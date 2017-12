TV PREPORUKA DANA: Izdvojili smo filmove Zapravo ljubav i Povratak čudesne dadilje te emisiju Život priča priče

HRT2, 10.30, OBITELJSKI FILM, Ovčar Buddy

Buddy je pas Sally Brown (T. Polo), spisateljice priča za djecu. On joj je najbolji prijatelj i jedino društvo otkako joj je umro muž. Obitelj koja ga je udomila su otac Mark (M. Cummins) i kći Emma (J. A. Olson), djevojčica koja je, iako mala, doživjela strašno iskustvo jer joj je umrla mama. Zato, kad je vidjela Buddyja, kojega je njezin otac samo privremeno prihvatio dok se ne oporavi, jer Mark radi u poduzeću koje spašava izgubljene pse, Emma se nije htjela previše vezati u strahu da će, ako se veže, a Buddy ode, ponovno biti nesretna. Kako se pravi vlasnik nije javio nekoliko tjedana, Mark udomljuje Buddyja, no baš tada Sally dozna gdje je Buddy zadnji put viđen i ulazi mu u trag. Koja je ispravna odluka – da ostane kod Emme ili se vrati k Sally? Nema ispravne odluke, kaže mala Emma, uvijek će netko patiti. Ali, ipak, ima i treće rješenje.

HRT1, 12.25, FILM ZA DJECU, Družba Pere Kvržice

Već godinama seoska vodenica nije u pogonu, a središnji je problem mnogih seljaka. Oni za svoje potrebe moraju koristiti parni mlin što je u interesu vlasnika mlina. Seoski dječaci, na čelu s Perom, osnivaju Družbu i zadatak im je svoje slobodno vrijeme provesti obnavljajući vodenicu. Na tom putu očekuje ih niz pustolovina, pa čak i opasnost. Ali posao će im se isplatiti!



Pero, Medo, Šilo i Milo Dijete četvorica su članova Družbe, ali i vrijedni dječaci. Ne boje se nikakvog fizičkog posla, a i znaju čuvati mnoge tajne. Njihova tajnovitost i pustolovni duh ovaj film će pretvoriti u niz uzbudljivih doživljaja.

HRT1, 14.15, PUSTOLOVNI FILM, Hatari

Negdje u Africi kozmopolitska grupa pustolova lovi životinje za europske zoološke vrtove. Najveću im poteškoću predstavlja lov na nosoroga, jer im najbolji strijelac, Indijanac Mali Vuk (B. Cabot), zbog rana zadobivenih od životinje, leži u bolnici. Iako je ekipa dobro organizirana i posao napreduje, jednoga se dana neočekivano pojavi lijepa Talijanka (E. Martinelli), fotografkinja švicarskog zoološkog vrta. Njezina prisutnost, iako ljudima ugodna, ljuti Seana (J. Wayne), šefa ekipe, koji se polako počinje u nju zaljubljivati.

HRT3, 15.40, POVIJESNO-PUSTOLOVNI FILM, Čovjek sa željeznom maskom

Francuski kralj Luj XIV. (R. Chamberlain) ima brata blizanca Philippea (R. Chamberlain) koji je zatočen u tamnici, a na licu mu je željezna maska. Iako je Philippe pravi nasljednik francuskoga prijestolja, on je još kao dijete maknut s dvora i zatvoren u tamnicu. Nitko ne zna tko je tajanstveni zatočenik, tko su mu roditelji i kakvog je podrijetla. Kralj Luj XIV. opravdano se boji da će zavjera biti otkrivena i da će ga brat ugroziti. I doista, kapetan kraljevih mušketira i ministar Colbert (R. Richardson) odlučuju osloboditi pravog Philippea i dovesti ga na francusko prijestolje kao pravoga zakonitog vladara.

HRT2, 16.50, ANIMIRANI FILM, Čudovišta iz ormara

Mate i Sale nerazdvojni su prijatelji i kolege. Rade u tvornici koja proizvodi energiju koristeći plač djece, a plaše ih plaše njihovi zaposlenici – raznorazna čudovišta. Međutim, kako ne bi došlo do zbližavanja zaposlenika i djece, proširena je informacija da su djeca otrovna i da nitko ne smije s njima doći u dodir. Ali jednog se dana pojavila djevojčica i narušila stabilnost svijeta čudovišta. Mate i Sale pokušat će sve da je vrate u njezin svijet.

