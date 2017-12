TV PREPORUKA DANA: Izdvojili smo filmove Hrvač, Otmica, Veza bez obveza, Surogati i Bitka za Alžir

RTL TV, 10.35, BIOGRAFSKA DRAMA, Veliki borci riječima

Godina je 1930. Melvin B. Tolson (Denzel Washington) profesor je na sveučilištu Wiley u Teksasu, koji tradicionalno pohađaju Afroamerikanici. Melvin vodi školski debatni klub, tim od četiri člana, od kojih je jedan James Farmer (Denzel Whitaker). Tim ima odličnu sezonu, niže pobjede te po prvi put u povijesti, tim koji čine samo Afroamerikanci, odlazi zajedno na nacionalno prvenstvo na Harvard. Na putu do samog finala tim se mora oduprijeti raznim predrasudama i prijetnjama, u vremenu kada zakon Jima Crowa o rasnoj segregaciji predstavlja opasnost za sve koji nisu bijelci.

RTL TV, 13.00, OBITELJSKI FILM, Nevjerojatno putovanje 2

Američki buldog Chance (Michael J. Fox) dijeli dom s iskusnim zlatnim retriverom Shadowom (Don Ameche) i snobovskom himalajskom mačkom Sassy (Sally Field). Vlasnici ljubimaca odlaze na putovanje u San Francisco te ostavljaju na ranču prijateljice Kate (Jean Smart) kućne ljubimce. No životinje misle da su zauvijek ostavljene pa Shadow odluči potražiti svoga vlasnika, a Chance i Sassy krenu za njim.



HRT2, 13.30, OBITELJSKI FILM, Blagdanski savjetnik

Maya Fletcher (C. Rhea) radi u kompaniji koja upravo pred Božić očekuje sklapanje važnog ugovora s ruskim partnerom. Stoga Mayina šefica Nadine (L. Ware) od Maye traži da postigne i moguće i nemoguće, a ispast će kako je jedan od tih zadataka i da na njezinu obiteljsku božićnu zabavu bude pozvan gost iz daleke Rusije, Boris Tartakov (A. Paunovic). Maya je sluđena od svakovrsnih obaveza, iako želi svojoj obitelji, suprugu Jacku (B. Hope) i djeci Steffie (E. Faria), Davidu (D. Provost) i Anni (J.a McLeod), omogućiti lijep obiteljski Božić. Kako sve stići? Ona i Jack slože se da pokušaju angažirati “božićnog konzultanta” Owena (D. Hasselhoff), koji nije jeftin ali im obećava najbolji Božić koji su ikada imali. Čini se da će tako i biti, jer već pri prvom susretu s njihovom djecom Owen uspijeva pobijediti Steffieinu sramežljivost i bijeg u svijet mašte, Davidovu nezainteresiranost za proslavu i Anninu tinejdžersku zlovolju. No, kako se vrijeme Božića približava, Maya je sve nezadovoljnija ne zato što Owen nije dobar u svom poslu, nego zato što je – savršen!

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Murdoch otkrije da bi njegova prijateljica iz djetinjstva, privatna detektivka Freddie Pink mogla biti upletena u ubojstvo pa pokušava doći do istine uz pomoć svog najnovijeg izuma.

HRT2, 16.30, ANIMIRANI FILM, Božić ružnog pačeta

Došla je zima i sve životinje na farmi pripremaju se za božićno slavlje. Ružno pače i njegov prijatelj praščić Nico krenut će na neobično putovanje sa snjegovićem koji ih je zamolio da mu pomognu pronaći čarobnu planinu. Na toj planini sastaju se snjegovići kako bi kasnije postali svjetlucave zvijezde na nebu.

Ovo je samo jedna od čudesnih zgoda koje će Ružno pače doživjeti u ovoj posebnoj božićnoj pustolovini.

