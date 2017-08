TV PREPORUKA DANA: Filmovi Spasilac, Ponovno 17, Isijavanje i Spašavanje vojnika Ryana za početak vikenda

HRT2, 14.25, TRILER, U hakerskoj mreži

Usred noći u stan Juliane Schubert (C. Peters) i njezinog dečka Philippa (F. Knopp) upadaju specijalni policajci, uhite Juliane i vode je u postaju pod optužbom za terorističko djelovanje. Isprva Juliane vjeruje da je u pitanju nesporazum koji će brzo biti riješen, no zbivanja je demantiraju. Sve ukazuje na njezinu nedvojbenu krivnju: na njezino ime unajmljen je stan u kojemu su nađeni planovi za konstrukciju bombe; novac s njezinog računa prebačen je na račun terorističke organizacije; na njezino ime unajmljivana su sumnjiva vozila. Juliane počinje shvaćati da je netko jednostavno ukrao njezin identitet, no policija joj ne vjeruje. Iako na slobodi, ona živi u mreži kojoj ni sama ne može pojmiti razmjere: ne može dignuti novac s računa, ne može otputovati na službeni put, nema više ni povjerenje poslodavca, te je suspendirana. Počinje osjećati kako je netko danonoćno prati, u sve oko sebe sumnja i sama počinje istraživati.





HRT3, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Irezumi – japanska umjetnost tetoviranja

Zbog povezanosti s opskurnim svijetom yakuza, japanskih mafijaša, tradicionalna umjetnost tetoviranja irezumi jedan je od kontroverznih aspekata japanske kulture. No istovremeno je i fascinantan te je savršena ilustracija sofisticiranosti koja je prisutna u mnogobrojnim umjetničkim formama u Japanu.

Irezumi je iznimno bogat oblik izražavanja, a prakticiraju ga obitelji koje njeguju to drevno umijeće. Ovaj film nas vodi u tajni svijet majstora irezumija i pokazuje nam kako nastaju prava umjetnička djela na koži.

HRT2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Dama pod velom

Clara je potpuno uvjerena u Guidovu krivnju. Stoga se pobrine da se pojave dokazi koji upućuju na njega. Policija ga ispituje pod sumnjom da ju je naveo na samoubojstvo te da je ubio Ludovica. Guido je u zatvoru i njegova se sudbina čini zapečaćenom. No Clara, zahvaljujući Adelaideinom priznanju, otkriva nešto što će joj zauvijek promijeniti život. Nešto što se dogodilo one noći kada je rođena.

RTL TV, 20.30, PUSTOLOVNA DRAMA, Spasilac

Ben Randall (Kevin Costner) vrhunski je spasilac američke obalne spasilačke službe. Zbog čestog izbivanja iz kuće, njegova supruga izgubila je strpljenje i na koncu zatražila razvod. Jednog dana, u akciji spašavanja, helikopter sa spasilačkim timom sunovrati se u ocean, a njegov najbolji prijatelj pogine. Potresen tom smrću Ben razmišlja o napuštanju službe, no njegov nadređeni nađe drugo rješenje – šalje ga u školu za obučavanje budućih spasilaca. Tamo Ben upozna mladog i umišljenog plivača Jakea Fishera (Ashton Kutcher).

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNI FILM, Diana – sedam dana koji su potresli svijet

Drugi dio dokumentarnog filma o dramatičnom tjednu u Britaniji nakon pogibije princeze Diane 31. kolovoza 1997. Odmah nakon objave vijesti javnost je obuzela neviđena tuga. Otkazani su sportski događaji, tisuće ljudi nahrupile su u London želeći odati poštovanje, a ispred Kensingtonske palače nikao je cvjetni tepih dug 15 metara.

O tim danima govore: Dianino osoblje, najviši savjetnici Downing Streeta, novinari, stručnjaci i pripadnici javnosti.

Vođena jedinstvenim osobnim svjedočenjem, serija istražuje praktične i emocionalne implikacije tog tjedna proučavajući kako je Dianina smrt pomogla da se sačuva budućnost britanske monarhije.

HRT2, 21.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Barnaby zalazi u godine kad mu je od srčanog udara naglo umro otac. Razmišljanja o smrtnosti dovest će ga u prestižno midsomersko lječilište. Uz neobične prohtjeve i fetiše ekscentričnih gostiju ondje će ga iznenaditi i niz iznenadnih smrtnih slučajeva: Barnaby će naposljetku zaključiti da mora nešto mijenjati u vlastitu životu.

HRT1, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Kuća od karata

Jalova je to pobjeda jer čudni saveznici koje su Francis i Claire usput stekli počinju sijati nepovjerenje u njihovom najužem krugu.

NOVA TV, 22.50, KOMEDIJA, Ponovno 17

Srednja škola baš i nije bila najsretnije razdoblje za tatu Mikea O’Donnela (Zac Efron) koji se sada vratio u tijelo sedamnaestogodišnjaka. Sada Mike mora pohađati školu zajedno sa svojom kćerkom i sinom. Stvari postanu dodatno komplicirane za Mikea kada se u njega zaljubi njegova kćerka tinejdžerka, ne znajući da joj je on ustvari otac.

RTL TV, 23.00, RATNA DRAMA, Spašavanje vojnika Ryana

Ujutro 8. lipnja 1944. počinje invazija na Normandiju i američki vojnici pripremaju se za iskrcavanje na obalu. U pokolju koji slijedi kapetan 2. rendžerske divizije, John H. Miller (Tom Hanks) okuplja ostatke svoje postrojbe spremajući se probiti njemačku obranu i tako se izvući s plaže. U Washingtonu je general George Marshall (Harve Presnell) obaviješten da su trojica od četvorice braće Ryan ubijeni u napadu te da će njihova majka isti dan dobiti sva tri telegrama o smrti sinova. Jedini preživjeli sin je James Francis Ryan (Matt Damon), nestao u akciji negdje u Normandiji te general naređuje da se vojnika pod hitno nađe i vrati kući.

HRT1, 23.00, HOROR, Isijavanje

Pisac Jack Torrance (J. Nicholson) u stvaralačkoj je krizi. Kad dobije ponudu za posao pazikuće u osamljenom hotelu Overlook u planinama Colorada, to mu se učini dobrim rješenjem njegovih problema. Zimi je hotel zatvoren te će on i njegova obitelj, supruga Wendy (S. Duvall) i mali sin Danny (D. Lloyd), nekoliko mjeseci biti njegovi jedini stanari. Uskoro snježna oluja odsiječe Torranceove od ostatka svijeta. Danny, koji je vidovit i ima sposobnost telepatskog komuniciranja – “isijavanja” – s onostranim, uskoro otkrije da je hotel napučen duhovima, bivšim zaposlenicima i gostima, još s početka 20. stoljeća. Nezadovoljan svojim pisanjem Jack počinje sve više piti, postaje mrzovoljniji i agresivniji, pogotovo nakon druženja s gospodinom Gradyjem (P. Stone), bivšim pazikućom koji je ubio svoju suprugu i kćeri blizanke.