TV PREPORUKA DANA: Izdvojili smo dvije komedije, Tri bjegunca s Nickom Nolteom i Taj nježni dodir krzna s Caryjem Grantom i Doris Day

24 KITCHEN, 13.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Sara otkriva Australiju

Sara La Fountain, američko-finska ljubiteljica hrane putuje od sjevernog vrha Australije, odmilja nazvanog “Top End”, do južnog srca kontinenta – Melbournea u državi Victoriji. U seriji je naglasak na manje prometne putove i mjesta koja nisu komercijalna turistička odredišta, ali ih se isplati posjetiti. Epizode su mješavina životnog stila tih zabačenih mjesta, hrane, prirode, lokalnih proizvoda, autohtone kulture i, naravno, zanimljivih ljudi od jackaroosa do kulinarskih genija. Sve je popraćeno Sarinim nepresušnim entuzijazmom te otvorenim i toplim načinom interakcije s ljudima.





HRT2, 14.20, KRIMI FILM, Najbolja studentica

Profesorica kriminalistike Nicole Johnson (N. Henstridge), među svojim studentima ima jednu koja se ističe briljantnim znanjem, Jordan (B. Grant). Stjecajem okolnosti, upravo će ona biti osumnjičena te i pritvorena zbog ubojstva svoje cimerice Laure, koja je, za razliku od Jordan, bila popularna, osobito među dečkima, i koja nije učila više nego što mora za prolaz. Iz pritvora Jordan zove prof. Johnson i moli je da je oslobodi optužbi, tvrdi da je nevina. Nicole je osjetljiva na slučajeve nevino optuženih, budući da godinama pokušava osloboditi vlastitog brata, koji je u zatvoru iako nije počinio ono za što ga se tereti, te pristaje istraživati okolnosti Laurina ubojstva, unatoč tome što na to nema pravo. Doznaje neke okolnosti koje su policiji nepoznate, no istodobno dobiva prijeteće upozorenje da prestane istraživati.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Stara Kapela selo je u kojem prestaje cesta i nema signala za mobitele ni mnogih blagodati moderne tehnologije. U ovom selu-muzeju može se vidjeti kako se nekada živjelo u Slavoniji. I dok ga je nekada naseljavalo više od 300 stanovnika, danas se broj sveo na svega nekoliko, koji svjedoče o nekom drugom vremenom. Ipak, kao ekoetno selo, postalo je omiljeno mjesto mnogih inozemnih turista. Razlike između uspavane prošlosti i dinamične sadašnjosti dobro vidi i najstarija stanovnica u selu, koja turiste naprosto obožava. Priču donosi novinarka IN magazina Maruša Stamač.

Ekipa IN magazina posjetila je hercegovačko mjesto Blatnicu, rodno mjesto Mate Bulića u kojem pjevač svakog kolovoza već tradicionalno organizira veliki humanitarni koncert. Tako je bilo i ove godine. Tko je sve bio u Blatnici, ne propustite doznati!

IN magazin donosi i razgovor s poznatom dizajnericom Đurđicom Vorkapić, poznatom pod imenom Hippy Garden. Đurđica osvaja svojom modnom suvenir#kolekcijom koja oduševljava turiste sa svih strana svijeta.

HRT3, 20.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Taj nježni dodir krzna

New York. Lijepa žena u potrazi za poslom, Cathy Timberlake (D. Day), ide na burzu i pri tom je na ulici vodom zalije luksuzna limuzina. Bogataš iz limuzine Philip Shayne (C. Grant) zamoli svog pomoćnika Rogera (G. Young) da pronađe nesretnu prolaznicu kako bi joj se ispričao. Roger pronađe Cathy i dovede je Philipu. Između lijepe žene i iskusnog i bogatog zavodnika odmah planu iskrice. Nakon što je nekoliko puta izvede i pokaže joj svoj budući stan, Cathy se ozbiljno zainteresira za Philipa, no on ne pokazuje namjeru ozbiljno se vezati.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Ekipa NCIS-a ispituje motive ubojstva umirovljenog agenta CIA-e koji je postao milijunaš, a usput istražuju i što Hetty zna o slučaju.

Ekipa NCIS-a iz Los Angelesa istražuje neobićnu i smjelu pljačku kostimiranih naoružanih pljačkaša koja bi mogla izravno utjecati na ekonomiju SAD-a. U međuvremenu Deeks svjedoči na sudu u vezi s jednim slučajem, a Granger inzistira na tome da radi s Kensi kojoj se ta ideja nimalo ne sviđa.

