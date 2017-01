TV PREPORUKA DANA: Grupa plaćenika treba spasiti suprugu bogataša iz ruku meksičkog revolucionara (Profesionalci)

HRT2, 13.20, DRAMA, Berlin ’36

Treći Reich nije namjeravao dopustiti židovskim sportašima da sudjeluju u natjecanjima za kvalifikacije ni nastup na Olimpijskim igrama. Bilo bi ponižavajuće da pobijedi židovski sportaš. No, Amerikanci su svoje sudjelovanje na Olimpijskim igrama uvjetovali upravo time: ako Njemačku ne budu predstavljali njezini vrhunski sportaši, neovisno o tome jesu li Židovi ili arijevci, Sjedinjene Države bojkotirat će Olimpijadu. Posebno se to odnosilo na vrsnu atletičarku Gretel Bergmann (K. Herfurth), rekorderku u skoku u vis. U vrijeme nacističkog režima Gretelin otac predosjetio je što će se u zemlji događati, i poslao je Gretel u London, kako bi nastavila trenirati i živjeti izvan opasnosti. No, nakon američkog ultimatuma, i Gretel je pozvana da se vrati u Njemačku i da nastupi na kvalifikacijama. Naoko, olimpijsko joj je vodstvo omogućilo da ravnopravno sudjeluje u natjecanjima. U stvarnosti, stvari su stajale posve obrnuto: bojkotirali su je i diskriminirali na svakom koraku, tim više što je bila znatno bolja od ostalih skakačica.

RTL TV, 14.45, KOMEDIJA, Golf klub

Mjesto radnje je ekskluzivni golf klub, koji će poharati uragan u likovima Ala Czervika (Rodney Dangerfield), Carla Spackera (Bill Murray) i Tyja Webba (Chevy Chase). Svi članovi kluba su, kao što je obično slučaj u golf klubovima, bogati i nastrani, a zaposlenici kluba, kao što to obično biva, nisu bogati, ali su još nastraniji. Glavni nosač palica, Danny, učinit će gotovo sve kako bi zaradio novac za studiranje, a Carl je smotani zaposlenik koji održava golf terene i koji će napraviti sve kako bi se riješio krtice koja mu stalno zagorčava život.



HRT1, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Heroji Vukovara – Grad I: Lužac

Epizodu otvara borac Ićo Ćurić koji priča o početku rata u prigradskom naselju Lužac. Opisuje prve napade, odolijevanja, formiranje crte obrane te žestoke borbe s neprijateljskom artiljerijom i tenkovima. Zatim na red dolaze policajci iz Lušca koji su među prvima reagirali na neprijateljske napade. Opisuju prve borbe, sukob s četnicima koji su napravili pontonski most i nadirali iz smjera Srbije. Spominju i ranjavanje branitelja koji se, kako ne bi živ pao u ruke četnicima, raznio s dvije ručne bombe. Policajci također opisuju stratešku važnost pozicije Lušca i stalne neprijateljske napore da osvoje mjesto kako bi grad presjekli na pola i time okončali obranu Vukovara.

HRT2, 22.05, VESTERN, Profesionalci

U suton meksičke revolucije zemljoposjednik Grant (R. Bellamy) unajmljuje plaćenike koji će krenuti u nemoguću misiju: spašavanje njegove supruge iz ruku meksičkog revolucionara Jesusa Raze (J. Palance). Grant angažira pustolova Henryja ‘Rica’ Fardana (L. Marvin), koji je s Razom na istoj strani godinama ratovao, skauta Jakea Sharpa (W. Stroode) i eksperta za konje Hansa Ehrengarda (R. Ryan). Vođa misije Rico angažira i stručnjaka za eksploziv Billa Dolwortha (B. Lancaster), koji se također borio s njim i Razom u Meksiku.

NOVA TV, 22.15, DRAMA, Ljudi poput nas

Sam (Chris Pine) je u snalažljivi trgovac čiji posao propadne isti dan kada sazna da mu je otac iznenada preminuo. Iako to ne želi, Sam se vraća kući, gdje se mora pobrinuti za očevu imovinu i ponovno stupiti u kontakt sa obitelji od koje se odavno otuđio. Dok ispunjava očeve posljednje želje, Sam otkriva uznemirujuću tajnu koja preokrene cijeli njegov život. Naime, otkriva da ima tridesetogodišnju sestru (Elizabeth Banks) koju nikad nije upoznao. Dok njih dvoje stupaju u kontakt, Sam dovodi u pitanje sve što je ikad znao o svojoj obitelji, kao i vlastite životne odluke.

