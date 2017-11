TV PREPORUKA DANA: Film o skupini korumpiranih policajaca koja kontrolira tijek droge, prostitucije a pri tom ubija i podmeće lažne dokaze (Edison)

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Najpoželjniji donor

Steffi (M. Weichselbraun) i Richard (S. Groth) ne mogu dobiti dijete, uzrok je Richard. Stoga se odlučuju za anonimnog donora. Vrlo su izbirljivi, donor treba biti zgodan, visoko obrazovan, uspješan i perspektivan, po mogućnosti glazbeno nadaren. Kad napokon zanese, Steffi je presretna. Ushićeno juri kući da javi mužu, ali u svom bračnom krevetu nađe nepoznatu ženu, Richardovu ljubavnicu. Uzima najnužnije stvari i odlazi. Kako je preko veze doznala ime i adresu donora, odlazi k njemu. Umjesto visokog, zgodnog, kultiviranog muškarca, pred njom je oniži, ne baš vitak, ne baš zgodan, upadljivo neuredan, definitivno neprivlačan momak, Tommy (O. Wnuk).

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Tereza Kesovija je hrvatska glazbena diva koja s punim pravom nosi takvu titulu. Na glazbenoj je sceni prisutna gotovo 6 desetljeća. Najvažniji dio njezine karijere odvijao se 60-ih i 70-ih godina u Francuskoj, a sam vrhunac francuske karijere svakako je nastup održan u francuskoj Olympiji 1988. godine. Tijekom svoje karijere Tereza je dobila brojne nagrade i priznanja za svoj rad. Novinarka Ana Vela popričala je s ovom glazbenom divom. Trebalo je pet godina za ekransku adaptaciju “The Last Tycoon”, posljednjeg romana Francisa Scotta Fitzgeralda. Kelsey Grammer i Matt Bomer glumačke su zvijezde istoimene nove serije koja predstavja zlatno doba Hollywooda. U ekskluzivnom razgovoru s novinarkom IN magazina Ivanom Nanut, najpoznatiji televizijski psihijatar Frasier Crane otkrio je je li naučio što o tom poslu budući da je glumio psihijatra 11 godina. Kelsey je otac sedmero djece, a Matt troje. Otkrili su kakvi su očevi, žale li za nekim svojim odlukama te što su ih one u životu naučile. Zapečeni kremasti grah jelo je koje u Podravkinoj kuhinji priprema Dražen Đurišević.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Zašto nisam na Facebooku

Suočen s velikom dilemom treba li otvoriti profil na Facebooku ili ne, autor ovog dokumentarnog filma kreće na epsko putovanje otkrivanja samog sebe dok važe argumente za i protiv toga da postane korisnik najveće društvene mreže na svijetu.

Od starih školskih prijatelja koji se Facebookom služe kako bi ostali u kontaktu, preko velikog ženskara koji na toj stranici zavodi žene, pa sve do kriminalca koji prati svaki vaš pokret kako bi saznao kada da vam opljačka kuću… Vidjet ćete sve najbolje i najgore strane Facebooka.

Kombinirajući intervjue s isječcima iz vijesti, TV emisija i druge arhive, Brant Pindivic dokumentira svoju potragu za smislom Facebooka.

Što više istražuje čelični stisak u kojem ova društvena mreža drži svoje korisnike, sve više shvaća da se razlozi njezine popularnosti kriju u nama samima. Bilo da ste poklonik Facebooka ili niste, ovaj će vas dokumentarni film nasmijati, zadiviti, a nezaobilazan je za sve koji se pitaju o čemu to svi danas govore.

HRT2, 21.00, TRILER, Edison

Novinar Pollack, pišući uobičajeni tekst, naiđe na činjenicu koja upućuje na korupciju u redovima policije. Mlad, ambiciozan i željan dokazivanja u struci, Pollack počne istraživati te ubrzo shvati da je riječ o cijeloj organiziranoj mreži ljudi koji rade za policiju ili su na visokim političkim položajima. Pollack shvati da tako veliku hobotnicu neće moći sam riješiti te pomoć potraži kod iskusnog veterana novinarskog zanata, reportera Ashforda…

Triler “Edison”, priča o korumpiranoj policiji i policajcu izvan kontrole, privlači izborom glumaca (Kevin Spacey, Morgan Freeman, Justin Timberlake).

