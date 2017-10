TV PREPORUKA DANA: Izdvojili smo utakmicu Lige prvaka između Rome i Chelsea te romantičnu komediju Dnevnik Bridget Jones

HRT2, 13.25, TRILER, Sestrina osveta

Atraktivna plavuša svojim automobilom očito namjerno sruši biciklisticu. Drugi put je vidimo kako dolazi u novootvoreni restoran koji je postao hit u Philadelphiji zbog izvrsne hrane, atmosfere i probranog osoblja. Vlasnik je Michael Miller (T. Rozon). Nastradala biciklistica bila je hostesa u restoranu i on hitno mora naći zamjenu na nekoliko mjeseci dok se Amber ne oporavi. Stoga mu atraktivna plavuša, navodno s iskustvom u tom poslu, dolazi kao dar s neba. Iako Michael, koji je i sam vrlo privlačan, voli svoju ženu, prilično je ošamućen Susaninim izgledom i ponašanjem koje poziva na bliskost. Jedne večeri ona ga uspije nagovoriti da odu na piće, izaziva ga da eksaju više tura, stavi mu u piće neko sredstvo koje će ga dodatno omamiti, te ga pijanog vodi u svoju sobu. Ujutro, Michael se budi u krevetu u njezinoj hotelskoj sobi, lisicama vezan za krevet. Kad mu kasnije Susan pokaže video snimljen te noći u toj sobi, i kad zatraži 70.000 dolara da ta snimka ne bi došla do Catherine (A. Jones), Michael ne može shvatiti zašto se to zbiva.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Na početku sezone Murdoch i kolege rješavaju posljedice okrutnog premlaćivanja inspektora Brackenreida kojeg su nasilna braća O’Shea napala dok je istraživao prijave protiv huligana u luci. Područje ostaje nemirno i opasno dok se bande bore za prevlast i reketare i ubijaju lokalne trgovce. I unatoč Murdochovim dugo očekivanim zarukama s dr. Ogden, planovi za vjenčanje moraju čekati dok se ne riješe hitniji problemi.

Za to se vrijeme dr. Ogden i dr. Grace pridruže Margaret Haile i skupini sufražetkinja u borbi za žensko pravo glasa zbog čega završavaju u zatvoru, a brani ih Clara Brett Martin, prva odvjetnica u britanskom carstvu. Ali kad njihova borba ne da rezultata, Julia se odluči okušati u politici.

RTL2, 19.45, KRIMI SERIJA, Kosti

Netom prije dolaska predsjednika, pijani student pronađe tijelo tajnog agenta. Booth je spreman tražiti pomoć bivšeg kolege, sada agenata tajne službe, ali dozna da državna služba ne želi da se on petlja u slučaj. Tim otkriva nekolicinu šokantnih otkrića, koji samo potvrđuju ozbiljnost situacije. U međuvremenu, Brennan je bolesna, a bivši internist, doktor Colin Fisher se vraća u Institut kako bi vodio slučaj.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Pusti, pusti modu

O krpicama, pamučnoj esenciji i suštini ženskog zadovoljstva govore: Kristina Šalinović, manekenka čije se ime našlo na listi najuspješnijih top 30 modela svijeta, Mirela Holy, bivša političarka te modna blogerica Ana Bacinger.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Roma – Chelsea

Prošla utakmica između ta dva kluba donijela nam je remi sa čak šest golova, a nakon njega, obje su momčadi upisale po tri pobjede u prvenstvu. Odlična vijest za navijače Chelsea je povratak Kantea u momčad:

“Drinkwater i Kante su se oporavili i bit će spremni. Kante je trenirao s nama i prije utakmice s Bournemouthom, ali kada se igrač vraća nakon teške ozljede, vrlo je bitno razgovarati i imati dobru komunikaciju s njim”, rekao je trener Chelsea Antonio Conte.