HRT3, 18.30, GLAZBENA DRAMA, Moulin Rouge

Film u čijem je središtu poznati francuski umjetnik Henri de Toulouse-Lautrec (J. Ferrer) koji je bio stalni gost Moulin Rougea. To je bilo mjesto gdje je pio konjak te crtao plesačice i pjevačice. Kao dječak slomio je obje noge, a prijelomi nikad nisu dobro zarasli i taj mu je deformitet odredio život. Jedne se noći vraćao kući i mlada žena Marie (C. Marchand) zamolila ga je za pomoć. Zaljubio se u nju i počela je burna veza. Toulouse-Lautrecu bilo je teško nositi se s privatnim životim, umjetničkim stremljenima i obiteljskim plemićkim naslovom…

Snimljeno prema istoimenom romanu Pierrea La Murea. Od sedam nominacija za Oscara “Moulin Rouge” je osvojio dva, Zlatni globus je dobila C. Marchand kao mlada nada, a redatelj John Huston nagrađen je Srebrnim lavom u Veneciji 1953.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Otmica

Nathan Price (Taylor Lautner) i Karen (Lilly Collins) pronađu internetsku stranicu na kojoj se nalaze fotografije djece koja su nestala ili za koje se pretpostavlja da su oteta. Kada kompjuterski postaraju jednu od fotografija, otkriju da je na njoj Nathan kada je bio dijete. Kada Nathan nazove agenciju, osoba koja se javi traži više informacija, ali se on prestraši i poklopi slušalicu. Traži objašnjenje od svojih roditelja, ali oni su ubrzo ubijeni pa se Nathan da u bijeg.

HRT3, 20.05, RATNI FILM, Bitka za Alžir

Dok se francuska vojska pedesetih godina poražena vraća iz jugoistočne Azije u Europu, u još jednoj francuskoj koloniji, ovaj put u Africi, odnosno Alžiru, počinje nacionalno buđenje. Alžirski Front nacionalnog oslobođenja traži neovisnost i stvara ilegalne paravojne formacije koje će uskoro početi terorističke napade na francuske policajce i doseljenike na što Francuzi brutalno uzvraćaju. Tako je počeo rat za neovisnost…

Crno-bijeli film “Bitka za Alžir” kritičari drže jednim od najpoznatijih i najutjecajnih djela politički angažirane kinematografije. Status potrvrđuju mnogobrojne filmske nagrade, čak tri u Veneciji osvojio je redatelj Gillo Pontecorvo, među ostalim i Zlatnog lava. Pontecorvo je nominiran i za Oscara.

HRT2, 21.00, SPORTSKA DRAMA, Hrvač

Priča o profesionalnom hrvaču Randyju Robinsu (M. Rourke), poznatom kao Ram Jam, čiji su dani slave i uspjeha u ringu davno iza njega. A sad mu je i zdravlje ozbiljno načeto…

Među brojnim nominacijama i nagradama spomenut ćemo nominacije za Oscara 2009. (najbolja uloga M. Rourke i najbolja spredna uloga M. Tomei); iste godine M. Rourke dobio je nagradu BAFTA te Zlatni globus za najbolju ulogu.

Na odjavnoj špici svira pjesma Brucea Springsteena “Wrestler” za koju je dobio Zlatni globus za najbolju originalnu pjesmu.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe naredi trgovcima da se riješe svojih pozicija i bez riječi nestaje iz Axe Capitala, što tvrtku odmah vodi u kaos. Axe preispituje svoje životne izbore i planira putovanje novom jahtom, Wags i Wendy muče se da zadrže red i moral. Nakon što Axe nestane, Chuck intenzivira istragu i to ga vodi do tvrtke u Iowi u kojoj otkriva ključnog svjedoka sumnjive trgovine. Naoružan čvrstim dokazima, Chuck šalje FBI u Axe Capital da neočekivano uhite jednu osobu.

