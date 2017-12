TV PREPORUKA DANA: Hit film s Reese Witherspoon Plavuša s Harvarda 2 i peti nastavak filma Umri muški s Bruceom Willisom

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Blagdanski zadatak

Sarah (L. Gort) svake godine za Božić pomaže u svratištu za beskućnike. Ovog Božića pokušava naći psića za kojim tuguje jedan od njih, a kad ga nađe, i nju i psića udari autobus. Nađe se na mjestu odakle se umrli raspoređuju dalje. I dok je psić odmah propušten kroz vrata raja, Sarah nije na popisu. Anđeo na prijamnom šalteru vraća je na Zemlju, k bivšem dečku Jordanu (D. Theler), kojega je ostavila pred Božić i slomila mu srce. Sama mora otkriti što joj je zadatak, a to nije baš lako, jer Jordan ima svoj životni san ali i novu djevojku.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Umri muški 5: Dobar dan za umiranje

Visokopozicionirani korumpirani ruski oficir Viktor Chagarin (Sergei Kolesnikov) planira inkriminirati bivšeg milijardera Yurija Komarova (Sebastian Koch), koji je razotkrio ilegalne aktivnosti ruske vlade, u namještanom sudskom procesu ukoliko ovaj ne preda tajne dokumente koji dokazuju krivicu Chagarina. U međuvremenu, Jack McClane (Jai Courtney) je uhićen nakon pokušaja atentata. Uspije se dogovoriti s ruskim vlastima za manju zatvorsku kaznu ukoliko bude svjedočio protiv Komarova. Istovremeno, John McClane (Bruce Willis), koji nije u kontaktu sa svojim sinom već godinama, doznaje za njegove probleme te putuje u Rusiju.



HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Anka

Svi su ciglari za stolom i večeraju. Tamo je i Anka koja je vrlo brižna prema Brazilijancu, a on je tjera od sebe. Zbog toga ona opet pobjegne, ovaj puta u noć i nevrijeme. Ciglari je kreću tražiti, ali nju su zgrabile Žene zmije i odvukle pod zemlju svojoj kraljici Seni. Brazilijanac je očajan i plače, pa i on kreće u potragu za Ankom. Njegove suze i ljubav za Anku počinju rastakati podzemno zmijsko kraljevstvo. Hoće li stići na vrijeme i spasiti ju?

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Plavuša s Harvarda 2

Elle Woods (R. Witherspoon) je u žaru priprema svog vjenčanja. Udaje se za svog nekadašnjeg profesora s Harvarda, mladog i zgodnog Emmetta Richmonda (L. Wilson). Da bi sve bilo savršeno, do dana vjenčanja želi pronaći prave roditelje svog psića Bruisera. Privatni istražitelj otkrije da je Bruiserova mama u Bostonu, no ne živi u nekoj otmjenoj obitelji, kao što je Elle pomislila, nego u kozmetičkom laboratoriju u kojemu se rade pokusi na životnjama. Iako se nada da će u odvjetničkom uredu u kojemu radi kao pripravnica dobiti podršku u borbi za oslobađanja Bruiserova mame, Elle umjesto toga dobije otkaz. Puna energije kao i uvijek ne očajava. Ako se ne može boriti protiv pokusa na životinjama, može se boriti za zakon koji će to zabraniti. Puna poleta kreće u Washington u svoju do sada najneizvjesniju pravničku bitku, ali i ovaj put na svoj jedinstveni način. Put do kongresmenskih srca bit će složen i maštovit, pomoći će njezino bratstvo Delta Nu, ali i tek otkrivena homoseksualna orijentacija njezinoga voljenoga Bruisera.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Tada & Sada: Hrvatska

U ovoj emisiji tema su ljudska prava. Politički zatvorenici, kojih je bilo na desetine tisuća; vjerske slobode – kako su tretirane Katolička i Pravoslavna Crkva, kako Islamska zajednica. Zakon je slao u zatvor pripadnike LGBT populacije. Bit će riječi i o tome kako je procvao turizam, a djeca besplatno ljetovala.

