TV PREPORUKA DANA: Izvrsna Helen Mirren je za ulogu Elizabete II nagrađena Oscarom (Kraljica)

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Posuđeni glas

Roxie (C. Serratos) i Frank (W. Perez) Santos i Frankova djevojka Priscilla (S. Bishil) imaju odličan glazbeni bend, no talent im slabo pomaže: potječu iz kvarta u kojemu je, kako kaže Priscilla, veliki uspjeh kad djevojka doživi osamnaestu a da nije trudna. Na jednom koncertu Roxie, koja poslužuje kao konobarica, upoznaje producentsku zvijezdu Eddieja Marza (R. Thomas), koji je i vrlo privlačan mladić. Starz upravo ima novi projekt: promoviranje vrlo zgodne, ali potpuno nedarovite starlete Sienne Montez (R. B. Smith), koja želi postati glazbena zvijezda. Kad čuje kako Roxie pjeva, ponudi joj da bude prateći vokal na Sienninom albumu. Nakon prvotnog razočaranja, Roxie pristaje, jer im treba novac, a i zato što je Eddie obećao da će, nakon Sienne, producirati album njezinog benda. No, stvari će se oteti kontroli, a besramna Sienna neće prezati ni od čega da postane slavna.

HRT2, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Orangutani – spas u posljednji čas

Film prati orangutanicu Leonoru i njezino ljupko mladunče nakon što su pušteni na slobodu u šume Bornea. Hoće li u ovome velikom divljem svijetu preživjeti bez ljudske pomoći?

Leonora sudjeluje u izazovnom, prvom projektu ovakve vrste, u kojemu znanstvena ekipa pokušava od skupine spašene siročadi orangutana stvoriti novu populaciju. Svi orangutani koji će uskoro na slobodu završili su “Šumsku školu” Zaklade za opstanak orangutana na Borneu (Borneo Orangutan Survival Foundation, BOS). Ovdje su naučili vještine potrebne za preživljavanje – pronalaziti raznovrsne izvore hrane, graditi gnijezda za spavanje – pa i to da žive na drveću!

Nakon osam godina provedenih na otoku uz osobnu brigu za zdravlje te dostavu svježeg voća i povrća dvaput dnevno čeka ih mnogo teži život u divljini.

DOMA TV, 20.05, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Mladi marinac ubijen je u Iraku, no dotični je bio pod policijskom istragom zbog ubojstva mlade djevojke u svojemu rodnom gradu. Pri pretraživanju njegove osobne imovine nalaze tijelo te djevojke. Lokalna policija vjeruje da je marinac ubojica, no Gibbs vjeruje da je nedužan i to će pokušati dokazati uz pomoć Faith Coleman (Alicia Coppola).

HRT2, 20.55, DRAMA, Kraljica

London, 2. svibnja 1997. godine. Tony Blair (M. Sheen), vođa novih laburista, novi je britanski premijer, najmlađi nakon Lorda Liverpoola, 1812. godine. On i njegova supruga Cherie (H. McCrory) odlaze na audijenciju kraljici Elizabeti (H. Mirren), na kojoj će ga kraljica proglasiti premijerom. Prvo vatreno krštenje za Blaira dolazi već četiri mjeseca poslije: princeza Diana poginula je u Parizu, a kako će je pokopati, bit će uzrok prvog sukoba između dvora i Vlade. Kraljica Elizabeta smatra da je princeza Diana nakon rastave prestala biti član kraljevske obitelji, te da njezin pokop mora biti privatan, a Tony Blair smatra da će to biti veliki izazov za britanski narod, koji je pokojnu Dianu smatrao svojom, narodnom princezom. Princ Charles (A. Jennings) od majke traži pokop s kraljevskim počastima, jer je Diana majka dvojice prinčeva, Williama i Harryja.

RTL TV, 21.00, AKCIJSKI TRILER, Kralj škorpiona

U davnim vremenima, još prije piramida, zli kralj Memnon (Steven Brand) koristi se psihičkim moćima svoje proročice kako bi predvidio svoje velike pobjede. U posljednjem, gotovo očajničkom pokušaju zaustavljanja Memnona na putu okupacije cijelog svijeta, vođe nekolicine preostalih slobodnih plemena unajmljuju ubojicu Mathayusa (The Rock) da ubije proročicu. No Mathayus će dobiti mnogo više od onoga što je dogovorio te će se uz pomoć varalice Arpida (Grant Heslov), poglavice Balthazara (Michael Clarke Duncan) i još jednoga neočekivanog saveznika, naći na sudbinskom putu postanka Kraljem škorpiona.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Sezonci: Novalja