Trener Rome Eusebio di Francesco rekao je kako Roma večeras neće izgledati kao u nekoliko prethodnih utakmica.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dnevnik Bridget Jones

Zašavši u četvrto desetljeće života, Bridget Jones (R. Zellweger) iz Londona nema puno razloga za zadovoljstvo. Radi ne osobito zanimljiv činovnički posao, stalno se bori s viškom kilograma i pokojom čašicom više, dok je njezin romantični život sveden na sanjarenje o atraktivnom šefu Danielu Cleaveru (H. Grant). Podjednako je nezadovoljna što joj majka (G. Jones) i otac (J. Broadbent) na božićnoj zabavi pokušavaju namjestiti sina njihovih susjeda, uštogljenog Marka Darcyja (C. Firth). Stvari se počnu mijenjati kad je Daniel pozove da izađu što će se Bridget učiniti kao početak promjena. Međutim, u njezin će život ponovno ući Mark.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kozmos: Čista soba

Malo poznata, ali junačka priča o momku iz Iowe vodi nas natrag u vrijeme prije postanka planeta Zemlje. Uzburkana novonastala Zemlja izbrisala je svaki trag svoga nastanka. Kako smo onda odredili dob planeta?

DOMA TV, 21.10, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

U završnici sedme sezonenakon što Sam primi poziv upomoć od svog sina Aidena (Tye White) iz kojeg doznaje da je njegovu školu okupirala skupina ekstremista, Sam, Callen, Kensi i Deeks odlaze u San Francisco zaštititi Aidena i osloboditi taoce.

HRT3, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Fawlty Towers

Basila prestravi vijest da u hotel stiže inspekcija. Sine mu da je jedan od inspektora možda ekscentrični gost prema kojemu je bio strahovito neugodan. Njegovo gunđanje pretvori se u bijedno povlađivanje, no je li se namjerio na pravoga čovjeka?

HRT3, 22.45, BIOGRAFSKA DRAMA, Nevidljiva žena

Sredinom 19. stoljeća ne baš talentirana osamnaestogodišnja glumica Ellen Ternan (F. Jones) zapela je za oko poznatom britanskom piscu Charlesu Dickensu (R. Fiennes), kojemu je tada bilo 45 godina. Dosadila mu je vlastita žena koja ga nije intelektualno stimulirala, pa se okrenuo obrazovanoj Ellen. Postala mu je ljubavnica, uz blagoslov njezine majke (K. Scott Thomas). Iako je njihov odnos bio buran, s njim je ostala trinaest godina, do kraja njegovog života. Književna veličina omogućila je ljubavnici život koji je rijetko koja žena toga doba mogla uživati…

Priču o engleskom književnom velikanu i ljubavnici, snimljenu prema istoimenom romanu Claire Tomalin, kritičari su ocijenili vrlo pozitivno jer je ispričana izuzetno delikatno. Također su istaknuli dojmljivo redateljsko i glumačko postignuće Ralpha Fiennesa.

NOVA TV, 22.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Nakon telegrama čudnog sadržaja, u stanu Fazlinovića vlada opsadno stanje. Izet (Mustafa Nadarević) uspaničeno iščekuje dolazak tajanstvenog gosta za kojeg ga vežu zajedničke revolucionarne ambicije. Za razliku od njega, ambicije susjeda Hadžiedhemćumurovića usmjerene su na pripremanje predizborne kampanje, a on taj posao povjerava studiju Akord.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Crna lista

U četvrtoj sezoni serije Crna lista nastavljamo pratiti zbivanja u središtu kojih su bivši vladin agent Raymond Reddington Red (James Spader), desetljećima jedan od najtraženijih FBI-evih bjegunaca koji se predao i ponudio “crnu listu” s imenima političara, mafijaša, špijuna i međunarodnih terorista, i agentica Liz Keen (Megan Boone).

NOVA TV, 23.50, TRILER, Osvetnica

Atraktivna i usamljena medicinska sestra Miranda Wells (Rosamund Pike) dogovori spoj na slijepo kod sebe doma. No prije dogovorenog vremena na njezin trijem stiže stranac kojeg Miranda zamijeni s muškarcem s kojim se trebala naći. Stranac je siluje, a Miranda ostaje istraumatizirana i pada u depresiju. Njezin život počne se raspadati. Uskoro će doznati da je njezin silovatelj u zatvoru i odlučuje ga posjetiti ne bi li se suočila sa svojim strahovima. Stvari će se preokrenuti.