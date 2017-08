TV PREPORUKA DANA: Izdvojili smo animirani film redatelja Chucka Powersa o žabi s krizom identiteta (Žabac Regi)

HRT2, 14.30, TRILER, Svjedokinja

Sharon (B. Brannagh) jedva nagovori svoju sedamnaestogodišnju kćer Cassie (L. Bateman) da zajedno odu na jednodnevni izlet i na rafting, koji je Cassie nekad jako voljela. No, sad je ljuta i natmurena što mora ići, jer bi radije ostala s dečkom. Kad Cassie za vrijeme jednog brzaca u rijeci izgubi torbicu, pristanu na obalu kako bi je našle, jer je u torbici Cassiein inzulin: ako je ne nađu, bit će u životnoj opasnosti. No, majci i kćeri prijeti još neposrednija opasnost: stjecajem okolnosti one vide kako dvojica muškaraca progone trećega, prijete mu pištoljem i traže da nešto prizna, potom muškarac, bježeći, padne s litice. Prije nego što je izdahnuo, uspio je nešto prošaptati Cassie, koja je pritrčala da mu pomogne. Činjenica da joj je umirući nešto šapnuo, te da je to ono što su od njega tražila druga dvojica, na neko će vrijeme odagnati smrtnu opasnost od Sharon i Cassie, jer progoniteljima Cassie treba živa.





HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Dama pod velom

Clara strahuje da je Guido umiješan u Ludovicovo ubojstvo. Na kada vidi kako on doista pati zbog njegove smrti, sve se njezine sumnje rasprše. Kriza u poljoprivredi dovodi do prosvjeda farmera, ali Matteo ne može o tome razgovarati s Clarom. Čak i Guido ima problema u tvornici svile. Traži još jedan zajam od barunice De Blemont. Ona pristaje, ali pod uvjetom da imanje San Leonardo stavi kao zalog. Clara se svakim trenom osjeća sve usamljenije i počinje halucinirati i brkati san i javu.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Nedovršeni san Leonarda da Vincija

Leonardo da Vinci je prije smrti bio usredotočen na rad na svojem najvećem remek-djelu: skicirao je konture raskošne palače za Romorantin, zamišljajući pritom da će taj grad postati novi glavni grad Francuske. Premda je gradnja uistinu počela, palača nikad nije dovršena.

Ovaj film nas vodi stopama Leonarda da Vincija u London, Milano i Romorantin, u kojima nas je savjetovanje s najvećim stručnjacima potaknulo da si postavimo velik izazov: napraviti moguću rekonstrukciju idealne palače velikoga talijanskoga genija u animiranim slikama na računalu.

RTL TV, 20.30, ANIMIRANI FILM, Žabac Regi

Čitav život Regi je bio drugačiji od ostalih žaba. Za razliku od svojih prijatelja, on ne voli skakutati i mrzi vodu. Neprilagođen i različit od ostalih žaba, Regi želi saznati odgovore na brojna životna pitanja. Pa tako, zajedno sa svojim najboljim prijateljem, letećom vjevericom, krene na putovanje kroz šume Amazone tražeći svoje mjesto u svijetu. Na putovanju sreće mnoštvo različitih karaktera, prijateljski i neprijateljski raspoloženih životinja.

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Kennedyji povjerljivo: John F. Kennedy

Postoje bogati, postoje slavni, ali bio je samo jedan John F. Kennedy junior. Nitko nije na plećima imao tako teško breme očekivanja kao John. Način na koji se s time nosio pokazuje nam da je bio kompleksan i elegantan čovjek koji je udario nove temelje ponašanja slavnih osoba.

HRT2, 21.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

U slikovitu selu Great Pelfe kampanja u dopunskim izborima za mjesto u Grofovijskoj skupštini Midsomera bliži se vrhuncu. Uoči izbornoga dana Great Pelfe našao se u vrtlogu provala, ubojstava i optužbi za korupciju, a na vidjelo izlaze mračne tajne mjesnih uglednika.

HRT1, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Kuća od karata

Okupljanje vrhuške u šumi i međunarodni incident pruže Underwoodima priliku da pokažu svoju bolju stranu.

NOVA TV, 22.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav nema pravila

Producent iz New Yorka Harry Sanborn (Jack Nicholson), zavodnik je s libidom mnogo većim nego što bi se očekivalo za čovjeka njegovih godina. Obožava žene i to najčešće one znatno mlađe od sebe. Za vrijeme romantičnog vikenda s djevojkom (Amanda Peet) Harry dobije srčani udar. Za vrijeme oporavka pod skrbi svoje djevojke, njene majke (Diane Kreaton) i zgodnog mladog doktora, Harry otkrije nešto neobično – privlače ga žene njegovih godina.

RTL TV, 22.10, SF TRILER, Super 8

Godina je 1979. U neobjašnjivoj nesreći u čeličani zamjenik šerifa Jack Lamb (Kyle Chandler) ostao je bez supruge, a njegov 14-godišnji sin Joe (Joel Courtney) bez majke Elizabeth (Caitriona Balfe), koja je poginula u čeličani. Jack krivi njezinog kolegu Louisa Dainarda (Ron Eldard), koji je na ljude u smjeni pazio pod utjecajem alkohola. Četiri mjeseca kasnije Joeov najbolji prijatelj Charles Kaznyk (Riley Griffits) odluči snimiti niskobudžetni film o zombijima koji bi plasirali na međunarodni festival. Charlesu pomažu prijatelji Preston (Zach Mills), Martin (Gabriel Basso), Cary (Ryan Lee) i Dainardova kći Alice (Elle Fanning).

HRT1, 23.00, HOROR, Intervju s vampirom

Vampir Lestat (T. Cruise) je besmrtan, točnije bezvremenski, on ne zna svoje godine. Za njega je svijet beskrajan i beskonačan. Lestat živi u rijeci krvi koja je nužna za njegovo postojanje, a kada zaželi, on svojim žrtvama podaruje vječni život htjele one to ili ne. U Lestatov život potkraj 18. stoljeća ulazi Luis (B. Pitt), čovjek koji je uništen zbog gubitka žene i kćeri. Iako Luis postaje besmrtan, on će pokušati spriječiti bezdušnog Lestata u neumoljivu uništavanju ljudi. Dvije stotine godina kasnije, u San Fransiscu 20. stoljeća, Luis je svoju priču odlučio ispričati mladom novinaru (C. Slater) – vampirsku priču o želji, ljubavi, tuzi, strahu i ekstazi. Novinar je napisao reportažu koja je postala glasovita pod naslovom “Intervju s vampirom”.

HRT3, 23.40, DRAMA, Dah

vNakon što je otkrila muževu nevjeru, Yeon (Park Ji-a) odlazi u posjet zloglasnom zatvoreniku Jinu (Chen Chang) potaknuta novinskim člancima o njegovim pokušajima samoubojstva. Bez obzira na njegove zločine i to što ga ne poznaje, Yeon se trudi usrećiti ga…

Redatelj Ki-duk Kim u Cannesu je 2007. nominiran za Zlatnu palmu.

NOVA TV, 00.20, ROMANTIČNA DRAMA, Pjesma života

Film prati život kantautora u usponu Jeda Kinga (Alan Powell) koji čini sve od sebe da se makne iz sjene svojega oca, legende country glazbe. Nakon što nevoljko prihvati gažu na lokalnom festivalu, Jed se zaljubi u Rose (Ali Faulkner). Ubrzo nakon njihova vjenčanja Jed napiše pjesmu za Rose koja postane veliki hit. Međutim, u svijetu slave očekuju ga iskušenja koja će ugroziti njihov brak.