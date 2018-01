TV PREPORUKA DANA: Hrvatska igra za 5. mjesto, a Danska i Švedska te Francuska i Španjolska bore se za finale EP-a

HRT2, 13.15, RATNA DRAMA, Most

Film snimljen prema romanu Manfreda Gregora o sedmorici sedamnaestogodišnjaka koji su, pred sam kraj rata, izvučeni iz školskih klupa, unovačeni i poslani da brane most na ulazu u selo.

Nitko u stvari ne zna do kada će sedmorica školaraca stražariti uz most i zašto, ali nitko i ne očekuje da će zaista biti u situaciji da brane most. Svima je, u stvari, jasno da je rat već izgubljen, no mladići se ne smiju micati s mosta. Kad se i zadnje njemačke jedinice povlače i prijeđu most, oni i dalje ostaju na položajima, jer ne žele biti kukavice i izgubiti čast…

Film je snimljen prema romanu Manfreda Gregora, koji je prvi put ekraniziran 1959. godine. Taj je film bio nominiran za Oscara kao najbolji strani film, a osvojio je Zlatni globus kao najbolji strani film.





RTL TV, 15.20, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Hrvatska – Češka

Iako su dali sve od sebe Kauboji nisu pružili igru koja bi slomila Francuze pa se tako danas sastaju u susretu za peto mjesto protiv iznenađenja prvenstva Češke, koja je u ludoj završnici protiv Slovenije, odigrala neriješeno te tako Slovenicima, ali i sebi onemogućila prolaz u polufinale.

RTL TV, 17.50, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Francuska – Španjolska

U prvoj utakmici polufinala susreću se dvije velike rukometne nacije – Francuska i Španjolska. Francuska se do sada iz utakmice u utakmicu potvrđuje kao favorit za zlato na prvenstvu, a u posljednjoj utakmici druge faze Španjolska je pokazala da je najbolja kada je napotrebnije i izbacila aktualne prvake Nijemce iz borbe za medalju. Čeka nas velika utakmica, jedan od najvećih susreta ovog prvenstva, baš kakav polufinale i zaslužuje.

HRT1, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i Red feniksa

Harry (D. Radcliffe) se u petoj godini školovanja za čarobnjaka bori da dokaže kako se zloglasni Lord Voldemort (R. Fiennes) vratio. Da bi otklonio opasnost koja prijeti u koju mnogi sumnjaju, morat će zajedno s drugim učenicima u Hogwartsu nešto poduzeti…

Film je osvojio doista raznolike nagrade, od uobičajenih za glumu, režiju, efekte do MTV-jeve nagrade za najbolji poljubac (Daniel Radcliffe i Katie Leung).

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavour, mladi Morse

Četvrta sezona (1967.) počinje jedva dva tjedna od događaja na kraju treće sezone. Oksfordski plavci pokušavaju nastaviti osobni i profesionalni život. Pred njima je 1968., godina promjena koja će poremetiti privatni i profesionalni život Endeavouru i njegovim kolegama. U Oxfordu zločin ne spava, i tim opet rješava tajanstvene i zanimljive slučajeve ubojstva, pohlepe i prijevare. Uspon organiziranog kriminala prijeti da će zauvijek promijeniti Oxford. A kad 1968. završi, hoće li život u policijskoj postaji u Cowleyju ikad opet biti isti?

RTL TV, 20.20, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Danska – Švedska

Iako je izgubila u zadnjem kolu drugog kruga od Norveške, Švedskoj su se poklopili drugi rezultati u skupini i tako će se ipak naći u prilici da izbori medalju. Između dvije velike ekipe u polufinalu Švedska je ipak dobila nešto lakšu Dansku, koja je u posljednjem kolu „razbila“ Makedonce. U svakom slučaju, čeka nas uzbudljiv susret, u kojem Danci, kao pobjednici skupine i po prikaznoj igri do sada, nose veliku ulogu favorita.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Dolina sreće

Tommy tjera Frances da nastavi s pokušajima da Catherine zagorča život. John se nađe u nezavidnoj situaciji kad se otkrije novo truplo.

