe na tržnici. Pojava drskoga novog pomoćnog kuhara, vatrenog i pomalo neodgovornog Nicka (Aaron Eckhart) predstavlja prijetnju Kateinu perfekcionizmu. Nick je kulinarska zvijezda u usponu koja voli slušati operu dok radi i nasmijavati kuhinjsko osoblje. Njegov ležeran pristup životu i kulinarstvu itekako se razlikuje od Kateina, no kemija između njih dvoje je više nego očita, a nesuglasice odzvanjaju kao vilice kad padaju s granitne radne površine.