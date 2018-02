TV PREPORUKA DANA: Film Franka Oza koji na duhovit način tematizira američku ovisnost o psihijatrima (Što ćemo s Bobom?)

HRT2, 13.20, KRIMI FILM, McBride: Pasji život

Laurie Carter (S. Smith) dobila je glavnu nagradu na godišnjoj sjednici kluba vlasnika pasa za svog psa Kapetana. Kratko vrijeme nakon što je zahvalila na nagradi, nađena je u hodniku s pištoljem u ruci nad tijelom Franka Sinclaira, također člana kluba i njezinog bivšeg dečka. Uhićena je na licu mjesta, jedino McBride (J. Larroquette), koji stjecajem okolnosti preuzima njezinu obranu, uviđa kako sve previše očito upućuje na Laurie, te da se vjerojatno radi o namještaljki. Ipak, okolnosti su protiv Laurie, osobito zato što je Frank bio oženjen. Laurie povjerava McBrideu da isprva nije znala da je Frank oženjen, a da joj je kasnije rekao da se rastaje, te da ga je na kraju napustila kad je shvatila da ne namjerava ostaviti ženu. Stoga je prva osoba koju McBride ispituje Frankova udovica Sarah (J. Going), koja je nepokretna i u kolicima, a Laurie mrzi iz dna duše.

VIASAT NATURE, 14.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Superveterinar

Život u vrhunskoj veterinarskoj klinici, koja brigu o životinjama uzdiže na sasvim novu razinu, Fitzpatrick Referrals, posljednja je nada za britanske najbolesnije i ozlijeđene ljubimce. S dvjesto novih slučajeva mjesečno, od zečeva sa slomljenim nogama do pasa koji boluju od raka, Fitzpatrick Referrals jedna je od najvećih i najboljih veterinarskih klinika na svijetu. Priča o svakoj bolesnoj životinji ima duboko ljudski podtekst. Karizmatični i duhoviti kirurg Noel Fitzpatrick vodi tim od stotinu sestara, fizioterapeuta i hidroterapeuta, a brojne operacijske sale, rehabilitacijski bazen i odjel za radiologiju, oduševili bi i ljudske pacijente. Serija prati Noela i njegov tim tijekom nekoliko mjeseci. Od francuskih buldoga koji ponovno uče hodati do psa kojem su u nogu ugradili metalne šipke u stilu Wolverinea, ova serija prepuna je neobičnih slučajeva i presretnih vlasnika koji su već bili izgubili svaku nadu.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Više od riječi

Kako komuniciraju političari, trebamo li biti pažljivi kada uspoređujemo njihove riječi i geste, skrivaju li nešto i kako ih čitati? Kako kroz različite geste iščitati nesigurnost i nervozu?

Odgovaramo na pitanje “čini li odijelo čovjeka”. Koliko boje utječu na komunikaciju i kakvu poruku šalju? Saznajemo kako neverbalni jezik proučavaju u policiji i koliko im pomaže u otkrivanju kriminalaca…

Sudjeluju: dr. Sergio Rulicki (Argentina), dr. Suzanne Masefield (Novi Zeland), dr. Eric Goulard (Francuska), Joe Navarro i dr. David Givens iz FBI-a, policijski detektiv iz New Yorka Tome Petricevich, Goran Ivanišević, najveći dizajner današnjice Milton Glazer, dizajner Mirko Ilić, argentinska manekenka Analia Borghetti, nogometni trener Ćiro Blažević

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Počivali u miru

“Kundalini” je bio zapušteni klub koji je Filip (Filip Vidović), sin suca Stančeca (Damir Šaban) odlučio zajedno s članovima svog benda pretvoriti u najbolje rock mjesto u gradu. No na kraju je postao mjesto gdje ga je jedne večeri ustrijelio poremećeni beskućnik Mario Strizrep (Damir Klemenić). Je li Filipovo ubojstvo imalo neke veze s aktivnostima njegovog oca koji ubrzo potom postaje sudac Vrhovnog suda te zašto je pomahnitali Strizrep stalno spominjao “plavog anđela”, Lucija (Judita Franković) će pokušati doznati na raznim adresama. Njoj će pak za petama stalno biti inspektor Leko (Alen Liverić), policajac koji već dugo pokušava uhvatiti odbjeglog Matu Šušnjaru (Dragan Despot). I novopečena birtašica Ines (Nina Violić) pokušava upozoriti Luciju na ozbiljne opasnosti koje joj prijete.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Što ćemo s Bobom?

Bob Whiley (B. Murray) psihijatrijski je slučaj. Pati od svih mogućih paranoja: panično se boji svih prometnih sredstava, patološki je pedantan i čist i ništa ne prima u ruke bez rukavica ili rupčića. S druge strane, dr. Leo Marwin jedan je od najuspješnijih i najprobitačnijih psihijatara koji je upravo objavio svoju knjigu “Baby’s Steps” u kojoj vrlo superiorno objašnjava svoju teoriju sitnih koraka na putu izlječenja. Knjiga je povod da se zajedno sa svojom obitelji, ženom Feye, sinom Sigmundom i kćeri Anom, pojavi na nacionalnoj televiziji. Igrom slučaja Bob postaje njegov pacijent. Marvin mu daje knjigu da je prouči, jer odlazi na godišnji odmor. No Bob ne može živjeti bez doktora Marvina. Pronalazi ga u njegovoj lijepoj kući kraj jezera i malo po malo zbliži se s djecom, osobito s malim Sigmundom, i postaje član Marvinove obitelji.

