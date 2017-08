TV PREPORUKA DANA: Izdvojili smo filmove Diana: Njezinim riječima, Upoznat ćeš visokog tamnog stranca i Nacionalno blago: Knjiga tajni

HRT2, 14.15, OBITELJSKI FILM, Do zvijezda i natrag

Sawsan (M. Sia Paul) je djevojčica iz muslimanske obitelji koja je imigrirala u Dansku. Iako njezini roditelji nisu tradicionalni muslimani, sa strogim pravilima odijevanja i ponašanja, ipak žive drukčije nego danske obitelji. Sawsan ide u školu u kojoj je većina djece također iz imigrantskih obitelji. Kad u školu stigne Karl (S. Espersen Byder), on je na meti jačih dječaka iz razreda, jer je, na neki način, i on slaba manjina. Stigao je iz provincije u Kopenhagen. Njih se dvoje sprijatelje nakon što Sawsan jednom prilikom stane u Karlovu obranu. Karl otkriva da Sawsan izvrsno pjeva i svira gitaru, te da bi htjela nastupiti na državnom natjecanju za darovitu djecu. No, čini se da propozicije ne dopuštaju da nastupi dijete koje nije Danac.





HRT2, 17.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Puni krug s Michaelom Palinom: Aljaska i Rusija

Prva epizoda počinje nasred Beringova prolaza, na sićušnim eskimskim Diomedovim otocima, koji leže na pola puta između Rusije i SAD-a. Michaelova prva kopnena postaja grad je zlatne groznice Nome, gdje mladi i stari i dalje žive od prosijavanja tijekom dugih arktičkih ljeta.

U Kodiaku Michael se sastaje s obalnom stražom SAD-a, u čijem će se opskrbnom avionu odvesti do najudaljenijeg otoka u aleutskom nizu, samo na korak od Rusije.

Odande sve polazi po krivu. Zbog ideje da ode vidjeti velike smeđe kodijake, Michael će promašiti let Obalne straže, pa iz Anchoragea mora odletjeti u Petropavlovsk posljednjim redovnim letom te sezone.

Zatim posjećuje nacionalni park Kronotski, zabačen krajolik pun vulkana, vrućih izvora i gejzira. Kamčatka je ozloglašena zbog nepredvidivog vremena i opravdava tu reputaciju. Michael zatim odlazi u Magadan, administrativno središte Staljinovih radnih logora. Duboko u regiji Kolima s Ivanom Jakolevom, koji je preživio gulag, obilazi logor gdje su zatvorenici vadili uranij za prvu rusku atomsku bombu.

DOMA TV, 19.55, DOKUMENTARNI FILM, Diana: Njezinim riječima

Princeza Dijana bila je jedan od najvećih ikona 20. stoljeća. Na dvadesetu obljetnicu njezine smrti, National Geographic predstavlja definitivnu i intimnu priču o Dijani, njezinim vlastitim riječima. S nikad prikazanim snimkama i arhivskim intervjuima, ovo je ultimativni dokumentarac Dijane za sva vremena, u kojemu se istraživalo izvanredni život i tragična smrt najsnimanije i najfotografiranije žene na svijetu.

RTL TV, 20.00, PUSTOLONI AKCIJSKI FILM, Nacionalno blago: Knjiga tajni

Za Bena Gatesa (Nicolas Cage) povijest nije samo mrtvo slovo na papiru. Ona je živa, uzbudljiva i zagonetna. Nakon zapanjujućeg otkrića templarskog blaga, Ben je postao najpoznatiji svjetski lovac na izgubljena blaga. Zajedno s ocem, profesorom Patrickom Gatesom (Jon Voight), otkrije stranice dnevnika Lincolnovog ubojice, Johna Wilkesa Bootha. Iako je dnevnik pronađen na Boothovom tijelu, ove stranice su do sada bile izgubljene. Na veliko iznenađenje Bena i Patricka, te iste stranice dnevnika upliću njihovog pretka, Thomasa Gatesa, u urotu i Lincolnovu likvidaciju.

HRT3, 20.00, DRAMA, Lov

Nakon rastave i gubitka posla, učitelju Lucasu ponovno je krenulo. Dobio je posao u vrtiću, a njegov sin Marcus odlučio je živjeti s njim, a ne s majkom. Vrijeme je uoči božićnih blagdana, vrijeme druženja s prijateljima i posjeta. Malena Klara, kći Lucasovog najboljeg prijatelja Thea, pred direktoricom vrtića Grethom izjavi rečenicu koja Lucasa okarakterizira kao pedofila. Ubrzo Gretha poduzme pravne korake u vezi Klarinog opisa događaja te dok Lukas još nije niti osvijestio što mu se događa, udaljen je s posla, doživi osudu mještana, najboljih prijatelja te završi na policijskom ispitivanju.