RTL TV, 22.40, AKCIJSKI TRILER, Iz Pariza s ljubavlju

James Reese (Jonathna Rhys Meyers) je asistent američkog veleposlanika u Parizu. Odličan posao i lijepa djevojka francuskih korijena bili bi više nego dovoljni svakom muškarcu, no James je svoju strast pronašao negdje drugdje – u službi CIA-e. Iako je samo nevažni operativac, potajno se nada da će se to jednog dana promijeniti. Želja mu se ostvari kada zbog nedostatka važnijih agenata, James postaje partner tajnom agentu Charliju Waxu (John Travolta), koji ga odmah uvodi u svijet kaosa i kriminala.

HRT3, 23.00, DRAMA, Kynodontas

Priča o jednoj grčkoj obitelji koju je psihotični otac izolirao na imanju, pa njegovo troje djece, iako već u priličnoj odrasloj dobi, sve što o svijetu i životu znaju naučili su od roditelja, te iz nekoliko video kazeta. Otac svaki dan ide na posao, a dotad mu djeca propitivaju vlastitu seksualnost, nasilje, ljubav i sve ostalo što već muči mlade ljude. Naravno da u tako izoliranim uvjetima, ma kako kuća i cijelo imanje bilo lijepo, iz njihovih umova ne izvlači baš najuobičajenije zaključke.

HRT1, 23.55, KRIMI DRAMA, Gorko-slatki život

Mladi Sun-woo (L. Byung-hun) uspješan je hotelski menadžer, šutljiv i odlučan momak koji uvijek učinkovito rješava sve probleme. Kao pripadnik gangsterske organizacije nemilosrdnog šefa Kanga (K. Yeong-cheol), Sun-woo često pribjegava i nasilju. Kad mu Kang povjeri dužnost svojevrsnog tjelohranitelja njegove mlade djevojke Hee-soo (S. Min-a), darovite čelistice za koju Kang sumnja da ima ljubavnika, Sun-woo će se iznenada naći u velikim nevoljama. Naime, nakon što se već na prvi pogled i sam zaljubi u privlačnu Hee-soo, Sun-woo odluči Kangu prešutjeti da djevojka uistinu ima ljubavnika. Kad vođen ljubomorom ali i odanošću šefu premlati mladića, Sun-woo tijekom noćne vožnje automobilom dospije u sukob s dvojicom koji pripadaju protivničkom gangsterskom klanu. Već iste noći u stan mu upadnu nasilnici, pretuku ga i izbace na kišnu i blatnjavu ulicu. Mladić dozna da iza svega stoji upravo Kang, koji ne želi sukob s protivničkim klanom te sumnja da je upravo Sun-woo ljubavnik Hee-soo.

NOVA TV, 00.15, AKCIJSKI FILM, Rambo 4

Vijetnamski veteran John Rambo (Sylvester Stallone) preživio je mnoge potresne događaje u svojem životu te se povukao u jednostavan život u izolaciju na Tajlandu. Tamo provodi vrijeme loveći zmije za lokalne zabavljače i prevozeći mještane u starom gliseru. Iako nastoji izbjeći nevolje, one uvijek pronađu njega. Skupina kršćanskih misionara koji se bore za ljudska prava, predvođeni Michaelom Burnettom (Paul Schulze) i Sarah Miller (Julie Benz), dođu k Rambu u želji da unajme njegov čamac kako bi došli do Burme. Burma je ratna zona već više od pedeset godina. Stanovništvo te regije koje čine seljaci i farmeri podnose mučnu vlast burmanske vojske i svakim se danom bore za preživljavanje. Nakon kratkog razmišljanja Rambo prihvati ponudu i preveze Michaela, Sarah i ostale misionare. Kada napokon stignu u selo Karen, napadne ih gomila burmanskih vojnika. Nekolicina seljana i misionara mučena su i mučki ubijena, a ostale zatočenima drže burmanski vojnici. Zabrinut za nestanak misionara, svećenik koji je nadležan za tu misiju okupi skupinu plaćenika i moli Ramba da ih preveze do mjesta gdje ih je ostavio zato što je on jedini koji zna gdje je to.