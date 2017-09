TV PREPORUKA DANA: Izdvajamo animirani film Shrek Treći, dramu Najbolje od mene i novu krimi seriju Nezaboravljeni

HRT2, 13.20, KRIMI DRAMA, Ukradeno čudo

Poručnica Jane McKinley (L. Hope) toliko je okupirana svojim policijskim poslom da je njezina obitelj, muž i dvoje djece, svakodnevno prekoravaju i zamjeraju joj što ih zanemaruje. I upravo na Badnjak, kad je imala slobodan dan, dogodi se slučaj zbog kojega mora natrag na posao: iz rodilišta je oteto tek rođeno djetešce Karen Lewis. Otmicu je izvela žena odjevena kao medicinska sestra koja je uzela dijete od Karen (M. McPhail) kako bi, navodno, išao na laboratorijske pretrage krvi…

Ovaj napet i dramatičan film, tim dramatičniji zato što je snimljen prema istinitom događaju, s izvrsnim glumicama, na čelu s Leslie Hope, bio je nominiran za nagradu Gemini kao najbolji TV film 2002. godine.

HRT1, 18.10, EMISIJA ZA MLADE, Daj pet(ak)

U novoj emisiji za mlade dvoje mladih, novih voditelja – Lucija Kajić i Filip Vidović, svakoga petka prije Dnevnika za svoje će gledatelje pozvati odlične glazbene sastave, preporučiti zanimljive događaje diljem Lijepe naše, dati im konkretne i korisne savjete, npr. gdje tražiti stipendije, kako se što bolje pripremiti za intervju za posao, te ih inspirirati pričama o uspješnim mladim ljudima. Mladi će moći naučiti i kuhati te dobiti smjernice kako jeftino i sigurno putovati. U reportažama će se slavni upuštati u različite izazove.

Lucija Kajić i Filip Vidović dvoje su mladih zagrebačkih glumaca. Filip je prije dvije godine završio zagrebačku Akademiju, a nedavno smo ga mogli vidjeti u premijeri ‘Talijanskog slamnatog šešira’ u zagrebačkome kazalištu Komedija.

RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Shrek Treći

Kada Fionin otac, Kralj daleke zemlje premine, Shrek postaje automatski nasljednik trona. Međutim, sam Shrek, poštenjačina kakva već jest, uz pomoć svojih prijatelja odluči potražiti sljedećega legitimnog nasljednika, Artieja, koji se skriva u nekome udaljenom kraljevstvu. Naime, Shrek se želi vratiti u svoj močvarni dom, kako bi on i trudna Fiona nastavili živjeti mirnim životima. Za to vrijeme, zavidni i ambiciozni Princ udruži se s ostalim zlikovcima kako bi uspio izvesti puč i postati novi kralj.

HRT3, 20.00, PRIJENOS, Otvorenje Varaždinskih baroknih večeri

Ove godine zemlja – partner festivala je Mađarska, a svečanost otvorenja pripala je respektabilnom zboru Purcell te orkestru Orfej, pod umjetničkim vodstvom Györgyja Vashegyja koji je ujedno i utemeljitelj obaju ansambala. Na našem najvećem i najstarijem festivalu barokne glazbe, u prijenosu iz varaždinske katedrale, vrsni glazbenici koji sviraju na autentičnim instrumentima te profesionalni pjevači i ugledni solisti predstavit će se skladbama dvojice njemačkih majstora toga stila: Johanna Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Händela.

Program: Johann Sebastian Bach – Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, BWV 76, Magnificat u D-duru, BWV 243; Georg Friedrich Händel – Zadok, svećenik, HWV 258.

Solisti su: Katalin Szutrély (sopran), Ágnes Pintér (sopran), Péter Bárány (kontratenor),

Zoltán Megyesi (tenor), Lóránt Najbauer (bas, BWV 76), Ákos Borka (bas, BWV 243). Dirigent je György Vashegyi.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Neil Dudgeon i Gwilym Lee glume višeg inspektora Johna Barnabyja i narednika Charlieja Nelsona u četiri nova dvosatna nastavka. Pomaže im patologinja dr. Kate Wilding koju glumi Tamzin Malleson. U privatnom životu, Barnaby i njegova žena Sara (Fiona Dolman) moraju se snalaziti kao mladi roditelji malene Betty, a tu je i Barnabyjev voljeni ljubimac, pas Sykes.