RTL2, 21.10, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Učiteljica Rebecca Adler (Robin Tunney) kolabira u učionici. Na početku dr. House odbije preuzeti slučaj, sve dok mu dr. James Wilson ne kaže da je Rebecca njegova rođakinja. House zaključi da Rebecca boluje od cerebralnog vaskulitisa i njezino stanje se počinje popravljati kada terapija počne djelovati. Kako bi doznao izvor Rebeccinih napada, House uvjeri dr. Erica Foremana da provali uz njezinu kuću. U bolnici Rebecca iznenada izgubi vid i doživi još jedan napad. Foreman otkrije dokaz koji govori da ona nije Wilsonova rođakinja, kao i razlog njezinih napada.

DOMA TV, 21.10, KRIMI SERIJA, Quantico

U Quanticu izvanredno disciplinarno saslušanje za posljedicu ima curenje velikih tajna, dok u budućnosti Alex radi tajno sa svojim timom kako bi pronašla pravog bombaša prije nego što im istekne vrijeme

NOVA TV, 22.30, HUMANITARNA EMISIJA, Dom iz snova

Samo par metara od gradske vreve život kao da je stao u prošlom stoljeću, a u gotovo zaboravljenom zagrebačkom gradskom radničkom naselju žive Marija i Zvonimir Boršić. Danas jedva spajaju kraj s krajem, a životni prostor u kojem stanuju ostatak je nekih prošlih davnih vremena. No, ekipu ”Doma iz snova” učinit će sve kako bi i ova obitelj dobila dom koji zaslužuje. Zvonimirova mirovina ratnog vojnog invalida jedini im je izvor prihoda i nije dovoljan za osnovne životne potrebe. ”Mi smo četvrta generacija ovdje. Uvijek smo si sanjali kako ćemo si pod stare dane to malo urediti, no nismo uspjeli. Problem mi je kad netko dođe, htio bi da mi dođu svi unuci i da smo svi skupa.” – iskren je gospodin Boršić. Dotrajali, raspadnuti zidovi, nedovršena kupaonica bez poda, pločica, umivaonika, stari namještaj kojeg je vlasnik prikupljao kako je radio po raznim gradilištima, neispravna mašina za rublje – samo su neke od stvari koje je u ovom domu potrebno kompletno izmijeniti, popraviti, izgraditi, urediti. ”Nitko ne zaslužuje takav život i takve uvjete. Moja je želja da se ovim dragim ljudima omogući pravi dom iz snova” – izjavila je Renata Končić Minea nakon obilaska ovog skromnog domaćinstva. Obitelj Boršić morat će na nekoliko dana iseliti, a što ih sve očekuje kada se vrati, saznat ćemo u još jednoj emotivnoj i inspirativnoj emisiji ”Dom iz snova” kroz koju će nas voditi Renata Končić Minea i Samir Šećerkadić.

HRT2, 22.35, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Jedan srednjoškolac potajno planira susret sa svojom nastavnicom, da bi se na kraju doveo u kudikamo opasniju situaciju.

HRT3, 22.55, RATNI FILM, Prva pobjeda

Priča prati živote nekolicine američkih mornaričkih časnika i njihovih žena i ljubavnica, stacioniranih na Havajima, od 6. prosinca 1941., kada je napadnut Pearl Harbor, kroz prvu godina sudjelovanja Sjedinjenih Država u 2. svjetskom ratu…

Ovo je jedan pod posljednjih crno-bijelih filmova o 2. svjetskom ratu i zadnji takav u karijeri Johna Waynea. Kritičari drže da je redatelj Otto Preminger dao prilično realističan prikaz ratnih prilika. Scenarij se temelji na romanu Jamesa Bassetta “Harm’s Way”.

NOVA TV, 00.00, TRILER, Skrovište

Dave Nash kupuje svojoj supruzi Emmi prekrasnu kuću za rođendan. Mirna, zaštićena ogradom i okružena dobrim susjedima, kuća se čini predobra da bi bila istinita. I nije. Dave i Emma ubrzo otkriju da se u zidovima kuće nalaze cigle heroina. Prije nego što uspiju pobjeći, zatoči ih banda nasilnika iz narkokartela koju predvodi nemilosrdni Andy Spector (Dolph Lundgren). Zarobljeni u vlastitom domu, Dave i Emma trpe neprestane napade od nasilnika koji žele iznijeti heroin iz svog skrovišta. Dok se smrti nevinih namjernika gomilaju i njih dvoje su sve bliže da izgube jedno drugo, Dave odluči da je vrijeme da poduzme nešto.