TV PREPORUKA DANA: Druga sezona serije ponire u emocionalne i psihološke posljedice preljuba koji je razorio dva braka (Preljub)

HRT1, 13.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Slatka romanca

Marco Poloni (C. Mandylor) radi u obiteljskoj pekarnici i slastičarnici u Bronxu, koja se zove Poloni i braća i koju obitelj Poloni ima desetljećima. Marco je završio slastičarsku akademiju i većinu vremena radi kolače. Njegova mama i ostali rođaci boje se da se nikad neće oženiti. K tome, u zadnje vrijeme posao ne ide baš najbolje, pa Polonijevi razmišljaju o prodaji. O jednoj od ponuda pregovaraju s vlasnikom restorana Olivier’s koji bi Polonijevu pekarnicu utopio u lanac svojih restorana. Da bi im dokazao kako bi bili u dobrom društvu, nudi im probrane kolače kakvi se nude u njegovom otmjenom i skupom restoranu. Već prvi zalogaj jednog čokoladnog kolača Marcu je dovoljan da otkrije kako je riječ o kolaču spravljenom prema tradicionalnom talijanskom receptu. Ali otkriva i mali nedostatak bez kojega bi kolač bio savršen. Ipak, kolač odaje da ga je radio majstor i Marco poželi upoznati slastičara. Slastičar nije on nego ona, lijepa, ali arogantna Grace Carpenter (L. Holly). Misleći da Marco želi dobiti njezin tajni recept, bahato ga odbije, no on joj svejedno otkrije što kolaču nedostaje do savršenstva. Iako nevoljko, Grace će ga poslušati i biti razočarana u vlastite sposobnosti. Dok ona, već slavna slastičarka, dvije godina pokušava dobiti savršen omjer, anonimni Marc Poloni je to uspio nakon kušanja jednog zalogaja. Dovoljan razlog da ga više ne želi vidjeti, no Marko upravo dolazi na izvrsnu poslovnu ideju: predlaže Grace da se zajedno prijave na nacionalno slastičarsko natjecanje.

HRT1, 13.55, TALK SHOW, Kod doktora

Vatrogasci iz Australije “zapalili” atmosferu, ali sve u dobroj namjeri. Gost obolio od tajanstvene bolesti koja ga je zamalo stajala života. Pogledajte kako vas novi komad nakita može sačuvati od nevolja. Zašto vas noćno jedenje namirnica bogatih ugljikohidratima odista deblja. Otkrivamo kako će bez imalo muke vaša šminka za oči izgledati kao nanesena zračnim kistom!

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Imaju ogromne plaće, voze skupocjene automobile, razmaženi su i hodaju samo s manekenkama s kojima dijele jedino kvocijent inteligencije, odnosno manjak istog. Zvuči grubo i uvredljivo? Međutim, koliko ste puta ovo i sami pomislili za nekog sportaša? Nogometaši, boksači, bodybuilderi, ali i žene u tzv. „muškim“ sportovima, često su izloženi različitim predrasudama. S kakvim se stereotipima najčešće susreću te kako na njih reagiraju, istražila je novinarka IN magazina Sanja Kuzmanović. Jacques Houdek upao je mladencima na vjenčanje i priredio im pravo iznenađenje koje će pamtiti za cijeli život! Naime, pod okriljem noći ušuljao se na stražnja vrata dvorane i iznenadio svatove. Kakve su bile reakcije prisutnih otkrio je pred kamerama IN magazina.

Uz redoviti posao koji obavlja, zadarski čistač godine krije veliku ljubav prema prirodnim znanostima. Žarko uz veliku ljubav prema fizici krije i ljubav prema biologiji. Ekipa IN magazina donosi priču o zanimljivom Žarku!

