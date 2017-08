TV PREPORUKA DANA: Drame Majka Terezija i Zaljubljeni u Parizu te komedija Punchline uljepšat će vam večer

HRT2, 14.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Slatka romanca

Marco Poloni (C. Mandylor) radi u obiteljskoj pekarnici i slastičarnici u Bronxu, koja se zove Poloni i braća i koju obitelj Poloni ima desetljećima. Marco je završio slastičarsku akademiju i većinu vremena radi kolače. Njegova mama i ostali rođaci boje se da se nikad neće oženiti. K tome, u zadnje vrijeme posao ne ide baš najbolje, pa Polonijevi razmišljaju o prodaji. O jednoj od ponuda pregovaraju s vlasnikom restorana Olivier’s koji bi Polonijevu pekarnicu utopio u lanac svojih restorana. Da bi im dokazao kako bi bili u dobrom društvu, nudi im probrane kolače kakvi se nude u njegovom otmjenom i skupom restoranu. Već prvi zalogaj jednog čokoladnog kolača Marcu je dovoljan da otkrije kako je riječ o kolaču spravljenom prema tradicionalnom talijanskom receptu. Ali otkriva i mali nedostatak bez kojega bi kolač bio savršen. Ipak, kolač odaje da ga je radio majstor i Marco poželi upoznati slastičara. Slastičar nije on nego ona, lijepa, ali arogantna Grace Carpenter (L. Holly). Misleći da Marco želi dobiti njezin tajni recept, bahato ga odbije, no on joj svejedno otkrije što kolaču nedostaje do savršenstva. Iako nevoljko, Grace će ga poslušati i biti razočarana u vlastite sposobnosti. Dok ona, već slavna slastičarka, dvije godina pokušava dobiti savršen omjer, anonimni Marc Poloni je to uspio nakon kušanja jednog zalogaja. Dovoljan razlog da ga više ne želi vidjeti, no Marko upravo dolazi na izvrsnu poslovnu ideju: predlaže Grace da se zajedno prijave na nacionalno slastičarsko natjecanje.





LAUDATO TV, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Majka Angelika – Život i djelo

Kako je časna sestra klarisa 1981. godine iz zatvorenog samostana bez znanja o medijima i tehnologiji te sa samo 200 dolara pokrenula televiziju Eternal World Catholic Network (EWTN), koja je danas najveća katolička medijska kuća na svijetu? Pogledajte ovu nevjerojatnu priču o ustrajnosti, vjeri i hrabrosti te o potpunom povjerenju u Božji naum.

Jedna od najznačajnijih postkoncilskih ličnosti u Crkvi, u listopadu 2009. primila je od pape Benedikta XVI. medalju ”Pro Ecclesia et Pontifice”, najveće priznanje koje Sveti Otac može dati za služenje Crkvi.

Majka Angelica je i prva žena u svijetu koja je osnovala i vodila televizijsku kuću. Sve je počelo u običnoj garaži samostana, u Birminghamu, Alabami. Potpora televiziji počela je dolaziti sa svih strana i na nevjerojatne načine, od ljudi iz cijelog svijeta koji su osjetili poticaj da joj pomognu u njenom naumu.

HRT1, 20.00, ZABAVNA EMISIJA, Ritam ljeta

Emisija vam donosi malu duhovnu razglednicu Hrvatske i vodi diljem naših marijanskih svetišta. Gosti emisije su Čedo i Matija Antolić, dobitnici Porina s područja duhovne glazbe, Tvrtko Barun, voditelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi i Ivana Brkljačić.

HRT1, 20.45, DRAMA, Majka Terezija

Indija krajem 40-ih godina 20. stoljeća. Britanskoj vladavini došao je kraj, ali mir i dalje zaobilazi novu indijsku naciju. Građanski rat izbija između hinduista i muslimana, smrtonosni sukobi koji osobito žestoko bjesne u Calcutti.

Calcutta je utonula u socijalne probleme kojima vlasti nisu dorasle i urušava se pod bremenom sve većeg očaja među slabima, bolesnima, zaboravljenima. Ali usred sve te nevolje i jada uzdiže se jedna časna sestra koja slijedi poziv da pomogne najvećoj sirotinji – Majka Terezija.

