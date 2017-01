TV PREPORUKA DANA: Hrvatski reprezentativci u utakmici s Čileom idu po svoju četvrtu pobjedu

HRT2, 13.35, KRIMI FILM, Svjedokinja umorstva

Samantha Cooper (K. Prout) buntovna je petnaestogodišnjakinja kojoj majka ide na živce i želi otići živjeti k ocu, koji ima novu obitelj. Njezina majka Laura (K. Rutherford), brižna je, predana, no prezaposlena, vodi mali restoran i istodobno studira, pa joj Sam i to zamjera. Jedne večeri ona uzme auto i ode na zabavu na kojoj su gotovo svi njezini vršnjaci iz škole, no kako nije baš društvena, odluta sama podalje od zabave i svjedoči događaju koji ju je prestravio: trojica mladića iz škole, Jordan (J. Moss), Derek (J. Haddock) i Glenn (A. Francis) zlostavljaju četvrtoga, Alexa, i gurnu niz liticu. Jedan od njih sve to snima videokamerom. Kasnije, kad pregledaju snimku, vide Samanthu i počinju je proganjati kako nikome ne bi odala što je vidjela. Djevojka je prestravljena, a majka, koja primjećuje da se s njom nešto događa, ne uspijeva pridobiti njezino povjerenje. Ipak, Laura je odlučna, hrabra i inteligentna, te sama počinje istraživati.

HRT2, 17.40, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Kad Aliciu nazove bivši klijent optužen za ubojstvo povezano s predmetom na kojem je radila 2009. godine, ona se prisjeća početka svoje odvjetničke karijere.

HRT1, 20.40, MOZAIČNA EMISIJA, Pola ure kulture

U emisiji će biti riječi o zahtjevu SDSS-a hrvatskoj Vladi da se na Filozofskom fakultetu u Zagrebu otvori odsjek za srbistiku. Sugovornici će pokušati odgovoriti na pitanje ima li takva inicijativa opravdanje, i ako ima, je li ono znanstveno ili političko. U povodu 450 godina od smrti Marina Držića bit će govora o knjizi Hrvoja Ivankovića “Držić na Igrama”, kao i o tome na koji bismo način trebali slaviti tu važnu obljetnicu.

RTL TV, 20.45, RUKOMET, SP: Hrvatska – Čile

Četvrti će nastup na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj hrvatski rukometaši odraditi večeras kada će im suparnik u Kindareni u Rouenu biti Čile. Iako je južnoamerička reprezentacija na startu turnira iznenadila pobjedom protiv Bjelorusije, naši rukometaši ne bi smjeli imati problema u ovom dvoboju. Recept mogu kopirati od Nijemaca koji su razvalili Čileance s čak 35-14. Za očekivati je da će hrvatski izbornik Željko Babić u ovoj utakmici imati priliku poštedjeti dio igrača i odmoriti ih za petak kada će se protiv Njemačke boriti za prvo mjesto u skupini.

HRT2, 20.50, KRIMI DRAMA, Usamljena srca

Raymond Fernandez (J. Leto) je varalica koji se preko oglasa sastaje s bogatim, slobodnim ženama. Kad je upoznao Marthu Beck (S. Hayek), njih dvoje odlučili su udružiti snage. Putovali su zemljom i ubijali žene koje su se javljale na njihov oglas. Detektivi Robinson (J. Travolta) i Hildebrandt (J. Gandolfini) krenuli su u potragu za parom koji je postao poznat kao “ubojice osamljenih srca”…

Film je snimljen prema istinitoj priči o zloglasnim ubojicama M. Beck i R. Fernandezu, koja je već bila tema u dva filma (The Honeymoon Killers, 1970. i Deep Crimson, 1996.).

DOMA TV, 22.20, KRIMI SERIJA, Laži mi

Torres i Cal odlaze u zatvor na sastanak s Mannyjem Trillom, bivšim vođom bande koji tvrdi da je rehabilitiran. Torres ne skriva svoju neugodu zadatkom jer je Trillo ubio policajca i osnovao najopakiju bandu u Washingtonu. Ne vjeruje da se takve osobe mogu promijeniti. Ona i Cal nalaze se s guvernerom Goldinom koji im kaže da se Trillo u zatvoru bavi radom protiv bandi. Guverner vjeruje da vani može učiniti nešto za prekid nasilja u gradu. Prije nego što ga pomiluje, Cal mora potvrditi da je Trillo doista rehabilitiran. Cal promatra kako dovode Trilla kroz zatvorsko dvorište i kaže čuvarima da ga odmah izvuku. Trenutak poslije, drugi zatvorenik ubode Trilla nožem iz osvete što je postao pošten.

HRT2, 22.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

Drugi je tjedan natjecanja i još je trinaest kandidata u igri za mjesto pripravnika Sir Alana Sugara.

U prošloj epizodi muška je ekipa poražena i imaju jednog člana manje. Ekipe se natječu u prikupljanju dobrotvornih priloga za ustanovu koju Sir Alan rado donira, dječju bolnicu The Great Ormond Street Hospital. Ekipe moraju dizajnirati kalendar, odrediti mu cijenu i prodati ga trima vodećim trgovačkim lancima u Britaniji. Budući da su na kalendarima djeca i životinje, bit će tu suza i izljeva bijesa. Nakon što se zbroji zarada, Sir Alan će odlučiti koja je ekipa pobijedila, a jedna osoba iz gubitničke ekipe dobit će otkaz.

HRT3, 22.45, DRAMA, Daleko od nje

Grant (G. Pinsent) i Fiona (J. Christie) Anderson u sretnom su braku, s nekim usponima i padovima, 44 godine. Fiona je upravo stigla u ustanovu u blizini njihove kuće gdje će živjeti nakon što joj je dijagnosticirana Alzheimerova bolest. Ona i Grant donijeli su odluku zajedno, ali čini se da je još lucidna Fiona lakše prihvatila bolest i posljedice te odluke nego Grant…

Film je osvojio mnogobrojne nagrade na festivalima, među ostalim Julie Christie je za glumu nagrađena Zlatnim globusom, nominirana je za Oscara, a i scenarij je nominiran.

RTL2, 22.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Ekipa slučajno naleti na Howardovu bivšu, Bernadette, a on odbija priznati da prema njoj još uvijek gaji osjećaje, ali zato potraži pomoć od Penny. Ona mu savjetuje da porazmisli o razlozima njihovog prekida. Kasnije Howard prizna Penny da ga je Bernadette uhvatila u cyberseksu s partnericom u igri „World of Warcraft“ za koju se kasnije pokazalo da je muškarac i kolega s fakulteta. Iste večeri, Howard i Bernadette popričaju o toj situaciji i zaključe da bi trebali probati obnoviti vezu.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI FILM, Vojnici sreće

Bogati ovisnici o uzbuđenju spremni su platiti velike iznose da bi bili uključeni u vojne avanture. No, ovog puta, stvari ne idu prema planu… Vojni veteran (Christian Slater) mora zaštititi grupu milijunaša koji su platili velike iznose kako bi sudjelovali u vojnoj ekskurziji.