RTL TV, 20.00, LJUBAVNA KOMEDIJA, Zapravo ljubav

Novi britanski premijer, neženja David (H. Grant), zaljubi se u asistenticu Natalie (M. McCutcheon). Premijerova starija sestra Karen (E. Thompson) svjesna je da njezin muž Harry (A. Rickman) ima vezu, i to s kolegicom s posla, mladom i zavodljivom Miom (H. Makatsch). Karenin prijatelj Daniel (L. Neeson) ostao je udovac, a njegov 11-godišnji sin Sam (T. Sangster) želi znati sve o ljubavi jer mu se sviđa djevojčica iz škole. Pisac Jamie (C. Firth) napusti djevojku kad je uhvati da ga vara te otputuje u Francusku kako bi pisao u miru, ali se zaljubi u kućnu pomoćnicu, Portugalku Aureliju (L. Moniz), koja ne zna ni riječi engleskog. Harryjeva tajnica Sarah (L. Linney) iznimno je stidljiva, a žarko priželjkuje vezu s kolegom iz ureda, mladim i zgodnim Karlom (R. Santoro). Jamijeva prijateljica Juliet (K. Knightley) upravo se udala za Petera (C. Ejiofor), no Peterov najbolji prijatelj Mark (A. Lincoln) ponaša se vrlo čudno. Ekscentrična rock-zvijezda Billy Mack (B. Nighy) u neobičnom je odnosu sa svojim menadžerom

HRT2, 20.00, PRIJENOS, Božić u Ciboni

Događaj koji okuplja sve nas u Domovini i izvan granica organiziraju HRT i Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkom nadbiskupijom, a izvođači su mnogobrojni umjetnici i božićni orkestar uz dirigentsko vodstvo Zdravka Šljivca, glazbenog producenta zbivanja.

Ove godine, koja je u Hrvatskoj posvećena svetom Josipu, u Ciboni će ozračje biti upravo tom svecu u čast. Stoga su nam dobro došli svi Josipi i Josipe, zborovi iz različitih dijelova Hrvatske i zemalja gdje Hrvati žive – osobito posvećeni svetom Josipu. Najavio se veliki broj Osječana, a zborovi iz Zagreba, Osijeka, Splita, Pazina i Karlovca, uz posebne goste iznenađenja, činit će svehrvatski božićni zbor. Izvođači su izvanredni, mnogi i svjetskog glasa, poput Stjepana Hausera, Leona Košavića, Lane Kos, Martine Zadro, Marije Kuhar Šoše, Nine Kraljić, Brune Krajcara, Klape Štorija iz Kaštel Kambelovca i mnogih drugih uz impresivni zbor Zajednice folklornog amaterizma grada Zagreba u organizaciji Drage Topolovca.

HRT3, 20.05, VESTERN, Čovjek koji je ubio Libertyja Valancea

Senator Ransom Stoddard i njegova supruga Hallie stižu u gradić Shinbone na Divljem zapadu, na sprovod Toma Doniphona, čovjeka s kojim su oboje bili blisko povezani prije mnogo godina, u vrijeme prije nego što je željeznica došla u mjesto i donijela mu prosperitet. Lokalni novinari zainteresiraju se zašto je ugledni senator došao na sprovod čovjeku za kojeg oni nikad nisu čuli. Stoga im Stoddard ispriča kako je kao pravnik stigao u Shinbone da bi u tom divljem kraju afirmirao zakonitost. Međutim, bahati odmetnik Liberty Valance uzme ga na pik, a jedini čovjek koji mu je tada mogao pomoći bio je Tom Doniphon. Živio je sam na ranču s crnim slugom Pompeyjem i očekivao da će se Hallie uskoro udati za njega. Međutim, Hallieno srce počelo je kucati za Ransoma Stoddarda.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Lovac na komete

Dvadeset godina postojanja, deset godina u svemiru, milijunima kilometara daleko od Zemlje.

Ovo je priča o jednoj od najkompleksnijih i najambicioznijih svemirskih misija u povijesti. Svemirska letjelica postoji već dvadeset godina i deset je godina u svemiru i milijunima kilometara daleko od Zemlje, a ući će u povijest tako što će sletjeti na ledenu stijenu koja juri kroza svemir brzinom od 66.000 kilometara na sat.

Međunarodni tim znanstvenika radi 24 sata na dan kako bi omogućili orbitnoj letjelici Rosetti i sletnoj sondi Philae da prežive putovanje i izvrše zadatak. Ako uspiju, Rosetta i Philae pomoći će nam da zavirimo u prošlost i doznamo tajne o postanku našeg Sunčevog sustava. Ulozi su visoki.

HRT2, 21.55, FANTASTIČNA OBITELJSKA KOMEDIJA, Povratak čudesne dadilje

Priča o čudesnoj dadilji McPhee (E. Thompson) koja stiže na farmu u pomoć mladoj majci (M. Gyllenhaal) s djecom dok joj je muž daleko na ratištu. Pri tome dadilja McPhee koristi svoje tajne moći da nauči male Greenove i njihove razmažene rođake pet vrijednih životnih lekcija…

Zabavan i duhovit film s izvrsnim glumačkim interpretacijama, kao i u “Dadilji McPhee” iz 2005.