Taj poziv za sobom povlači beskrajne bitke i Majka Terezija prisiljena je suprotstaviti se mnogim autoritetima, uključujući i vlastitu crkvu. Ali uz pomoć prijatelja vizionara i predanih mladih časnih sestara, Majka Terezija uspijeva osnovati vlastiti misionarski red. Među najvećim kušnjama kojima mora odoljeti kampanja je koju jedan britanski novinar vodi kako bi je obezvrijedio.

Ona se, međutim, ne da smesti i nepokolebivo nastavlja misiju te za svoj rad dobiva međunarodno priznanje 1979. kad joj je dodijeljena Nobelova nagrada za mir. Čak i u kasnijoj životnoj dobi nastavlja putovati svijetom kako bi širila poruku ljubavi i milosrđa.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Punchline

Lilah Krytsick (S. Field) domaćica je i majka troje djece koja zadnjih trinaest tjedana nastupa kao komičarka u njujorškom klubu “The Gas Station”. Pokušava ostvariti svoj životni san i ustrajno se bori za naklonost publike. Isprva joj to teško polazi za rukom, a uza sve ima problema s obitelji i suprugom (J. Goodman) koji ne odobrava njezin posao. U klubu upozna Stevena Golda (T. Hanks), studenta medicine, koji se također pokušava probiti kao komičar. Steven je velika nada kluba i svi očekuju da će on biti sljedeća velika zvijezda, tako da on zamenaruje studij, i na kraju odustane. Lilah i Steven imaju mnogo toga zajedničkog i sve se više zbližavaju.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Nesretni Sheldom prima savjete od svog idola iz djetinjstva, profesora Protona (Bob Newhart), dok Pennyn i Leonardov odnos doseže novu razinu i pretvara se u natjecanje. Bernadette i Amy za dečke organiziraju događaj na temu „Ratovi zvijezda“.

HRT3, 22.10, SF SERIJA, Zvjezdane staze: Deep Space

Kad prvi ministar Shakaar stiže na postaju, Odo shvaća da mu osjećaji prema Kiri onemogućuju da radi svoj posao. Naime, mora otkriti tko prijeti Shakaaru u kojemu Odo vidi potencijalnog suparnika.

HRT2, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Završni udarac

Provenza pomaže bivšoj ženi Liz (gostujuća glumica Dierdre O’Connell ) da vrati vjenčani prsten nakon što ju je prevario sumnjivi otkupljivač zlata. No ponovno se nađe u neugodnoj situaciji, koja ovaj put uključuje pljačku, ubojstvo, psa koji je progutao dokaze i očajnog procjenitelja (gostujući glumac Reg Rogers).

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, Nacionalna sigurnost

Earl Montgomery (Martin Lawrence) je drzak policajac, koji bi sjajno radio svoj posao da se toliko ne pravi važan. Zbog svoga ponašanja izba?en je s policijske akademije pa mora prihvatiti posao nižeg ranga, čuvara u Nacionalnoj sigurnosti. Tamo mu glavni radni kolega postaje uštogljeni policajac Hank Rafferyj (Steve Zahn), koji je zbog Earla ostao bez značke i završio u zatvoru. Earl na svom novom poslu otkriva krijumčarsku operaciju na čijem je čelu Nash (Eric Roberts). Osim toga, čini se da je netko iz policije Nashov pomagač. Earl i Hank se tako nađu u nemilosti kriminalaca, a njihov ne baš ‘pretjerano prisan odnos’ dodatno im otežava situaciju.

HRT1, 23.25, ROMANTIČNA DRAMA, Zaljubljeni u Parizu

Priča o bračnom paru koji odlazi u Pariz proslaviti trideset godina zajedničkog života. Ne bi li osvježili svoj brak Meg (L. Duncan) i Nick (J. Broadbent) vraćaju se u grad gdje su bili na medenom mjesecu. Dvoje intelektualaca pred mirovinom svoj boravak u Parizu počinju svađom i neslaganjem. On je staložen i ozbiljan, a ona želi njihov vikend pretvoriti u uzbudljivo novo iskustvo, od skupog hotela do bijega iz restorana bez plaćanja. Vikend koji ih treba napuniti novom energijom, pretvara se u žučne rasprave. Srećom, situacija se počinje popravljati kad sretnu Nickovog prijatelja (J. Goldblum) s fakulteta, Amerikanca Morgana. Uspješni pisac Morgan pozove ih na zabavu gdje bračni par otkriva novi pogled na život i ljubav.