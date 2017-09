TV PREPORUKA DANA: Hrvatski nogometaši protiv neugodnih Turaka idu u kvalifikacijama za SP po još tri vrlo važna boda

HRT2, 12.20, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Velečasni Brown i njegov bicikl rješavaju nove zagonetke u sanjivu engleskome selu Kemblefordu u ljupkoj seriji prema pripovijetkama G. K. Chestertona.

U Engleskoj smo pedesetih godina prošlog stoljeća, krajoliku punom malenih sela, seoskih crkava i velikih ladanjskih kuća.

U svakoj epizodi velečasni Brown istražuje nov zločin na svoj osobit način, oslanjajući se na intuiciju i psihologiju. Zagonetnomu svećeniku ponovno pomažu praktična župna tajnica gđa McCarthy, zanosna dama iz visokog društva ledi Felicia Montague i njezin vozač Sid Carter.



U ovoj sezoni velečasni Brown upada u nevolje s tajnom službom, a ledi Felicia naći će se u nezgodnu položaju. Hoće li izdati prijatelja?

Sida šalju na tajni zadatak u sjemenište u potrazi za ubojicom, dok će gđa McCarthy prigrliti skupinu nomada kad čovjeka iz sela nađu mrtvoga.

HRT2, 14.20, TRILER, Otmica u predgrađu

Katherine strepi za svoju šesnaestogodišnju kćer Emmu (S. Sweeney) jer je svjesna kakve sve opasnosti prijete mladim djevojkama, osobito zato što su se nedavno iz mirnog Wisconsina doselile u Kaliforniju. Traži od Emme da je upozna s mladićem kojega je nedavno upoznala, a kad Emma to odbije, majka je kazni zabranom izlazaka. No, Emma se iskrade iz kuće, kako bi se našla sa svojom prijateljicom Courtney (T. Jackson) i njezinim novim dečkom Johnnyjem (M. Famiglietti), preko kojega je i upoznala Adama (N. Roux). Na mjestu sastanka nađu se samo Courtney, Johnny i Emma, a Adam je navodno poručio po Johnnyju da je bolestan i da ne može doći. Emma ne želi ostati smetati prijateljici i njezinom dečku, pa krene sama kući. Na svoje iznenađenje, sretne Adama, koji joj kaže kako je izmislio da je bolestan kako bi ostao s njom nasamo. Ponudi joj kavu nakon koje je Emma omamljena. Zatim je odvuče u prolaz u kojemu ih nitko ne može vidjeti. Isto to dogodilo se i s Courtney…

Za to vrijeme Katherine prijavljuje nestanak policiji, no policija je inertna i ne poduzima ništa. Jedinu pomoć nalazi u volonterskoj udruzi Spasimo nevine, koja poznaje situaciju na tržištu seksualnim robljem.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Kad je mlada pjevačica Elvira Cummings otrovana na pokusu za La boheme, Murdoch posumnja da je žrtva trebala biti madam Rosa Hamilton, diva koja je bijesno odjurila s pozornice malo prije nego što se njezina štićenica srušila. Obdukcija na kojoj je dr. Grace pokazala čvrstoću i vještinu dala je zaključak do kojeg je Murdoch i sam došao: sopranisticu u usponu ubio je brzi otrov koji joj je u čašu na pozornici vjerojatno ubacio netko od kolega.

Obožavatelj opere inspektor Brackenreid osobno se zainteresira za zločin i slavnu pjevačicu koja voli očijukati, što izazove ljubomoru njegove žene Margaret. Daljnja istraga otkriva da gotovo svi članovi opernog ansambla preziru Rosu i šuškaju o ljubavnom trokutu između Rose, njezinog dugogodišnjeg ljubavnika tenora Carla Corsija i pokojne pjevačice.

HRT2, 16.35, KOŠARKA, EP (M): Hrvatska – Španjolska

Nakon što su na startu Europskog prvenstva upisali sve tri pobjede u utakmicama protiv Mađarske, Rumunjske i Crne Gore, igrači hrvatske košarkaške reprezentacije nalaze se pred najvećim izazovom dosadašnjeg dijela natjecanja. Suparnik igračima Aleksandra Petrovića momčad je aktualnih europskih prvaka i druga najjača prema Fibinom renkingu. Španjolska predvođena svojom igračkom elitom bit će ozbiljan suparnik, no Hrvatska je već dokazala da zna kako protiv reprezentacije prvaka koju su svladali na Olimpijskim igrama prošle godine u Riju.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Navy CIS: LA

Nakon krađe softvera za traženu bespilotnu zračnu letjelicu i nestanka 10-godišnje kćeri glavne inženjerke koja radi na softveru, sam je uvjeren da su ta dva slučaja povezana. Tim preko vikenda radi na slučaju nakon eksplozije na vojnoj dobrotvornoj priredbi.

