TV PREPORUKA DANA: Dokumentarac se pozabavio prijeporima i skandalima vezanim za globalni nadzor (Motrimo vas – građani pod nadzorom)

HRT2, 12.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Najbolji britanski vrtovi

Priznati stručnjak za hortikulturu i TV voditelj Alan Titchmarsh proveo je godinu dana tragajući za najboljim vrtovima u Velikoj Britaniji. Ovo su rezultati. Nakon što je stiglo više od 600 prijedloga, izabrao je samo 30 veličanstvenih vrtova koji se razlikuju po veličini, obliku i lokaciji.

U svakoj epizodi vidjet ćemo deset najboljih vrtova po kategorijama – zahtjevni vrtovi, multifunkcionalni vrtovi i kreativne bravure. Alan će proputovati Ujedinjeno Kraljevstvo uzduž i poprijeko kako bi posjetio vrtove i susreo se s ljudima koji stoje iza njih te pružaju nadahnuće.



RTL TV, 13.25, DRAMSKA SERIJA, KBC

Hitna pomoć u kliniku dovozi Janka Brčića koji je nađen u teškom stanju dok leži na zemlji u susjedovom dvorištu. Dok je ozlijeđeni Janko na obradi u kliniku dolazi Jankova supruga Dragica koja optužuje Draženovog oca Petra Lovrina da je pokušao ubiti njezinog supruga. U bolnicu stiže i baka Marta Marić sa svojim unukom Igorom Marićem koji ima simptome zaraze salmonelom. Igor uvjerava doktora kako je baka u bijelu pitu koju je on pojeo stavila pokvarena jaja i da je na taj način došlo do zaraze. Baka tvrdi da to nije istina, da nije stavila jaja i da zna kako su njezin unuk i kćer vegani i da poštuje njihov način prehrane.

HRT2, 13.35, DRAMA, Kad srce progovori

Ellen (J. Teed) ima sedmogodišnjeg sina Davida (E. Loyd). Ovisnica je i ma koliko voli svoje dijete, droga upravlja njezinim odlukama. Zbog droge je izgubila i posao. U trenutku krize odlazi od kuće, a sina ostavlja susjedima, kojima za svaki slučaj ostavlja broj telefona svoje majke. Vivian (C. Burnett), Ellenina majka, udana je za Ezru Goldstinea (G. Segal), koji joj je bio ljubavnik još dok je bila u braku s bivšim mužem, Elleninim ocem. Ona je urednica u izdavačkoj kući i priprema knjigu svojeg prijatelja, darovitog pijanca Alfreda (M. McDowell). Kad joj Ellenini susjedi dovedu sedmogodišnjeg unuka Davida, nije oduševljena. Dan po dan, maleni David postajat će dio njezinog i Ezrinog života i dati joj toplinu koju odavno nije osjetila. Kad se Ellen poslije pet mjeseci vrati i traži Davida natrag, Vivian joj to ne dopušta.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNI FILM, Motrimo vas – građani pod nadzorom

Postoji li još ijedan dio naših života koji nije pod nadzorom? Promatrati, kontrolirati i analizirati ponašanja danas je jednostavnije no ikad. Napredak tehnologija unazad desetak godina toliko se ubrzao da je doveo do prave revolucije: ciljani nadzor postupno se preobrazio u masovno nadziranje planetarnih razmjera. Nekoć usmjeren na javni prostor, odsada se uvukao u našu intimu. Zbog sve perfidnijeg zadiranja u privatnost, ona postaje sve neodređeniji pojam. Od nadzornih kamera za koje bi mnogi željeli da pokrivaju svaki kutak javnih prostora, još je podmukliji “nevidljivi pogled” koji prolazi kroz zidove: umrežene videoigre, aktivnosti na društvenim mrežama, upiti na tražilicama ili geolokalizacija putem pametnih telefona, sve su to sastavni dijelovi našega sekundarnog identiteta – digitalnog alter ega – kojima je moguće manipulirati.

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Harlee ne može Donnieja i Linklatera isporučiti FBI-u i zato se dogovara sa Stahlom da svoj imunitet zamijeni za imunitet svoga tima. Harlee se suočava s Miguelom, koji otkriva svoju najmračniju stranu i zahtijeva da sudjeluje u Cristininom životu.

HRT3, 22.20, KRIMI FILM, Prljavi Harry

San Francisco, 1971. godina. Gradom vlada panika jer već neko vrijeme nepoznati ubojica koji se policiji predstavlja kao Škorpion (A. Robinson) snajperom ubija ljude. Policija mu nikako ne može ući u trag, čak ni kada pristane izvršiti njegova naređenja da mu dostavi veliku svotu novca. Policijski inspektor Harry Callahan (C. Eastwood), zbog hladnokrvnosti prozvan Prljavi Harry, zadužen je da s kolegom Gonzalezom (R. Santoni) krene u potragu za manijakalnim zločincem. Zahvaljujući svojoj sposobnosti i iskustvu, oni će ubrzo doći do nekih tragova, no neće sve glatko ići zbog nedostatka dokaza. Kako doskočiti ubojici koji već planira nova ubojstva?

KANAL FOX, 22.55, DRAMSKA SERIJA, Outcast

U drugoj sezoni nastavlja se misterij o nadnaravnim i neobjašnjivim događajima koji su se dogodili u mirnom gradiću Rome, u Zapadnoj Virginiji. Kyleova (Patrick Fugit) opsjednutost postaje sve jača, te on pokušava učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi uspio zaštititi svoje najmilije; No nadnaravne prijetnje veće su i opasnije nego što je Kyle ikada mogao zamisliti. Otkrivajući tajne iz svoje prošlosti koja ga proganja, Kyle neće morati spasiti samo sebe, već cijeli gradić Rome.

HRT1, 23.45, AKCIJSKA SERIJA, Ray Donovan

Conoru je rođendan, a i Abby i Ray su to zaboravili. Conor zahtijeva obiteljsku proslavu s Terryjem, Bunchyjem i Mickeyjem. Napetost raste kad se cijela obitelj okupi u Rayevoj kući. Ashley netko opet proganja, a njezin novi momak Steve Knight, guru za samopomoć koji svojom psihologijom živcira Raya, naređuje Rayu da ga se riješi. Ray se nađe licem u lice s Cookiejem Brownom kad se pojavi kod Bridget da bi je izveo.

NOVA TV, 00.05, AKCIJSKI FILM, Connorov rat

Agent Connors (Anthony Criss) i Amanda (Nia Peeples) sudjeluju u visokorizičnoj utrci s vremenom u kojoj pokušavaju zaustaviti pomahnitalog čovjeka koji jedino što na umu ima jest katastrofalno uništenje. Nakon što je izgubio vid u sabotiranoj CIA-inoj operaciji, specijalni agent Connors pristane primiti eksperimentalni serum koji bi mu trebao vratiti vid. U tome mu pomaže šarmantna okulistica Amanda s kojom se brzo složi. Naoružan posebnom novom sposobnošću, Connors uspješno privodi kraju hrabru misiju za svoga bivšeg mentora Brooksa (Blu Mankuma). No tijekom akcije shvati da je na prijevaru upleten u krađu smrtonosne kemijske bombe namijenjene luđačkomu terorističkom činu.