NOVA TV, 22.30, ZABAVNA EMISIJA, Život priča priče

U šestoj, ujedno i posljednjoj epizodi upoznajemo Rajka Miloševića, tatu superheroja koji je prije sedam godina okusio najgori strah kojeg se pribojava svaki roditelj – opaku bolest djeteta. Rajko je otac petero djece, a 2010. godine najmlađe dijete oboljelo je od leukemije. Danas je kćerka dobro, a ispričat će kako je s obitelji proživio to teško razdoblje.

Cijela je zemlja prije 10 godina izvještavala o dječaku koji bježi od kuće vlakovima i spava po kolodvorima. Sve što je htio je prilika za normalan život.

Bio je to Kristijan Validžić, iznadprosječno inteligentan dječak koji se jednostavno nije uklapao u obitelj, zbog toga su ga zlostavljali. Smješten u dom, završio je školu s odličnim, a s roditeljima nije u kontaktu. Danas radi kao konobar, bio je košarkaški sudac i trener. Košarka mu je strast, želja mu je upisati Kineziološki fakultet. Inspirativna priča o mladiću kojeg težak život nije uspio slomiti, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Emisija donosi za Kristijana i neka iznenađenja, a o čemu se radi, gledatelji imaju saznati u ovotjednoj emisiji.

Renata Pleško je šaptačica psima, 10 godina je socijalizatorica pasa, zajedno sa svojom obitelji. Veliki je vjernik i humanitarac te pomaže svima kojima je pomoć potrebna. Socijalizirala je devet pasa za ljude s posebnim potrebama. Dva psa je sama udomila jer nisu zadovoljili kriterije da pomažu potrebitima.

Emisija donosi i životu priču Vanese Tot iz Slavonskog Broda koja se od svoje 8. godine bavi veslanjem kajaka i kanua. Ima preko 180 medalja od kojih su više od polovice zlatne. Sedam je godina državna prvakinja i prva je žena koja je predstavljala Hrvatsku na svjetskom prvenstvu. Živi u vrlo skromnim uvjetima sa majkom i bratom i jedva krpaju kraj s krajem. Majka ne radi, žive od dječjeg doplatka i alimentacije. Međutim, nikada se nije žalila. Odlična je učenica bez obzira što većinu vremena provodi na treninzima. I Vanesu čekaju iznenađenja u emisiji ”Život priča priče”.

RTL TV, 22.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što žene vole

Nick Marshall (Mel Gibson), stručnjak u oglašavanju i šovinist, odrastao je uz majku, zabavljačicu u Las Vegasu, što je očigledno utjecalo na njegovo viđenje žena i svijeta. Danas je Nick sposoban prodati što god želi, a u zavođenju žena je iznimno uspješan. I dok on vjeruje da ga čeka promaknuće, njegov nadređeni, Dan (Alan Alda), obavijesti ga da su uzeli drugu osobu, Darcy McGuire (Helen Hunt), kako bi se firma više približila ženskim klijentima. Tu večer Nick se oklizne i padne u kadu držeći sušilo za kosu u ruci. Naravno, uslijedio je električni šok, a iduće jutro Nick se budi i shvaća da može čuti što žene misle.

HRT3, 23.20, KRIMI FILM, Ubojica fazana

Film o danskom inspektoru Carlu Morcku (N. Lie Kaas), voditelju policijskog odjela starih slučajeva kojima se više nitko ne bavi, simbolično smještenom u podrum. Njegov jedini pomoćnik u tome je Assad (F. Fares), a slučaj u koji su se upustili je rješavanje ubojstva blizanaca. Trag ih vodi do skupine studenata iz bogataških krugova koji su danas ugledni i važni članovi danskog društva.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kod kuće je najljepše

Paula (Sarah Jessica Parker) je lijepa i ambiciozna mlada žena s najneobičnijim poslom na svijetu. Naime, ova je ljepotica kao svoju životnu profesiju odabrala ukroćivanje „maminih sinova” koji se ni u srednjim tridesetima ne mogu odvojiti od roditeljskog doma. Njezin novi klijent je Tripp (Matthew McConaughey), šarmantni tridesetogodišnjak koji ima zanimljiv posao, ludi automobil, strast za jedrenje, prekrasnu kuću i roditelje u njoj! Poziv upomoć Trippovih roditelja, Ala (Terry Bradshaw) i Sue (Kathy Bates), koji se nadaju kako će njihov mezimac konačno postati samostalan muškarac, za profesionalku poput Paule, koja svojim lukavim planom navede “mamine sinove” da se u nju zaljube pa ih ostavi zbog njihove nezrelosti kako bi se na kraju odselili od kuće, zavesti Trippa nije nikakav problem. Sve dok se ne zaljubi u njega.