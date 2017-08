TV PREPORUKA DANA: Izdvojili smo dokumentarce posvećene princezi Diani te filmove Kapetan Ron, Nepoznati zaštitnik i Nijedno dobro djelo

HRT2, 14.20, OBITELJSKI FILM, Boja kiše

Ovo je jedna od onih priča za koje kažemo da bi bile neuvjerjive na filmu, ali se u stvarnosti dogodila: mlada Gina Kell (L. Chaber), majka dvoje djece, ostala je udovica. Njezin muž, ljubav njezinog života, umro je nakon dvogodišnje borbe s rakom. Samo nekoliko dana poslije umrla je mlada Kathy Spehn, svega tri tjedna nakon što se prvi put požalila na glavobolju. Iza nje ostao je njezin muž Michael (W. Christie) i troje djece. Dvije obitelji živjele su u blizini, išle u istu crkvu, a djeca su pohađala istu školu, pa su i Gina i Michael, koji su bolje od svih razumjeli jedno drugo, sve češće razgovarali. Gina je Michaelu pomagala u “stvarima koje majka zna”, a Michael njoj i njezinim sinovima u očinskim stvarima. Prva zajednička večera, nekoliko mjeseci nakon tragičnih smrti, unijela je prvi smijeh među petero njihove djece.





HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Tijekom parade Oranskog reda Murdoch svjedoči pokušaju atentata na gradonačelnika. Metak samo probuši gradonačelnikov šešir, ali vijećnik kraj njega ima manje sreće. Nakon što ustanove da je kobni metak ispaljen iz susjedne zgrade, Murdoch i pozornici George Crabtree i Henry Higgins pregledaju područje, ispitaju svjedoke i zaplijene fotoaparate novinskih reportera i znatiželjnika u nadi da će otkriti nove tragove. Murdoch vjeruje da moraju biti veoma oprezni kako ne bi raspirili tenzije između protestanata i katolika u gradu. Ali budući da je meta bio protestantski političar, inspektor Thomas Brackenreid želi privesti katolike koji stvaraju nered ne bi li među njima našao krivca. Nedavno postavljeni šef policije Giles pred Murdochom se razmeće svojim novim autoritetom, a istodobno iznosi sumnju u detektivovo poštenje.

DOMA TV, 19.55, KRIMI SERIJA, Navy CIS: LA

NCIS-ov tim surađuje s tajnom agenticom DEA-e nakon eksplozije na ribljoj tržnici koja će razotkriti međunarodne sumnjivce. Nakon što lokalna banda snimi smaknuće tajnog agenta kao upozorenje, NCIS-ov tim tražit će krticu prije negoli ostali agenti završe u opasnosti.

RTL TV, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Diana: Dan kad je svijet plakao

Prije 20 godina, 6. rujna 1997. sahranjena je Diana, princeza od Walesa. Bio je to povijesni trenutak kada je čitav svijet stao i odao počast ženi koja je ostavila dubok i neizbrisiv trag na stanovnike Ujedinjenog Kraljevstva, koja je svojim radom i pojavom ganula, ne samo Britaniju, već i čitav svijet, žena koju je Time magazine proglasio jednom od najvažnijih osoba 20. stoljeća. Tog dana nepregledna masa ljudi ispunila je ulice Londona kako svjedočila procesiji i oprostila se od Diane. 2,5 bilijuna TV gledatelja pratilo oproštaj od Diane, čije tijelo je bilo položeno u jednostavnu kočiju, koja je putovala od Kensington palače, gradskim ulicama, autocestom, koja je bila ispražnjena, sve do njezinog obiteljskog imanja u Althorpu.

HRT3, 20.00, ROMANTIČNA DRAMA, Otok naše ljubavi

Amerikanac Neil (B. Affleck), putujući Europom, upozna Marinu (O. Kurylenko) i zaljubi se. Ona je iz Ukrajine, razvedena i živi u Parizu sa svojom desetogodišnjom kćeri Tatianom. Ljubavna priča nastavlja se u Americi, Neil ih je pozvao da se presele u k njemu u Oklahomu. Ali početni žar slabi, Neil je uglavnom na poslu, a osamljena Marina nalazi utjehu u druženju s katoličkim svećenikom, ocem Quintanom (J. Bardem). Marina i Tatiana vraćaju se u Francusku jer im je istekla viza, a Neil se ponovno počne viđati s Jane (R. McAdams).