RTL2, 21.10, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Legendarni jazz glazbenik John Henry Giles (Harry J. Lennix) sruši se za vrijeme snimanja u studiju. Isprva ga House i tim liječe protiv upale pluća, ali ne i djelomične paralize. Henry zatraži da ga se ne oživljava u slučaju da mu srce prestane kucati te se uguši za vrijeme rutinskog pregleda. No House ne obraća pozornost da Henryjeve želje, krene s oživljavanjem i završi na sudu. Svi doktori, osim Housea vjeruju da Henry ima amiotrofičnu lateralnu sklerozu.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Kosti

Ljudska glava obojena u plavo padne s neba s hrpom mrtvih galebova koji su također obojeni u plavo. Jeffersonianov tim otkriva da su ptice iskljucale truplo na odlagalištu smeća te se otrovale bojom. Šibice pronađene blizu ostatka tijela upućuju na to da je žrtva bila omamljena kemikalijama, a zatim zapaljena, ali zbog ljepljive tvari s odlagališta teško je odrediti sastav akceleranta. Žrtvu identificiraju kao Santiaga, stilista frizura u skupom salonu, koji je, ispostavi se, bio ženskaroš. No je li ga ubio ljubomorni ljubavnik Ili ljubomorni kolega frizer koji je bio ogorčen zbog Santiagova uspjeha? Otkriće da je Santiago imao problema s drogama samo povećava popis sumnjivaca. A otkriće da je žrtva bila skalpirana šalje istragu u novom smjeru. Brennan se u međuvremenu osjeća kao stranac u vlastitom tijeluž nakon rođenja. Booth se isprva uzruja kad Sweets ustvrdi kako se Booth osjeća marginalizirano jer beba odvlači svu Brennaninu pozornost od njega, ali odluči poslušati njegovu sugestiju i kupiti Brennan nešto zbog čega će se osjećati lijepom.

NOVA TV, 22.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Veza bez obveza

Jamie Rellis (Mila Kunis) je uspješna mlada žena iz New Yorka koje se bavi regrutiranjem zaposlenika u velikim tvrtkama, a najnovija njezina „žrtva“ je kreativni direktor iz Los Angelesa, Dylan Harper (Justin Timberlake). Nakon što on prihvati posao u New Yorku, oni se sprijatelje. Ubrzo postanu „prijatelji s povlasticama“ i dogovore se da neće uvlačiti romantiku u svoj odnos.

RTL TV, 22.50, SF TRILER, Surogati

U budućnosti ljudima je omogućeno da žive u sigurnosti svojih domova dok surogati za njih obavljaju redovne, svakodnevne poslove. Ako je surogat oštećen, njegov vlasnik ne osjeća nikakvu bol i sasvim je zaštićen od bilo kakve opasnosti. FBI agent Tom Greer (Bruce Willis) udaljio se od svoje supruge Maggie (Rosamund Pike) zbog smrti njihovog sina prije nekoliko godina. Nikada je nije vidio izvan njezinog surogata, a ona kritizira njegovu želju za interakcijom s njihovim pravim tijelima. Tom i njegova partnerica (Radha Mitchell) istražuju smrt dvoje ljudi, kada su njihovi surogati uništeni u jednom klubu. Žrtva Jarid Canter (Shane Dzicek) sin je doktora Lionela Cantera (James Cromwell), izumitelja surogata.

HRT3, 22.50, KRIMI DRAMA, Karakter

Mladi Katadreuffe (F. van Huet) glavni je osumnjičenik za ubojstvo gradskog moćnika Dreverhavena (J. Decleir) te kroz njegovu priču policiji pratimo istinski rasplet događaja. Naime, Katadreuffe je rastao kao izvanbračni sin Dreverhavena i siromašne, ali ponosne i šutljive Jobe (B. Schuurman) koja je uzastopce odbijala udaju za Dreverhavena. Stoga se ovaj, u mahnitoj srdžbi, cijeli život osvećivao preko sina stvarajući mu nepremostive zapreke u karijeri.

HRT2, 22.50, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Nakon tajne operacije, detektivi razotkrivaju pedofilski lanac i uhićuju dvojicu istaknutih pojedinaca.

U epizodi gostuju: Jessica Phillips kao pravobraniteljica Pippa Cox, Josh Pais kao Hank Abraham, Danny Johnson (Teddy Hawkins), Peter Gallagher kao zamjenik pomoćnika načelnika William Dodds, Susie Essman (Arlene Heller) i dr.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Alicia i Cary udruže se u obrani bivšeg klijenta kojemu prijeti višemilijunska tužba zbog prava na njegovu novu glazbu. Alicini susjedi nisu zadovoljni što od kuće vodi svoj novi odvjetnički ured te joj prijete deložacijom.