HRT1, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Novine

Šef policije Nardelli (Alen Liverić) nije uspio spriječiti hapšenje gangstera Bubala (Darko Milas). Bubalo završava u zatvoru, u istoj ćeliji s Marijom Kardumom (Aleksandar Cvjetković). Bubalovi ljudi premlate Nardellija pa on od Andreja Marinkovića (Goran Marković), svog kuma i glasnogovornika gradonačelnika Tomaševića (Dragan Despot) traži da mu od šefa isposluje zaštitu. Iako ostaje u dobrim odnosima s novim starim urednikom “Novina” Vidovom (Zijad Gračić), Nikola Martić (Trpimir Jurkić) odbija zamjeničko mjesto. Vanja Kardum (Sandra Lončarić) se predozira kokainom. Dubravka Kardum (Edita Karađole) odustaje od puta u Kanadu i ostaje njegovati snahu. Dijana Mitrović (Branka Katić) odnosi za Tomaševića kompromitirajuće fotografije na internetski portal izvor.hr.

HRT2, 21.35, KOMEDIJA, Upoznat ćeš visokog tamnog stranca

Sally (N. Watts), darovita povjesničarka umjetnosti, koja je nekad maštala kako će biti galeristica, udana je za Roya (J. Brolin), neuspjelog pisca, a radi za Grega (A. Banderas), zgodnog i šarmantnog vlasnika velike galerije. Roy ne radi ništa nego uporno piše i briše svoj novi roman. Od njegovog prvog romana prošlo je više godina i čini se da je on pisac od jedne knjige. Za vrijeme dok on pokušava pisati, Sally se mora odreći vlastitih ambicija i zarađivati za oboje, uz financijsku pomoć svoje majke Helene (G. Jones). Helena se nakon četiri desetljeća rastala od svog muža Alfieja (A. Hopkins), koji je poludio u pokušaju da vrati mladost: vježba, pazi na hranu, ne sviđa mu se vlastita stara žena koja ga samo podsjeća na starost, jer nema nikakve mladenačke potrebe. Nakon rastave, postaje lak plijen prvoj namiguši kojoj za oko zapne vremešan čovjek debelog novčanika. Kako bi pomogla majci da preživi rastavu, Sally joj preporučuje tobožnju vidovnjakinju Cristal (P. Collins), koja joj tvrdi da će doživjeti sreću u ljubavi i sresti “visokog, tamnog stranca”.

NOVA TV, 22.55, KOMEDIJA, Divljaci na kotačima

Skupina sredovječnih prijatelja odluči osloboditi se dosadnih rutina obiteljskih života i krenu na put motociklima. Iako su više naviknuti sjediti na kaučima ispred televizije nego na sjedalima motocikala, spremno prihvaćaju izazove na koje nailaze tijekom ovog putovanja koje će im donijeti više uzbuđenja nego što su očekivali, posebice kada se nađu na putu pravoj bandi motociklista koji nisu previše oduševljeni njima. Uz sve što će zajedno doživjeti, skupina „divljaka na kotačima“ iz predgrađa provest će se kao nikad u životu!

HRT1, 23.00, KRIMI FILM, Hakeri

Vježbajući trikove zanata, jedan “hakerski” novak postiže nešto skoro nemoguće: prodire u iznimno osigurani Gibson kompjutor radarske korporacije Ellingson. Ali, da ni sam nije svjestan, usput nailazi na visokotehnološki plan o pronevjeri maskiran kompjutorskim virusom koji bi mogao prouzročiti jezivu ekološku katastrofu. U djeliću sekunde, mladi haker i njegovo društvo postaju metom FBI-ja i “Kuge”, poremećena kompjutoraškog čarobnjaka Ellingsona. Otkrivši strahovite razmjere Kuginih nakana, skupina udružuje sve svoje tehno-vještine i započinje s općim kiber-napadom, nadajući se da će sa sebe sprati ljagu i spriječiti globalnu katastrofu.

HRT2, 23.15, KRIMI SERIJA, Zakon i red: UK

Prošlost počinje progoniti Jamesa Steela kad na obali Temze pronađu truplo. Detektiv Ronnie Brooks i detektiv Matt Devlin otkriju dokaze koji dovode u pitanje osudu kojom je James u zatvor smjestio Lukea Sladea (Iain Glen). Ali Luke Slade se uskoro počinje osvećivati čovjeku koji ga je stavio iza rešetaka.