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Ratni kriminal

Bojišta II. svjetskog rata bila su pozornica za izvanredne činove junaštva, strateška lukavstva i zastrašujuće zločine, a uvjeti na domaćem frontu činili su se stabilnijima. No u bombardiranom Londonu, okupiranoj Francuskoj, pa čak i u samoj nacističkoj Njemačkoj, rat je omogućio procvat zločina.

Ova šestodijelna serija bavi se uličnim bandama, lopovima, poludjelim dezerterima, seksualnim predatorima i serijskim ubojicama, čiji su se zločinački instinkti oslobodili zahvaljujući sukobima kojima su bili okruženi.

Prva epizoda donosi priču o Dr. Marcel Petiotu koji je bio čuven po sumnjivoj liječničkoj praksi i upitnim financijskim poslovima. Nacistička okupacija oslobodila je njegove ubilačke instinkte i omogućila mu da krene na ubojiti pohod.

RTL2, 21.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonard dolazi na ideju da napravi smartphone aplikaciju koja bi rješavala diferencijalne jednadžbe, snimljene s ploče ili papira. U razvoju projekta Sheldon se pokušava nametnuti kao šef svih ogranaka i stalno kritizira Leonarda, optužujući ga da nema nikakve organizatorske sposobnosti.

HRT3, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Sufražetkinje

Donijevši sir, Gwen poremeti štrajk glađu koji su pokrenule članice Banburyjevskog kružoka za fine zanate ljubazno zahtijeva pravo glasa za žene, a Thomas bezuspješno pokušava osvojiti Emilyno srce.

DOMA TV, 22.05, KRIMI SERIJA, Kosti

Osma sezona ostavila nas je u neizvjesnosti kad je Pelant prisilio Bootha da otkaže zaruke s Brennan, prijeteći životima nedužnih ljudi u slučaju vjenčanja. Sada Brennan preispituje budućnost svoje veze s Boothom te će on morati ponovno zadobiti njezino povjerenje neotkrivajući joj zašto je odbio bračnu ponudu. U tome će mu pomoći cijeli tim, na čelu sa Sweetsom koji će razraditi plan istjerivanja Pelanta na rub tako što će u njemu izazvatu zavist. Tako do vjenčanja ipak dođe, kao i do medenog mjeseca u Buenos Airesu na kojem će se oboje naći u pozicijama kao i kod kuće. Dok će se Booth zabavljati i uživati, Brennan će ga provesti u mrtvačnici gdje će pomagati identifikaciji tijela. U Washingtonu će Cam biti prepoznata kao iznimna žena u znanosti, što će povrijediti Brennan i njezin ego. Također, ono što će ju još više povrijediti je to što će ju osiguravajuće društvo vidjeti kao rizičniju osobu od Bootha, dok ona očekuje kako će ga nadživjeti. Finale sezone donosi uzbudljive scene Boothovog učenja njemačkog zbog novog posla te dovođenja u pitanje vlastite karijere radi velikog slučaja ucjene.

HRT2, 22.40, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Kad preminulom bezimenom beskućniku pod pazuhom pronađu čudnovat hijeroglif koji je isti kao kod žrtava od prije nekoliko godina, Jedinica za biheviorističke analize dolazi istražiti slučaj. Također, Reid odluči ranije isključiti majku iz kliničke studije kako bi je odveo sa sobom doma.

DOMA TV, 22.50, AKCIJSKA SERIJA, Legende sutrašnjice

Gospodar vremena Rip Hunter kreće iz 2166. godine s namjerom osvećivanja ubijene žene i djeteta te spašavanja svijeta od ruke okrutnog Vandala Savagea. Vraća se u prošlost, oko sebe okuplja najbolju ekipu junaka, pa čak i zločinaca te ih vodi u najveću pustolovinu života! U prošlosti će pokušati izmijeniti vremenski tijek kako budućnost ne bi bila kakvu ju on pamti. Na njegovom putu ispriječit će se raznovrsni neprijatelji, od plaćenih ubojica, drugih gospodara vremena, pa i samog vremena koje se ne želi mjenjati. Misleći kako su odabrani jer su prave legende, junaci ove serije s vremenom otkrivaju kako su odabrani samo zbog toga što su nepoznati te njihovom smrću vremenski kontinuum ima minimalne gubitke. Činjenica je to koja u nekima izaziva depresiju, dok je drugima poticaj kako bi postali što bolji da svemir obrati pozornost na njih te budućnost bude sjajnija upravo radi njihovog djelovanja.

HRT3, 22.55, KOMEDIJA, Prvi na Mjesecu

Komedija na dokumentaran način progovara o sovjetskom spuštanju na Mjesec tridesetih godina 20. stoljeća…

Redateljski debi Alekseju Fedorčenku priskrbio je nagrade na međunarodnim i domaćim filmskim festivalima, među ostalim u Veneciji je dobio nagradu Horizons 2005. Bio je to ujedno i prvi ruski film koji izmišljene događaje prikazuje kao dokumentarac.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI FILM, G.I. Joe: Kobrin uzlet

U Kazahstanu, kod transporta ubojitih raketnih glava napravljenih pomoću nanotehnologije, koju je osmislila vojna kompanija M.A.R.S. na čelu s Jamesom McCullenom (Christopher Eccleston), američki vojnici Duke (Channing Tatum) i Ripcord (Marlon Wayans) su napadnuti. Spašava ih specijalna postrojba koja se naziva G.I Joe. Vođa im je general Hawk (Dennis Quaid) i već neko vrijeme su na tragu zločinaca koji se nazivaju Kobre i koji stoje iza ovog napada. Spašeni vojnici žele se pridružiti elitnoj postrojbi, a James McCullen šuruje s Kobrama, u nadi da će se domoći svojih posebnih ratnih glava.