HRT2, 20.10, DRAMSKA SERIJA, Tajna Borgo Laricija

U istraživanju Francesu pomaže Anita Sclavi, zanosna učiteljica u tome mjestu. Anita i Francesco se privlače, no njihova simpatija odmah je stavljena na kušnju dolaskom Claudije, kćeri moćnog senatora Beltramija. Situacija će se dodatno zamrsiti kada u tvornici nađu beživotno tijelo.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Sol života: U zemljinoj utrobi

U ovoj epizodi, kao što nam i naslov navješćuje, bavimo se iskorištavanjem soli iz zemlje tj. rudnika soli. U tu smo svrhu pohodili rudnike u Tuzli, Wieliczkoj pokraj Krakowa u Poljskoj, Hallsttatu u Austriji te govorimo o njihovu značenju ne samo za gospodarstvo nego i za kulturu i turizam. Osobito je naglašena uloga soli za razvoj halštatske kulture koja je raširena i na hrvatskom području.

U emisiji sudjeluju: prof. dr. Marina Milićević, prof. dr. Aleksandar Durman te suradnici iz Poljske i Austrije.

HRT2, 21.00, VESTERN, Nepoznati zaštitnik

U mali rudarski grad Lago dojahao je tajanstveni, šutljivi kauboj. Pojava tog neznanca (C. Eastwood) unese nemir. U saloonu ga trojica počnu izazivati no sve ostane samo na tome. Ali dok je neznanac u brijačnici, oni ga napadnu. On svakog na mjestu ubije, i to jednim metkom točno između očiju. Dave Drake (M. Ryan), koji vodi poslove rudarske tvrtke, a i drugi viđeniji građani kao vlasnik hotela Lewis Belding (T. Hartley), pa i sam šerif Dan Shaw (W. Barnes), slože se da bi trebalo neznanca unajmiti kako bi ih zaštitio kad se iz zatvora vrate trojica opasnih razbojnika na čelu sa Staceyjem Bridgesom (G. Lewis)…

Ova neobična moralna parabola “zamotana” u žanr vesterna bio je drugi film koji je režirao Clint Eastwood. Prvi mu je bio triler “Jeza u noći”.

RTL TV, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Diana, naša majka: Život i naslijeđe

Prinčevi William i Harry otvoreno govore o svojoj majci, koja je poginula prije dvadeset godina, te ovelikom i trajnom utjecaju koji još uvijek ima na njihove živote.

Prelistavajući obiteljski album, koji je složila sama Diana, William i Harry prisjećaju se zajedničkih trenutaka, sretnog djetinjstva s majkom koja ih je obasipala ljubavlju, radosnih sjećanja koja nikada neće biti izbrisana. Izvrstan dokumentarac ujedno i slavi Dianina postignuća, rad i kampanje, koje su njezini sinovi odlučni i dalje nastaviti. Osim braće, u ovoj, po svemu specijalnoj priči o Diani, mnogi sugovornici će po prvi puta govoriti o princezi od Walesa. Tu su Sir Elton John, Dianin brat Earl Spencer, Harry Herbert, Carolyn Warren, William van Straubenzee, lord Victor Adebowale te drugi članovi Dianinog osoblja.

HRT1, 23.10, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Kapetan Ron

Jednog naizgled sasvim običnog dana monoton život Martina Harveya (M. Short) pretvorit će se u nepredvidljivu pustolovinu. Naime, toga dana Harvey dozna da je od svog preminulog rođaka naslijedio luksuznu jahtu kojom je nekad plovio slavni Clark Gable. Oduševljeni Harvey okupi svoju suprugu i dvoje djece i nagovori da s njime krenu na krstarenje Karibima. Prvo neugodno iznenađenje dočeka ih već u luci – jahta je daleko od stanja idealnog za krstarenje. Drugo je njihov unajmljeni skiper, kapetan Ron (K. Russell)…

Između dvaju portreta Snakea Plisskena u Carpenterovim filmovima “Bijeg iz New Yorka” (1981.) i “Bijeg iz L. A.” (1996.) Kurt Russell još je jednom preko oka stavio povez kako bi odigrao ulogu Kapetana Rona u istoimenom filmu Thoma Eberhardta.

NOVA TV, 23.10, DRAMA, Nijedno dobro djelo

Terri (Taraji P. Henson) je odana supruga i majka dvoje djece iz predgrađa Atlante. Šarmantan, ali opasan odbjegli kriminalac Colin (Idris Elba) pokuca na njezina vrata tvrdeći da ima problema s automobilom. Terri mu ponudi da nazove pomoć s njezina telefona, no ubrzo se nađe u borbi za život nakon što Colin upadne u njezin dom i počne terorizirati njezinu obitelj.