TV PREPORUKA DANA: Film o potrazi za medicinskim znanjem u 11. stoljeću snimljen prema romanu Noaha Gordona (Iscjelitelj)

HRT2, 11.30, KRIMI SERIJA, Zajedno protiv zločina

Da bi pronašli kradljivca nuklearne bombe, Tommy i Tuppence odsjedaju u Sans Souciju i počinju istraživati goste. Tommy slijedi Carla Denima, mladog buntovnika sklonog flertu (posebice s Tuppence), koji provodi neobjašnjivo mnogo vremena na obali. No Tuppence je uvjerena da je krivac gđa Sprot, glamurozna i atraktivna žena koja, iako očito udana, putuje sama. Gđa Sprot je nesumnjivo bila u Khanovoj sobi, no je li htjela zataškati njihovu vezu ili prikriti činjenicu da je ona N? Mnogo je potencijalnih sumnjivaca, puno slijepih ulica… Stoga nije ni čudo da dolazi do nesporazuma između Tommyja i Tuppence te im pažnja popušta… A upravo je Tommy taj koji se, ništa ne sluteći, nađe u lavljoj jazbini.

HRT2, 13.30, OBITELJSKI FILM, Restoran Casa Vita

Early Lindstrom (J.-L. Bilodeau) živi s roditeljima u Iowi, na farmi, a životni mu je san baseball. Kako je vrlo darovit, uspije se probiti do glavne lige u Los Angelesu, iako se njegov otac tome protivi, jer je nekoliko godina ranije imao tešku ozljedu ramena. Stoga Early, slijedeći svoj san, odlazi unatoč očevu protivljenju. Prvi koga u kampu upozna je Beto Vita (H. Bucio), sin Rodriga Vite (E. Morales), vlasnika najboljeg restorana s meksičkom hranom “Casa vita”. Rodrigo je vlasnik i glavni kuhar, a pomaže mu kći Ariana (L. Morgan, koja je vrlo darovita kuharica, no otac joj ne dopušta da se razmaše. I ona, kao i Early, slijedi svoj san i namjerava otvoriti svoj restoran. Beto vodi Earlyja u obiteljski restoran na večeru. Kako je u restoranu potrebna pomoć, a Earlyju treba posao, počinje raditi kao pomoćnik u kuhinji. Ariana se isprva drži prema njemu neprijateljski, ali uskoro Early postane jedini kome može povjeriti svoje planove.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Modnu reviju s elegantnim steznicima krojačice gđice Heloise prekine skupina žena među kojima je sufražetkinja Lillian Moss koje prosvjeduju protiv neudobnog donjeg rublja. Nastojeći ignorirati prosvjednice, gđica Heloise predstavlja svoje modele agentima važnih robnih kuća. Dok gđice Heloise s ljubavlju opisuje finu izradu i raskošne materijale svojih steznika, kroz prozor uleti cigla. A kad prođe strka, manekenka ostane ležati mrtva na podu.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Tonči Huljić

Tonči Huljić objavio je novi album sa svojom grupom Madre Badessa Tipo primitivo / Piano primitivo, i to je odličan razlog za još jedno lijepo glazbeno druženje u Koktel-baru. Otkrit ćemo što Huljiću znači rad s Madre Badessom, zašto je novi album dvostruki, ali i što se novoga kotrlja na svim ostalim glazbenim planovima ovog uspješnog hrvatskog skladatelja.

Huljićev poseban gost u emisiji je Petar Grašo.

Tko ima novi spot i koji nas koncerti očekuju u sljedećih tjedan dana, doznajte u Koktelu vijesti, a kakve glazbene planove ima naša zvijezda u nastajanju, u rubrici Snimam ti pismo, stari prijatelju moj.

HRT2, 21.00, POVIJESNA DRAMA, Iscjelitelj

Kad je devetogodišnjem Robu Coleu umrla majka, taj bliski doživljaj smrti odredio je njegov životni put, jer je on bio osjetio da neće preživjeti čim se razboljela. Ostao je siroče i postao pomoćnik putujućem brijaču i iscjelitelju (S. Skarsgard), koji je prenio na njega sve što je znao o puštanju krvi i vađenju zuba. U želji da što više nauči mladić (T. Payne) je napustio Englesku i otputio se u Perziju, jer se tamo, daleko na istoku, u Isfahanu nalaze najbolja škola i bolnica toga doba, a podučava najslavniji liječnik, znanstvenik i filozof Ibn Sina (B. Kingsley), u zapadnom svijetu poznat kao Avicena. U muslimanskom svijetu na studij ne primaju kršćane, ali Rob ne odustaje, preruši se u židova kako bi dobio pristup.

HRT1, 21.00, KRIMI SERIJA, Noćni upravitelj

Finale serije. Dok Roper zaključuje prodaju s kupcima i sve je bliže da otkrije izdajicu, Pine i Burr moraju se boriti da spase operaciju, ali i vlastite živote.

DOMA TV, 21.10, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Nakon što mornarički rezervist pogine štiteći gradskoga vijećnika, Sam ide na tajni zadatak u zaštitarsku tvrtku koju se povezuje s nekoliko kriminalnih organizacija. Također, Callen i Anna razgovaraju o sljedećim koracima njihova odnosa.

VIASAT EXPLORE, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Zov pravog Sjevera

Ova zanimljiva dokumentarna serija otkriva Sjever. Pratimo jednu sezonu u životu nekoliko mladih i dinamičnih stanovnika Arktika koji se bore za svoj život i živote svojih obitelji u smrznutoj tundri.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Muškarac koji je htio odvesti curicu nakon škole – tvrdi to nisam ja, već moj dvojnik. Usele u kuću, rasprodaju namještaj, nabiju režije – i ne žele van! Podstanari iz noćne more. Proživio je najgore ratne strahote – i izašao kao istinski heroj. Jer, on ne mrzi i ne osuđuje. Marijan Gubina – najpotresnija i najispirativnija ratna priča o miru. Neodoljivi Patrik – dobio je uho! Ali, njihova bitka sad opet počinje!

HRT3, 22.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Još jedanput kao jučer

Oni su uspješan par kradljivaca dijamanata, ali i bračni par. Nakon što im je dobro prošla krađa dijamanata, došlo je do svađe oko plijena i muž je otišao svojim putem. Godinu dana kasnije ona je zaručena za sina bogatašice i treba dobiti vrijednu ogrlicu na dar. Ali ogrlica je nestala i ona posumnja da su u tome prsti njezinog bivšeg muža.

NOVA TV, 00.00, DRAMA, Zimska priča

Kad je Peter Lake (Colin Farrell) kao siroče 1895. stigao u New York nije znao koliko će njegov život biti dug i složen, niti koliko će drugih života dotaknuti na sasvim poseban način. Jedne zimske noći Peter je pokušao opljačkati tvrđavu nalik ljetnikovcu na Upper West Sideu. Međutim, u tvrđavi je bila mlada djevojka Beverly Penn (Jessica Brown Findlay). Tako započinje ljubav između Petera, irskog provalnika u ranim dvadesetima i Beverly, mlade djevojke koja umire. Naime, Peteru je za petama njegov bivši mentor, demonski Pearly Soames (Russel Crowe). Pobjednik će dobiti sve, a gubitnik će biti proklet.