Draga je domaćica hotela čiji jedva punoljetni gosti, okorjeli partijaneri, nemaju higijenskih navika, a beskonačan niz prljavih površina koje valja dovesti u red traži golemu količinu energije, samokontrolu i dobar želudac. Miss Kay Dee, DJ s iskustvom nastupa u najboljim svjetskim klubovima, angažirana je da osvoji najrasplesaniju hrvatsku plažu, mjesto na kojem se raspoloženje mjeri količinom ispijenog alkohola, a pronicljiv zaključak “car je gol” gubi svaki smisao.

KANAL FOX, 22.00, ANIMIRANA SERIJA, Zornov sin

Serija donosi priču o ratniku sa udaljenog otoka u Tihom oceanu, gdje je cijeli svijet animiran. Zorn (Jason Sudeikis) branitelj je daleke Zephyrije, te osvajač plemena Agona i krvnik mračnih pastira Gritha. Tijekom svog života borio se sa najgorim zvijerima i sudjelovao u epskim bitkama, no sada njegov najveći izazov postaje povratak u predgrađe i ponovno povezivanje sa otuđenom obitelji. Kada se Zorn ponovno vrati u vruću Kaliforniju, shvatit će kako se potpuno otuđio od svog 17-ogodišnjeg sina Alana (Johnny Pemberton) koji trenutno ne želi niti čuti za njega, ali i Alanove majke i svoje bivše supruge Edie (Cheryl Hines). Cheryl je sada postala klasična kućanica koja živi normalan život u mirnom predgrađu. Iako Zorn čini sve kako bi ih ponovno pridobio, situaciju mu nimalo ne olakšava činjenica da je Edie sada zaručena za profesora psihologije – Craiga (Tim Meadows).

HRT2, 22.35, KRIMI SERIJA, Crna lista

Pod Redovim pritiskom senator Robert Diaz (Benito Martinez) zamrzne predsjedničku kampanju i lažno optuži svog anonimnog političkog mecenu, odbjeglog ruskog milijardera Alexandera Kirka (Ulrich Thomsen), da je u ime radikalnih džihadista prodavao naftu, kako bi ga time isprovocirao da se pokaže. Uvjeren da ga Red progoni, Kirk naredi odvjetnicima da spriječe Diazovu istragu u Senatu te angažira profesionalnog ubojicu Mata da ubije Toma i otme njegovu kćer Agnes. Uz pomoć putujućeg propovjednika Red i Tom otkrivaju cisternu u Kirkovom vlasništvu i umjesto goriva u nju podmetnu ilegalnu sirijsku sirovu naftu. Time žele podastrijeti lažne dokaze na temelju kojih bi FBI priveo vozača cisterne, a Kirka stavio pod istragu. Odvjetnici u međuvremenu shvate da Kirku prijeti opasnost od zamrzavanja imovine pa mu savjetuju da izađe pred Diazovo povjerenstvo i pobije optužbe za terorizam. Doznavši da će Kirk biti u Washingtonu, Red obustavlja komunikaciju s jedinicom i sam se otisne za njim kako bi ga ubio i osvetio Lizinu smrt.

HRT3, 22.45, DRAMA, Pali idol

Glasoviti Carol Reed, redatelj “Trećeg čovjeka” – snimljenog prema scenariju Grahama Greenea – i u ovom je filmu posegnuo za Greeneom. “Pali idol” je priča o dječaku koji obožava kućnog slugu koji ima nepodnošljivu ženu. Žena je ubijena i policija sumnja da je ubojica njezin muž… Reed je cijelu priču ispričao kroz usta dječaka, što filmu daje osebujan ugođaj.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI TRILER, Vraćanje duga

Bivši marinac i profesionalni lopov Porter (Mel Gibson) je izdan od svog partnera te svoje supruge Lynn (Deborah Kara Unger ). Nakon uspješne pljačke azijske bande, Portera upuca njegov partner Val (Gregg Henry) ostavljajući ga da umre te pobjegne s njegovom ženom . Unatoč svemu Porter preživi i nakon dužeg oporavka kreće u svoj vlastiti osvetnički rat. Jedina koja mu pomaže na njegovom putu je prostitutka Rosie (Maria Bello). Porter prvo odluči uništiti organizaciju kojoj pripada Val, a na čijem je čelu opasan Bronson (Kris Kristofferson).