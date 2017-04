TV PREPORUKA DANA: Istinita priča u režiji Anthonyja Hemingwaya o skupini hrabrih afroameričkih pilota (Crveni repovi)

HRT2, 13.45, KRIMI FILM, McBride: Uvijek vjerni

om Mitchell (L. Waite) i njegova supruga Sue napadnuti su usred noći. Našao ih je policajac pozornik u uobičajenoj ophodnji. Sue je u bolnici izdahnula, a Tom se brzo oporavio ali i jednako brzo, još u bolnici, uhapšen je zbog ubojstva supruge. Tomova sestra Claire (B. Niven), također bivša policajka i stara McBrideova (J. Larroquette) prijateljica, moli McBridea da bude Tomov odvjetnik, jer je uvjerena da je njezin brat nevin: on je volio suprugu, čekali su dijete i bili sretniji nego ikada i nije imao nikakav motiv. Tom izjavljuje kako ga kratko vrijeme prije napada – o kojemu ništa ne zna osim da je dobio udarac u glavu – posjetila Kaia Rourke (K. Walder), s kojom je imao površnu ljubavnu vezu, no Kaia ima alibi – boravi u luksuznom centru za odvikavanje od droge…

McBride i njegov pomoćnik Phil (M. Lutz) istražuju sve tragove. Susjeda koja živi preko puta Mitchelovih dala je dragocjene informacije: čini se da je bračni par u zadnje vrijeme živio u financijskom blagostanju, dok su ranije jedva krpali kraj s krajem, osobito nakon što se Tom vratio iz rata u Afganistanu, a doznaju i da ih je te noći osim Kaie posjetio još netko.



HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Nakon uspješnog otvorenja restorana Hanna i Maximilian zaljubljeni uživaju u spontanom izletu. No nisu računali s tim da će se povrijeđena Alexandra pod Oskarovim utjecajem silovito boriti i odglumiti pokušaj samoubojstva. Dana poziva Jonasa na red zbog poljupca s Caro, no njihov otvoreni razgovor ostaje bez rezultata. Dana odlučuje Jonasu pokazati svoju ljubav pjevanjem za njega. Gudrun je okupila žrtve prijevare, ali Stefan ih ne može potaknuti na podizanje tužbe. Gudrun preuzima vodstvo, uspije pokrenuti ljude i pripremiti teren za iščekivanu tužbu.

DOMA TV, 19.45, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Na Gibbsovo nezadovoljstvo, specijalna agentica E. J. Barrett (Sarah Jane Morris) vraća se i vodi istragu smrti jednog mornara, koja bi mogla biti povezana sa serijom ubojstava povezanih s lukama. U međuvremenu, Ziva napokon upoznaje svojega dečka Raya (Enrique Murciano) s timom.

NCIS-ov tim pronalazi ubojicu mornaričkog satnika nakon što je Pentagonova nadzorna kamera otkrila kako je taj zločin počinio jedan narednik. U međuvremenu, Gibbs objavljuje kako će agentica Barrett i njezin tim preuzeti slučaj lučkog ubojice.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Igre na bojištu – kako je prvi svjetski rat promijenio sport

Tijekom Prvog svjetskog rata vojnici su samo nekoliko kilometara iza prvih crta igrali nogomet, utrkivali se ili boksali. Za većinu njih to je bio prvi susret s organiziranim sportom. Pomogao im je da zaborave na užase i smrt te im je dao novu nadu. Začudo, Veliki je rat imao ključnu ulogu u povijesti sporta. Vojnici iz ruralnih krajeva dobili su priliku baviti se sportom koji je do tada bio rezerviran samo za elitu. Sport je četiri godine bio dobrodošao predah od polja smrti. Ovaj nam dokumentarni film uz pomoć brojnih do sada neobjavljenih arhivskih snimki otkriva jedno od neočekivanih nasljeđa Prvoga svjetskoga rata…

Snimljeno prema knjizi “14-18, le sport sort des tranchées” Michela Merckela.