RTL TV, 22.10, AKCIJSKI TRILER, Bourneova nadmoć

Jason Bourne (Matt Damon) ostavio je iza sebe život profesionalnog ubojice, no noćne more podsjećaju ga na dane kada je obavljao prljave poslove za CIA-u. Gotovo paranoidnog ponašanja, Bourne više nije siguran koja su sjećanja istinita, a koja proizvod njegove mašte. Zbog toga, zajedno s Marie (Franka Potente), prisiljen je stalno mijenjati mjesto boravka kako bi izbjegao radaru CIA-e i vodio koliko-toliko normalan život. No nakon što je razotkriveno njihovo skrovište, Bourne odluči suočiti se sa svojom prošlošću, spasiti život voljene žene te spriječiti međunarodni incident.

NOVA TV, 23.05, ROMANTIČNA DRAMA, Zauvijek tvoj

Narednik američkih marinaca, Logan Thibault (Zac Efron), vraća se nakon trećeg služenja roka u Iraku s jedinim predmetom za koji smatra da ga je održao na životu – fotografijom žene koju uopće ne poznaje. Kad otkrije da se ona zove Beth (Taylor Schilling) i gdje živi, pojavi se na njezinu pragu i zaposli se u psetarnici koju vodi njezina obitelj. Unatoč njezinu početnom nepovjerenju i komplikacijama u osobnom životu, između njih razvije se ljubav, što Loganu da nadu da bi Beth mogla biti više od njegova talismana.

HRT3, 23.35, DRAMA, Morfij

Početkom 20. stoljeća mladi ruski liječnik Mihail Poliakov (L. Bičevin) stigao je u malu bolnicu u jedno udaljeno mjesto. Tek je diplomirao i s malo iskustva kao jedini liječnik prima pacijente iz cijelog okruga. Radi puno i stječe poštovanje svoje male ekipe. Zbog alergijske reakcije, medicinska sestra Anna dala mu je morfij. Malo-pomalo postao je ovisnik…

Snimljeno prema poluautobiografskoj kratkoj priči M. Bulgakova.

RTL TV, 00.05, AKCIJSKI SF FILM, Predatori

Plaćenici, ubojice, zatvorenici, vojnici, pobunjenici – na Zemlji nema jačih i opasnijih osoba od njih, no uskoro će među predatorima pronaći više nego dostojne protivnike. Plaćenik Royce (Adrien Brody), meksički gangster Cuchillo (Danny Trejo), veteranka izraelskih vojnih snaga Isabelle (Alice Braga), masovni ubojica Stans (Walton Goggins), ruski specijalac Nikolai (Oleg Taktarov), član RUF-a na Sijera Leoni, Mombasa (Mmahaershalalhashbaz Ali) te smrtonosni mačevalac Yakuza Hanzo (Louis Ozwaza Changchien) naoružani su do zuba i spremni za krvavi obračun. Među njima nalazi se Edwin (Topher Grace), nekoć istaknuti fizičar kojemu je propala karijera nakon skandala, a pridružuju im se i Noland (Laurence Fishburne), snalažljiv čovjek, koji je nekako uspio preživjeti na surovoj planeti punoj predatora.

NOVA TV, 01.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policajac s Beverly Hillsa 3

Jedne noći u Detroitu tijekom pucnjave u garaži, policajac Axel Foley (Eddie Murphy) vidi kako njegova šefa inspektora Douglasa Todda (Gil Hill) ubija lijepo odjeveni muškarac. Prije smrti, inspektor Todd zamoli Axela da uhvati krivca i on mu obeća da će to učiniti. Axel počinje istraživati i auto ubojice nalazi na Beverly Hillsu u Kaliforniji. Ondje se ponovno sastaje s prijateljem Billyjem Rosewoodom (Judge Reinhold), koji mu kaže da je John Taggart otišao u mirovinu i živi u Arizoni. Billy sada ima novog partnera, Jona Flinta (Hector Elizondo). Axel provjeri zabavni park u kojemu je našao automobil, te otkrije da je vlasnik Dave Thornton (Alan Young). Kada se u parku dogodi nesreća, Axel spašava dvoje djece i nakon toga odlazi k šefu osiguranja parka Ellisu De Waldu (Timothy Carhart). Alex odmah prepozna da je on ubojica inspektora Todda. Jon ne želi u to vjerovati, jer mu je DeWald prijatelj. Ellis vodi boksačke mečeve i park mu služi kao paravan. Axel se zaljubi u Janice Perkins (Theresa Randle) koja radi u parku. Kada Davea upuca jedan od DeWaldovih ljudi, policija optuži Axela. Uz Billyjevu i Jonovu pomoć, Axel mora dokazati nevinost i osvetiti se DeWaldu.