FOX LIFE, 21.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Mike i Molly

U četvrtoj sezoni vidjet ćemo kako Mike Biggs i Molly Flynn i dalje istražuju svoj odnos, svoju obitelj i prijatelje te ludi svijet oko sebe. Uz neprestanu potporu policajca Mikea i Mollyne obitelji – uključujući i njezinu pretjerano revnu sestru Victoriju, koketnu majku Joyce i njezinog lascivnog novog muža Vincea – Molly se trudi postati žena kakva je oduvijek trebala biti. U sezoni punoj iznenađenja, Mike i njegovi prijatelji – brbljavi policijski partner Carlo McMillan, sarkastični konobar iz Senegala Samuel pa čak i njegova zajedljiva majka Peggy – dobit će priliku vidjeti koliko je Molly zapravo sposobna. Jer, Molly odlučuje promijeniti mnogo toga i daje otkaz u školi te počinje pisati svoj prvi kriminalistički roman.

HRT1, 21.40, DRAMSKA SERIJA, Novine

Nakon što “Novine” objave još jedan članak Andreja Marinkovića (Goran Marković) o mogućem policijskom zataškavanju misteriozne prometne nesreće, Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković) naziva još uvijek aktualnog vlasnika “Novina” Josipa Vukovića (Damir Lončar) i inzistira da kupoprodajni ugovor potpišu odmah. U članku prozvani šef policije Toni Nardelli (Alen Liverić) prekida sve odnose sa svojim vjenčanim kumom Andrejem. Glavni urednik Martin Vidov (Zijad Gračić) saznaje da je budući vlasnik “Novina” Kardum ljut zbog objavljivanja članka pa na kolegiju obznanjuje da treba objaviti demanti. Novinari Dijana Mitrović (Branka Katić) i Nikola Martić (Trpimir Jurkić) misle da pokazivanje beskičmenjaštva pred novim gazdom nije dobra taktika za njihovu buduću novinarsku neovisnost pa pokušavaju nagovoriti Vidova da nastavi objavljivati Andrejeve članke o nesreći. Na proslavi nakon potpisivanja ugovora o kupnji “Novina” Kardum baca oko na Andrejevu ljubavnicu Hanu Mašić (Dajana Čuljak).

RTL2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie nailazi na dostojnog protivnika kada se zaljubi u Sherri (Jeri Ryan) koja je puno bolja od njega u glumljenu teške lovine. Nakon što ga je više puta seksualno iskoristila, Charlie joj se namjerava osvetiti, ali na kraju ispada da pritom i on sam izvuče kraći kraj. U međuvremenu Alan ima problema jer Jake ne želi pisati domaće zadaće i smeta mu što Charlie uvijek pojede svu hranu iz frižidera.

HRT2, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Završni udarac

Ubijen je muškarac pod FBI-evim nadzorom, zbog čega se i savezni agenti i policijska uprava Los Angeles nađu u neobranom grožđu. K tomu, Brendini roditelji (gostujući glumci Frances Sternhagen i Barry Corbin), koji su došli u grad za blagdane, imaju šokantne novosti koje Brendu odvlače od slučaja.

NOVA TV, 23.10, KOMEDIJA, Najgora noć u životu

Nakon što voditeljica vijesti Meghan (Elizabeth Banks) ne prođe na audiciji za posao iz snova, odluči izaći na noć tulumarenja. Kad se probudi u neznančevu krevetu i dobije poruku svog agenta koji joj javi da je dobila posao ako dođe na drugi kraj grada do 17 sati, Meghan je u panici. Zaglavila je u nepoznatom kvartu bez novca, telefona i auta, a zatim doživi niz nevolja u ludoj trci da stigne na najvažniji razgovor za posao u svome životu.

HRT1, 23.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, Tri bjegunca

Lucas (N. Nolte) poznati je pljačkaš banaka i nakon pet godina provedenih u zatvoru konačno je na slobodi. Odlučan ubuduće živjeti pošteno – u što policajac Dugan (J. E. Jones) nimalo ne vjeruje – odlazi u banku unovčiti ček kako bi imao novca za častan život. No, to mu baš i neće poći od ruke. Baš tada Perry (M. Short) odluči opljačkati banku u kojoj se našao Lucas kako bi došao do novca uz pomoć kojega bi mogao zadržati svoju kćerkicu Meg (S. Rowland Doroff) i omogućiti joj liječničku skrb…

Mala Sarah Rowland Doroff za ovu je ulogu bila nominirana za Young Artist Award, a riječ je o filmu redatelja Francisa Vebera, našoj publici poznatog i po djelima “Budala za večeru”, “Jaguar”, “Krletka”, “Dan očeva”. U Francuskoj je snimio tridesetak filmova, uglavnom kao scenarist, katkad i redatelj, a njegov veliki talent za komično, ali i redateljsku lakoću prepoznao je i Hollywood. Tako je ovdje riječ o američkoj, Disneyevoj verziji njegova vlastitog francuskoga filma “Les Fugitifs”. Ukratko, zabavan, duhovit i napet film s neobično šarmantnim glavnim glumcima i neodoljivom djevojčicom u ulozi male Meg.