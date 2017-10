TV PREPORUKA DANA: Film o sinu ubijenog policajca koji se pridružio policijskim snagama i očevim kolegama (Slobodni strijelci)

DOMA TV, 11.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Mamica

U trećoj sezoni, Bonnie i Christy u životima će se iznenada pojaviti gošća iz prošlosti, a zajedno će pokušati pomoći tinejdžerici ovisnici da se osovi na noge. Bonnie će pokušati natjerati Christy da prizna da još osjeća nešto prema Baxteru, a i sama će se suočiti s neplaniranim poteškoćama u ljubavnom životu.





HRT2, 13.10, DRAMA, Riječ na R

Kad je doznala da ima rak, Lisa (S. Smith) je bila tek godinu i pol u braku. Imala je 28 godina. Nakon prvog šoka, Lisa je zatražila od svoje obitelji da budu uz nju na način na koji ona to treba, ne da strahuju i plaču nego da na njezinu bolest gledaju s optimizmom. “Jedino što u ovoj stvari mogu kontrolirati”, rekla, “jest način na koji se s tim nosim.”

Počela je pisati blog, dnevnik onoga što je doživljavala, od operacije, do rekonstrukcije dojke, kemoterapija, mučnine, opadanja kose, ali je o svemu pisala duhovito i na način koji je ohrabrivao sve koji su čitali. A na svoje čuđenje, ustanovila je da čitaju mnogi, jer su joj se čitatelji počeli javljati.

Promjena koju je najteže podnijela bila je da će postati drugačija osoba, zločesta i mračna, a to nije željela dopustiti. Nastavljala je pisati, i dvije godine nakon dijagnoze objavila je knjigu C Word. Knjiga je postala priručnik za oboljele od raka. Jednom se dogodilo da je i Lisi psihijatrica preporučila njezinu vlastitu knjigu kao pomoć u svladavanju bolesti, što Lisi u tom trenutku čak nije bilo ni smiješno, ma koliko po naravi bila duhovita. Borba s teškom bolešću Lisu nije slomila nego je, naprotiv, pokrenula njezin briljantan dar za pisanje.

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Dr. Oz preispituje novi trend, medi-spa, brzinske i naoko rutinske medicinske zahvate i tretmane s groznim posljedicama. Je li pritom uopće prisutan liječnik? Na tisuće žena zadobilo je ozljede, a neke su i umrle. Riskirate li vi svoj život? Što morate znati prije no što se naručite za tretman.

HRT3, 15.20, DRAMA, Položaj djeteta

On je tridesetogodišnjak koji želi otići od svoje majke dok ga ona želi zadržati pokraj sebe. Priliku za ponovnu kontrolu nad odraslim sinom vidi u trenutku kad je optužen za ubojstvo. Ova utjecajna žena koristi sva sredstva samo da joj sin ne ode u zatvor…

Rumunjska glumica Luminita Gheorghiu u ulozi majke koja se bori da “spasi” svog sina odigrala je sjajnu ulogu. Za “Položaj djeteta” na filmskom festivalu u Berlinu redatelj Calin Peter Netzer osvojio je Zlatnog medvjeda i nagradu FIPRESCI.

HRT2, 16.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Milijarderov raj – Otok Necker

Intimni prikaz toga kako bogati, moćni i slavni ljetuju i kako je biti njima na usluzi. To je svijet bogataša i sluga u kojem gotovo sto članova osoblja poslužuje samo 30 gostiju, od kojih su neki platili čak 400.000 kuna po noćenju kako bi iskusili ovaj savršeni otočni raj. Na Neckeru živi Sir Richard Branson sa svojom obitelji, no otok je i ozbiljan poslovni pothvat.

Tijekom godina na ovom su otoku ljetovali princeza Diana, Nelson Mandela, Kate Moss, Harry Styles iz grupe One Direction… Ovamo dolaze bogati nasljednici i nasljednice te široka lepeza međunarodnih poduzetnika koji iskorištavaju boravak na Neckeru za sklapanje poslovnih dogovora. Svima njima ugađa osoblje sastavljeno od Britanaca, Europljana i otočana. To se možda čini kao posao iz snova, no život usred Karipskog mora podrazumijeva cijeli niz velikih izazova.

DOMA TV, 19.55, KRIMI SERIJA, Mentalist

U prvoj epizodi savjetnik Kalifornijskog istražnog ureda Patrick Jane, starija agentica Teresa Lisbon i njezin tim u Palm Springsu istražuju dvostruko ubojstvo supruge profesionalnog golfera i njezina liječnika za koje se čini da je djelo serijskog ubojice s kojim Jane ima neriješene račune iz prošlosti.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Kim Jong Un, neautorizirana biografija

On je živi bog devete nuklearne sile svijeta. To je mladić koji je odgajan u tajnosti da preuzme uzde sjevernokorejske diktature, obiteljskog pothvata koji se prenosi s oca na sina. Od njega su nam poznate samo zabavne, apsurdne, a katkad i zastrašujuće slike koje širi propagandna mašinerija u Pjongjangu.

