TV PREPORUKA DANA: Hrvatski prvak Rijeka morat će juriti pobjedu želi li ostati u kombinaciji za nokaut fazu natjecanja

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Danas dr. Oz upozorava na opasnosti koje vrebaju iz hrane kojom se hranite. Radi se o sveprisutnoj kemikaliji koju je gotovo nemoguće izbjeći. Doznajte što možete učiniti da zaštitite obitelj.





HRT2, 13.20, TRILER, Studentica surogat-majka

Valerie (C. Steele) jednog dana dobiva obavijest da je njezina školarina ukinuta zbog poreznog duga njezina oca. Iako šokirana, ona ne odustaje od studija i smišlja način kako doći do novca, ne samo da bi nastavila školovanje nego i da pomogne ocu. Njezina prijateljica Su (E. Juatco) otkriva joj unosan “posao”. Ako da svoje jajne stanice na oplodnju za parove koji ne mogu imati djece, zaradit će 25.000 dolara. Još se mnogo više dobije ako postane surogat-majka. Valerie pristane i vrlo je zadovoljna svojom odlukom kad upozna buduće roditelje djeteta, bračni bar, Saru i Jamesona Darlingtona. Jamesonova majka Maureen Darlington (M. Kuzyk), bivša članica Kongresa, navikla je da sve bude po njezinom, a Jameson je najdragocjenije što u životu ima. Bila bi najsretnija kad bi se on rastao od Sare i oženio djevojkom koja može roditi. Kad Jameson i Sara poginu u prometnoj nesreći, Maureen se želi dočepati prava na Valerieno nerođeno dijete, koje smatra svojim unukom.

DOMA TV, 19.50, KRIMI SERIJA, Mentalist

Patrick Jane postavi mentalnu zamku kako bi otkrio tko je odgovoran za ubojstvo srednjoškolske football zvijezde koja je ubila mačku lokalne, samoprozvane vještice i time stekla neprijatelja.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Meritas

Svojih 20 godina grupa Meritas prije koncerta u Tvornici obilježit će u emisiji Koktel-bar! S Anitom i Meri prisjetit ćemo se nekih od njima najdražih trenutaka karijere i, naravno, zapjevati poznate hitove.

Emisija će biti kraća nego inače, ali ćemo zato jednu pjesmu snimiti posebno za našu stranicu na Facebooku gdje, uostalom, i svaki put darujemo naše gledatelje.

Ipak, bit će mjesta za stalne rubrike, Koktel vijesti i Snimam ti pismo, stari prijatelju moj.

HRT2, 21.00, NOGOMET, EUROPSKA LIGA: Austria Beč – Rijeka

“Pred nama je izazovna utakmica u kojoj lovimo bodove. Riječ je o protivniku velike tradicije koji je posljednjih godina pao u sjenu Salzburga, ali igranje na Prateru uvijek je inspiracija. Nikada s a Spitallom i GAK-om kao igrač nisam ovdje slavio, ali moje uspomene na 11 godina ovdje provedenih su jako lijepe”, rekao je Matjaž Kek uoči susreta.

“Važna je agresija na loptu, tako se danas igra u Europi. Ali ja o tome hoćemo li mi to naplatiti već jednom ne razmišljam. Neću taj zahtjev staviti pred ekipu. Meni nedostaju neki detalji, koncentracija kod igrača, a imamo i previše tih crnih rupa. Sve to drastično smanjuje dojam i to se vidi, vide i navijači. Tih pet do deset posto oduzimaju nam bodove. Dekoncentracija pojedinaca u Europi se ne prašta. A to se može ispraviti samo radom na trenizima i razgovorima”, zaključio je slovenski stručnjak.

HRT1, 21.00, KRIMI SERIJA, Noćni upravitelj

Roper prima Pinea u svoj najuži krug, a Corky ostaje izbačen. U međuvremenu, Burr je zabrinuta za sigurnost svog izvora kada posumnja da je netko ključnu informaciju dojavio River Houseu.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Ekipa ‘Provjerenog’ istražila je gdje završava oružje iz Hrvatske. Gledatelji ovaj tjedan imaju priliku doznati što su novinari emisije otkrili na Krku, odakle navodno polijeću avioni s oružjem za ratnu zonu.

‘Provjereno’ ekskluzivno donosi skicu koju je crtao Tomislav Horvatinčić nakon nesreće, a koja dokazuje da je bio priseban, a ne u nesvjesnom stanju!

Silovane žene rjeđe idu na pobačaj!“ „Nenormalno je da netko sam bira spol…“: ‘Provjereno’ donosi reportažu o skandaloznim izjavama koje su opet digle javnost na noge.

Novinari ‘Provjerenog’ donose priču o hrvatskim zvijezdama društvenih mreža. Njih prate stotine tisuća obožavatelja, zafrkavaju se, putuju i jako dobro zarađuju.

HRT3, 22.45, DRAMA, Uzrujanost

Susan (J. Asher) se voli igrati s muškim rodom toplo-hladno, ali u svom životu želi muškarce, ne i dječake kao što je Mike (J. Moulder-Brown) koji je njome zaluđen. Kad Mike otkrije da Susan ima vezu s oženjenim čovjekom, a ima zaručnika, počinje je uhoditi i opsesivno joj potkapati obje veze.

RTL TV, 23.15, AKCIJSKI FILM, Danas umireš

Harlan Banks (Steven Segal) je vrhunski lopov koji je uvijek sam birao ciljeve kojih će se domoći. No poslovi su postajali sve riskantniji i počeo je razmišljati o umirovljenju, ali na nagovor djevojke odluči obaviti još samo jednu pljačku. Meta je casino u Las Vegasu, u kojem se nalazi najmanje dvadeset milijuna dolara. Loše za Banksa je da su ga partneri prevarili i da je završio iza rešetaka, ali dobro je što je skrio novac. Njegovi kolege u pljački učinit će sve da se domognu love, ali Banksu ne pada na pamet prepustiti im plijen, već uz pomoć Icea Koola (Anthony „Treach“ Criss) bježi iz zatvora, odlazi po ono što je njegovo i vraća „prijateljima“ milo za drago.

NOVA TV, 00.00, KRIMI TRILER, Kockanje

Richie Furst (Justin Timberlake) je student koji svoje školovanje plaća kockanjem preko interneta. Odluči otputovati u Kostariku kako bi se uživo suočio s Ivanom Blockom (Ben Affleck), vrhunskim kockarom za kojeg je uvjeren da ga je prevario. Ivan prepozna Richiejeve sposobnosti i uvuče ga u svoju operaciju. Kada ulozi postanu nevjerojatno visoki i opasni, Richie shvati koliko je njegov novi šef pokvaren i pokuša preokrenuti situaciju protiv njega.