TV PREPORUKA DANA: Dosad neporaženi hrvatski rukometaši dočekuju momčad Švedske koja se nada prolasku u drugi krug

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav iznova

Chloe (T. Polo) i David (P. Johansson) za svoje su prijatelje rijedak, a možda i jedini primjer neprolazne bračne ljubavi, opravdanja smisla braka kao takvoga. No, nakon dvadesetak godina braka oni više ne spavaju u istom krevetu, ne razgovaraju, čak ne znaju ni izvesti automobile iz dvorišta a da se zamalo ne sudare. Počinju spominjati ono neizbježno: razvod. Pri tome Chloe očekuje kako će se David brzo utješiti nekom dvostruko mlađom, to su statistička očekivanja, o kojima ona puno zna jer je odvjetnica specijalizirana za brakorazvodne parnice. I dok je njima misao o rastavi sve češće na pameti, iznenada se s fakulteta vraća njihova dvadesetogodišnja kći Amanda (C. Babcook) i najavljuje da će se ona i Jeffrey (C. Russell) vjenčati. I ne samo to, nego želi da vjenčanje bude na otoku kojega se sjeća iz djetinjstva, na kojemu su ona i njezini roditelji provodili sretne dane i na kojemu su se i oni vjenčali, pa je unaprijed kupila putne karte za roditelje, i njezine i Jeffreyjeve, da odu nekoliko dana ranije i u miru sve pripreme. Chloe i David nemaju srca reći kćeri u kakvom su odnosu, pa pristaju na cijeli aranžman, čak i na to da u hotelu spavaju u jednoj sobi, onoj istoj u kojoj su boravili kad su bili zaljubljeni.

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Obitelj polarnog vuka i ja

Snimatelj Gordon Buchanan želi upoznati polarne vukove, te poznato neuhvatljive i opasne predatore. Serija prati kako Gordon nastoji steći povjerenje čopora divljih vukova i njihovo troje mladunaca te otkriva pravu narav tih iznimnih životinja.

Oko tih fascinantnih životinja ispredene su legende, a ipak biolozi dosad nisu uspjeli pratiti sve detalje njihova života u divljini. Sve naše znanje o njima proizlazi iz života jedinki u zarobljeništvu i povremenih susreta u divljini.

Gordan Buchanan se želi zbližiti s obitelji divljih vukova kako bi što bolje upoznao jednu od najomiljenijih životinja na svijetu ali često i zastrašujućih.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu

Stojko Vranković osvajao je zlatne i srebrne medalje na europskim i svjetskim prvenstvima, igrao je u finalu Olimpijskih igara 1992. s najjačim košarkaškim timom. Danas je predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza i namjerava hrvatskoj košarci vratiti staru slavu. Kako će to napraviti, čut ćemo u večerašnjoj emisiji.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Tedi Spalato

Gost večerašnje emisije je splitski glazbenik Tedi Spalato. Dolazi nam najaviti humanitarni koncert Sve ću preživit namijenjen prikupljanju pomoći oboljelima od raka. Koncert je i svojevrsna promocija njegova novog albuma. Uršula Tolj i Tedi Spalato razgovarat će o novim ali i starim pjesmama, zanimljivim trenucima njegove karijere, glazbenim prijateljstvima…, a najbolji će dio emisije, kao i uvijek, biti izvedbe uživo dragih nam pjesama. U dvije će se Tediju pridružiti njegove gošće, odlične pjevačice Zorica Kondža i Gordana Marković.

RTL TV, 20.20, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Hrvatska – Švedska

S dvije pobjede iza sebe, puni samopouzdanja, Kauboji dočekuju drugu najjaču reprezentaciju u skupini, koja će naše najbolje rukometaše staviti pred najozbiljniji ispit do sada. Za razliku od Švedske, koja je u prvoj utakmici kiksala protiv Islanda, Hrvatska je do sada neokrznuta, s planom da tako i ostane kako bi četiri boda ponijela u novi krug, u Arenu Zagreb. I dok Švedska želi pobjedom osigurati nastavak natjecanja, Hrvatska će sigurno htjeti ponoviti dobre igre iz prve dvije utakmice pred sigurno punom Spaladium Arenom i brojnim gledateljima koji susrete prate izravno na RTL-u.

HRT2, 21.00, GLAZBENA DRAMA, Step Up 3D

Newyorški ulični plesači Lukea (R. Malambri) i Natalie (S. Vinson) sa svojom skupinom udruže se s Mooseom (A. Sevani) zbog prijave na svjetsko hip-hop natjecanje. Njihova je žarka želja da svojim plesom promijene i svoj život.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Invazija na Zemlju

Posjećujemo malenu amazonsku ribarsku zajednicu Colares koju su navodno potkraj 1970-ih terorizirali NLO-i. Deseci stanovnika tvrde da su bili žrtve svjetlosnih zraka kojima su ih osvijetlili s NLO-a, iscrpile su im energiju i ostavile im čudne porezotine. Putujemo i u australsku Victoriju gdje je 1966. mladi vozač poginuo na praznoj dionici ceste kasno u noći. Nitko nije svjedočio njegovom sudaru, ali pokazalo se da je netko prijavio da je na istom mjestu nekoliko dana prije vidio NLO. Naposljetku istražujemo susret policijskog helikoptera s neobičnim predmetom iznad Louisvillea u Kentuckyju. Dvojica svjedoka pilota tvrde da je njihov helikopter na nekoliko minuta okružio jajoliki sjaj, a zatim lebdio ispred njih i ispalio tri vatrene kugle. Kakva se istina krije iza čudnovatih događaja i postoji li racionalno objašnjenje?