Ovaj je film zajednički istraživački projekt Švicarske, SAD-a i Azije, a cilj mu je pronaći one koji najbolje poznaju Kim Jong Una i pokušati napraviti njegov profil.

Film krije neočekivane tajne i otkriva nam budućnost Sjeverne Koreje.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Oči u oči

Tema ovotjednog izdanja emisije jest – doživjeti stotu. Petar Vlahov sa svojim će gostima dr. Milanom Miloševićem i dr. Damirom Eljugom pokušati pronaći odgovore na pitanja: Što činimo da bismo produžili svoj životni vijek? Koliko smo daleko spremni ići u potrazi za mladošću? Koliko stoji vječni život i koje su nam najveće prepreke u ostvarenju tog sna? Kako matične stanice produljuju život i jesmo li bliže pronalaženju lijeka protiv raka?

Donosimo i ekskluzivni intervju s velikom zvijezdom Sarom Brightman koja uskoro nastupa u Hrvatskoj, i to prvi put u svojoj dugoj i bogatoj karijeri. Tu su i naše redovite rubrike: Glavnom avenijom, pregled društvenih događaja, Svijet je lopta šarena, pregled događaja sa svjetske zabavne scene i S kao stil u kojoj se modni znalci, sestre Josipović, bave muškim torbicama.

U potrazi za domaćim iskoracima u turizmu otišli smo u Zagorje na romantičan odmor.

HRT2, 21.00, KRIMINALISTIČKI FILM, Slobodni strijelci

Jonas Maldonado (50 Cent) s dvojicom najboljih prijatelja prijavio se na policijsku akademiju. Kad je završio obuku, bivši kolega njegovoga oca, Joe Sarcone (R. De Niro), pozvao ga je da se pridruži njujorškim plavcima. Pod Sarconeovim starateljstvom postao je dio ekipe koja igra prljavo, međutim kad na vidjelo izađe istina o ubojstvu njegovoga oca, Maldonado kreće u osvetnički pohod.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima

Dva kamena sarkofaga na starohrvatskom nalazištu u Vaćanima oduševila su arheologe, ali i zbunila. Naime, ukopi u sarkofazima nisu uobičajeni za stare Hrvate. Osim toga, uz jednog od pokojnika položeni su franački mač, ostruge i vrijedna staklena posuda. Hoće li kosti odati tajnu njihova podrijetla, života i smrti?

DOMA TV, 22.20, KRIMI SERIJA, Kosti

Brennan i Booth istražuju mjesto iskakanja vlaka s tračnica na kojem se nalaze trupla senatora i poznatog poduzetnika, a čovjek optužen za ubojstvo Brennanine majke bude ubijen u zatvoru.

RTL2, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon je gost predavač na fakultetu, ali njegov stil je dosadan, prazan i neinformativan. Svi se preko Tweetera sprdaju oko njega, što zabavlja sve osim Sheldona. Amy ga nagovara da unaprijedi komunikacijske vještine i da se upiše na satove glume. On podmićuje Penny da ga podučava glumi, ali svojom tvrdoglavošću je toliko izluđuje, da se Penny napije od muke.

HRT3, 22.50, VESTERN, Vatrena karavana

Nakon tri godine provedene u zatvoru Taw Jackson (J. Wayne) je ponovno slobodan. U zatvor ga je strpao Frank Pierce (B. Cabot) koji mu je prevarom oteo ranč i rudnik zlata, te ga pokušao ubiti, unajmljujući ubojicu Lomaxa (K. Douglas). Jackson se sada udruži upravo s Lomaxom kako bi zajedno opljačkali Pierceovo zlato…

Godinu dana nakon što su zajedno nastupili u ratnoj drami “Cast a Giant Shadow” redatelja Melvillea Shavelsona holivudske glumačke zvijezde J. Wayne (Rio Bravo, Čovjek zvan hrabrost) i K. Douglas (Žudnja za životom, Spartak) ponovno su zajedno stali pred kamere u ovom vesternu, spoju akcije i komedije. Film je režirao Burt Kennedy, tih godina višestruko angažiran u sličnim projektima. Nepretenciozna priča osvaja ne samo svojim ritmom i virtuozno režiranim akcijskim sekvencama, već i poprilično nadahnutim nastupima J. Waynea i K. Douglasa.

NOVA TV, 23.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što očekujete kad iščekujete

Presretni zbog začetka obitelji, televizijska fitness zvijezda Jules i zvijezda plesnog showa Evan shvaćaju da njihov zajednički život pred očima javnosti ne može opstati uz iznenadne zahtjeve koje traži trudnoća. Već napola luda autorica i odvjetnica Wendy na svojoj koži iskusi vlastite ratoborne majčinske savjete dok hormoni haraju njezinim tijelom, a njezin se suprug Gary nadmeće sa svojim strogim ocem, koji pak očekuje blizance s puno mlađom suprugom Skyler. Fotografkinja Holly spremna je obići svijet da bi usvojila dijete, ali njezin suprug Alex ima dvojbe, pa svoju paniku pokušava prikriti pohađanjem grupe za potporu mladim očevima.