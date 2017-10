TV PREPORUKA DANA: Drama snimljena prema autobiografsko-memoarskoj knjizi Arta Linsona (Pikantne holivudske priče)

HRT2, 13.30, DRAMA, Da imam krila

Priča o dvojici mladića, koji su, svaki na svoj način, izopćenici: jedan je slijep, a drugi delinkvent. Zajedničko im je trčanje, obojica postižu velike brzine, Alex (R. Harmon) zato što trenira trčanje, a Brad (J. Brandt Bartlett) zato što često bježi pred policijom. Alexov otac, Geoff Taylor (C. Bierko), radi kao socijalni radnik. Jedan od njegovih slučajeva je i Brad Coleman. Bradu prijeti maloljetnički zatvor ako napravi još jedan prijestup, a Taylor smatra da mladiću treba dati priliku. Kako Alexu treba netko tko će trčati s njim, a odebljem Geoffu to već postaje prenaporno, on dolazi na ideju da Brad trči s njegovim sinom – tako će, vjeruje, postići dva cilja: Alex će imati partnera, a Brad će napokon trčati samo radi sporta. Prvi susret između dvojice mladića protječe nespretno. Ipak, njih će se dvojica lakše složiti nego što će dečki u školi prihvatiti da otpadnik Brad bude u sportskom timu.





HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Čuvar dvorca

Bišćan (Ivo Gregurević) i Dragičević (Vinko Kraljević) privode kraju obučavanje sitnih kriminalaca Gorana (Matija Čigir) i Zdravka (Bernard Tomić) koje su odabrali za izvođenje atentata na hrvatskog emigranta Dozeta (Filip Nola) kojeg u sigurnoj kući u Njemačkoj čuvaju njemački obavještajci. Ubrzo Goran i Zdravko autom prelaze jugoslavensku državnu granicu, a vlakom ih slijede njihova prijateljica Maja (Iva Babić) i Dozetova kći Mirna (Tara Thaller) koju će atentatori na prijevaru iskoristiti kao mamac za njezinog oca. Naravno, akcija u Njemačkoj neće se odvijati predviđenim tijekom.

HRT2, 21.00, DRAMA, Pikantne holivudske priče

Poput furioznog mlina koji melje sve na što naiđe, teče tjedan dana u životu producenta Bena (R. De Niro), koji se bori s uvrnutim redateljem Brunellom (M. Wincott) da pristane na izmjene u filmu, jer ako ne pristane, film neće biti prikazan u Cannesu i na njemu će svi izgubiti milijune dolara, što hladna šefica studija Lou Tarnow (C. Keener) neće dopustiti. Bori se i sa zvijezdom svog novog filma, Bruceom Willisom, koji se udebljao i ne želi obrijati bradu, iako izgleda kao Grizzly Adams a ne kao Bruce, miljenik publike. Benova kći iz prvog braka ima uplakane oči, a ne želi reći što joj je, zadnja žena – žive razdvojeno, iako se još vole – vara ga s piscem kojega Ben prepozna po čarapi zaboravljenoj pod krevetom. Iznad svega toga je smrtni strah od neuspjeha.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski premijeri osobno: Nikica Valentić

“Nikica Valentić bio je premijer s kojim je Tuđman imao najbolje odnose, ali Tuđman nije znao ništa o ekonomiji”, tvrdi za seriju “Hrvatski premijeri osobno” Ivić Pašalić, bivši Tuđmanov savjetnik. Valentić govori o prijateljstvu s predsjednikom Tuđmanom te o tome kako je dobio odriješene ruke za provođenje poznatih gospodarskih reformi (1993.-1995.). Ivić Pašalić svjedoči o razgovorima s Tuđmanom na temu privatizacije “Zagrebačke banke”, dok Vladimir Šeks otkriva kako je u to vrijeme u HDZ-u zaustavljen njegov plan obračuna s korupcijom.

Nikica Valentić po mnogima je bio najuspješniji hrvatski premijer (1993.-1995.). U seriji “Hrvatski premijeri osobno” o potezima njegove vlade na suzbijanju inflacije svjedoče bivši ministri u vladi i poznati hrvatski ekonomisti. Ekonomski analitičar i novinar Ratko Bošković svjedoči o Valentićevoj ulozi u tzv. vaučerskoj privatizaciji. Epizoda opisuje nastanak “društva iz Hennesseyja”, skupine lobista okupljenih oko Nikice Valentića, koju su mediji povezivali s privatizacijom hrvatskih tvrtki. S Nikicom Valentićem ekipa serije boravila je u njegovoj rodnoj Lici u kojoj vlada trend iseljavanja stanovništva.

AMC, 22.00, HOROR SERIJA, Fear the Walking Dead

Kraj treće sezone svojevrsna je prekretnica, a znamo da se za samo finale sprema eskalacija katastrofalnih događaja koji će pripremiti teren za 4. sezonu. Možemo se samo nadati da će omiljeni junaci preživjeti – mada je svima koji prate Fear the Walking Dead jasno kako to nije moguće. Pokoj duši, unaprijed, onima koje će pasti.

Ako se još nadate da će serija otkriti uzrok nastanka takozvanog virusa koji je prouzročio apokalipsu – autor Dave Erickson (baš kao i Robert Kirkman, autor Walking Dead stripova) je potvrdio da nikad nećemo saznati što je pokrenulo epidemiju. Zanimljivo je da je stvaranje teorija o izbijanju virusa omiljena zabava poklonika žanra. Imate li i vi svoju?

DOMA TV, 22.10, KRIMI SERIJA, Kosti

Brennan i njezin tim dobivaju nalog istražiti ubojstvo bogataša koji je redovito donirao Jeffersonianu, a s kojim je Hodgins privatno povezan, dok se Brennanina romansa sa Sullyjem zahuktava.

