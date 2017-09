TV PREPORUKA DANA: Drama portretira ljudsku stranu koja se odupire ideologiji, koja u sebi nosi dvojbe i zastupa individualizam (Podmornica)

HRT2, 14.30, TRILER, Internetska otmica

Isabel (B. Butler) je trinaest godina starija od svog brata Tommyja, pa ga često mora čuvati kad roditelji rade. Jednog dana u parku, kad ga je na tren ispustila iz vida dok je uzimala sendviče iz torbe, Tommy je nestao. Roditelji je, osobito njezin očuh, okrivljavaju za nepažnju, misle da je Tommy odlutao, no Isabel je uvjerena da ga je netko oteo. Tog dana u parku zapazila je samo jednu ženu koja je ondje bila sa svojim djetetom i koja se predstavila kao Elise (H. Fielek).

Policija bezuspješno istražuje. Najveća pomoć stiže upravo od Isabel, koja je aktivna na svim društvenim mrežama.

HRT3, 20.00, RATNA DRAMA, Podmornica

Radnja je smještena u vrijeme II. svjetskog rata, a u središtu je priče posada jedne njemačke podmornice. Njemačka podmornička flota imala je zadatak napadati britanske transportne brodove te im onemogućiti dopremu robe čime bi otok bio izoliran. Pratimo posadu jedne takve podmornice, njezine bitke i napetosti kroz koje prolaze članovi posade dok su pod morem…

Redatelj Peterson posadu podmornice i njihova unutrašnja stanja i konflikte lišava svake ideologizacije te ih prikazuje realistično.

HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Kronike Times Squarea

Serija s Jamesom Francom i Maggie Gyllenhaal u glavnim ulogama, prati priču o legalizaciji i kasnijem porastu pornografske industrije na njujorškom Times Squareu od ranih 1970-ih do sredine 1980-ih, istražujući taj kaotični svijet u začecima buduće milijardu dolara vrijedne američke seks-industrije.

TLC, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, 90 dana do vjenčanja: Dok nas smrt ne rastavi

Najomiljeniji parovi iz serije vraćaju se na male ekrane, da bismo vidjeli kako se snalaze u braku. Frenetično odbrojavanje do vjenčanja je iza njih, no prava je drama tek počela. U seriji ćemo vidjeti Pao koja uživa u životu u Miamiju, dok se Russ muči u Oklahomi. Za to vrijeme Danielle nastoji krenuti dalje dok Mohamed počinje ispočetka, no jedan ga posjetitelj u tome zaustavlja. Jorge Anfisi otkriva tajnu, dok Loren nedostaju New York i njezina najbolja prijateljica, zbog čega se svađa s Alexejem. Chantel i Pedro nose se s izdajom njezine obitelji. Za ove parove medeni mjesec završio je onog trenutka kada je počeo stvarni život.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

Anitin je kašalj zabrinjavajući, loše joj je, svi su zabrinuti zbog nje. A misteriji se samo množe. Francesco pronalazi mrtvog don Costantea. No prije negoli ga netko udari s leđa, primijeti pismo u svećenikovoj halji: dokaz da mu je majka živa. Odjednom se iz crkve začuje velika buka. Anita, premda u lošemu stanju, zabrinuta zbog Francesca, odjuri van. Francesco je samo ozlijeđen. No u opasnosti je siroti Samuele. Bastiani je umješnom smicalicom uspio njega okriviti za svećenikovu smrt.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Lijepa vaša: Kad gume plešu salsu

Obožavaju ga svi koji su ga upoznali. Skoro svi. Kubanac Ramon u Zagrebu popravlja aute, nosi kreacije na modnim revijama, a navečer se pretvara u majstora salse koji uči Zagrepčane kako se rasplesati. K nama ga je doveo ljubavni zov, kaže da je više kubanski nego hrvatski otac, sa ženom adaptira stan na Kajzerici. Slobodan na Kubi, zaposlen u Hrvatskoj, radi sa smiješkom na licu. Jedinstven, sretan, neuklopljen. Koliko dugo?

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Zakon i red: UK

Detektivi Ronnie Brooks i Matt Devlin pozvani su da istraže smrt tinejdžera. Mogu li državni odvjetnici James Steel i Alesha Phillips održati obećanje i privesti osobu odgovornu za njegovu smrt pred lice pravde?

HRT1, 22.50, KOMEDIJA, Michael

Frank Quinlan (W. Hurt), novinar čikaškog lista “National Mirror”, dobije pismo u kojem ga obavještavaju da se u gradiću u Iowi pojavio anđeo Michael (J. Travolta). Frank u to uopće ne vjeruje, no njegov se urednik nada senzaciji. U pratnji lijepe novinarke početnice Dorothy (A. MacDowel) i još jednoga kolege odlazi pronaći Michaela. I doista, oni pronađu neobičnu osobu koju od anđeoskih svojstava rese samo krila, ali koja se ne ponaša prema ustaljenim predodžbama o anđelima. Kad krenu s Michaelom u Chicago, Michael počinje opovrgavati njihove sumnje.

NOVA TV, 22.55, AKCIJSKI FILM, Posljednji posao

Umirovljenog snajperista Jamesa Diala (Wesley Snipes) muči sjećanje na posljednji neuspjeli posao kada je propustio ubiti vođu svjetske terorističke organizacije zbog čega je napustio posao i povukao se u osamu Montane. Međutim, kada se prošire glasine da britanska vlada tog istog terorista drži u zarobljeništvu, ponuda da ispravi učinjen propust namami Diala natrag iz mirovine. Međutim, on ne zna da će ga ubrzo lažno optužiti za ubojstvo i tako prisiliti na bijeg londonskim podzemljem s britanskom policijom za petama. Sam i nesiguran komu bi vjerovao, jedina mu je saveznica dvanaestogodišnja djevojčica koja mu pomaže u traganju za dokazom njegove nevinosti.

DOMA TV, 23.00, AKCIJSKA SERIJA, Agent X

U doba velikih kriza, kada tradicionalni zakoni i vlada ne mogu pomoći, postoji nevidljiva ruka koja štiti SAD i njihove građane od svih vrsta prijetnji svim raspoloživim sredstvima. Skriven od pogleda javnosti, skriven i od predsjednika, ovaj je tajni agent obučen i spreman služiti, a na zadatke ga šalje samo potpredsjednik. To je Agent X.

John Case (Jeff Hephner) elegantan je, atletski građen, opasan i inteligentan operativac koji može biti brutalno efikasan kada je to potrebno. Natalie Maccabee (Sharon Stone) prva je ženska potpredsjednica SAD‑a. Ova pametna, lijepa i smirena žena nespokojnog uma zaklela se braniti državu od svih neprijatelja, izvana i iznutra. Međutim, kako bi ispoštovala zakletvu, ona i njezin tajni agent morat će se uhvatiti u koštac ne samo s globalnim prijetnjama nego i intrigantnim događajima u Washingtonu. Kako Case rješava rizične misije koje su preosjetljive za FBI i CIA-u, Maccabee se uskoro nalazi u središtu zbivanja.