FOX LIFE, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Odvažne

Nova serija prati tri duhovite, moderne mlade žene koje rade za „Scarlet“, globalni ženski časopis sa sjedištem u New Yorku. Jane (Katie Stevens), Kat (Aisha Dee) i Sutton (Meghann Fahy) žive glamurozni život na kojem bi im svaka moderna djevojka zavidjela. Jane je nedavno unaprijeđena te radi kao pisac, Kat je novoimenovana direktorica za društvene medije, a Sutton trenutno radi na poziciji tajnice. Mlade i ambiciozne, njih tri uspješno odolijevaju izazovima koje pred njih stavlja nemilosrdna modna industrija te zahtjevi moćne glavne urednice časopisa „Scarlet“ – Jacqueline Carlyle. Ove vesele prijateljice pomažu jedna drugoj da se na najbolji način nose sa životnim izazovima dok slijede svoje profesionalne ciljeve, tragaju za ljubavlju i otkrivaju tko su one zapravo.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Jake hrani galebove, usprkos Charlievom upozorenju, tako da stvar postaje sve nezgodnija. Galebovi su potpuno preuzeli kuću i malo pomalo istiskuju vlasnika i njegovog nećaka. Charlie pomalo shvaća kakve sve probleme donosi odgoj djeteta. U međuvremenu Alan pokušava ponovno osvojiti Judith, tako što stalno dolazi do nje i popravlja joj po kući. Čini se da mu ide dobro, jer su se poljubili, ali na kraju Alan ipak zaključuje da je njihov brak gotov.

HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Pred nama su 22 uzbudljive epizode nove, 12. sezone ove izvrsne američke serije, u kojoj elitna FBI-eva ekipa forenzičkih psihologa analizira najizopačenije zločinačke umove u zemlji i pogađa njihov idući korak kako bi ih spriječili da ponovno napadnu.

Agent Luke Alvez (Adam Rodriguez) postao je član Jedinice za biheviorističke analize kojemu je zadatak uhvatiti ubojicu koji je na kraju prošle sezone pobjegao iz zatvora s još trinaestoricom zatvorenika.

DOMA TV, 22.50, AKCIJSKA SF SERIJA, Supergirl

National City pogodio je potres. Kara i njezini prijatelji mogu se pouzdati samo u svoju hrabrost i snagu. Alexino nepovjerenje prema Hanku doseže vrhunac kad se nakon potresa nađu zarobljeni u prostoru DEO-a s Jemmom (Charles Halford), moćnim svemirskim bjeguncem.

HRT3, 22.50, PSIHOLOŠKA DRAMA, U boljem svijetu

Nakon nedavne smrti supruge, emotivni poslovni čovjek Claus (U. Thomsen) kao samohrani otac u danskoj provinciji skrbi o senzibilnom sinu Christianu (W. J. Nielsen). Istodobno, liječnik Anton (M. Persbrandt) pokušava urediti nesređen brak sa suprugom Marianne (T. Dryholm), s kojom ima sinove Eliasa (M. Rygaard) i Mortena (T. L. Bjarke). Dok Anton većinu vremena provodi u Sudanu liječeći pripadnike plemena koje muče i ubijaju vojnici iz paravojne postrojbe dijaboličnog razbojnika nadimkom Grdosija, Eliasa u školi zlostavlja agresivni kolega Sofus (S. Maagaard Holm). No kad u razred dođe Christian, koji se poslije majčine smrti s ocem doselio iz Londona, stvari će se početi mijenjati. Naime, šutljivi Christian vjeruje da je jedini učinkoviti odgovor na nasilje uzvrati istom pa i žešćom mjerom, te plahog i nesigurnog Eliasa počne nagovarati da mu se pridruži najprije u osveti Sofusu, a potom i u osvetničkom pohodu protiv primitivnog automehaničara koji je pred očima djece ponizio i fizički ugrozio Antona.

NOVA TV, 23.05, AKCIJSKA DRAMA, Kartel

Agenti Sean Vetter (Vin Diesel) i Demetrius Hicks ( Larenz Tate) članovi su DEA-e. DEA-e je uključene u rat koji se odvija na granici Meksika i američke savezne države Kalifornije. Agent Sean Vetter poznat je po svojim nasilnim metodama te nakon ubojstva njegove žene , on više nema što izgubiti. Koristi savezništvo s bivšim narkobosom kojeg je strpao u zatvor, dok se opasno približava liniji između pravde i bezakonja u svojoj potrazi za osvetom zagonetnom ubojici.