HRT2, 21.00, AKCIJSKA DRAMA, Crveni repovi

Vrijeme je rata, 1944. u Italiji. Vode se teške borbe na europskom tlu i eskadrila sastavljena od crnih pilota Tuskegee Airmen napokon je dobila priliku dokazati se na nebu nakon što su tijekom treninga doživljavali diskriminaciju…

Izvršni producent ovoga filma je George Lucas, to je njegov osobni projekt koji mu je zaokupljao pažnju od 1988… Snimljeno prema knjizi Johna B. Holwaya “Red Tails, Black Wings: The Men of America’s Black Air Force”.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Gost emisije je HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Drago Prgomet. Zašto se odlučio za ovu neizvjesnu političku borbu, što u svom programu nudi Zagrepčanima, tko su ljudi iz njegovog tima te kako bi riješio najveće gradske probleme, u prvom redu prometne, teme su prvog dijela emisije. Što misli o Bandiću i načinu na koji je on vodio grad, kako ocjenjuje druge kandidate, što odgovara na prigovore da ga opterećuje činjenica da je u dvije godine promijenio tri političke opcije, u čemu je bit njegova nesporazuma s Hasanbegovićem, kako gleda na kandidaturu Brune Esih , zašto je uvjeren u pobjedu bez obzira na zadnje rezultate anketa koje mu ne idu u prilog, čut ćemo u drugom dijelu emisije.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Amy je pročitala o eksperimentu koji tvrdi da se dvije osobe mogu međusobno zaljubiti ako postave jedna drugoj pitanja osobne prirode te se pri tome gledaju u oči četiri minute. Sheldon i Penny odluče iskušati tu teoriju kod Penny.

HRT3, 22.15, BIOGRAFSKA DRAMA, Aglaja

Priča o odnosu majke (E. Ónodi) i kćeri (P. Móga), razdvojenoj obitelji, blagoslovu i prokletstvu zajedništva i neovisnosti, a sve iz perspektive mlade Aglaje. Priča se temelji na stvarnim događajima o istočnoeuropskoj obitelji cirkuskih artista koji su prebjegli na Zapad i borbi da opstanu…

Na TV festivalu u Monte Carlu 2013. redateljica Krisztina Deák je nagrađena za najbolji TV film i dobila je Posebnu nagradu Crvenog križa. Film je osvojio Zlatnu nimfu, a Eszter Ónodi je nagrađena za glumu.

Snimljeno prema romanu Aglaja Veteranyi “Why the Child is Cooking in the Polenta”.

HRT2, 23.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

Najteži razgovor za posao u Britaniji ušao je u deveti tjedan i ostalo je samo šest kandidata. Ovog tjedna Sir Alan će nadobudne mlade poduzetnike odvesti u nemilosrdni svijet trgovine nekretninama. Ekipe brzo moraju pohvatati konce kako bi mogle iznajmljivati stanove. Onima koji su vješti u prodaji i okretni na jeziku ovaj je zadatak pao kao mana s neba. U želji da sklope ugovor kandidati mame klijente na sve moguće načine, ali doći će do trzavica jer će neki izgubiti ključeve, a neki neće doći na sastanak. Neki će zaraditi na proviziji, a neki će staviti glavu na panj. Jedna će osoba dobiti otkaz.

HRT1, 23.45, DOKUMENTARNI FILM, Dossier Zinfandel

Dokumentarac govori o povijesti “tajanstvene loze” koja je u Ameriku stigla u 19. stoljeću i gotovo 180 godina intrigirala znanstvenike, vinare i vinoljupce svojim nepoznatim podrijetlom.

Zahvaljujući forenzici i DNK analizi, suradnjom američke “vinske detektivke” dr. Carol Meredith, te profesora s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Edija Maletića i Ivana Pejića, 2001. došlo je do senzacionalnog otkrića – zinfandel je hrvatski crljenak kaštelanski!

U filmu govore slavni vinar Miljenko Mike Grgich, pobjednik povijesnog Pariškog kušanja iz 1976. koji je prvi ukazivao na moguće hrvatsko podrijetlo najpopularnije američke sorte,

zin-majstori tj. vrhunski vinari Joel Peterson i Paul Draper, te povjesničar Charles L. Sullivan, ali i drugi koji su svojim radom pomogli u rasvjetljivanju ove “vinske zagonetke”.

NOVA TV, 23.50, KOMEDIJA, Još jedna priča o Pepeljugi

Negdje u srcu doline San Fernanda suvremena bajka o Pepeljugi samo što se nije obistinila kada mlada žena upoznaje zgodnog mladića. Nakon što za plesu dožive ljubav na prvi pogled, djevojka nestane, a mladić joj ne uspije saznati ime. Sreća u nesreći je ta što modernoj Pepljuzi ispadne njen iPod. U svijetu online romansa, gdje nije sve onako kako se čini, princ u trapericama morat će se potruditi da pronađe svoju izgubljenu Pepeljugu… Ovu bajkovitu priču s teen zvijezdom Selenom Gomez režirao je Damon Santostefano koji potpisuje i režiju filmskog hita’Troje za tango’.