TV PREPORUKA DANA: Dvoboj Liverpoola i Seville u Ligi prvaka te drama Povjerenje s Cliveom Owenom

DOMA TV, 10.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Klub otpisanih

U šestoj sezoni Jeff i Frankie (Paget Brewster) pokušavaju odvući Deana Peltona (Jim Rash) iz skupog svijeta virtualne stvarnosti. Pelton angažira administrativnu konzultanticu Francescu “Frankie” Dart da sredi stanje u Greendaleu. Konkurentski koledž napada Greendale zato što je omogućeno psu da diplomira, pa je ekipa podijeljena zbog mišljenja kako zaustaviti takav napad. Zlonamjerni haker iz osvete počinje objavljivati osobne podatke profesora i učenika. Kad iznenadna prosidba na nastavi prava najavi vjenčanje u Greendaleu,





HRT2, 14.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Jane traži dečka

Jane Grant (C. Carpenter) radi u izdavačkom poduzeću kao mlađa urednica i očekuje skoro unapređenje. Iako je uspješna, okolina je, osobito teta Ina (L. Dano) i rođakinja Dana (K. Schraner) koja se uskoro udaje, doživljava kao neuspješnu samo zato što nema stalnog dečka. Teta Ina pronalazi joj “savršenu priliku”, momka po imenu Ethan Miles (D. Lipper), koji je zgodan i samac, a također je pozvan na Danino vjenčanje, no Jane odbija s njim se upoznati. U trenutku slabosti Jane pred Danom i drugim djeverušama slaže da ima ozbiljnu vezu i da već živi s dečkom liječnikom u stanu na istočnom Manhattanu, što impresionira njezinu rođakinju koja je sretna zato što će njezino vjenčanje biti u Carltonu.

Njezin prvi samostalni urednički posao jest rukopis Natashe Nutley (H. M. Combs), mlade, popularne glumice i Janeine školske kolegice. Problem je samo u tome što Natsha nije napisala ništa osim prve rečenice. Uz borbu da Natashu natjera na pisanje, Jane vodi i bitku s vremenom da upozna dečka koji će joj biti pratilac na vjenčanju. Prvi put pristaje na sastanke na slijepo, u čemu joj svesrdno pomažu najbolje prijateljice Eloise (R. Lefevre) i Amanda (S. LeBlanc).

HRT3, 20.00, POLITIČKI TRILER, Sedam dana u svibnju

Glavni junak, pukovnik Martin Casey (K. Douglas), doznaje da američki vojni vrh planira izvanredno stanje i mobilizaciju. Sve se to treba zbiti u vrijeme dok Kongres ne zasjeda, predsjednik je izvan Bijele kuće, a potpredsjednik na putu po Europi. Pukovnik doznaje kako ta navodna vježba prikriva državni udar koji vode visoki časnici predvođeni generalom Jamesom Scottom (B. Lancaster)…

Kada se pojavio u kinima, politički triler “Sedam dana u svibnju” oduševio je kritiku i izazvao pozornost široke publike. Kritičar New York Timesa nazvao je film “pravom intelektualnom senzacijom… napetim i uzbudljivim filmom, poput najboljeg Hitchcockovog krimića… dokumentaristički uvjerljivim poput “Trećeg čovjeka” Carola Reeda”.

HRT2, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Liverpool – Sevilla

Nastavljaju se uzbuđenja u Ligi prvaka. Na redu su utakmice 1. kola u skupini E, F, G i H. Jedan od najznimljivijih dvoboja u srijedu navečer bit će sraz Liverpoola i Seville.

Anfield će svjedočiti još jednoj nogometnoj poslastici. Redsi traže na otvaranju ovog elitnog natjecanja pobjedu.

