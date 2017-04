TV PREPORUKA DANA: Izdvojili smo ove filmove Na putu do zvijezda, Crno ili bijelo, Murjak i Živjela Francuska

HRT2, 13.35, PSIHOLOŠKI TRILER, Tragom zla

Priča počinje okrutnim ubojstvom Brockovog (H. Ferch) susjeda. Ubrzo nakon toga Brock počinje dobivati kompromitirajuće fotografije na kojima su on i Paula (I. Maux). Čovjek koji ga ucjenjuje, a vjerojatno je i ubojica, jest dr. Pliem (F. Karl), koji ne samo što neobično postupa nego i živi u bizarnom odnosu s majkom (M. Koestlinger). Neobično je i to što od Brocka za šutnju traži samo nekoliko terapeutskih seansi. No, kad Paula zamalo smrtno strada u prometu, što očito nije nesretan slučaj, Pliem djeluje iskreno iznenađeno i prestrašeno, kao da nešto zna o tom pokušaju ubojstva, iako on sam nije počinitelj. Kako bi otkrio ključ Pliemova ponašanja, Brock razgovara s njegovom majkom, ne shvaćajući dokle je ona spremna ići kako bi zaštitila sina ali i sakrila istinu.

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Ljeta u Indiji

Simla se priprema za posjet lorda Hawthornea, visokog dužnosnika u Indijskoj vladi koji baca sumnje na Ralphove ambicije za položaj potkralja. Naresh prijeti da će nauditi Aafrinovoj obitelji ako mu ne pomogne naći uhodu koja ga je izdala.

HRT2, 20.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Barnabyja i Jonesa odvuku s omraženog team-buildinga radi istrage eksplozije u stanici za vuču kojom upravljaju zapovjednik teritorijalne vojske Matt Parkes i njegov sin James. James je neumoljiv u poslu i sa ženama, ali je li sposoban za palež i ubojstvo? Calham Cross također je dom borcu za mir, ožalošćenoj majci i skupini profesionalnih ubojica u Centru teritorijalne vojske. Tko je odgovoran?

HRT1, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Otkrivamo Hrvatsku: Sv. Juraj – život s burom

S jedne se strane nadvio suri Velebit, s druge plavo, podivljalo more. Na uskom pojasu škrte zemlje ljudi odolijevaju i jednom i drugom i trećem – buri. Za stanovnike Svetog Jurja i Podgorja zime su ljepše od ljeta. Bura je bura, naravno, i kad puše 200 na sat, zastrašujuća je koliko i zadivljujuća. A oni znaju živjeti s njom. Prilagođavaju život vremenskoj prognozi i ta neizvjesnost im je kao adrenalin, poticaj za povratak u život s prirodom i u prirodi.

NOVA TV, 22.00, DRAMA, Crno ili bijelo

Priča o djedu (Kevin Costner) koji se nađe u situaciji gdje mora skrbiti o svojoj voljenoj unuci. Kada njezina baka s očeve strane (Octavia Spencer) uz pomoć svojega brata zatraži skrbništvo nad njome, djevojčica je rastrgana između dvije obitelji koje je vole bezuvjetno. Uz najbolje namjere, obje se obitelji bore za ono što smatraju pravednim i uskoro su prisiljeni suočiti se sa svojim stvarnim osjećajima i stavovima o rasi, opraštanju i razumijevanju. Film se temelji na istinitim događajima i prikazuje dva naizgled različita svijeta u kojima nije sve crno i bijelo.

HRT3, 22.05, VESTERN SERIJA, Deadwood

Sve veća naklonost Setha Bullocka prema udovici Almi Garret dolazi do punog izražaja. Čak i dok kočija vozi Bullockova pastorka i ženu – udovicu njegova brata – prema Deadwoodu, Bullock strastveno vodi ljubav s Almom u njezinoj hotelskoj sobi u Grand Centralu.

Joanie Stubbs, odlučna da se razvede od sve odvratnijega Cyja Tollivera, nestrpljivo iščekuje dolazak tri prostitutke i stare prijateljice Maddie, koja će biti madam u njezinu novom bordelu.

