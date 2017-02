TV PREPORUKA DANA: Hrvatski trojac Fiorentini bi trebao osigurati prolaz u osminu finala

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA DRAMA, Dodir

Norma Boswell (D. Roberts) stara je, bolesna i bogata. Nekad je bila slavna spisateljica i voljela život među ljudima, a sad je čangrizava i bezvoljna zbog bolesti koja je malo-pomalo nagriza i oduzima joj dio po dio sposobnosti, multiple skleroze. O njezinoj bolesti ne zna nitko ništa osim dr. Becka (E. Hudson), koji se brine o njezinom zdravlju, čak ni njezin sin Justin (S. Page), koji povremeno dolazi. Dugo već nije pisala, a njezin zadnji rukopis, Touched, ostao je nedovršen. Živi u golemoj kući, uz domaćicu Mariju (T. Santiago) i njezinog muža, kućepazitelja Henryja (C. Gartin). Dr. Beck smatra da Norma treba profesionalnu njegovateljicu. Mnoge su intervjuirane, no gđa Boswell sve ih otjera u manje od pet minuta. Jedino se Emma (R. Carpani) uspijeva zadržati, jer smatra da je plaćena da učini sve što može kako bi Normi bilo bolje. Zbog te dužnosti spremna je izdržati i ružne postupke. Prije nego što je primljena za stalno, Emma potpisuje ugovor o diskreciji, dr. Beck joj otkriva kako će gđa Boswell živjeti još možda samo mjesec dana ako bude odbijala lijekove. Tu nije kraj neobičnim odnosima u kući Boswell. Kad stigne Justin, Emma zapaža da između majke i sina vlada krajnje zategnut odnos, ne samo kao odnos majke i sina, nego i kao odnos dvaju pisaca.

RTL TV, 20.00, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Gulliverova putovanja

Nezadovoljan svojim jednoličnim poslom raznošenja pošte u novinarskoj kući, Lemuel Gulliver (Jack Black) odluči uvjeriti novinarku Darcy Silverman (Amanda Peet) da mu pruži šansu da napiše priču o svojim svjetskim “putovanjima”, jer je njegov san postati pravi pisac. No kada mu se pruži prilika, Gulliver ne može započeti pisanje zbog kreativne blokade te odluči kopirati tekst koji je pronašao na internetu. Darcy je impresionirana njegovim literarnim djelom pa mu daje novi zadatak – odlazak na Bermudski trokut kako bi napisao priču o tajanstvenim nestancima brodova.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Majmuni i njihove tajne: Veliki kombinatori

Naši rođaci primati mnogo su pametniji no što mislimo. Baš kao i mi, koriste oruđe, rješavaju probleme, a imaju i emocije. Epizoda otkriva da ove samosvjesne životinje imaju svoju osobnost i zašto je snaga uma neophodna za preživljavanje primata. Otkriva dosad neviđene aspekte života naših rođaka, a pritom saznajemo i iznenađujuće mnogo o nama samima.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Krajačev san

S kojim snijegom su otišli? Jesu li tad shvaćali da će rastancima i zadnjim pogledom prema udolinama i strmim visovima umrijeti posljednja nada za povratkom u rajsku dolinu?

U snijegu okovanim suhozidima vijugaju staze kojima zimi nitko ne prolazi. U ogrlicama od kamena odmara znojem skupljana zemlja. Kad se snjegovi otope, čekat će pastire kao starci koji, povijajući se

prema zemlji, uzaludno iščekuju da će im djeca doći.

Tisućama godina ljudi su naseljavali Velebit. Zbog jake zime i snijega, sa stokom, sijenom i plodinama selili su se u niže predjele gdje je bilo toplije. Značajnije naseljavanje i izgradnja stanova,

koji su ponekad bili skromni i dovoljni za zaštitu od kiše i vjetra, započinje dolaskom Bunjevaca u ove krajeve u drugoj polovici 17. stoljeća. Oko tih nastambi, stanova, uređuju vrtove i njive. Kad čovjek

zastane u gradnji, priroda nastavlja razgrađivati. Velebitski stanovi samuju prepušteni zaboravu.

Hoće li ih iz tog zaborava vratiti Krajačev san o povratku Velebitu, koji bi mogao probuditi novi život u njegovom dvorištu, na Lubenovcu? Ili možda na Alanu?

HRT2, 21.00, NOGOMET, EL: Fiorentina – Borussia Mönchengladbach

Nogometaši Fiorentine i Borussije Mönchengladbach odigrat će večeras uzvratnu utakmicu šesnaestine finala Europske lige. Talijani su ogroman korak prema prolasku u sljedeću rundu napravili još prošli tjedan kada su slavili u Njemačkoj s 1-0 pogotkom Filippa Bernardeschija. Večeras na svome stadionu Artemio Franchi trebaju dovršiti posao, a jake bi adute na tome putu trener Paulo Sousa trebao imati u trojici hrvatskih nogometaša – Milanu Badelju, Nikoli Kaliniću i Hrvoju Miliću. Borussia Mönchengladbach je daleko od prošlosezonske forme, trenutno je tek na 11. mjestu u njemačkom prvenstvu i teško je vjerovati da u Firenci može napraviti preokret i plasirati se u osminu finala.

