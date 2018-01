TV PREPORUKA DANA: Fantastični film o majmunima koji su preuzeli vlast na Zemlji dok su ljudi završili u podređenom položaju

HRT2, 13.20, DRAMA, Neko novo svjetlo

S ogorčenim i arogantnim Theom Olssonom (P. Haber) nije bilo lako ni kad je vidio, a sad je nesnosan, čak i vedroj i dobroćudnoj Sissi (A. Höfels), koja je darovita učiteljica. Sissi živi s majkom, koja je nezrela i nesamostalna, oslanja se na Sissi i neprekidno mijenja ljubavnike. S vremenom se Olsson pripitomljuje i prihvaća svoju situaciju zahvaljujući Sissinoj odlučnosti, a Sissi uz njegova pronicava opažanja uviđa kako je njezina potreba da pomaže drugima samo bijeg od toga da živi vlastiti život.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Festivali su popularniji više nego ikada do sada, i dok se jedni tek osnivaju i grade svoju prepoznatljivost, drugi već imaju stalna mjesta u glazbenim kalendarima, posjetitelji ih prate ne samo zbog glazbe… Festivali su vrijeme druženja, razmjene dobrih vibracija, slavljenja svih onih važnih stvari koje život čine ljepšim! Kod nas doma o vječno mladom 65. Zagrebačkom festivalu razgovaramo s Nenom Belanom, Zlatkom Gallom i Vladimirom Delačem. Nika Turković i Matija Cvek vode nas na glazbeno putovanje Zagrebačkim festivalom.



DOMA TV, 19.45, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Tijekom snimanja reality showa u mornaričkoj bazi stradava supermodel, i tim NCIS-a mora otkriti njezinog ubojicu. Tim otkriva ljubavni trokut manekenke i tri muškarca, od kojih su svi sumnjivci. U međuvremenu, Jenny (Lauren Holly) zasmeta to što se Gibbs (Mark Harmon) odbija pojaviti na svečanosti dodjele nagrade u njegovu čast. Tijekom istrage u brodogradilištu, gdje traže krijumčareno oružje, Tony (Michael Weatherly) i Ziva (Cote de Pablo) nestaju i tim NCIS-a mora ih pronaći. Abby (Pauley Perrette) ih pokušava naći prateći njihove GPS signale, no čini se da su izvan dosega mreže. U međuvremenu Tony i Ziva, skriveni u kontejneru, nalaze dokaze koji bi im mogli pomoći da riješe slučaj.

RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Planet majmuna: Postanak

U biotehnološkoj kompaniji Gen-Sys, znanstvenik Will Rodman (James Franco) testira virusnu drogu na čimpanzama kako bi pronašao lijek protiv Alzheimerove bolesti. Droga čimpanzi značajno povećava inteligenciju, ona pomahnita, pobjegne iz kaveza te je naposljetku ubijena. Willov šef Steven Jacobs (David Oyelowo) prekida projekt te naređuje Robertu Franklinu (Tyler Labine) da eutanazira čimpanze. Nakon što učini ono što mu je naređeno, shvati da je čimpanza kojoj je ubrizgana droga nedavno dobila mladunca, što objašnjava njeno ponašanje. Will spašava čimpanzu i odnosi je svom ocu Charlesu koji boluje od Alzheimeorove bolesti. Mala čimpanza nazvana Caesar (Andy Serkis) naslijedila je majčinu inteligencije te Will nastavlja istraživanje od kuće.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Živim umjetnost

Kako živjeti svoju umjetnost i živjeti od umjetnosti? Kako biti svoja, a opet biti dovoljno na zemlji da se zaradi za svakodnevni život, brinuti se o djeci i kućanstvu? Gošće emisije Žene, povjerljivo su umjetnice koje ne pristaju na kompromise: Vesna Pisarović – glazbenica s hrvatsko-njemačkom adresom, filmska redateljica Vanja Juranić te multimedijalna umjetnica Helena Bulaja Madunić.