Al Swearengen je izrazito loše volje kada sazna da je guverner Dakote Pennington podijelio brežuljkast okrug oko

RTL TV, 22.10, GLAZBENA KOMEDIJA, Na putu do zvijezda

Na nacionalnom natjecanju a cappella grupa ženska skupina s Barden sveučilišta, Bellas, dobro se drži, sve dok Aubery Posen (Anna Camp) toliko ne pozli da povrati na pozornici. Osramoćene, djevojke izgube na natjecanju. Četiri mjeseci kasnije, brucošica na Bardenu, Beca Mitchell (Anna Kendrick) ne pokazuje zanimanje za pohađanje nastave, no ipak je prisiljenja ostati u školi zbog oca (John Benjamin), tamošnjeg profesora. Beca sanja postati glazbena producentica u Los Angelesu te u slobodno vrijeme radi kompilacije pjesma, a uskoro počne raditi na školskoj radiopostaji, gdje upozna brucoša Jesseja Swansona (Skylar Astin). Vidjevši kako je nezainteresirana za nastavu, Beci otac predloži da se pridruži školskoj a cappella grupi.

HRT2, 22.10, KRIMI FILM, Murjak

Čvrsti detektiv staroga kova, Lloyd Hopkins (J. Woods), na tragu je masovnom ubojici čije su žrtve žene u Los Angelesu. Istraga ga vodi kroz svijet teškog kriminala, droge, prostitucije, ali i ljubavi, tajnog obožavanja i romantičnog pjesništva. Jedan od tragova je pjesma pisana krvlju i poslana žrtvi… Ovaj uzbudljiv i napet kriminalistički film snimljen je prema romanu “Blood on the Moon” Jamesa Ellroya.

HRT2, 22.55, DRAMA, Feniks

Berlin 1945. Po izlasku iz koncentracijskog logora, potpuno uništenog lica, Nelly je podvrgnuta rekonstrukciji koja joj nije vratila njezin stari izgled. Cijela joj je obitelj ubijena i jedini na životu ostao je Nellyn muž Johnny za kojeg se sumnja da ju je upravo on izdao. Johnny je uvjeren da mu žena više nije među živima pa predloži Nelly da se predstavi kao njegova supruga kako bi uspio doći do nasljedstva…

Okupivši odličnu glumačku ekipu, Nina Hoss, Nina Kunzendorf i Ronald Zehrfeld, Petzold je realizirao izvrsnu poslijeratnu dramu čija se radnja događa u razrušenom Berlinu, netom nakon završetka bombardiranja.

HRT1, 23.00, KOMEDIJA, Živjela Francuska

Muzafar (J. Garcia) i Feruz (M. Youn) dvojica su dobrodušnih pastira iz male zemlje u središnjoj Aziji, za koju nikad nitko nije čuo. Ne bi li svoju zemlju nekako učinio poznatom, sin predsjednika države domislio se da je “reklamira” terorizmom i pastirskim naivcima dodijelio životnu misiju – rušenje Eiffelovog tornja. Stoga moraju na neprijateljski teritorij – u Francusku. Samo što je zapadni svijet potpuno drukčiji od onoga kako su ga njima opisivali. Našli su se okruženi korzikanskim nacionalistima, prerevnim policajcima, lažljivim taksistima, nasilnim navijačima, nepristupačnim službenicima, neprijateljskim konobarima, kafkijanskom administracijom, pogrešnim liječenjem… Ali sreća im se ipak osmjehnula u susretu s mladom i lijepom reporterkom Marianne (I. Funaro).

NOVA TV, 00.20, AKCIJSKI FILM, Linija

Mjesto radnje se odvija u najopasnijem mjestu u Sjevernoj Americi -Tihuani, Meksiku, a glavni lik je veteran-ubojica Mark Shields (Ray Liotta) koji traga za vođom kartela Javierom Salazarom (Andy Garcia). U nizu preokreta Mark upoznaje Oliviju ( Valerie Cruz), ženu koja se bori sa vlastitim demonima kako bi osvetila svoju kćerku…

RTL TV, 00.30, HOROR, Krug od osam

Jessica (Austin Highsmith) se useljava u novi stan na osmom katu u Los Angelesu, u zgradu koja se zove Dante. Svi stanari zgrade isprva se čine prijateljski nastrojeni, no začudo, svi znaju njezino ime te je zovu da zajedno s njima proslavi Novu godinu na krovu. Jedini od stanara koji nije tako jeziv je Evan (Ryan Doom). Hodajući hodnikom Jessica ugleda jednog od susjeda, kojeg je maloprije vidjela, mrtvog, no svi je uvjeravaju da joj se pričinja.