KANAL FOX, 22.00, DRAMSKA SF SERIJA, Legion

Nove prijetnje koje će se pojaviti biti će izazov s kojim će se David (Dan Stevens), njegova djevojka Syd (Rachel Keller) i njihov prijatelji – Ptonomy (Jeremie Harris) i Kerry (Amber Midthunder) morati suočiti. S obzirom da je David do sada živio u uvjerenju kako boluje od shizofrenije, nova saznanja dovest će ga do ozbiljne dileme te će sve manje biti siguran u to što je stvarnost, a što su njegove vizije.

NOVA TV, 22.15, INFO MAGAZIN, Provjereno

Brutalni zločin u Sloveniji zgrozio je regiju! Live stream ubojstva na Facebooku pogledalo je 250 000 ljudi, a samo jedna osoba je to prijavila! Ekipa ‘Provjerenog’ istražila je: kakvo to društvo postajemo kada takve snimke gledamo, prenosimo i „lajkamo“? Teške optužbe na račun tate heroja, čovjeka koji je osvojio srca nacije, tate Slavena! Roditelji autistične djece, rehabilitatori i bivši suradnici tvrde: taj je čovjek čista prijevara i sve oko njega je laž. Što on sam kaže na to sve? Gledatelji imaju priliku pogledati u ‘Provjerenom’. Zavadi pa vladaj! Branitelji protiv filmaša. Novinari ‘Provjerenog’ donose priču o tome što je u pozadini buke oko HAVC-a. Anita je beskućniku Joži svakoga dana davala po nekoliko kuna, a on joj se stalno zaklinjao odužiti! I onda je jednoga dana dobio odštetu pa svojoj dobročiniteljici dao 1000 kn. ‘Provjereno’ donosi priču koja vraća vjeru u ljudskost.

HRT3, 22.40, KOMEDIJA, Satirikon Federica Fellinija

U Rimu u prvom stoljeću nove ere, za vrijeme Neronove vladavine, Enkolpije (M. Potter) i Ascilt (H. Keller) prepiru se oko posjedništva dječaka Gitona (M. Born), pa zbog te svađe prekinu prijateljstvo. Dječak, kojemu je dopušteno da izabere kod koga želi biti, bira Ascilta. Enkolpije odluči ubiti se, no iznenadni potres ga u tome spriječi. Nakon toga slijedimo Enkolpija kroz seriju pustolovina, kroz koje će biti ponovno ujedinjen s Asciltom, u trenutku kada pomognu jednom čovjeku u otmici hermafrodita. Taj umre, a Enkolpije za kaznu postaje impotentan. Krenut će u potragu za lijekom.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

Postfaktualnost i alternativne činjenice riječi su koje ne silaze s usana. Živimo u doba posvemašnjeg relativizma. Ili pretjerujemo? S tom inspiracijom pozvali smo u studio Ninoslava Pavića, više desetljeća prvo ime hrvatskih medija. S njime ćemo i započeti razgovor na temu: postfaktualnost i točnost kao moral novinarske profesije, a onda potom slijede teme: ekonomija razmjene, iščeznuće medija u klasičnom smislu, širokopojasni internet u RH i promjena strukture privrede, modernizacija društva – dokidanje neposrednosti odnosa birokracije i građana, tehnologija mijenja karakter medija – personalizacija, značaj distribucije, Facebook kao ključan distribucijski kanal, oglašivačka industrija i pitanje vjerodostojnosti, podizanje kvalitete sadržaja u novim medijskim okolnostima, “response” i promjena strukture medija, privrede i društva, “Power to the people” – kako tehnologija mijenja politiku, smrt novina i politička korektnost, bira li svatko svoj medij komunikacije s javnošću, kakvu je Hrvatsku želio EPH, pitanje lijevog konteksta, problem socijaldemokracije, te konačno – smislenost bavljenja medijima.

NOVA TV, 23.35, TRILER, Očuh

Kad se Michael Harding (Penn Badgley) vrati kući iz vojne škole, otkriva da se njegova majka preko ušiju zaljubila u svoga šarmantnoga dečka Davida (Dylan Walsh) te da sad živi s njime. Isprva se David čini kao savršeno simpatičan tip, idealan budući muž i očuh. No kad Michael i njegova djevojka (Amber Heard) počnu kopati po Davidovoj prošlosti, otkrivaju tamnu i opasnu stranu Michaelova budućega “tatice”.