HRT2, 21.00, DRAMA, Kiklop

Zagreb uoči Drugog svjetskog rata. Mladi intelektualac, kazališni kritičar i pjesnik Melkior Tresić provodi noći u poznatoj kavani, raspravljajući u dimu cigareta i alkoholnih isparavanja o umjetnosti, kazalištu i politici u društvu uvijek provokacijama i ironiji sklonom Ugu te s melankoličnim pijancem Maestrom zagledajući se pritom u atraktivnu Vivijanu, ženu bujne plave kose, često viđenu u društvu glumaca. Ubrzo Melkiorov ležeran, boemski život koji se osim pisanja i čestih posjeta kavani sastoji i od strastvenih posjeta udanoj dami Enki, prekida poziv u vojsku. Melkior, suočen s drugom stranom života, onom krutom, vojničkom gdje se svakodnevno dokazuje da si nitko i ništa, teško preživljava te ubrzo završi u bolnici pokušavajući na temelju lošeg zdravstvenog stanja dobiti otpust iz vojske, no to mu ne pođe za rukom te ga otpreme u ludnicu.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Posljedice otkrića iz prošlosti u punom su zamahu. Axe je pod opsadom. Javni prosvjedi, unutarnji neposluh, ulagači koji odlaze. Zbog naglog i neočekivanog nestanka i Axe i Chuck imaju problema. Chuck, Connerty i FBI pokušavaju naći tu ključnu osobu. Lara se mora nositi s obitelji i bratstvom vatrogasaca koji bjesne na Axea. Lara se bolno žrtvuje da bi smirila strasti.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlije želi nogirati prijateljicu, koja je Jakeu prirasla srcu, dok se Alan i Rose zbližavaju igrajući Scrabble. Pomalo postaje jesno da se Rose druži s Alanom, kako bi bila što bliže Charlieu. Jake se ljuti na Charliea, jer je nogirao prijeteljicu, a Charlie tvrdi da je ona bezgranično narcisoidna i želi zavesti sve muškarce u njenoj blizini.

NOVA TV, 22.35, INFO MAGAZIN, Provjereno

Nakon serije priloga Provjerenog o korisnicima socijalne pomoći, koji novac nakon isplate troše u kockarnicama, uvodi se red u trošenje socijalne pomoći. Provjereno istražuje priču oko imovinsko-pravnog spora oko stana. Dok je bio na ručku – likovi sa sjekirom mu upali u stan – i zauzeli ga. Sa Čiova stigao vapaj upomoć – volonteri azila kradu pse! No, Provjereno razotkriva istinu koja se pokušala sakriti. Misteriozna pjena koja uništava morski svijet – Provjereno istražuje hoće li se talijanski scenarij, zbog LNG terminala, dogoditi i Hrvatskoj? Ostavljena kao dijete… na Sljeme došla samo sa snom i ostvarila ga. Tko je djevojka koju su prozvali Snježnom kraljicom? Ova je žena postala simbolom otpora. Ivanka Dujmić izborila finalnu pobjedu.

HRT3, 22.50, PSIHOLOŠKA DRAMA, Život drugih

Istočni Berlin, sredina osamdesetih godina. Georg Dreyman (S. Koch) poznati je istočnonjemački pisac i dramatičar, oženjen poznatom kazališnom glumicom Christom-Mariom (M. Gedeck). Jednoga dana poznati agent Stasija, Wiesler (U. Muehe), dobiva naredbu da špijunira spomenuti par zbog najave da su protudržavni agenti. Iza toga zadatka zapravo stoji Bruno Kempf (T. Thieme), ministar kulture, koji je zaljubljen u glumicu i želi je se dočepati. Uskoro Wiesler započne neprestano motrenje i prisluškivanje para, što se pokaže plodnim: naime, izgleda da Dreyman uistinu piše nešto što bi moglo biti usmjereno protiv režima u Istočnoj Njemačkoj. No, unatoč hladnoći i profesionalnosti, Wiesleru će se nešto dogoditi što će ga smekšati i nagnati da se kao osoba promijeni.

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Znak

Nakon raspada globalnog financijskog sustava, osmišljena je nova tehnologija s mikročipovima pomoću koje će se uvesti sustav jedne svjetske vlade i jedinstvene valute za cijeli svijet. Kad bivšem vojniku Chadu Turneru (Craig Sheffer) silom ugrade ovaj mikročip, on shvati da bi to moglo značiti kraj civilizacije kakvu poznajemo. Budući da globalna klima upućuje na dolazak patnje, mikročip očigledno postaje znakom nevolje. Na putu iz Bangkoka u Berlin, plaćenici otimaju avion u kojem se nalazi Chad kako bi došli do mikročipa. Na kocki je ne samo Chadov život, već i opstanak cijeloga svijeta.

HRT2, 00.25, TRILER, Smrtonosni hitac

Okorjeli plaćeni ubojica Blackbird (M. Rourke) rado bi se povukao iz posla i smirio, no okolnosti mu to ne dopuštaju. Upozna mladog pokvarenjaka Richieja Nixa (J. Gordon-Lewitt) i s njim planira ucjenu. Spletom okolnosti njihov se put ukrsti s putem bračnoga para pred razvodom – Waynea (T. Jane) i Carmen (D. Lane) Colson. Colsonovi prežive susret s Nixom i Blackbirdom no postaju očevici njihova zločina i stoga su uključeni u program zaštite svjedoka. No nema te zaštite koja ih može sakriti od Blackbirda.