HRT2, 20.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djeveruše u akciji

Dražesna Becky (R. Wilson) udaje se za zgodnog Dalea (H. MacArthur), a za djeveruše je pozvala tri prijateljice iz srednje škole koje su je tada zajednički ismijavale. Regan (K. Dunst), Gena (L. Caplan) i Katie (I. Fisher) će joj prirediti razuzdanu djevojačku večer u New Yorku.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Radovan Ivšić – Nepokorena šuma

Godine 1954. tada tridesettrogodišnji Radovan Ivšić povlači se u šumu, u lugarsku kućicu na Sljemenu, iznad Zagreba. Pjesnik i dramski pisac, razočaran poslijeratnim društvenim i političkim okružjem te obilježen nerazumijevanjem onoga što je radio, u samoći prevodi francuske klasike. Ubrzo zatim odlazi u Pariz, gdje upoznaje Andréa Bretona te sudjeluje u nadrealističkom pokretu, surađujući i družeći se s nadrealistima. Izdavač Gallimard objavljuje mu tri knjige: poeziju, dramske tekstove i kritičke osvrte. Umro je 25. prosinca 2009., u Parizu, u 88. godini.

DOMA TV, 20.55, KRIMI SERIJA, Mentalist

Patrick Jane sumnjiči jedinog preživjelog člana jedinice Nacionalne garde za ubojstvo njegovih prijatelja. Da bi to dokazao, odluči se upustiti u tajnu misiju.

Nakon što vodeći znanstveni istraživač umre od posljedica trovanja, Patrick Jane počne se osobno zanimati za slučaj. Sazna da je glavni osumnjičenik žrtvina supruga i Janeova bivša psihijatrica.

HRT2, 22.20, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Ova provokativna drama ispripovijedana je s četiri različita gledišta i razotkriva četiri zasebne istine. Ruth Wilson glumi Alison, mladu ženu koja poslije tragedije pokušava nastaviti život i izgraditi postojanu vezu dok se istodobno bori protiv tuđih predrasuda i sumnji u samu sebe. Njezin ljubavnik Noah (Dominic West) pisac je u usponu koji nastoji pronaći ravnotežu između iskušenja koje mu donose uspjeh, obitelji koju je ostavio i žene koju voli. Noina bivša žena Helen (Maura Tierney) trudi se pohvatati konce svog života i pritom izaći na kraj sa sudskim postupkom za skrbništvo nad djecom i otrovnim utjecajem svojih roditelja. Joshua Jackson glumi Colea, Alisoninog bivšeg muža koji svim silama želi nadvladati zloduhe iz prošlosti i započeti novi život s pozitivnim predznakom. No dugoročne posljedice preljuba i dalje određuju smjer njihovih života, a urodit će događajem koji će ponovno sve okrenuti naglavačke.

HRT3, 22.45, TRILER DRAMA, Najbolja ponuda

Virgil Oldman cijenjeni je aukcionar umjetnina i pasionirani kolekcionar ženskih portreta velikih majstora. Osobenjak i samac, u potpunosti je posvećen svom poslu. Jednoga dana dobije poziv da procijeni naslijeđenu oronulu vilu te antikni namještaj i umjetnine koje se u njoj nalaze, a čija je vlasnica nasljednica Claire Ibbetson, vrlo plaha i nepovjerljiva mlada žena. Procjenjujući umjetnine u vili, Virgila zaintrigira Claire, s kojom u početku komunicira isključivo preko telefona.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, A sada, Boom

Bivši sveučilišni hrvač Scott Voss (Kevin James) 42-godišnji je apatični profesor biologije srednjoj školi koja je na rubu propasti. Kad rezovi u proračunu zaprijete ukidanju glazbenog odgoja i otpuštanju profesora glazbene kulture (Henry Winkler), Scott kreće sakupljati novac tako što postane borac mješovitih borilačkih vještina. Svi smatraju da je Scott lud, posebice školska medicinska sestra Bella (Salma Hayek), no u svojoj misiji Scott postigne nešto što nije očekivao dok se istovremeno pretvara u senzaciju koja ujedini cijelu školu.