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Storije o neponovljivima: Stavite pamet na komediju

Usklik iz prologa Dunda Maroja u naslovu druge epizode vraća nas u Držićevo vrijeme. Veliki je komediograf u svojim djelima spominjao neke autentične stanovnike Dubrovnika koji se mogu svrstati među oriđinale. Dobro ih je poznavao jer je i sam bio duboko uronjen u gradsku svakodnevicu. U sudskim spisima nalazimo ga u krčmama, napadali su ga i vrijeđali, pred sudom svjedoči o zbivanjima u kasnim noćnim satima. Niz primjera iz drugih razdoblja također svjedoči da su mnogi neponovljivi Dubrovčani dogurali do naših dana upravo posredstvom književnosti. U gradu teatru poput Dubrovnika često je teško razdvojiti fikciju od zbilje pa je i to tema ove epizode.

DOMA TV, 22.10, KRIMI SERIJA, Kosti

Kad jedan od njihovih kolega umre, navodno od srčanog udara, Brennan pronalazi slomljene kosti. U nemogućnosti da ishodi zabranu kremiranja, ona i Cam ukradu tijelo kako bi ga pregledali. Otkrivaju da je otrovan , pao u komu, pogreškom proglašen mrtvim, a zatim ga je izbo iznenađeni pogrebnik jer se počeo grčiti. Tim u utrci s vremenom pokušava pronaći pravog ubojicu prije nego što itko opazi da je tijelo nestalo. Kad sestra detektiva iz Japana nestane u Washingtonu, Booth i Brennan pronađu njezinu odsječenu glavu, a istraga koja slijedi vodi ih do elitne eskort agencije. Kad otkriju da je njezina cimerica također nestala, u utrci s vremenom moraju pronaći ubojicu.

HRT3, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Pa to je fantastično

Ekipu živcira to što se Jake nabacuje zgodnoj patologinji, dr. Rossi, čime je samo koči u poslu. No nauči lekciju kad otkrije da dr. Rossi nije onakva kakvom ju je zamišljao. Za to se vrijeme Amyna istraga otegnula zato što je crtač na bolovanju, ali ispostavlja se da narednik Jeffords ima skriveni umjetnički talent.

HRT3, 22.55, DRAMA, Cal

Mladi katolik Cal (J. Lynch) pripadnik je IRA-e sedamdesetih godina u Sjevernoj Irskoj. Bio je vozač u akciji kad su pripadnici IRA-e ubili policajca u kući pred očima njegove obitelji. Umirući, policajac je dozivao svoju ženu, Marcellu. Godinu dana poslije Cal otkrije da je policajčeva udovica knjižničarka Marcella (H. Mirren), katolikinja. Opterećen svojom ulogom u ubojstvu, Cal pokušava napustiti redove IRA-e, ali pritiskaju ga da i dalje ostane član. Calovo okajavanje krivnje i Marcellino nezadovoljstvo muževom obitelji rezultirali su ljubavnom vezom ovo dvoje ljudi. Ali Marcella nije znala za Calovu ulogu u ubojstvu njezinoga muža…

Za ulogu Marcelle Helen Mirren osvojila je nagradu u Cannesu 1984. a redatelj Pat O’Connor je nominiran za Zlatnu palmu. H. Mirren 1985. nominirana je za BAFTU u kategoriji najbolje glumice, a John Lynch za debitanta.

Snimljeno prema noveli “Cal” Bernarda MacLavertya koji je i scenarist.

RTL2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Nakon što je vidio Charliea s više žena u jednom danu, Alanu se čini da njegov brat jednostavno nije sposoban kontrolirati svoje ženskarske nagone. Charlie posjećuje psihijatricu (Jane Lynch), koja zaključuje da njemu zapravo nedostaje Mia, i da su sve ostale žene samo njezina zamjena.

HRT2, 23.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Samo nebo zna

Elizabeth Masterson (Reese Witherspoon) je liječnica koja toliko naporno radi da nema vremena gotovo ni za što. Kada joj sestra dogovori spoj na slijepo Elizabeth doživi tešku prometnu nesreću i padne u tromjesečnu komu. Za to vrijeme, u njezin stan za iznajmljivanje useljava arhitekt David Abbott (Mark Ruffalo) koji nakon smrti svoje supruge prekomjerno pije. U stanu ga počinje progoniti njezin duh kojeg samo David može vidjeti i čuti. U početku to pripiše pijanstvu, no ubrzo shvati da je duh stvaran. Elizabeth ne zna tko je ona, tko je njezina obitelj ni što je radila. David joj odluči pomoći u otkrivanju identiteta i tako se polako počinju zaljubljivati.