Život oponaša umjetnost u slučaju triju ubojstava koja se dogode na način opisan u Brennaninu zadnjem romanu, a Sully se ponaša zaštitnički što Brennan smeta i zateže njihov odnos.

NOVA TV, 22.30, HUMANITARNA EMISIJA, Dom iz snova

Današnja emisija vodi nas u Sisak, u dom samohranog ova Josipa Pranjića kojeg je nevjenčana supruga ostavila prije 11 godina, a četiri godine nije posjetila djecu. Jedanaest puta su se selili, no sada iseljavaju samo na kratko i s velikim optimizmom i nadom u bolje sutra. Dok njih ne bude u stanu će se napraviti velike preinake i radovi, a kako će reagirati kada se vrate u svoj dom, i hoće li on zaista postati njihov dom iz snova saznat ćemo uskoro.

HRT3, 22.45, RATNA DRAMA, Sretan Božić, gospodine Lawrence

Java, 1942. Prodrijevši daleko na jug, japanska vojska pod okupacijom drži i Indoneziju. Na otoku mladi japanski satnik Yonoi (R. Sakamoto) upravlja zarobljeničkim logorom u kojem saveznički vojnici trpe zlostavljanja. Među mučiteljima prednjači okrutni narednik Hara (Takeshi). Ipak, kakvu-takvu ravnotežu između poniženih zarobljenika i japanskih stražara uspostavlja pukovnik John Lawrence (T. Conti) koji se vrlo dobro služi japanskim jezikom. Sve će se promijeniti kada u logor stigne novozelandski bojnik Jack Celliers (D. Bowie) koji će s upraviteljem uspostaviti poseban odnos.

HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Zakon i red: UK

Nakon što su iz jurećeg vozila ispred Kaznenog suda zapucali na policajce, jedan je poginuo, a drugi je ranjen. Čini se da je napad izveden ciljano na svjedoka koji svjedoči u suđenju za pokušaj ubojstva. Međutim, Ronnie i njegov tim istražuju i dolaze do iznenađujućeg saznanja da je ubojica ciljao baš policajce, jer je smatrao da je njegova obitelj žrtva policijskog zataškavanja.

U slučaju u kojemu nitko u timu ne može ostati ravnodušan branitelj Doug Greer (Colin Samon) tvrdi da je njegov klijent bio žrtva policijskog rasizma. Jesu li naši junaci otišli predaleko u nastojanjima da ubojicu policajca privedu pravdi? Budući da ne mogu odvojiti osobno od profesionalnog, postoji opasnost da se suđenje zaustavi, ukoliko Jake i Alesha ne uspiju uvjeriti porotu da optuženi nije žrtva nego ubojica.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 22.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Osiguranje u zračnoj luci: Kolumbija

Sigurnosni dužnosnici u međunarodnoj luci El Dorado, u Bogoti u Kolumbiji, nastavljaju spriječavati najhrabrije pokušaje krijumčarenja droge. U novoj sezoni morat će otkriti sofisticirane nove metode krijumčarenja droga, uhititi kradljivce prtljage i uhititi osumnjičenje za kojima su raspisane međunarodne tjeralice. Uz to, bave se hitnim medicinskim slučajevima, krivotvorenim dokumentima i slučajevima krađe identiteta.

Zračna luka El Dorado nalazi se na popisu 23 najboljih zračnih luka na svijetu i jedna je od najvećih i najdinamičnijih zračnih luka u Latinskoj Americi. Svake godine kroz njezin prostor smješten na 1100 hektara prođe 25 milijuna putnika i 200.000 tona tereta. Promet se odvija danju i noću, a situacije s kojima se suočavaju zaposlenici ove zračne luke daleko su od uobičajenih.

RTL2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alanu se sviđa to što se Judith ponovno udaje, jer neće više morati plaćati alimentaciju. Traži od Charliea pomoć kada se učini da neće biti ništa od svadbe, jer Jake ne voli maminog zaručnika, njegovog liječnika, Herba Melnicka (Ryan Stiles).

HRT1, 23.20, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Srđan Kerim

Srđan Kerim bio je predsjednik 62. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Tijekom njegovog mandata Skupština je bila usmjerena na teme kao što su odgovor na klimatske promjene, financiranje za razvoj, implementaciju globalne protuterorističke strategije, unapređivanje reforme Ujedinjenih naroda te praćenje mjera za postizanje Milenijskih ciljeva razvoja. Srđan Kerim kasnije će postati i kandidat za glavnog tajnika UN-a. Od 2008. do 2009. bio je posebni izaslanik glavnog tajnika UN-a za klimatske promjene. Od 2008. godine dr. Kerim je član Vijeća predsjednika Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Tijekom svog veleposlaničkog mandata u Njemačkoj bio je i posebni izaslanik Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu. Kerim je i profesor na Odsjeku za međunarodne gospodarske odnose i tijekom posljednjeg desetljeća održao je više od 100 predavanja na međunarodnim konferencijama na temu globalizacije, tržišta u nastajanju, održivog razvoja, klimatskih promjena itd. Predavao je međunarodnu ekonomiju i međunarodne odnose, a danas predaje razvoj globalnog poslovanja. Bio je posebni izaslanik WAZ Media Grupe za jugoistočnu Europu.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Trgovina ljudima

Kad se neuglađeni svodnik i očajna žena nađu pod kontrolom ciničnog bivšeg plaćenog ubojice Bradleyja (Gary Daniels), on kreće u misiju spašavanja mlade žene iz ruku brutalnih gangstera koji trguju ljudima. Bradley će vratiti svoju čovječnost u ovoj mračnoj priči o iskupljenju i žrtvi smještenoj u brutalno podzemlje, gdje svakodnevni opstanak nije vještina, već instinkt.