Sevilla, s druge strane, želi ovosezonsku Ligu prvaka započeti bez poraza. Nema sumnje, očekuje nas zanimljiva utakmica u kojoj ćemo, nadamo se, od prve minute vidjeti Dejana Lovrena u sastavu Redsa.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima

O životu starih Hrvata vrlo se malo zna jer sustavnih bioarheoloških analiza dosada nije bilo. Kosturi s dvaju starohrvatskih nalazišta Radašinovaca i Velim – Velištaka ispričali su vrlo zanimljivu i uzbudljivu priču o svakodnevici naših predaka.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie počne izlaziti s pomalo čudnom, produhovljenom Isabellom (Jodi Lyn O’Keefe). Alan ga pokušava odgovoriti od te veze, jer mu se čini da je ona nekakva mračna osoba. Kada Isabella shvati da Alan rovari protiv nje, ona na njega baci kletvu. Isabella dovede Charliea na tulum gdje ga drogiraju i pokušavaju nagovoriti da se pridruži njihovoj grupi. Na kraju ispada da Isabella poznaje Evelyn, i ona joj govori da ostavi Charliea na miru, dok ju Charlie, Alan i Jake prate na otmjenu zabavu.

NOVA TV, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

U susjedstvo Fazlinovića doseljava zgodna gospođa Spomenka Vihorec (Milena Dravić), što Izetovom (Mustafa Nadarević) oku nije moglo promaći. U želji da joj udvara, poziva je na kavu i daruje joj staru obiteljsku sliku, koju je Faruk (Senad Bašić) namjeravao prodati vjeruju?i da vrijedi silno bogatstvo. Očajan što mu je propala još jedna prilika da se dočepa novca, Faruk provaljuje u Spomenkin stan, ali tu ga čeka neugodno iznenađenje. Dok Izet zadovoljno trlja ruke zbog dobro odrađenog kupoprodajnog transfera i broji hrpu novca, Faruk lista oglase tražeći auto.

HRT1, 23.05, DRAMA, Povjerenje

Annie (L. Liberato) živi u predgrađu Chicaga i za 14. rođendan roditelji (C. Owen i C. Keener) joj daruju kompjutor. Tako upozna Charlieja za kojeg pretpostavlja da ima 16 godina. Nakon dvomjesečnog dopisivanja Charlie (C. H. Coffey) predloži da se sastanu u trgovačkom centru. Tamo Annie otkrije da se radi o muškarcu od četrdeset godina. Uzruja se zbog toga otkrića, ali ipak popusti njegovom šarmu i nagovaranju da odu u hotel gdje je on siluje i sve to snimi…

“Povjerenje” govori o žrtvi pedofilije, gdje je silovanje tek prvi u nizu tragičnih događaja u životu četrnaestogodišnjakinje i njezine obitelji.

HRT2, 23.25, KRIMI SERIJA, Zakon i red: UK

Zastrašujuća snimka nadzorne kamere na kojoj dječaka odvode u smrt u središtu je prvog nastavka serije Zakon i red: UK, koja se bavi teškim i moralno složenim pitanjem djece ubojica. Društvo ne može oprostiti ubojicama djece, ali ako je ubojica i sam dijete, nameće se pitanje tko je doista odgovoran za zločin. Sumnja je pala na dvoje djece, jedno optužuje drugo. Mogu li nalazi forenzičara dokazati tko je zadavio malenog Conora?

U epizodi nabijenoj emocijama George se suprotstavlja nadređenima i izlazi u susret žrtvinoj majci, koja je prema ovom zločinu zauzela veoma neobičan stav. No mogu li si pravosudni sustav i vlada Velike Britanije dopustiti da budu blagonakloni, nakon ubojstva dvogodišnjeg dječaka Jamesa Bulgera iz 1993. godine?

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Sve za lovu

Nakon što izgubi posao, djevojka iz Jerseya, Stephanie Plum, je totalno švorc. U potrazi za poslom rečeno joj je da njezin bratić treba nekoga da mu pomogne raditi u uredu. No na novom poslu događaju se svakakve neprilike koje ju dovode u lošu situaciju. Pokušava pronaći nekoga tko može dokazati njezinu nevinost, ali problem je u tome što nedugo nakon sastanka s njima, pronađeni su ubijeni ili napadnuti.