HRT3, 20.00,TRILER, Egzekutorica

Kambodža 2003. Ubijen je danski pripadnik UN-a koji je pomagao tužiteljici Julie Carlsen u prikupljanju dokaza protiv Crvenih Kmera kako bi se mogla dići optužnica protiv njihovog vođe. U zamjenu u Kambodžu stiže iskusni Morton Topsoe. Svjedoci odbijaju svjedočiti, pa Julie i njezinim kolegama ne preostaje drugo nego da skupljaju videozapise svjedoka koji povezuju vođu s masovnim smaknućima. Za vrijeme intervjua u zabačenom selu Julie je ubijena podmetnutim eksplozivom u autu.

HRT2, 20.10, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

Svi su se Sormaniji okupili u krematoriju radi posljednjeg pozdrava Giuliju. Anita proživljava strašne trenutke, te odlazi nakratko iz mjesta, želi biti sama. Odlazi rođacima i ne zna kad će se vratiti. Ostavši sam, Francesco se odluči suočiti s Giovannijem. Želi da djed poduzme mjere protiv Bastianija, no djed odbije.

HRT1, 20.35, NOGOMET, KVALIFIKACIJE ZA SP 2018.: Turska – Hrvatska

Pred osmu utakmicu kvalifikacijske skupine I za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo Hrvatska zauzima vodeću poziciju, jedinu koja direktno vodi u Rusiju sljedeće godine. Za ostanak na čelu grupe potrebno će biti slaviti u Eskisehiru pred vatrenom publikom i jakom suparničkom momčadi Turske s kojom su igrači Ante Čačića na početku kvalifikacija podijelili bodove odigravši na Maksmiru 1-1. Strijelac jedinog hrvatskog gola na tom ogledu Ivan Rakitić propušta dvoboj u koji Vatreni ulaze nakon pobjede ostvarene u dvodnevnoj utakmici protiv Kosova. S druge strane, Turskoj, želi li zadržati šanse za Mundijal, tri su boda nužna, a posebice nakon što su bez ijednog ostali u posljednoj utakmici protiv izabrane vrste Finske.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Nezaboravno ljeto

Priča o odrastanju četrnaestogodišnjeg Duncana (L. James). On provodi sparne ljetne praznike s majkom, njezinim dečkom i njegovom kćeri. Očekuje se da Duncan tjelesno stasa i da se druži s djevojkama. Međutim, on se teško uklapa u nove životne situacije, a tu će mu pomoći upoznavanje s Owenom (S. Rockwell), voditeljem vodenog parka.

RTL2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Jake u razredu treba pročitati izvještaj od prošlog tjedna u kojem otkriva da je Charlie spavao s mladom ženom starijeg muškarca, Normana. Charlie i Norman na kraju izglade sve probleme, a Normanu se jako svidi Evelyn. Evelyn pošalje Bertu, Alana, Charlieja i Jakea u kino. Nakon filma vrate se kući i zateknu Evelyn i Normana u akciji. Jake je negdje izgubio GameBoy i ništa drugo ga ne zanima, čak ni Normanova žena koja se iskrada iz kuće. Na kraju ga ipak nađe u vrtu i sve bude u redu.

NOVA TV, 22.55, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gas do daske 2

Nakon uspješno obavljenog zadatka u Sjedinjenim Državama, inspektor Lee (Jackie Chan) vodi brbljavog policajca Cartera (Chris Tucker) u Hong Kong na odmor. Kratkotrajno opuštanje ubrzo prekida napad na američko veleposlanstvo, a Lee i Carter odmah kreću tragom zločinaca. Osobe odgovorne za napad nalaze se u visokim redovima zloglasnih trijada, čiji šef je Ricky Tan, a njegova smrtonosna zamjenica je lijepa Hu Li (Zhang Ziyi). No iza napada, čini se, stoji krivotvoriteljski lanac, a detektivi u potrazi za istinom stižu natrag u Ameriku.