U prvoj epizodi na festivalu kriminalističke književnosti ukraden je novootkriveni roman pokojnog midsomerskog pisca a jednu je ženu ubio rulet pod strujom. Na početku drugog nastavka voditeljica pivnice zdrobljena je tijekom magičarske predstave, a Barnaby i Nelson otkriju sukob između seoske crkve i starih poganskih tradicija. U trećoj epizodi balada koju je proslavio pokojni, nikad prežaljeni pjevač mogla bi biti nadahnuće za ubojstvo, a u posljednjem nastavku predstavljanje pjenušca izgubi čar kad se u čašama nađe otrov.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Kuća od karata

Nakon pokušaja atentata Francisu je potrebno presaditi jetra. Claire potajno suflira Blytheu tijekom razgovora s Petrovom da ruskom predsjedniku jasno dade do znanja da mora pregovarati s njime jer je Frankov život u opasnosti. Usprkos negodovanju ministrice Durant i Douga Stampera, Frankovog šefa kabineta, Claire u rješavanje novonastale situacije s Kinom i Rusijom uključuje Raymonda Tuska. Doug u međuvremenu dozna da je Seth odavao informacije novinarima pa ga pritisne, a ovaj mu otkrije da je Dunbar bila u kontaktu s Goodwinom prije atentata te da je tako mogu uništiti. FBI posjeti bivšeg Goodwinovog urednika Toma Hammerschmidta i zatraži njegove bilješke, potez u Dougovoj režiji kako bi se zatro svaki trag predsjednikovoj ulozi u ubojstvima Zoe Barnes i Petera Russa.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Nikki je uhićena nakon što patologa s kojim je došla u sukob nađu ubijenog, a Tony dozna za njegovu smrt. Prepoznavši njegovo ime sa svog suđenja, Tony je u strahu da je u sve upleten njegov sin David. Nakon što Nikki puste iz pritvora, i nju počnu mučiti sumnje o tome zašto se Scott u njezinom životu ponovno pojavio baš sad. Kako je tim sve bliže istini, tako je i ubojica sve bliže Nikki, ali ovaj put mu je ona meta. Tonyju se prošlost obije o glavu kad napokon ispliva istina o tome kako je optužen za pokušaj ubojstva, a spone s Nikkinom istragom postanu opasno bjelodane.

RTL TV, 21.45, KOMEDIJA, Mr. Bean na praznicima

Mr. Bean (Rowan Atkinson) se zasitio hladnog i mokrog Londona, ali spas stiže u pravi trenutak jer igrom slučaja osvaja putovanje do sunčane francuske obale. Pa tako, „oboružan“ novom digitalnom kamerom on kreće na odmor. Naravno da će Mr. Bean ostati vjeran sebi i naći se u mnogim neugodnim i komičnim situacijama, kao na primjer onoj u restoranu kada mu konobar (Jean Rochefort) nudi cijelu lepezu morske hrane. No putem se sprijatelji s putnikom iz Rusije, uspije se dočepati Francuske rivijere, ali i omesti snimanje snobovskom redatelju Carsonu Clayju (Willima Dafoe), nesvjestan da će njegovo pojavljivanje ipak završiti Filmskom festivalu u Cannesu.

HRT1, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Cash i Carter

U svakoj epizodi glumica Samantha Morton pripovijeda priču o jednom umjetniku i njegovoj najvećoj ljubavi. Čita ljubavna pisma, citira i publici dočarava njihov prvi susret, prve zajedničke godine, životne teškoće, umjetničku karijeru i rastanak.

Johnny Cash i June Carter bili su dvoje glazbenika iz dva potpuno različita svijeta. Johnny se rodio tijekom Velike depresije u siromašnoj obitelji s puno djece, dok je Juneina slavna glazbena obitelj djevojčici pružila sve, uključujući i slavu, još od djetinjstva. I iako su oboje bili u braku kad su se upoznali, međusobna privlačnost bila je tolika da joj se nisu mogli othrvati. Zajedno su doživjeli i slavne i teške trenutke i voljeli se do samoga kraja.

NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA DRAMA, Najbolje od mene

Srednjoškolski par Dawson (James Marsden) i Amanda (Michelle Monaghan) sastaju se nakon dvadeset godina razdvojenosti po povratku u rodni grad povodom ispraćaja zajedničkog prijatelja. Njihov susret budi ljubav i osjećaje koje nikad nisu zaboravili, no ubrzo otkrivaju da i dalje postoji ono što ih je isprva razdvojilo, a danas su te sile još snažnije… Ova romantična drama temeljena na istoimenom romanu govori o snazi prve ljubavi i iskorištavanju druge prilike za sreću.

HRT1, 22.50, TALK SHOW, Hrvatska za 5

Zašto su vatrogasci, vojnici, pirotehničari, posade kanadera, medicinskih vojnih helikoptera, članovi HGSS-a i građani istinski hrvatski junaci? Koliko uspješno spašavaju naše živote i imovinu? Upravo oni uživo govore iz splitskog, zadarskog i zagrebačkog studija.

Reportaže pripremaju Katarina Škaro, Ante Kolanović i Karmen Šore.

HRT3, 23.10, DRAMA, Valjda je to moje mjesto

Cheyenne (S. Penn), bogata rock zvijezda gotičkog stila koja pojavom podsjeća na legendarnog frontmena grupe The Cure, Roberta Smitha, živi povučeno sa svojom ženom u raskošnoj vili. Saznavši da mu je otac, s kojim 30 godina nije razgovarao, na samrti, Cheyenne otputuje u New York, no stiže prekasno. Cheyennov je otac preživio Auschwitz te je desetke godina bio u potrazi za Aloiseom Langeom, SS časnikom od kojeg je doživio poniženja. Potresen očevom smrću, tjeran grizodušjem, Cheyenne kreće u potragu za SS časnikom…

“Valjda je to to mjesto”, film ceste talijanskog redatelja i oskarovca (Velika ljepota) Paola Sorrentina o bivšoj rock zvijezdi koja je sviješću ostala negdje zarobljena u 80-tima, odbijajući sazrijeti. Međutim, kada mu umre otac, pomalo usporen i vrlo emotivan Cheyenne, kojeg glumi Sean Penn, kreće na putovanje tijekom kojeg će proći kroz transformaciju i konačno izaći iz ljušture koju je prerastao.

HRT2, 23.30, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Ova kriminalistička serija producenata poznatih serija Downton Abbey i Broadchurch bavi se starim slučajem koji je ponovno otvoren nakon 39 godina. Četvero sumnjivaca skrivaju mračne tajne, a jedna sjajna detektivka mora ih otkriti.

Kad je u ruševnoj zgradi pronađeno tijelo mladog muškarca, detektivka Cassie Stuart – jedna od najpametnijih londonskih detektivki – odlazi istražiti slučaj sa svojim partnerom Sunilom Khanom. Jimmy Sullivan bio je beskućnik, ubijen je 1976. dok je u zgradi još bio hostel. Njegov dnevnik upućuje na četvero potencijalnih ubojica.

Pastor Robert Greaves odan je muž i otac, Sir Phillip Cross, ugledni poduzetnik, vladin je poslovni suradnik, Lizzie Wilton je žena srednjih godina koja sa svojim mužem Rayom radi sa siromašnom crnom djecom, a invalid Eric Slater skrbi se o svojoj ženi Claire koja je u ranom stadiju demencije. Svatko od njih nešto krije. Kako se njihove tajne počinju razotkrivati, njihovi bližnji zapitat će se što su oni još kadri učiniti.

NOVA TV, 00.00, KOMEDIJA, Jesmo li stigli?

Suzanne (Nia Long) je rastavljena žena i majka dvoje djece. Kada upozna šarmantnog samca i zavodnika Nicka (Ice Cube) Suzanne odluči započeti vezu s njim. No njihova veza uskoro bude dovedena u pitanje njihovim zajedničkim dočekom Nove godine. Suzanne zbog posla mora preko blagdana ostati u Vancouveru te joj Nick ponudi da će dovesti djecu iz Portlanda k njoj. Djeca, kojoj se nije svidio nijedan muškarac s kojim je mama izlazila, odlučna su u namjeri da to putovanje pretvore u noćnu moru za Nicka.